Meilleures chansons de The Who: 20 incontournables du rock’n’roll

L’OMS a une discographie presque sans égal. Leur évolution était rapide, passant de l’hymne du mod swing “Zoot Suit” (sorti sous leur nom original The High Numbers) au psychédélisme enivrant de “I Can See For Miles” en seulement trois ans; du défi musclé de «Won’t Get Fooled Again» à «Eminence Front», informée par synthpop, dans environ une décennie. Toute leur musique reflète l’esprit de l’époque à laquelle elle a été enregistrée, mais le plus souvent elle transcende ces tendances et atteint ce but le plus rare: l’intemporalité.

Le groupe lui-même est immédiatement reconnaissable. Le jeu de guitare du moulin à vent de Pete Townshend – un geste signature qu’il dit avoir volé Les pierres qui roulent«Keith Richards. Roger Daltrey balançant son microphone autour du cordon. La présence stoïque de John Entwistle et le travail de basse aux doigts de la flotte. Les mouvements tourbillonnants de Keith Moon derrière le kit de batterie. La destruction quasi rituelle du matériel à la fin de chaque spectacle.

Alors même que le groupe est passé de ses jours décousus à torturer les tympans des fans du Marquee Club de Londres à des spectacles multimédias organisés dans des arènes du monde entier – et même si la programmation de base a été réduite à deux après la mort de Moon en 1978 et Entwistle dans 2002 – Le règne de Who continue. Près d’un demi-siècle après leur première répétition, The Who continue de créer des chansons rock de trois minutes qui ressemblent à des symphonies et de dresser des albums conceptuels qui racontent des histoires épiques et souvent profondément intimes.

Les années 60

(Je ne peux pas expliquer, ma génération, je peux voir des miles, un magicien de flipper, un rapide pendant qu’il est absent, des déguisements, nous n’allons pas le prendre)

L’ascension rapide des Who au sommet des charts dans leur Angleterre natale a commencé sérieusement en 1964. C’est cette année-là que les membres principaux d’un groupe connu sous le nom de The Detours – Daltrey, Townshend et Entwistle – ont embauché Moon pour remplacer le batteur d’origine Doug Sandom. Maintenant rebaptisé The Who, avec ce line-up classique en place et un spectacle en direct combustible qui les a attirés l’attention de la presse britannique, le groupe a marqué son premier single dans le Top 10 en 1965 avec «I Can’t Explain», un mod chargé. chanson pop envoyée en altitude par les accords de guitare de Townshend. La même année, The Who a décroché la meilleure position dans les charts que le quatuor atteindrait avec l’hymne du mouvement des jeunes des années 60 «My Generation». Ce chef-d’œuvre stop-start deviendrait un pilier des sets live du groupe, l’étirant parfois jusqu’à une demi-heure.

Au fur et à mesure que le groupe progressait, leurs influences grandissaient, avec des éléments de musique indienne et de psychédélisme commençant à percer leur son rock teinté de R&B. Le vent tourne clairement sur «Disguises» de 1966, un tourbillon bourdonnant d’une chanson sortie à l’origine sur l’EP Ready Steady Who. La chanson, qui suggère une fille jouant avec les attentes de genre, a également introduit une expansion de la perspective lyrique de Townshend au-delà des hymnes générationnels et des chansons d’amour. Son champ d’action s’élargirait encore, évitant les singles facilement consommés pour des chansons et des albums plus conceptuels, comme le prouve la chanson titre de l’album de 1966 de The Who, A Quick One. La mini-épopée était composée de six chansons en une, avec la valeur narrative d’un roman dans ses neuf minutes. Bien que merveilleux dans son itération en studio, The Who a vraiment donné vie à cette chanson en concert, comme le prouvent ces interprétations trouvées sur Rock and Roll Circus des Rolling Stones et Live At Leeds.

L’intérêt de Who pour la musique conceptuelle s’est concrétisé avec The Who Sell Out de 1967, un hommage affectueux à Radio London, une station pirate diffusant depuis un bateau ancré à environ quatre miles au large de la côte sud-est de l’Angleterre. Mieux entendu dans son intégralité, afin de profiter des fausses publicités et des jingles radio empruntés cousus tout au long, le disque a quand même produit un single fantastique avec «I Can See For Miles». Faisant écho à l’immensité de son titre avec un panoramique stéréo dur et le tour vocal fleuri de Daltrey, «Miles» reste leur hymne le plus épique.

L’imagination de Townshend a sans doute atteint son apogée avec la dernière déclaration de The Who des années 60. Au-delà de son histoire bien conçue d’un messie «sourd, muet et aveugle» jouant au flipper, Tommy a présenté les talents abondants des quatre membres du groupe. Daltrey a spécialement trouvé un nouvel équipement vocal, apportant un grain de bluesy à la chanson désormais signature “Pinball Wizard” et révélant un magnifique fausset pour accompagner son chant habituel sur l’album plus proche “Nous ne le prendrons pas.”

Les années 70

(Summertime Blues, ne se fera plus berner, derrière les yeux bleus, Baba O’Riley, Love Reign O’er Me, Who Are You, The Seeker)

Dès le début, The Who avait la réputation d’être un acte live redoutable, et leur puissance sur scène a été exploitée pour la première fois sur disque avec Live At Leeds des années 1970. Bien que l’album original ne soit qu’un morceau de huit chansons du spectacle complet, le son massif et la présence du groupe transparaissent dans leur interprétation torride de «Summertime Blues» d’Eddie Cochran.

