Meilleures chansons de Tanya Tucker : 20 classiques country

La chose remarquable à propos Tanya Tucker n’est-ce pas qu’elle a eu sa première chanson à succès à 13 ans ?

Pourtant, elle était indéniablement une prodige. La native du Texas est devenue une célébrité grâce à sa capacité précoce à transformer des chansons sombres et intenses en ce que les auditeurs contemporains pourraient appeler des bangers; l’album Greatest Hits sorti peu de temps après son 16e anniversaire comprenait des morceaux sur le meurtre, les parents séparés et un Sud guéri du racisme, alimentant apparemment la faim de la nation pour le gothique méridional inspirée quelques années plus tôt par Bobbie Gentryle mégahit de 1967 « Ode à Billie Joe. «

Alors que ce son luxuriant des années 70 perdait de sa popularité, Tucker s’est adaptée, expérimentant le rock et la pop mais ne s’éloignant finalement jamais trop de ses racines country. Tucker a été récompensée par deux décennies supplémentaires de succès country et par un album de « retour » primé aux Grammy Awards, While I’m Livin’, qu’elle a réalisé aux côtés de l’un de ses descendants créatifs, l’auteur-compositeur-interprète Brandi Carlile.

Compte tenu de près d’un demi-siècle dans le business sous sa ceinture en strass, le catalogue de Tucker peut être intimidant à explorer. Néanmoins, vous trouverez ci-dessous 20 des meilleurs morceaux de Tanya Tucker, allant des chansons les plus associées à elle aux joyaux moins connus.

Les chansons de l’histoire

(« Blood Red And Goin’ Down », « Lizzie And The Rainman », « Bidding America Goodbye (The Auction) »)

La percée de Tanya Tucker dans les années 70 a été alimentée par des chansons mémorables et idiosyncratiques qui ont fait ressortir les aspérités et le contour émotionnel de sa voix déjà distinctive. « Blood Red And Goin’ Down » (1973), son deuxième pays n°1, est l’histoire d’un enfant témoin du meurtre de sa mère par son père qui fait la différence entre impensablement tragique et inapproprié gai grâce à son ambiance occidentale midtempo. et le vibrato étrangement précis de Tucker. Un an plus tard, Tanya, 16 ans, a chanté de manière émouvante une femme dont la première expérience sexuelle est un viol brutal sur « No Man’s Land », continuant à faire de sa signature le genre d’honnêteté brutale qui serait bientôt associée au mouvement hors-la-loi du pays. .

« Lizzie And The Rainman », encore un autre pays non. 1, était stylistiquement beaucoup plus proche des excès criards de la pop des années 70 – et à juste titre, a marqué la chanson croisée la plus réussie de la carrière de Tanya Tucker, atteignant finalement la 37e place du Hot 100 en 1975 (elle reste son seul succès dans le Top 40). Mais la chanson est restée fidèle à la structure narrative qui avait déjà si bien servi Tucker, cette fois citant son scénario légèrement plus léger du film de 1956 The Rainmaker.

Bien qu’elle ait chanté de moins en moins de contes teintés de gothique méridional qui avaient lancé sa carrière au fur et à mesure qu’elle s’établissait, Tucker n’a pas complètement abandonné les chansons non amoureuses : « Bidding America Goodbye (The Auction) », de sa platine L’album What Do I Do With Me de 1991 (le plus réussi de ses sorties après les années 70), raconte l’histoire simple, familière et néanmoins puissante d’un agriculteur qui a perdu sa terre à cause de la chute des prix des récoltes.

Les fracas de la bande-son

(« Pecos Promenade », « Texas (Quand je mourrai) », « Quelqu’un doit vous avoir aimé la nuit dernière », « Rodeo Girl »)

Tanya Tucker avait des aspirations à l’écran, principalement exercées dans divers téléfilms des années 80, mais ses chansons ont également contribué à la bande originale de certains des nombreux films country et western qui étaient si en vogue pendant cette période. Tout d’abord, elle a figuré sur la bande originale de Smokey and the Bandit II (1980) avec la « Pecos Promenade » prête pour le dancehall, qui a atteint le top 10 des charts country – probablement en grande partie grâce à l’énorme boîte de ce film – tirage de bureau.

Dans Hard Country de 1981, Tucker avait en fait joué un rôle (surprise) dans une apparition d’une chanteuse country nommée Caroline qui revenait se produire dans sa ville natale, Honkytonk. Là, elle interprète l’hymne et irrésistible « Texas (Quand je meurs) » – qui avait déjà été un véritable succès pour Tucker en 1978, et a également figuré en bonne place dans le 1982 Kenny Rogers véhicule Six Pack – pendant que la foule chante, ainsi que la ballade parfaitement mélancolique « Somebody Must Have Loved You Right Last Night », un album extrait de Tear Me Apart de 1979.

Tucker était également responsable de la chanson-titre de The Night The Lights Went Out In Georgia – alors mieux connue sous le nom de tube de Vicki Lawrence en 1972 – avec quelques modifications pour aligner la chanson et l’intrigue du film. Sa seule contribution originale était la charmante valse occidentale « Rodeo Girl », publiée pour la première fois sur son album Should I Do It.

