Meilleures chansons de U2: hits intemporels et indéniables

Pour U2, une journée typique de tournée implique un stade rempli de fans qui connaissent (et chantent) chaque mot de chacune de leurs chansons, et c’est ainsi depuis des décennies. Mais au début, ce n’était pas la réalité, mais un rêve: Bono (alias Paul David Hewson), The Edge (alias David Evans), Adam Clayton et Larry Mullen, Jr. n’étaient que des adolescents qui voulaient être dans un rocher. bande. Mullen, le batteur, a posté un dépliant sur le tableau d’affichage de leur école à la recherche de musiciens en herbe partageant les mêmes idées, et ses trois camarades de groupe ont été ceux qui ont répondu.

Ils se sont d’abord appelés Feedback, puis ont changé leur nom en Hype après que les jeunes Dublinois aient commencé à jouer ensemble en 1976. Le troisième nom était le charme: ils se sont rebaptisés U2 en 1978. Alors qu’ils se sont fait les dents en jouant dans toute l’Irlande, leur le son est apparu à côté des tendances rock de l’époque. U2 était un ajout bruyant à ce canon. La parenté de l’Edge avec sa pédale de retard a créé son son de guitare qui fait écho, un son qui correspond parfaitement au son dominant. Mais la voix puissante de Bono et la sensibilité du poète, de concert avec les percussions pugilistes de Mullen et Clayton et leur affinité commune pour la structure pop avec un extérieur dur, les distinguent.

En effet, moins d’une décennie après le dépliant de Mullen, U2 épaulait Queen, David Bowie et d’autres icônes lors du grand concert d’aide humanitaire de 1985, LiveAid, où les fans brandissaient des drapeaux portant le nom de leur groupe. Leur trajectoire était fulgurante, et elle n’a fait que monter au fur et à mesure que le quatuor avançait. Ils ont remporté plus de Grammys que tout autre groupe de l’histoire, et ils ont été le premier groupe à sortir un album n ° 1 dans chaque décennie depuis les années 80.

Énumérer les meilleures chansons de U2 est un exercice de nostalgie et de surprise: chacun a une mémoire émotionnelle ou culturelle liée à l’un de ses plus grands succès. («With or Without You» étant une référence universelle pour les personnes au cœur brisé, et les personnages de la télévision – même Ross et Rachel! – n’en sont pas exempts.) Le nombre de singles qui viennent immédiatement à l’esprit comme les plus grands succès et la pop omniprésente -rock classiques est beaucoup plus gros qu’on ne le pense initialement, mais ce qui suit est une sélection extrêmement condensée de leurs meilleures chansons.

Les succès d’introduction

(Je suivrai, jour de l’an, fierté (au nom de l’amour), dimanche dimanche sanglant)

U2 a décollé avec un sprint avec «I Will Follow» en 1980, qui a trouvé une place sur les stations de radio du monde entier grâce à son rythme de ralliement, son refrain rapide et sa progression d’accords intrigante et légèrement décalée. Dès le début, Bono a exploité les recoins les plus vulnérables de sa psyché pour trouver l’inspiration: «I Will Follow» a été inspiré par sa défunte mère, tout comme une grande partie de Boy, le premier album de U2, et le morceau puissant a été une constante sur la set list de U2 depuis. La guerre de 1983 a non seulement livré le premier album n ° 1 de U2 au Royaume-Uni, mais aussi le “New Year’s Day”, qui a servi de première entrée au palmarès des chansons Hot 100 de Billboard, et “Sunday Bloody Sunday”, leur folk moderne. chanson de protestation rock qui a puisé dans l’opposition du groupe à la violence meurtrière de The Troubles. Avec «Pride (in the Name of Love)», un hommage à Martin Luther King, Jr. qui sert de vitrine étonnante pour la puissance vocale de Bono, U2 a marqué son premier succès dans le Top 40 en atteignant la 33e place du Hot 100. Ces quatre chansons représentent non seulement le succès initial de U2, mais les caractéristiques de leur son: des rythmes assourdissants, des explorations inattendues à travers la mélodie et des paroles qui récompensent de multiples écoutes.

Les changeurs de jeu de Joshua Tree

(Avec ou sans toi, je n’ai toujours pas trouvé ce que je cherchais, là où les rues n’ont pas de nom)

S’il y avait un album à distinguer comme le magnum opus de U2, c’est The Joshua Tree, leur triomphe de 1987 qui mêlait rock et New Wave à la balladerie et aux fioritures stylistiques du folk irlandais et américain. Ses trois premiers morceaux sont tout simplement transcendants, et deux d’entre eux, «With or Without You» et «I Still Havn’t Found What I’m Looking For», sont devenus les seuls singles du groupe à être n ° 1 sur The Hot 100. Le changement stylistique a été influencé par leur étreinte de l’Ouest américain. L’esthétique robuste, plus bruyante et le ciel grand ouvert ont été traduits en euphorie sonore sans encombre par la guitare chatoyante de l’Edge et la fondation rythmique inébranlable de Mullen et Clayton. Il a également porté les performances vocales de Bono à des hauteurs époustouflantes, avec «Where the Streets Have No Name» établissant une barre élevée sur laquelle il a continué à sauter tout au long de l’album. «Je n’ai toujours pas trouvé ce que je cherche» teste non seulement le haut de sa gamme vocale, mais sa foi, alors qu’il chante les épreuves et les tribulations qu’il a rencontrées dans sa recherche de sens.

