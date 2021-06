Meilleures chansons de Styx : 20 airs de rock dramatique

Peu de groupes de rock’n’roll américains ont marié le terreux et le théâtral avec autant de succès que Styx. Leurs meilleures chansons sont un mélange exaltant de muscle hard rock, d’ambition rock progressif, de chanson pop et d’éblouissement de Broadway. Au cours des années fastes de la fin des années 70 et du début des années 80, un halo doré semblait les entourer – d’autres groupes faisaient ce qu’ils faisaient, mais seul Styx pouvait tout faire en même temps.

Leur voyage a commencé dans la banlieue de Chicago au début des années 60, bien que les choses n’aient commencé à bouger qu’après avoir changé leur nom de TW4 en Styx au début de la décennie suivante. Même alors, il a fallu quatre albums pour trouver à la fois leur son et un public. Mais quand Styx a frappé, ils ont frappé gros – à commencer par Equinox en 1975, le groupe a sorti une série d’albums et de singles qui les ont élevés au rang de premier plan, se produisant dans les arènes sportives et les bals de finissants.

Écoutez les meilleures chansons de Styx sur Apple Music ou Spotify.

Cela a aidé qu’ils aient trois auteurs-compositeurs stellaires, chacun avec sa propre identité et sa propre voix reconnaissables. Le claviériste et chanteur Dennis DeYoung était le maître de l’épanouissement dramatique, un homme de chant et de danse à l’ancienne pris au piège dans le corps d’un rockeur. Le guitariste/co-chanteur James “JY” Young a fourni les muscles et le lest, ancrant Styx dans les bar-rooms où ils ont gagné leurs éperons. Son collègue guitariste/chanteur Tommy Shaw – qui a remplacé le six cordes original John Curulewski en 1976 – a apporté des coups jumeaux de muscle mélodique et d’aventure musicale.

Pourtant, la magie alchimique qui a alimenté leur succès s’est également avérée être leur perte. Le drame de leur musique s’est transformé en réalité, et en 1983, Kilroy Was Here, Styx s’est fracturé et s’est effondré peu de temps après. Les décennies suivantes ont été rythmées par une série de retrouvailles et d’albums. Aujourd’hui, Styx est de nouveau actif, James Young et Tommy Shaw tenant toujours la barre. L’album 2021 Crash de la couronne tire une ligne directe sur leurs jours de gloire, leurs inclinations progressives et tout. Le halo doré de Styx brille toujours de mille feux après toutes ces années.

Les hymnes du rock’n’roll

(Lorelei, Renegade, Blue Collar Man (Longues nuits), Trop de temps sur mes mains)

Vous pouvez sortir le groupe de Chicago mais vous ne pouvez pas sortir Chicago du groupe, et Styx n’a jamais perdu de vue leurs racines rock’n’roll au milieu de la gloire grandiose de leur période impériale. Equinox, le cinquième album de Styx, a été leur percée, et son single “Lorelei” est l’une de leurs meilleures chansons. L’âme hard rock de la chanson est une gracieuseté de James Young et de l’héroïsme de guitare entrelacé de John Curulewski, qui va bientôt partir.

L’arrivée de Tommy Shaw en 1976 a complété la ligne de front triple menace de Styx, bien qu’il ait vraiment fait sa marque avec “Renegade”, de 1978 Pieces Of Eight. Montant à la fois en volume et en puissance, ce conte flamboyant de bad-boy-on-the-lam présente l’un des plus grands solos de guitare de Styx et reste un favori en direct à ce jour.

Malgré toute leur grandeur, Styx avait une séquence d’hommes ordinaires aussi large que le rivage du lac Michigan. Le single “Blue Collar Man (Long Nights)” de Shaw en 1978 était une ode sincère aux classes ouvrières qui était aussi honnête et empathique que n’importe quel numéro de Springsteen. Ils ont revisité le même territoire trois ans plus tard avec « Too Much Time On My Hands » teinté de New Wave – le son est peut-être plus épuré, mais l’impact est le même.

Les vedettes théâtrales

(Murs du château, Come Sail Away, Pieces Of Eight, M. Roboto)

Styx était le plus proche que de nombreux fans de hard rock des années 70 aient jamais vu une comédie musicale sur scène, et plus le groupe devenait grandiose, plus il réussissait. Ils étaient tout aussi habiles à bercer les premiers rangs et à le chanter aux dieux, mais c’est lorsqu’ils ont combiné les deux approches dans la même chanson que la magie s’est produite.

