Meilleures chansons de Selena Gomez: 20 essentiels de la pop qui changent de forme

La discographie de Selena Gomez est un document vivant des chapitres en constante évolution de sa réinvention en tant qu’artiste. Pendant près de deux décennies, elle a été une force immuable, imprégnant la culture pop en tant que musicienne vendant du platine, philanthrope, actrice immédiatement reconnaissable à l’écran et productrice exécutive dans les coulisses. Gomez continue de faire avancer sa carrière en ne restant jamais trop longtemps dans un espace créatif.

En 2009, elle sort son premier album en tant que chanteuse principale du groupe pop-rock Selena Gomez & the Scene. Kiss & Tell est devenu la première entrée de la chanteuse dans le Top 10 du Billboard 200 et a engendré son premier hit Hot 100 avec le deuxième single étincelant “Naturally”. Gomez a ensuite sorti deux autres albums studio avec ses camarades de groupe avant de se lancer en solo pour son premier album officiel Stars Dance en 2013. Prouvant qu’elle pouvait se débrouiller en tant que musicienne, Stars Dance a solidifié Gomez dans le tiercé de sa génération de les étoiles post-Disney aux côtés de Demi Lovato et Miley Cyrus.

Stars Dance a supprimé l’influence rock de Selena Gomez & the Scene et a fait de Gomez une figure clé de la musique pop en devenant son premier album à dépasser le Billboard 200. En 2015, elle a partagé le séduisant Revival, une autre réinvention de sa carrière. en tant que hitmaker et auteur-compositeur qui a engendré plusieurs singles à succès. Adoptant une approche pop à part entière, la discographie solo de Gomez capture le processus créatif risqué d’une star adolescente qui progresse vers l’âge adulte et son propre art.

Avec plusieurs collaborations notables et cinq albums au total à son actif fin 2015, certains des plus grands succès de Gomez l’attendaient toujours. En 2020, la chanteuse a partagé Peu fréquent, son œuvre la plus franche et la plus convaincante à ce jour qui a hébergé son premier single en tête des charts sur le Billboard Hot 100. Comme en témoigne la sortie de son EP en espagnol de 2021 Révélation, Gomez continue de retirer des couches et de tester les limites de son art. Pour une compréhension complète de sa discographie en constante évolution, découvrez les meilleures chansons de Selena Gomez qui ont revitalisé son son et les coupes profondes qui mettent en lumière sa vaste gamme multilingue.

Écoutez les meilleures pistes de Selena Gomez sur Apple Music ou Spotify, et faites défiler ci-dessous pour découvrir notre interprétation des meilleures chansons de Selena Gomez.

Les tubes d’introduction

(Naturellement, un an sans pluie, je t’aime comme une chanson d’amour, viens le chercher)

Selena Gomez s’est catapultée dans la stratosphère de la pop adolescente deux ans avant l’arrivée de Kiss & Tell en 2009. Ayant déjà enfermé une base de fans fidèle grâce à son public de Disney Channel construit pendant son temps en tant qu’Alex Russo dans la série primée aux Emmy Awards Wizards of Waverly Place, son groupe pop-rock Selena Gomez & the Scene a partagé “Naturally” comme deuxième single de leur premier album. La chanson se construit lentement jusqu’à ce que vous atteigniez le refrain contagieux livré sur des rythmes de danse palpitants. En compagnie de son groupe, Gomez a endossé le rôle du nouveau venu pop. Sur chacun de ses albums suivants avec The Scene, la présence créative de la chanteuse n’a fait que se renforcer.

“A Year Without Rain”, extrait du deuxième album du groupe du même nom, a présenté l’une des performances vocales les plus profondes de Gomez adaptées à la production courageuse de la chanson. Plus tard, le morceau sera enregistré en espagnol en hommage à l’héritage mexicain de Gomez, préfigurant ses futures sorties en langue espagnole.

