Meilleures chansons de tueur: une liste de lecture essentielle du top 20

Metallica peut-être beaucoup plus gros, Anthrax beaucoup plus amusant et Megadeth façon, façon plus en colère, mais de le célèbre Big Four du thrash metal, Slayer étaient les plus cool – parce que ils étaient les plus méchants. Bâtissant leur réputation sur une séquence d’albums classiques des années 80, comprenant des chansons sur le meurtre, la torture et Satan – généralement jouées à des vitesses littéralement terrifiantes – Slayer était sans doute le groupe de metal extrême le plus influent à avoir jamais envahi la scène. Voici l’histoire de la façon dont cela s’est produit, à travers 20 des meilleures chansons de Slayer.

Tom Araya (chant/basse), Kerry King (guitare), Jeff Hanneman (guitare) et Dave Lombardo (batterie) n’étaient qu’un groupe de gamins épris de métal et de punk lorsqu’ils se sont réunis dans le garage de King à Huntingdon Park, en Californie. , en 1981. Fortement influencé par Judas Priest et Iron Maiden, ils ont perfectionné une série de reprises et ont atteint un niveau de compétence raisonnable, jouant des concerts au lycée et d’autres événements discrets. Ils ne seraient peut-être pas allés plus loin sans le label de Los Angeles Metal Blade, qui a offert à Slayer une place sur leur compilation de 1983 Metal Massacre III – la même série qui avait donné à Metallica sa première pause l’année précédente.

La chanson de la tueuse, ” Perfecteur agressif “ a suffisamment impressionné le propriétaire de Metal Blade, Brian Slagel, pour leur proposer un contrat d’enregistrement – ​​et un premier album, Show No Mercy, a été dûment enregistré. Bien que le disque soit un peu amateur, à la fois dans la composition et la production, son attitude était indéniable et il s’est vendu à plus de 40 000 exemplaires en deux ans, grâce à des moments mémorablement diaboliques et incroyablement rapides qui figurent toujours parmi les meilleures chansons de Slayer, y compris “Magie noire.”

Deux EP, Live Undead et Haunting The Chapel – dont chanson titre est un classique du thrash metal – a contribué à diffuser le message mortel de Slayer en 1984, tout comme leur deuxième album colossal, Hell Awaits, l’année suivante. Ambitieux, chargé de réverbération satanique et présentant les illustrations les plus frappantes de tout le canon du thrash, ce LP a marqué le moment où le public du métal a été contraint de prendre Slayer au sérieux pour la première fois.

Des chansons telles que le titre de cet album coupé, complété par une introduction démoniaque de la voix inversée, a conduit à un accord avec le label Def Jam de Rick Rubin, qui abrite également Beastie Boys. Alors que quelques métalleux critiquaient le jumelage du groupe et du label, ils ont rapidement été réduits au silence par l’époustouflant Reign In Blood, produit par Rubin et sorti en 1986.

Comprenant, pour beaucoup, les meilleures chansons de Slayer jamais enregistrées, Reign In Blood est l’archétype de référence pour tout le métal extrême moderne, grâce à ses pistes d’ouverture et de fermeture, “Ange de la mort” et “Il pleut du sang” ainsi que des gorefests à vitesse de chaîne tels que « Nécrophobe », où les musiciens livrent une chanson entière en moins de 90 secondes grâce à son tempo fou de près de 250bpm.

Désormais un groupe international établi grâce à des tournées européennes et des dates de festivals, Slayer a continué sur sa lancée avec South Of Heaven en 1988; à ce moment-là, le mouvement thrash metal avait mûri et les principales maisons de disques étaient à bord. Le nouvel album a récompensé les fans avec une production cristalline mettant l’accent sur la batterie phénoménale de Lombardo ; ironiquement, le batteur a été brièvement remplacé lors de la tournée suivante après une brouille avec ses camarades de groupe.

South Of Heaven a marqué le moment où Slayer a reconnu que la vitesse pure n’était plus suffisante pour faire ressortir leur écriture, et bien que cet album – et ceux qui ont suivi – contienne sa juste part de thrashers, les chansons midtempo lourdes étaient également au premier plan. . La chanson titre et « Suicide obligatoire » la complainte d’un soldat, reste dans l’ensemble de Slayer à ce jour.

Commercialement, Slayer a culminé en 1990 avec le superbe Seasons In The Abyss, qui a attiré la couverture de MTV et a été accompagné de la tournée internationale Clash Of The Titans aux côtés d’Anthrax et Megadeth. Le premier morceau de l’album, “Ensemble de guerre,” était une autre chanson puissante jouée à une vitesse immense, et la chanson titre s’est également avérée remarquable, mais à partir de là, la fortune de Slayer – et le pouvoir d’attraction du thrash metal dans son ensemble – a commencé à diminuer.

Au milieu des années 90, le grunge, l’alt.rock et les débuts du nu-metal attiraient l’attention des headbangers, et bien que le double album live de 1991, Decade Of Aggression, et le pulvérisateur Divine Intervention de 94 (pistes remarquables : « Champs de la mort » et « Idem ») étaient appréciés des fidèles, personne ne pouvait rivaliser avec le culte de Cobain. Slayer n’a pas aidé la situation en sortant un album de reprises punk en dessous de la moyenne appelé Undisputed Attitude en 1996 – bien qu’une chanson, “Gémeaux,” prouvé qu’ils pouvaient faire du doom metal lent et accordé avec les meilleurs d’entre eux.

En 1998, Slayer se débattait; tandis que Diabolus In Musica contenait des speedfests à l’ancienne (« Paix amère » “Point”), son flirt avec les grooves nu-metal a laissé certains fans dans le désespoir. Cependant, alors que le son thrash metal reprenait pied dans le nouveau millénaire, le groupe retrouvait son mojo avec God Hates Us All, sorti, par une coïncidence troublante, le 11 septembre 2001, et mettant en vedette les morceaux les plus remarquables. “Disciple” et “Remboursement.”

A partir de ce moment, Slayer n’a pas manqué un battement avec les albums suivants Christ Illusion (2006), World Painted Blood (2009) et Repentless (2015) – qui sont représentés ici par la violence satisfaisante “Culte” et « Rouge de psychopathie », rappelant les meilleures chansons de Slayer d’autrefois. L’ambiance sévère de ces albums de fin de carrière peut ne pas correspondre à l’intensité aux yeux de vrille de leurs premiers travaux, mais il faut s’y attendre.

Plus sérieusement, le groupe a été aux prises avec des problèmes de personnel ces dernières années. Dave Lombardo, qui avait été remplacé par les batteurs Jon Dette et Paul Bostaph – pas une, mais deux fois dans les années 90 – a arrêté définitivement en 2013. Un an plus tard, Jeff Hanneman – qui avait été remplacé en tant que guitariste de tournée par Gary Holt d’Exodus en 2010, après qu’une morsure d’araignée l’ait amené à contracter une fasciite nécrosante – est décédé d’une insuffisance hépatique après des années d’abus d’alcool. La capacité de Tom Araya à headbanger comme un maniaque – une partie vraiment passionnante de l’expérience en direct de Slayer – a également été supprimée après une opération au cou dans la cinquantaine. Comme on dit, le heavy metal a tendance à manger ses petits.

Le résultat net de toute cette agitation était évident. Alors que le line-up Araya/King/Holt/Bostaph est une unité d’une puissance et d’une compétence énormes, en janvier 2018, Slayer a annoncé qu’ils se sépareraient après une dernière tournée mondiale, laissant derrière eux un catalogue vraiment unique.