The Who a continué à explorer un son rock plus dur et plus lourd tout au long des années 70, à commencer par Who’s Next, un disque construit principalement à partir de matériel écrit pour un autre album concept. Même éloignées de l’histoire plus large des jeunes dans un monde post-apocalyptique découvrant l’art perdu de la musique rock, les meilleures chansons de l’album sont audacieuses et dramatiques, Townsend explorant son nouvel intérêt pour la musique électronique tel qu’il est entendu via le désormais légendaire synthétiseur ARP. les notes qui donnent le coup d’envoi à «Baba O’Riley», ainsi que celles intégrées dans la colonne vertébrale de «Won’t Get Fooled Again». L’album permettait toujours des moments plus traditionnellement poignants, comme le «Behind Blue Eyes», angoissé et à plusieurs niveaux.

Townshend a trouvé une autre idée à grande échelle avec l’écriture et l’enregistrement de Quadrophenia de 1973, un double album qui a retrouvé les débuts du groupe à travers une histoire de passage à l’âge adulte se déroulant à l’ère du mod. La musique était cependant très éloignée du son de cette époque. Les synthétiseurs et les cors (écrits et joués par Entwistle) s’étirent tout au long, tout comme les effets sonores élaborés. Et sur le puissant album plus proche, «Love, Reign o’er Me», Daltrey franchit les limites extérieures de sa gamme vocale pour incarner plus pleinement les appels sauvages à l’affection de la chanson.

Aussi grand que possible, The Who a passé une grande partie des années 70 à revenir à l’essentiel – une décision peut-être de permettre plus facilement à ses membres de se décoller pour des albums solo et des projets parallèles. Leur attaque directe plus classique sortait souvent en singles uniques, comme «The Seeker», un rocker aspirant à la recherche d’un homme pour l’illumination spirituelle. Les Who ont encore affiné leur pouvoir sur les deux derniers albums de la décennie, pour couronner le tout avec Who Are You, un chef-d’œuvre qui intégrait les influences de la pop et du punk. Et avec sa brillante chanson titre, Daltrey a peut-être décroché sa meilleure performance vocale, grognant à travers une chanson sur les luttes de Townshend avec la sobriété. L’album a également marqué la fin d’une époque pour le groupe puisque, trois mois après la sortie de Who Are You, Keith Moon est décédé des suites d’une overdose accidentelle.

Les années 80 et au-delà

(Vous feriez mieux de parier, avant Eminence, fil et verre, boule et chaîne)

Pendant la première partie de la nouvelle décennie, The Who a continué sans Moon. Le groupe a recruté à sa place son ami et ancien batteur de Faces Kenney Jones et ils ont continué à s’adapter au paysage musical changeant, créant certaines de leurs meilleures chansons en laissant le son de la nouvelle vague et de la radio pop influencer leur son autrement musclé. C’est le cas du premier single post-Moon du groupe, «You Better You Bet», une chanson énergique et pianistique pleine de joies d’une nouvelle romance et d’un pincement de nostalgie («Je me suis ivre aveugle au son du vieux T . Rex »). Et c’est surtout le cas avec «Eminence Front», du dernier album de The Who des années 80, It’s Hard. La chanson débute avec un motif de synthé dans la veine de «Won’t Get Fooled Again», mais a un tempo et une humeur beaucoup plus sinueux alors que Townshend et Daltrey appellent ce que le premier appelait «l’absurdité de la drogue. grandiosité.

La production enregistrée de Who a été intermittente depuis la sortie de It’s Hard en 1982. Le groupe s’est initialement séparé en 83, mais les membres survivants de sa formation classique ne se sont jamais éloignés les uns des autres. Ils ont joué à Live Aid, ont fait une tournée pour célébrer le 25e anniversaire du groupe en 1989, et Daltrey et Entwistle ont tous deux contribué à l’effort solo de Townshend, The Iron Man. Le groupe a même survécu à la mort d’Entwistle en 2002. Et le travail qu’ils ont publié dans les années qui ont suivi a été résolument fort et digne de leur héritage déjà établi.

Townshend a continué son intérêt à raconter de longues histoires en chanson avec la sortie en 2006 de «Wire & Glass», un mini-opéra qui faisait partie de Endless Wire, le premier long métrage de The Who depuis plus de deux décennies. La version complète est fantastique, mais pour obtenir un succès rapide, consultez la version tronquée sortie quelques mois avant l’album. Ce sont sept minutes de bonheur angulaire et progressif avec un grand tour vocal de Daltrey et le travail de batterie Moon-like de Peter Huntington.

Le Who n’est pas encore terminé. En 2019, ils ont sorti un nouvel album – intitulé simplement Who – qui trouve Townshend faisant un signe de tête à l’impact que The Who a eu sur des générations de musique rock tout en tempérant son écriture pour mieux s’adapter à la voix chaleureusement vieillissante de son Daltrey. Et avec le single principal, «Ball and Chain», le groupe montre son intérêt croissant pour la géopolitique dans une chanson qui prend la perspective d’un prisonnier à Guantanamo. Quelle que soit la décennie dans laquelle nous trouvons les Who, ils restent pertinents, créant des hymnes qui disent des vérités qui se sentent à la fois personnelles et universelles.

