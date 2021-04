Meilleures chansons de Selena: 20 classiques de la musique latine

Selena est, tout simplement, l’un des musiciens latins les plus influents de tous les temps. À peine âgée de 23 ans au moment de sa mort, la texane a publié des succès massifs, a défini les tendances de la mode et du maquillage et a été un phare de représentation.

Tout chez Selena était – et est toujours – révolutionnaire. Non seulement elle a brisé les barrières de genre, de langue et d’identité, mais elle a également transcendé les frontières générationnelles et géographiques. La gagnante du Grammy était une jeune femme qui se frayait un chemin à travers des genres musicaux à prédominance masculine. Et ce n’était pas facile. Elle était une chanteuse américano-mexicaine issue d’une famille conservatrice qui, parfois, avait du mal à être acceptée par le public des deux côtés de la frontière américaine. Mais en mélangeant les genres traditionnels mexicains avec des sons contemporains des années 90 tout en portant des bustiers à paillettes, Selena a gagné une place à la table des légendes.

Pour de nombreuses stars de la pop d’origine latino-américaine, Selena est le modèle. Des artistes comme Camila Cabello, Karol G et Selena Gomez désignent toujours Selena comme leur principale source d’inspiration. Pour de nombreux fans, Selena a été la première artiste féminine à être fière de son héritage.

La mémoire de Selena se perpétue à travers sa musique. Elle est la bande originale du chagrin, de la célébration de l’amour et de la vie, et de nombreux bons moments passés entre amis et en famille. Des décennies après sa mort, son héritage résonne toujours auprès des auditeurs de tous horizons, comme lors de sa première captation du public avec «Como la Flor» en 1992.

Écoutez les meilleures chansons de Selena sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Classiques intergénérationnelles

(Como La Flor, Bidi Bidi Bom Bom, No Me Queda Más, Dreaming Of You, Si Una Vez)

La résistance de Selena est enracinée dans la musique fantastique qu’elle nous a laissée. Avec son frère AB, qui a produit la plupart de sa musique, Selena a mis à jour la plupart des genres mexicains que les générations plus âgées aimaient, comme le mariachi folklorique et Tejano influencé par la polka, et les a rendus pertinents pour un public plus jeune grandissant avec Janet Jackson et Nirvana. Selena, la personne et sa musique, ont touché des gens de tous les âges et, par conséquent, son travail et son histoire ont été transmis aux nouvelles générations qui n’ont pas eu la chance d’être témoin de sa lumière.

Le classique incontesté de Selena est «Como la Flor». Avec ses paroles adorables et une performance vocale et dynamique induisant la chair de poule sur un rythme pop cumbia, ce morceau a fait monter en flèche Selena dans la célébrité et est devenue sa chanson la plus célèbre et la plus représentative. Également emblématique mais opposé sur le plan sonore, l’onomatopée «Bidi Bidi Bom Bom» fait référence aux sons palpitants d’un cœur ravi. Il a insufflé du rock en espagnol et du reggae dans le son pop-cumbia signature de Selena, qui, avec l’ambiance générale et les paroles de la chanson, apporte par réflexe un sourire au visage de l’auditeur.

Non seulement Selena n’a jamais eu peur de s’attaquer à de nouveaux genres et sons tout au long de sa carrière, mais elle avait un moyen d’équilibrer parfaitement le traditionnel et le contemporain afin de capturer ces publics. Son principal sujet lyrique était l’amour. «No Me Queda Más», une chanson sur l’amour non partagé, a défini ce à quoi ressemblait la pop mariachi en dépeignant les sentiments intenses que le genre exige tout en retirant le facteur rustique. Elle l’a fait à nouveau, mais s’est mélangée avec de la cumbia, sur «Si Una Vez». C’est l’une des chansons les plus émouvantes de Selena, sur le fait de s’éloigner d’une relation abusive et de promettre de ne jamais revenir. Il est considéré comme un hymne d’autonomisation des femmes et un incontournable du karaoké.

«Si Una Vez», «Bidi Bidi Bom Bom» et «No Me Queda Más», ainsi que de nombreuses autres chansons de cette liste des meilleures chansons de Selena ont été incluses dans l’album Amor Prohibido de 1994, qui est largement crédité pour avoir révolutionné Tejano musique. Principalement produit par son frère AB, Amor Prohibido est l’album le plus populaire de Selena et a donné naissance à son époque la plus chère et la plus mémorable. Les chansons d’Amor Prohibido ont insufflé une nouvelle vie aux genres traditionnels qui caractérisaient son son, lui permettant de quitter la catégorie de la musique régionale mexicaine et de l’introduire dans le paysage pop traditionnel.

