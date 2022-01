Meilleures chansons de Scott Walker : 15 morceaux essentiels

Scott Walker, l’une des figures les plus influentes de l’histoire du rock moderne, décédé le 25 mars 2019 à l’âge de 76 ans. L’auteur-compositeur-interprète américain, né Noel Scott Engel, dans l’Ohio, le 9 janvier 1943, a commencé comme musicien de session à Los Angeles avant de se rendre au Royaume-Uni dans les années 60 et de connaître un énorme succès avec sa voix de baryton mémorable en tant que partie de Les frères marcheurs puis en tant qu’artiste solo. Que ce soit en trio ou seul, les meilleures chansons de Scott Walker ont inspiré des générations de musiciens, dont David Bowie, Jarvis Cocker et Thom Yorke.

Les tubes des Walker Brothers comprenaient « The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore » et « Joanna ». Après la dissolution du groupe en 1967, Scott sort rapidement quatre albums solo éponymes plein d’orchestration luxuriante et de paroles existentielles qui faisaient référence à tout, de la prostitution à Joseph Staline. « Il a emmené la musique à un endroit qu’elle n’a jamais été depuis », a déclaré Brian Eno.

Voici notre sélection des 15 meilleures chansons de Scott Walker. Avec un catalogue aussi vaste à choisir, nous avons sans aucun doute manqué certaines de vos chansons les plus chères, alors faites-nous savoir dans la section commentaires si vous avez d’autres favoris particuliers de Scott Walker.

Écoutez le meilleur de Scott Walker sur Apple Music et Spotify.

15 : Jessé (2006)

Au cours des 35 dernières années de sa vie, Walker a sorti un petit nombre d’albums expérimentaux, dont Climate Of Hunter (1984) et Tilt (1995), dont Walker a dit qu’il était en préparation depuis 10 ans. Le plus grand est peut-être The Drift (2006). Cet album complexe et grandiose regorge de paroles poétiques et étranges sur des morceaux mémorables tels que « Cossacks Are ». Le saisissant « Jesse » est une méditation sur la mort et le rêve américain, qui combine le destin mort-né de Elvis Presleyle frère jumeau de l’attaque terroriste des Twin Towers. L’album présente même son impression étrange de Donald Duck. Walker était un véritable original musical.

14 : Sans regrets (1975)

Walker a admis avoir souffert de périodes de dépression drainante au début des années 70, lorsque sa production était plus variée. Après l’album inégal de 1970 ‘Til the Band Comes In (qui contenait l’excellent « The War Is Over », l’une des chansons préférées de Jarvis Cocker de tous les temps), Walker s’est mis à boire beaucoup et a publié une série d’albums sans inspiration. En 1975, il retrouve les Walker Brothers pour un trio d’albums. La chanson titre « No Regrets », qui a été écrite par Tom Rush, était une excellente reprise avec Walker d’une belle voix. Cet album comprenait également une reprise de « Boulder To Birmingham » d’Emmylou Harris.

13: The Old Man’s Back Again (dédié au régime néo-stalinien) (1969)

Dans les notes de pochette de Scott 4, Walker cite Albert Camus. « L’œuvre d’un homme n’est rien d’autre que ce lent voyage pour retrouver, par les détours de l’art, ces deux ou trois grandes et simples images en présence desquelles son cœur s’est ouvert pour la première fois. Cela résumait son approche d’un album remarquable qui comprenait les réflexions politiques de « The Old Man’s Back Again (Dédié au régime néo-stalinien) », sur l’invasion de la Tchécoslovaquie par le Pacte de Varsovie en 1968.