When The Sun Goes Down, le troisième et dernier album de Selena Gomez & the Scene, s’ouvre avec “Love You Like A Song”, un tube électro-pop produit par Rock Mafia. La piste porte la confiance de Gomez dans son ADN alors qu’elle peint une image de la phase de lune de miel d’une nouvelle relation avec chaque parole.

Après avoir fait ses armes dans le groupe, Gomez était prête à se faire un nom en tant que musicienne solo. Ce moment a pris la forme de “Come & Get It”, le single sensuel de son premier album solo qui mélange la musique bhangra de Punjabi avec le son en plein essor de l’électropop. Artiste pop à part entière, Gomez s’est associée aux producteurs de pop mastodonte Stargate et à la hitmaker Ester Dean pour sa réintroduction officielle en tant que star post-Disney de 20 ans qui ne faisait que commencer.

Les tubes à cœur ouvert

(Regardez-la maintenant, mains sur moi, mauvais menteur, perdez-vous pour m’aimer)

À la fin de son séjour à Disney, Selena Gomez s’est concentrée uniquement sur son travail d’artiste, injectant davantage de son histoire dans ses paroles. Au fil du temps, une certaine vulnérabilité a émergé de son écriture, atteignant une avancée notable avec son premier single n ° 1 “Lose You To Love Me”. Détaillant le processus de rupture de tous les liens avec un partenaire précédent comme moyen de se reconnecter et de se guérir, le morceau est un dernier au revoir enveloppé dans une production chatoyante à base de piano. Sur “Look At Her Now”, également de Rare, Gomez aborde ce sujet une fois, émergeant d’une relation tumultueuse mieux que jamais et avec des jours meilleurs à venir.

Les deux morceaux ont été créés par Gomez avec les hitmakers pop Julia Michaels et Justin Tranter. Le trio collabore étroitement depuis La relance où ils ont trouvé un tube dans le single effronté “Hands To Myself”, qui a donné le ton aux futures sorties du chanteur. Cette relation de collaboration a permis à une confiance ambitieuse d’émerger du travail à la fois sur Revival et Rare.

Sur le single “Bad Liar”, le trio a interpolé le classique “Psycho Killer” des Talking Heads de 1977 pour un récit haletant de la phase de lune de miel d’une nouvelle relation qui a introduit une toute nouvelle gamme de voix de Gomez. Ces succès restent parmi les meilleures chansons de Selena Gomez, chaque chanson ne ressemblant en rien à leurs prédécesseurs, documentant l’émergence de Gomez en tant qu’auteur-compositeur confiant.

Les coupes profondes qui définissent

(Personne, sobre, vulnérable, le cœur veut ce qu’il veut)

Le single “The Heart Wants What It Wants” de 2014 offrait une approche minimaliste de l’électropop en plein essor du début au milieu des années 2010 en mettant l’accent sur la performance vocale de Gomez et est devenu son plus grand succès à ce jour sans jamais être attaché à un album officiel à le temps. Ces moments où Gomez décroche l’or musical s’étendent souvent au-delà des charts, nichés dans les coupes profondes de ses albums.

Sur la piste bonus de Revival “Nobody”, Gomez est associée à l’auteur-compositeur et producteur Nick Monson pour une note réverbérante sur sa foi, un sujet qui n’est pas fréquemment exploré dans ses singles à succès. Alors qu’elle a partagé avec iHeartRadio que les paroles étaient prêtes à être interprétées, elle a vu la chanson comme une opportunité de dévoiler une autre facette d’elle-même dans sa musique que son public n’a pas souvent la chance de rencontrer.

Sur le “Sober” produit par Stargate, Gomez revient sur cette idée de devoir chercher de la force en soi, plutôt que de dépendre de quiconque pourrait éventuellement vous décevoir. Elle continue d’adopter l’autonomie sur la coupe Rare «Vulnérable», où elle indique clairement qu’étant donné le choix entre se changer pour faire fonctionner une relation et se laisser complètement aller pour donner la priorité à son propre bonheur, elle se choisira à chaque fois.