Après avoir sorti cinq albums en espagnol qui ont atteint des jalons sans précédent dans l’industrie de la musique latine, ainsi qu’une immense base de fans fidèles à travers les Amériques, Selena se préparait pour son grand moment de crossover. S’inspirant d’autres divas de l’époque comme Paula Abdul et Madonna, la ballade éthérée «Dreaming Of You» avait le potentiel de faire de Selena la première pop star américano-mexicaine. Malheureusement, sa mort prématurée est antérieure à sa libération. Et bien que ce soit une chanson chérie de Selena, c’est une chanson douce-amère.

Quinceañera / Bangers de mariage

(Amor Prohibido, La Carcacha, Baila Esta Cumbia, El Chico Del Apartamento 512)

La musique est souvent transmise de génération en génération à travers les célébrations, et aucune fête n’est plus traditionnelle – ou épique – qu’une quinceañera. Un coing est une grande fête organisée pour les filles à l’occasion de leur 15e anniversaire, marquant leur passage supposé de l’enfance à la féminité. La fille d’anniversaire porte généralement une grande robe poofy, les tantes essaient de ramener la meilleure pièce maîtresse à la maison et tout le monde danse toute la nuit. La setlist, bien sûr, doit inclure Selena.

Avec son couplet d’ouverture du compte à rebours, «La Carcacha» fera démarrer n’importe quelle fête, et les tantes entraîneront leurs conjoints (ou les plus jeunes de la famille) à danser sur le tempo mi-tempo «Baila Esta Cumbia». Et vous ne pouvez pas oublier les hymnes romantiques et entraînants comme «Amor Prohibido» et «El Chico Del Apartamento 512».

Amour et chagrin

(Je pourrais tomber amoureux, Fotos Y Recuerdos, Dame Un Beso, Cobarde, La Llamada, No Debes Jugar)

L’amour et le chagrin sont un thème constant dans la discographie de Selena. Ce qui a rendu la vision de Selena sur ces sujets spéciale, c’est qu’ils sont souvent accompagnés d’un crochet pop incroyablement accrocheur et anthémique. Sur «I Could Fall in Love», le chanteur a parcouru un territoire inexploré en ayant un moment de ballade pop influencé par le R&B. Avec un refrain facile à chanter – c’est, après tout, le nom de la chanson chantée deux fois, ajoutant «avec toi» à la fin – elle a partagé un côté plus doux sur ce morceau, chantant son hésitation à tomber amoureuse de Quelqu’un. Tout aussi tendre et un refrain digne d’un dévouement, «Dame Un Beso» de 1986 exprimait un désir innocent de baiser d’amant.

Les chansons de Selena sur le chagrin étaient parmi ses plus aimées. Selena l’a principalement traité de deux manières: demeurer dans le chagrin ou dénoncer le briseur de cœur… mais surtout cette dernière. Sur «Cobarde», Selena appelle l’homme qui l’a quittée pour son ex. Ensuite, elle avertit un autre petit ami infidèle de ne plus jamais l’appeler sur la cumbia uptempo «La Llamada». Elle supplie un ami dont elle est tombée amoureuse sur le jam rock en espagnol «No Debes Jugar» de ne pas jouer avec ses émotions. Et la danse-pop influencée «Fotos y Recuerdos» (une reprise en espagnol de «Back on the Chain Gang» des Pretenders) la trouve en train de regarder à travers des photos, aspirant à une ancienne flamme.

Le changement de genre

(El Toro Relajo, Ven Conmigo, Techno Cumbia, Cien Años, Ámame)

Selena est connue sous le nom de «la Reina del Tejano», la reine de la musique Tejano, mais elle a puisé dans de nombreux genres tout au long de sa carrière. La musique la plus synonyme du Mexique est le mariachi, un genre dominé par les hommes. Ainsi, lorsque Selena a repris «El Toro Relajo» pour le film Don Juan DeMarco de 1995, elle a eu sa part de critiques. Néanmoins, elle a parfaitement transmis la bravade caractéristique du genre et a présenté les techniques vocales traditionnelles du mariachi qui illustrent sa gamme. Et la reprise de mariachi lui a également valu le respect des auditeurs plus âgés: son interprétation de 1988 sur «Cien Años», chantée par la légende mexicaine Pedro Infante, est toujours vénérée aujourd’hui.

Norteño est un autre genre régional mexicain bien-aimé originaire du nord du pays. Sur «Ven Conmigo», Selena a ajouté son flair Tejano, donnant à la chanson un éclat unique qui l’a aidée – et le reste de l’album 1990 du même nom – à gagner une place dans le registre national des enregistrements en 2020.

Pendant ce temps, avec «Ámame» de 1992, l’équipe de Selena a livré un banger de club en introduisant des synthés et de la power pop, en les mélangeant parfaitement dans le Tex-Mex et la techno cumbia. De même, la sortie posthume et bien nommée «Techno Cumbia» a mélangé techno-cumbia avec des styles pop, dancehall et même hip-hop léger, prouvant qu’elle avait des décennies d’avance sur le jeu.

