Meilleures chansons de Tupac : 20 morceaux essentiels

Né le 16 juin 1971, Tupac Shakur reste l’un des rappeurs les plus renommés de tous les temps. Grâce à ses prouesses lyriques et sa conscience sociale, son flow signature et une oreille magnifique pour les rythmes, il a créé certaines des plus grandes chansons de tous les temps. Et en tant que premier rappeur solo de l’histoire à entrer au Rock And Roll Hall Of Fame et premier artiste hip-hop à sortir un double album, Tupac a toujours tracé le cap, ne l’a jamais suivi. Sa querelle avec The Notorious BIG plane toujours sur le monde du hip-hop, mais son talent, sa carrière et son héritage uniques transcendent tout cela, et les meilleures chansons de Tupac font de lui le rappeur le plus essentiel. dans l’histoire du hip-hop.

Écoutez le meilleur de Tupac Shakur sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos meilleures chansons Tupac.

20 : Tant de larmes

De nombreuses chansons de Tupac contiennent des références et des motifs religieux, mais « So Many Tears », de Me Against The World, cite directement le Psaume 23 :4. L’album a été enregistré en 1995 et reflète l’humeur sombre et introspective dans laquelle il était alors qu’il risquait une peine de prison imminente. Il regrette certaines de ses actions et la situation, mais sait aussi que ces événements le façonnent.

19 : Tentations

Merci au légendaire producteur de hip-hop Easy Mo Bee (et Erick Sermon de EPMD sur un échantillon), c’est l’un des morceaux les plus inspirés de la vieille école de Pac. Revenant à une époque révolue sans se sentir comme un gadget, “Temptations” décrit des luttes avec les relations, l’amour et les rencontres, qui sont toutes dans la timonerie de Pac.

18 : Gardez la tête haute

Tupac rappait souvent sur les luttes spécifiques à la féminité – en particulier la féminité noire – en Amérique, et “Keep Ya Head Up” est une ode douce-amère dans laquelle Pac appelle la façon dont les hommes traitent les femmes. Peu de rappeurs peuvent faire un Marvin Gaye échantillonnez les leurs, mais Tupac y parvient dans un morceau qui mérite amplement sa place parmi les meilleures chansons de Tupac.

17 : piégé

Bien que “Trapped” et “Brenda’s Got A Baby” apparaissent sur le premier album de Tupac, 2Pacalypse Now, le premier semble provenir d’une époque antérieure. La livraison de Pac n’avait pas atteint le même niveau de fureur qu’il afficherait plus tard, mais alors qu’il rappe sur le harcèlement de la police, la douleur et la colère sont là juste sous le crochet funky. “Trapped” était une première démo, écrite par l’ami de Pac, Ray Luv, et, en l’honneur de son ami, le rappeur en a fait le premier single de l’album.

16 : Chère maman

Tupac n’est pas le seul rappeur dont la carrière a été façonnée par sa relation avec sa mère. Parce qu’il était constamment lyrique sur le rôle des femmes dans sa propre vie et dans la culture en général, cet hommage à sa mère, Afeni Shakur, est particulièrement significatif. En tant que l’un de ses morceaux les plus appréciés, “Dear Mama” détaille ses difficultés, à la fois en tant que parent et en tant qu’être humain. Ici, Tupac a atteint un point d’appréciation et de compréhension pour sa mère, qui l’a élevé seule.

15 : Imaginez-moi en train de rouler

Cette coupe G-funk est l’une des chansons « fraîchement sorties de prison » de Tupac et est l’un des coups de semonce les plus invitants que Tupac ait jamais tirés. Étant donné à quel point ses paroles sont provocantes et militaristes, la chanson est particulièrement douce. “Une vie à vivre, c’est tellement difficile d’être positif/Quand les ni__as tirent sur ton berceau/Maman, je suis toujours un voyou/Le monde est une zone de guerre”, rappe Pac. Le coéquipier de Death Row et chanteur de R&B Danny Boy est apparu sur pas mal de chansons de Pac, mais cela pourrait rivaliser avec “Ain’t Mad At Cha” comme l’un des meilleurs couples.