12 : Tout seul (1969)

Scott 4, sorti en novembre 1969, est venu après que Walker ait joué dans sa propre série télévisée de la BBC et ait publié l’album Scott Walker Sings Songs de sa série télévisée. Walker a écrit les dix chansons de Scott 4 et, bien qu’il n’ait pas été classé, l’album est un tour de force. La chanson d’ouverture évocatrice, « The Seventh Seal » (à propos du film d’Ingmar Bergman), a donné le ton à un album d’écriture de chansons matures, y compris l’émouvant et simple « On Your Own Again ». « The World’s Strongest Man » est une autre belle chanson de cette impressionnante collection.

11 : Homme du 30e siècle (1969)

Lorsque Stephen Kijak a réalisé un documentaire sur Walker en 2006 – dont David Bowie était le producteur exécutif – il s’appelait 30 Century Man. Le film a été nommé d’après sa brève chanson du même nom sur Scott 3 – et elle reste l’une des meilleures chansons de Scott Walker (elle a été utilisée dans la bande originale du film de Wes Anderson The Life Aquatic With Steve Zissou). Sur une simple mélodie jouée à la guitare acoustique, la chanson de Walker explore la motivation d’un homme à se figer pour qu’il puisse voir l’avenir. Le ton est moqueur et il imagine l’homme décongelé se réveillant pour rencontrer Charles De Gaulle. « Franz Kafka lisait ses histoires à ses amis, et quand ils ne riaient pas, il devenait furieux. Il m’est venu à l’esprit que c’était peut-être la même chose avec ma musique. Personne ne considère Tchekhov comme un auteur de bandes dessinées, mais il pensait certainement qu’il l’était. Qui sait? » dit Walker.

10 : Copenhague (1969)

« Copenhagen », qui dure un peu plus de deux minutes, est probablement la chanson la plus romantique de Walker. L’homme qui a écrit tant de chansons sur la douleur et les inadaptés de la vie chante joyeusement les enfants heureux dans cette ballade édifiante.

9 : Grande Louise (1969)

Scott 3 est sorti en mars 1969 et, pour la plupart des fans, c’était le meilleur album de Walker à ce jour. C’était bien plus un album solo qu’aucun autre auparavant, avec dix chansons auto-écrites et trois de la plume de Jacques Brel. L’orchestration lourde est restée un élément déterminant de la musique de Walker, et la merveilleuse étude de personnage miniature « Big Louise » parlait d’une femme méditant sur la douleur d’une jeunesse perdue. « Elle remplit les poches » sous ses yeux / Avec les rayons de la lune / Et pleure parce que le monde l’a dépassée « , chante tristement Walker.

8: Les gens du palais en plastique (1968)

Du deuxième album solo de Scott, Scott 2 (un album avec les arrangements luxuriants de Wally Stott), « Plastic Palace People » a un soupçon de psychédélisme des années 60. Les paroles envoûtantes de Walker, à propos d’un protagoniste appelé Billy qui flotte librement au-dessus de la ville, ont été écrites sous son vrai nom, Noel Scott Engel. Il a également écrit « The Amorous Humphrey Plugg » pour Scott 2. Dans l’ensemble, Walker a déclaré qu’il n’était pas satisfait de l’album. « Je n’ai pas beaucoup aimé ça », a déclaré Walker. « L’ambiance était un peu trop lourde. »

7 : Jackie (1968)

« La Chanson De Jacky » – de Jacques Brel et Gérard Jouannest – a été traduite en anglais et rebaptisée « Jackie » par Walker. La fanfare d’ouverture de style cow-boy lance une étrange chanson amoureuse sur les excentriques des cafés débauchés. Les mots sont prononcés dans un style impérieux et humoristique par le baryton expressif de Walker.

6 : Jeanne (1968)

« Joanna » a été écrit par le couple marié Tony Hatch et Jackie Trent, avec quelques contributions de Walker, y compris la dernière ligne de la chanson, « Vous pouvez vous souvenir de moi et changer d’avis. » La chanson montre la puissance de la voix de Walker. « Scott a été inspiré par des gens comme Jack Jones, des chanteurs vraiment techniques », a déclaré le chanteur Richard Hawley. « Le timbre de sa voix est un hurlement nasal très épais, mélasse – un hurlement magnifique. Scott Walker est l’un des plus grands chanteurs de tous les temps. « Joanna » a passé 11 semaines dans les charts britanniques.