Le septième album de Styx, le majestueux The Grand Illusion de 1977, était une preuve de concept. Dans « Castle Walls », un favori de longue date des fans, ils ont construit une magnifique fable en roche dure qui a en quelque sorte tricoté des tours éclairées par la lune, des ménestrels médiévaux et des philosophes grecs. Mais même cela n’est rien en comparaison de la chanson la plus célèbre du même album. “Come Sail Away” est Styx in excelsis – un spectacle brillant et grandiloquent qui reste la plus grande chanson de hard rock jamais écrite sur l’enlèvement extraterrestre. Même les enfants de South Park ont ​​essayé et échoué à le parodier, telle est sa magnificence OTT.

En revanche, la chanson-titre dorée de l’album suivant, Pieces Of Eight, est relativement sobre, même si ce serait un phare de théâtralité brillante par rapport aux normes de tout autre groupe. Mais sans doute la chanson la plus mélodramatique de Styx – et certainement la plus controversée – est « Mr. Roboto. La pierre angulaire de l’opéra rock inspiré de la science-fiction de 1983 Kilroy Was Here, c’était un morceau unique de robo-pop palpitante et conviviale pour MTV. C’est un monde loin, musicalement, de “Come Sail Away”, mais il partage le même esprit de prudence au vent qui rend Styx si unique.

Les meilleures ballades de Styx

(Dame, bébé, le meilleur des temps, montre-moi le chemin)

Même à l’époque où Styx était avant la célébrité, le groupe était toujours prêt avec une ballade au piano émouvante pour équilibrer leurs excursions plus baroques. Prenez “Lady”, de l’album Styx II de 1973. La première de nombreuses chansons d’amour que Dennis DeYoung a écrites pour sa femme, Suzanne, elle a livré un poids musical et émotionnel dans une égale mesure, et a donné tardivement à Styx son premier grand succès deux ans plus tard.

À la fin de la décennie, Styx était connu comme l’un des meilleurs pourvoyeurs de ballades de hard rock, et la somptueuse chanson “Babe” de 1979 a donné à Styx son premier numéro 1 américain. “Babe” reste une masterclass dans l’écriture de chansons de soft rock de la fin des années 70 – tout comme “The Best Of Times”, un autre énorme succès deux ans plus tard.

« Montrez-moi le chemin », tiré des années 1990 Edge Of The Century, était une prière pour être guidé dans un monde qui ne pardonne pas. Sa résonance s’est intensifiée lorsque l’Amérique est entrée dans la première guerre du Golfe deux mois seulement après sa sortie, aidant à propulser Styx dans le Top 10.

Les épopées progressives

(Suite Madame Blue, La Grande Illusion, Se tromper (Le jeune homme en colère))

Comme beaucoup de jeunes musiciens américains du début des années 70, Styx était séduit par les sons repoussant les limites des géants britanniques du rock progressif Yes et Emerson, Lake & Palmer. Plutôt que de simplement recréer les sons venant de l’autre côté de l’Atlantique, ils ont donné une tournure typiquement Midwest au genre, éliminant l’auto-indulgence au profit d’une chanson serrée et d’une pompe et d’une splendeur entièrement américaines.

Cette approche est incarnée par « Suite Madame Blue » de 1975, la suite majestueuse de six minutes écrite pour marquer le bicentenaire de l’Amérique, bien que sur le plan des paroles, il s’agissait moins d’une célébration écrasante de ce que le pays avait été, et plus d’un reflet mélancolique de ce qu’il était. devenait.

La grande illusion représente la marque des hautes eaux du rock progressif de Styx. La chanson titre bascule sans effort entre des fanfares de claviers pompeuses, des mélodies pop sans effort et des héroïques complexes à la guitare en seulement quatre minutes bien remplies, avec un traité vivant sur l’artifice du rêve américain. “Fooling Yourself (The Angry Young Man)” du même album correspondait à la portée, empilant sur les signatures rythmiques changeantes, les passages semi-acoustiques et les harmonies à triple menace.

Bien sûr, le rock progressif n’est finalement qu’un des nombreux visages de Styx. Qu’ils accumulent l’émotion, amplifient les hymnes rock ou jouent leurs rêves de Broadway, il n’y a vraiment aucun autre groupe comme eux.