14 : Combien de temps vont-ils me pleurer ?

“How Long Will They Mourn Me” est l’une des meilleures chansons de Tupac, non seulement à cause de son rap, qui est toujours aussi pertinent, mais aussi parce que c’est un morceau essentiel. Pac n’a qu’un seul couplet et il apparaît sur le crochet, tandis que la piste présente une apparence classique de Nate Dogg, ainsi que des fonctionnalités de Rated R, Big Skye et Macadoshis.

13: Frappez-les

Avant « Ether » par Nas est devenu un raccourci pour une piste de diss dévastatrice, il y avait “Hit ‘Em Up” de Tupac. Pac se moque de “l’hymne du joueur” de Junior MAFIA et agresse verbalement pratiquement tout le monde de la côte est. Mettant en vedette un autre énorme beat de Johnny “J”, “Hit ‘Em Up” était le morceau de diss définitif dans la querelle côte Est-Côte Ouest, dont l’ombre plane encore sur le rap.

12: Brenda a un bébé

La carrière de Tupac serait définie par son dévouement à la fois à la narration et à la conscience sociale, et ce premier single a les deux. “Brenda’s Got A Baby” est une chanson de grande envergure qui aborde la grossesse chez les adolescentes, la parentalité, les agressions sexuelles, le soutien du gouvernement et la consommation de drogue. Comme beaucoup des meilleures chansons de Tupac, c’est l’un des morceaux les plus référencés du hip-hop.

11 : Moi et ma copine

Tupac a beaucoup rappé sur l’amour et le sexe, mais comme le titre l’indique, cette chanson parle davantage de chevaucher avec une femme en particulier pendant plus d’une nuit. Il possède l’un des flux les plus reconnaissables de Tupac et définit le mantra éternel « rouler ou mourir ». C’est aussi l’une des chansons les plus référencées et citées de Tupac, la plus célèbre sur Jay Z et “’03 Bonnie & Clyde” de Beyoncé.

10 : Comment le voulez-vous

Avec K-Ci et JoJo de Jodeci sur le refrain, “How Do U Want It” est deux chansons en une. De toute évidence, une ballade sexuelle, elle se double également d’une exploration de ce que signifie atteindre la gloire et le succès, et comment nous nous attaquons à ces choses une fois que nous les obtenons. Johnny “J”, qui a produit une multitude de chansons sur All Eyez On Me, utilise un Quincy Jones échantillon et fait rebondir le tout comme un enfer.

9 : Vivre et mourir à LA

Considéré comme une autre entrée prophétique de Tupac, “To Live And Die In LA” est une lettre d’amour nostalgique à la ville qui a fait de lui une star, et, avec une pile de références encore plus spécifiques à LA, est une sorte de piste de réponse à “Amour californien.” Mais même pendant qu’il représente sa ville, Tupac dénonce la culture des gangs qui l’a imprégnée : “Nous pourrions nous battre entre nous/Mais je vous promets ceci : nous allons brûler cette salope/Et nous faire chier”, a-t-il rappé, faisant référence aux émeutes notoires de LA.

8: Je ne peux pas me C

“Can’t C Me” est un hymne bourré d’échantillons avec le crooning de George Clinton pour démarrer. Le flux de Tupac est concentré mais frénétique sur l’un des Dr. Drebattements les plus puissants de l’époque. En ce qui concerne les meilleures chansons de Tupac, “Can’t C Me” le voit rapper à pleine capacité: suralimenté et pratiquement exploser hors de la cabine d’enregistrement. Non seulement l’une des meilleures chansons de Tupac, mais un morceau définitif de l’époque.