Les Romps torrides

(« Voudrais-tu t’allonger avec moi (dans un champ de pierre) », « L’homme qui a allumé ma mère », « Aime-moi comme avant », « Mes bras restent ouverts toute la nuit »)

Alors qu’elle était encore adolescente, Tanya Tucker a commencé à être considérée comme un sex-symbol malgré son âge. Une énorme couverture de Rolling Stone qui l’appelait « The Teenage Teaser » était centrée sur les fans masculins baveux et sur la façon dont le succès de chansons comme « Would You Lay With Me (In A Field Of Stone) » a alimenté leur convoitise. La chanson, un autre non. 1 dans la course en petits groupes de Tucker, n’est en fait pas aussi salace que le titre pourrait le suggérer – au lieu de cela, il s’agit d’une série de métaphores sur l’engagement que l’auteur David Allan Coe a d’abord écrites pour les vœux de mariage de son frère.

Le single qui a suivi, cependant, était considérablement moins ambigu: « The Man That Turned My Mama On » est à peu près de quoi il s’agit, avec Tucker racontant son histoire – explorant le « pourquoi » d’une femme célibataire qui tombe enceinte – une touche entraînante et bluesy.

Au cours de ce qui a été présenté comme son « retour » plus d’une décennie plus tard, la séduction était devenue une partie plus importante du pays grand public grâce au succès d’artistes comme Conway Twitty, et Tucker s’y intégrait parfaitement : « Love Me Like You Used To », un chanson adulte et sexy sur l’amour disparu, a passé 25 semaines dans les charts country. Le tempo rapide et prêt pour le honkytonk «My Arms Stay Open All Night» – à propos de ce qui se passe après les heures – a eu une course similaire, passant deux semaines au non. 2. Ces chansons ne sont qu’un petit échantillon des nombreuses fois où Tucker a repoussé d’un cheveu l’enveloppe de la musique country notoirement conservatrice – une tâche qui est presque toujours beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes.

Les numéros un

(« Quel est le nom de ta maman », « Juste un autre amour », « Je ne prendrai pas moins que ton amour », « Si ça ne vient pas facilement »)

La première chanson country n ° 1 de Tanya Tucker est venue du puits qui était déjà devenu sa marque de fabrique : des histoires tristes avec des refrains incitant à chanter. « What’s Your Mama’s Name » a donné une tournure presque évangélique à l’histoire d’un homme à la recherche de sa progéniture perdue depuis longtemps et a cimenté le statut de Tucker en tant que véritable concurrent dans le pays – pas seulement une nouveauté.

Au début des années 80, cependant, le succès des charts était de plus en plus difficile à obtenir pour Tucker. La crise, ainsi que sa juste part de drames hors scène, ont provoqué une pause, puis un album de retour en 1986, Girls Like Me. Le « Just Another Love » plein d’entrain et en deux étapes était son premier single, et Tucker était une fois de plus au sommet de son art en atteignant le sommet du palmarès country.

Sa course de la fin des années 80 s’est poursuivie l’année suivante avec des têtes de liste consécutives. « I Won’t Take Less Than Your Love », un single inhabituellement doux et plein de charme country vintage, mettait en vedette l’un de ses auteurs-compositeurs, Paul Overstreet (qui a écrit la chanson avec Don Schlitz), ainsi que Paul Davis. Son single de suivi, le légèrement rock n’ roll « If It Don’t Come Easy », montre Tucker sous son meilleur jour, « Female Elvis ».

Les hits signatures

(« Delta Dawn », « Assez fort pour se plier », « Deux moineaux dans un ouragan », « Apportez mes fleurs maintenant »)

Le premier single de Tanya Tucker reste son plus connu. Il n’y a tout simplement pas de réponse à la performance effrayante de Tucker sur « Delta Dawn » de 1972, qui à l’époque, était un plus gros succès pour Helen Reddy. Mais Tucker’s est la version qui a duré – vieillissant aussi gracieusement que la voix qui la conduit, ce qui a choqué le monde de la pop par sa profondeur et sa puissance.

Son dernier pays non. 1, 1988, « Strong Enough To Bend », pourrait difficilement être plus différent, avec son doux accent bluegrass – mais il s’est avéré être une sorte de déclaration de mission pour Tucker à la fois esthétiquement et avec son sentiment facilement didactique. Une idée similaire, de s’accrocher à un être cher à travers les hauts et les bas de la vie, est exprimée dans l’un des succès durables de Tucker au début des années 90, « Two Sparrows In A Hurricane ». Le morceau de 1992 a également marqué un retour bienvenu au genre de chansons d’histoire qui ont rendu Tucker célèbre – bien que cette fois, avec une fin heureuse.

Tucker est dans le métier depuis assez longtemps pour avoir remporté deux retours, donc plus de deux décennies après avoir atteint pour la dernière fois l’échelon supérieur du palmarès country, elle a sorti While I’m Livin (2019); c’est devenu sa première victoire aux Grammy Awards, pour le meilleur album country. Tucker a également remporté la meilleure chanson country pour l’un de ses singles, le sans vergogne « Bring My Flowers Now » – qui, à juste titre, prend l’idée d’une reconnaissance appropriée (une justification pour un retour, semble-t-il) comme sujet. « Je crois », chante Tucker sur « Flowers », le rare morceau qu’elle a co-écrit, « pour la plupart, j’ai fait du bien. »