5: Montague Terrace (En bleu) (1967)

Sur son premier album solo de 1967, Scott, Walker a continué à chanter des reprises – dont « The Lady Came From Baltimore » de Tim Hardin – mais a également montré son propre don pour l’écriture de paroles dans des morceaux tels que « Montague Terrace (In Blue) ». Les descriptions d’un immeuble miteux sont détaillées, ainsi que les personnages excentriques. L’un d’eux était l’homme « gonflé et éructant », ainsi qu’une prostituée désespérée qui vit en dessous de lui. C’est une chanson poignante qui doit quelque chose à la passion de Walker pour l’œuvre du compositeur belge Jacques Brel. Il avait été attiré par Brel par une fille allemande qu’il avait rencontrée au Playboy Club sur Park Lane. « À cette époque, l’entendre chanter était comme un ouragan qui soufflait dans la pièce », a déclaré Walker.

4: Orphée (1967)

L’album Images des Walker Brothers, sorti en mars 1967, donnait un aperçu de la sonorité du premier album solo de Scott. Il a contribué trois chansons à Images, dont l’imposant «Orpheus», qui a été écrit pendant une période troublée. Walker avait une aversion pour les célébrités et l’hystérie des fans et a passé une semaine dans un monastère en 1966. « Je n’avais pas le tempérament pour la gloire », a-t-il admis au Guardian en 2008.

3: Le soleil ne brillera plus (1966)

« The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore » a été écrit par Bob Gaudio de The Four Seasons, mais la version de Frankie Valli de cette ballade épique n’a pas réussi à figurer dans les charts américains. Les Walker Brothers ont repéré son potentiel et ont sorti une version avec un tempo plus rapide qui a atteint le sommet des charts au Royaume-Uni. Les Walker Brothers étaient si grands cette année-là qu’ils ont même éclipsé le succès de Les Beatles pendant un temps. Bien que « The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore » soit une musique pop entraînante et intemporelle, c’est une chanson sombre. Sa place dans la culture populaire a été cimentée par le fait qu’il jouait sur le juke-box lorsque Ronnie Kray a assassiné George Cornell dans le pub The Blind Beggar à Londres.

En tant que

2: Mon navire arrive (1965)

Le regretté Ivor Raymonde avait 40 ans lorsqu’il a travaillé sur le premier album des Walker Brothers, et ses arrangements rock-orchestre distinctifs (qui étaient également une caractéristique de Springfield poussiéreuxdans les années 60) ont contribué à créer une partie du son distinctif du groupe sur leurs premiers albums. C’est particulièrement vrai pour le vibrant et optimiste « My Ship Is Comin’ In », écrit par Joey Brooks, un New-Yorkais qui a gagné beaucoup d’argent dans la publicité, en écrivant des jingles pour Pepsi et Maxwell House.

En tant que

1: Facilitez-vous la vie (1965)

Scott Walker n’avait que 22 ans lorsque le premier album des Walker Brothers, Take It Easy With The Walker Brothers, est sorti le 26 novembre 1965. L’album contenait des reprises de chansons d’artistes tels que Randy Newman et Bob Dylan. Le single le plus réussi de l’album était « Make It Easy On Yourself » de Burt Bacharach et Hal David, qui a atteint la première place au Royaume-Uni. Les Walker Brothers étaient tous des Américains venus au Royaume-Uni à la recherche de la célébrité pop dans le sillage des Beatles. Le groupe était composé du chanteur, guitariste et claviériste Scott Walker, du guitariste John Walker (né John Maus) et du batteur Gary Walker (né Gary Leeds). « Nous avons pris le nom de Walker simplement parce que nous l’aimions », a déclaré John, qui a également chanté.