«With or Without You» est la ballade ultime de U2: le chagrin d’amour est imprégné dans chaque note, et tout explose dans l’un des climax les plus glorieux enregistrés sur bande. (Si vous ne vous retrouvez pas à chanter exactement après 3 minutes, pensez à vérifier votre poitrine – il vous manque peut-être l’organe crucial qui devrait battre à l’intérieur.) Le Joshua Tree a remporté les deux premiers Grammy Awards de U2. , pour l’album de l’année et meilleure performance rock par un duo ou un groupe, en 1988; il a été célébré par une tournée du 30e anniversaire en 2017, où des dizaines de milliers de personnes ont crié ces «WHOAAA» directement au groupe.

Les foules universelles

(Désir, ange de Harlem, façons mystérieuses, encore mieux que la vraie chose)

Après que The Joshua Tree ait établi U2 comme l’une des plus grandes stars du rock au monde, ils se sont penchés plus durement sur un rock explosif et simple et ont inauguré une série de bangers époustouflants. «Desire», extrait de Rattle & Hum de 1988, a canalisé la montée d’adrénaline de «I Will Follow» tout en embrassant l’esprit américain et les riffs de blues issus de The Joshua Tree. Lors d’une tournée à l’appui de cet album, le groupe a coupé “Angel of Harlem” aux Sun Studios, le spot légendaire de Memphis où Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis et d’autres ont enregistré certains de leurs morceaux les plus vénérés. La chanson – que Bono a écrite comme une lettre d’amour à Billie Holiday – comprend une section de cor jubilatoire.

Si les années 80 ont été la décennie où U2 a fait ses preuves, les années 90 leur ont offert la latitude et les moyens d’expérimenter. Achtung Baby, produit par Brian Eno et Daniel Lenois, a suivi en 1991, tout comme une nouvelle esthétique. “Mysterious Ways” avait l’Edge travaillant des riffs déformés dans le mix alors que Bono offrait un ver d’oreille d’un refrain. «Even Better Than the Real Thing», quant à lui, flirtait avec des mélodies psychédéliques des années 60 sans sacrifier une once de modernité.

Les chefs-d’œuvre du millénaire

(Belle journée, élévation, vertige, ville aux lumières aveuglantes)

«Beautiful Day» a combiné plusieurs facettes des plus grands succès du groupe tout en présentant quelque chose de complètement nouveau. Il a dominé les ondes radio et a finalement remporté un Grammy pour la chanson de l’année. Le pop-rock pyrotechnique s’est poursuivi avec «Elevation», un single en tonnerre rendu immédiatement emblématique grâce au fausset de Bono «ooohs». Cette intensité a été encore amplifiée par «Vertigo» sur Comment démanteler une bombe atomique en 2004. Euphoria bouillonnait une fois de plus avec «City of Blinding Lights», l’ode effervescente du groupe à New York. Ses accords immédiatement reconnaissables ont continué à enregistrer plusieurs moments notables à l’écran et dans la vraie vie – y compris Barack Obama, qui a tellement aimé la chanson qu’il l’a choisie pour sa musique d’entrée lorsqu’il a accepté l’investiture présidentielle à la Convention nationale démocrate de 2008.

Les hymnes édifiants

(Mauvais, un, coincé dans un moment dont vous ne pouvez pas sortir, marchez)

Toute liste des meilleures chansons de U2 doit inclure une ou deux ballades inspirantes. Un premier succès, “Bad” de 1984, a vu Bono passer de la sincérité sotto-voce à un rugissement puissant. «One» d’Achtung Baby est une révélation doucement jouée qui reste un moment fort en direct. «Stuck in a Moment» est un autre morceau sincère avec une histoire poignante. Ses paroles ont été inspirées par une relation étroite de Bono – cette fois avec Michael Hutchence d’INXS. La voix de Bono craque d’émotion alors qu’il encourage l’auditeur à affronter la tempête à laquelle il est confronté.

«Walk On», avec ses accords en cascade et ses paroles radicalement empathiques, est peut-être leur écoute la plus réconfortante à ce jour: écrit à l’origine pour la politicienne birmane et militante des droits humains Aung San Suu Kyi, le single est sorti en novembre 2001. Il était imprégné d’un signification tout à fait différente après les attentats du 11 septembre lorsque le groupe a interprété le morceau au concert America: A Tribute to Heroes.