7: 2 d’Amerikaz les plus recherchés

Cela fait plus de 20 ans que cette chanson est sortie, et Tupac et Snoop Dogg sont probablement encore les rappeurs les plus célèbres de la côte ouest. Pour l’une des plus grandes équipes de l’histoire du hip-hop, Daz Dillinger a créé un rythme qui rivalise presque avec celui qu’il a fait pour “Ambitionz As A Ridah” ​​- ce qui est peu dire. Il a fallu une personnalité aussi grande que celle de Snoop pour rivaliser avec Pac sur une piste, et même parmi les autres collaborations monstres de Pac, cela se démarque.

6: Je ne suis pas fou de Cha

« Bittersweet » était l’une des choses que Tupac faisait le mieux. Comparé à certains des autres beats que Dillinger a faits pour Pac, celui-ci sonne comme s’il venait directement de l’église. Tupac se souvient des amis dont il s’est éloigné et de la façon dont la célébrité a changé ses relations. Ne faisant pas seulement référence au manque d’amertume qu’il ressentait envers ses anciens amis et aux différentes directions que la vie les a menées, la chanson capture la prise de conscience qu’il est difficile de blâmer quiconque de faire ce qui est nécessaire pour changer sa vie.

5: Amour californien

Pour ne pas exagérer l’évidence, mais c’est l’une des chansons californiennes les plus reconnaissables. Il encapsule un son et une époque spécifiques et présente l’un des rythmes G-funk les plus funky de Dre. “California Love” était également le premier single de Tupac pour Death Row Records, et l’opportunité de travailler avec Dre est l’une des principales raisons pour lesquelles Pac a rejoint le label qui définirait son héritage. Alors qu’il nomme les quartiers et les caractéristiques du style des années 90, “California Love” est un instantané dans le temps qui sort toujours de chaque autoradio de LA. Dre a mis Compton sur la carte, tandis que Pac a mis la Californie sur la scène mondiale.

4: Changements

“Changes” est l’une des chansons les plus mélodiques de Tupac, mais étant donné la diffusion radiophonique qu’elle reçoit aujourd’hui, il est difficile de croire que la chanson n’est pas sortie en single de son vivant. Le son aigre-doux du crochet de Talent masque l’acte d’accusation sinistre – et toujours horriblement répandu – de violence policière envers les hommes noirs en Amérique.

3: La vie continue

De sa prestation passionnée et des choeurs mélodiques de Stacey Smallie, “Life Goes On” est l’une des chansons les plus émouvantes de Tupac. Cet hymne immortel parle de la dure réalité de l’agitation et rappelle à tous comme lui qu’il existe un monde meilleur. Chaque couplet est plus honnête et révélateur que le précédent, faisant de la chanson une entrée déchirante dans un corpus d’œuvres qui a exploré en profondeur la vie et la mort.

2: Ambitionz Az A Ridah

La piste d’introduction de l’un des plus gros albums de l’histoire du hip-hop devait être géniale – et elle l’a été. De “Let’s get ready to rumble” de Michael Buffer au rythme massif de Daz Dillinger et peut-être au crochet le plus interpolé du panthéon du hip-hop, cette coupe de All Eyez On Me est sans doute la chanson thème de Tupac.

1 : Je vous salue Marie

“Hail Mary” n’a pas la même reconnaissance de nom que certains de ses signaux plus traditionnels, mais, en termes d’art, il se situe au sommet des meilleures chansons de Tupac. “Hail Mary” était le troisième single du dernier album posthume de Pac, The Don Killuminati: The 7 Day Theory, qu’il a enregistré sous le nouveau surnom, Makaveli. Pour ce morceau, le producteur Hurt-M-Badd a créé l’un des rythmes les plus envoûtants de tous les temps, avec des moments saisissants qui éclipsent presque le reste de la chanson. Bien que “Hail Mary” présente des vers de Kastro, Young Noble et Yaki Kadafi de The Outlawz, ainsi que Prince Ital Joe, c’est le spectacle de Pac. Sur son meilleur flow et son meilleur refrain, Pac est vantard, paranoïaque, religieux et provocant. Il est lui-même.