Les changements de langue

(De Una Vez, Taki Taki, Baila Conmigo, Buscando Amor)

En 2010, Selena Gomez & the Scene a ajouté « Un Año Sin Lluvia », la version espagnole de « A Year Without Rain », à leur deuxième album studio. C’était un hommage à l’héritage mexicain de Gomez et à la langue qu’elle a grandi en parlant couramment jusqu’à ce que son temps de parler uniquement l’anglais dans les industries de la télévision et de la musique lui fasse perdre sa maîtrise. Huit ans plus tard, elle a fait équipe avec les superstars mondiales DJ Snake, Ozuna et Cardi B pour « Taki Taki », la première sortie bilingue de Gomez en plus de sept ans.

Le plus grand succès croisé de Gomez à ce jour, la piste influencée par le reggaeton a atteint le n ° 1 dans 15 pays et a atterri aux n ° 11 et 15 aux États-Unis et au Royaume-Uni, respectivement. Le morceau a préparé le terrain pour Revelación, son premier EP en langue espagnole partagé en 2021. “C’est quelque chose que je voulais faire depuis 10 ans, travailler sur un projet espagnol, parce que je suis tellement, tellement fier de mon héritage “, a-t-elle déclaré à Zane Lowe d’Apple Music dans une interview. Le premier single du projet, “De Una Vez”, mélange harmonieusement R&B et pop latine, tandis que Gomez maintient son thème d’amour-propre et de récupération tout au long des paroles de la chanson entièrement en espagnol.

Gomez a parlé de la façon dont sa musique se sent plus forte lorsqu’elle chante en espagnol, et il y a une confiance qui transparaît sur “Buscando Amor”, la coupe Revelación qui célèbre un style de vie sûr de soi et insouciant. Sur « Baila Conmigo », le chanteur affronte le chanteur portoricain Rauw Alejandro. Le duo échange les paroles tout au long du morceau sur une production rythmée du producteur vedette Tainy.

Les Collaborations

(Nous ne parlons plus, bon pour vous, je veux que vous sachiez, crème glacée)

Les collaborations sont rares sur les propres projets de Selena Gomez. Seuls deux artistes en vedette sont apparus sur ses albums avec The Scene et sur ses efforts en solo, ce ne serait qu’à partir de son deuxième album Revival qu’elle inviterait un artiste invité. Le rappeur A$AP Rocky a rejoint Gomez pour une apparition sur “Good For You”, le morceau a servi de single principal de l’album et a exploité un son R&B qui était assez nouveau dans l’esthétique de Gomez à l’époque. “Good For You” était le plus grand marqueur de croissance et de maturité de la chanteuse à ce jour, rompant complètement tout attachement restant à la célébrité adolescente que son public pouvait avoir.

Bien que les caractéristiques de ses propres albums soient encore rares, certaines des meilleures chansons de Selena Gomez proviennent de ses invités sur les projets d’autres artistes, se permettant de sortir des limites de son propre travail en entrant dans le leur. En 2015, elle a été la seule chanteuse du tube de platine du super-producteur allemand Zedd “I Want You To Know” pour son plus grand projet EDM à ce jour, en s’appuyant sur les rythmes trouvés sur Stars Dance. Sur le single One Track Mind de Charlie Puth “We Don’t Talk Anymore”, Gomez rompt les liens d’une relation passée sur la production acoustique accrocheuse de la chanson.

La collaboration la plus exaltante de la chanteuse a eu lieu en 2020 lorsqu’elle a fait équipe avec les superstars de la K-Pop BLACKPINK pour le single “Crème glacée.” Moment de boucle pour le groupe, qui avait dansé sur Gomez pendant leurs journées de stagiaires, le morceau a été écrit par la chanteuse aux côtés d’Ariana Grande, Victoria Monét, Teddy, etc. Interprété par cinq chanteurs, “Ice Cream” fait place au charme et à la polyvalence de chaque chanteur.

