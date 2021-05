Meilleures chansons de Yello: 20 essentiels électroniques

Yello avait déjà décroché plusieurs succès de danse aux États-Unis lorsque le scénariste-réalisateur John Hughes a recherché leur morceau très distinctif «Oh Yeah» pour sa comédie pour adolescents du milieu des années 80, Ferris Bueller’s Day Off. Son inclusion dans ce qui est devenu un film qui a marqué l’époque a propulsé la musique électronique révolutionnaire du duo suisse dans le courant dominant et a assuré sa place dans la culture populaire.

Au cours des décennies suivantes, le groupe, composé du couple improbable de l’industriel millionnaire et ancien golfeur professionnel Dieter Meier et de l’ancien réparateur et camionneur de télévision Boris Blank, a continué à suivre une voie ambitieuse et pionnière qui a eu une influence durable et indélébile. sur d’innombrables genres de musique, y compris l’électro, la synth pop, la New Wave et la techno.

Quelques années avant Ferris Bueller, les ambitions musicales du groupe ont commencé à prendre forme avec leur premier album Solid Pleasure et son troisième single «Bostich». Le single de 1981 recherchait une nouvelle approche de la musique électronique avec son synthétiseur palpitant, son rythme disco et la livraison vocale rapide de Meier, semblable au rap. Quiconque l’entend à l’époque à la radio noire en Amérique n’aurait jamais pu imaginer qu’il avait été fait par un groupe de Blancs originaires de Suisse.

Le son ambitieux et idiosyncratique de Yello doit beaucoup au manque de formation musicale formelle de Blank. Au lieu de cela, son imagination est stimulée en studio par des expériences d’échantillonnage. (Il possède une bibliothèque de plusieurs milliers d’échantillons originaux.) Avec ceux-ci, il construit méticuleusement et magnifiquement des paysages sonores rythmiques incroyables et détaillés qui forment la base de tout, des hymnes sophistiqués de la piste de danse aux morceaux atmosphériques aux ambitions cinématographiques. Ces images sonores sont mélangées aux mélodies accrocheuses de Meier, aux paroles intelligentes et humoristiques et à un traîneau indéniable mi-chanté, mi-parlé.

Au fil des ans, Yello a amélioré son son avec une gamme de chanteurs invités de haute qualité, notamment Dame Shirley Bassey, Billy Mackenzie et Stina Nordenstam, tandis qu’en 1995, The Orb, Moby, Carl Cox et un certain nombre de poids lourds de la musique électronique ont été récompensés. leur dû à la paire avec l’album Hands On Yello.

Bien que leur fortune commerciale aux États-Unis et au Royaume-Uni se soit améliorée ces dernières années, Yello a continué à faire de nouveaux albums de haute qualité et acclamés par la critique, avec des chansons qui peuvent compter parmi leurs meilleures. Il s’agit notamment de leur 14e studio Set Point, qui a dominé le classement dans leur Suisse natale en 2020.

Les meilleures chansons de danse de Yello

(Bostich, je t’aime, Goldrush, Rubberbandman, Limbo)

Moins d’un an après que Sugarhill Gang du New Jersey ait marqué le tout premier hit hip-hop avec «Rapper’s Delight», Yello était à 4 000 miles de là dans un studio de sa ville natale de Zurich pour créer sa propre version du rap. Les résultats ont été trouvés sur le premier album du groupe Solid Pleasure, y compris le morceau «Bostich» sur lequel Dieter Meier livre des paroles hypnotiques et répétitives sur un rythme de danse électronique qui sonne comme l’avenir de la musique. Cela a donné au groupe naissant – puis un trio avec le membre co-fondateur Carlos Peron toujours à bord – leur tout premier succès de danse aux États-Unis. Il a donné le ton au smash électro séminal «Planet Rock» d’Afrika Bambaataa et a été échantillonné par d’innombrables artistes, dont Todd Terry et MC stéréo.

Le dernier album à présenter Peron, l’Euro-dance de 1983 aux saveurs de You Gotta Say Yes To Another Excess a plus que respecté son titre, y compris sur le «I Love You», lourd à la basse et contagieux, où un Meier mi-chantant mi-parlant duos avec une voix féminine échantillonnée répétant continuellement le titre de la chanson. L’album a été le premier de Yello à se classer aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que «I Love You» a atteint la 16e place du classement de danse de Billboard et a perdu une place dans le Top 40 britannique.

Yello a continué à embrasser l’Euro-dance sur l’album de 1987 One Second, qui montrait l’amour du groupe pour les rythmes latins. Alors que la voix de Meier prend largement une place arrière en faveur des chanteurs invités, il est au centre de la pulsation «Goldrush». Avec une production faisant écho au travail de Trevor Horn avec Frankie Goes To Hollywood et Grace Jones (notamment «Slave To The Rhythm»), le morceau crée intelligemment un son de batterie répétitif à partir de la voix échantillonnée de Meier alors que le leader maintient le rythme battant avec des voix rapides. C’est l’une des meilleures chansons de Yello de l’époque.

Le sens de l’humour de Yello est partout dans le délicieusement étrange «Rubberbandman», trouvé sur l’album de 1991 Baby. La piste utilise des échantillons vocaux pour créer le rythme sur lequel Meier s’enthousiasme avec une voix à gorge profonde et ironique, qui est très probablement canalisante. Barry White.

Alors que de nouvelles formes et descriptions comme l’EDM ont émergé, la musique de danse a continué à être une partie essentielle de l’ADN de Yello. Cela était évident sur leur album de 2016 Toy, qui comprend le pompage «Limbo».

Aux courses

(Oh ouais, la course, ligoté, Jungle Bill, Waba Duba)

Si l’un des Yello avait conduit la voiture dans l’épopée «Autobahn» de Kraftwerk, il y a de fortes chances qu’il ait reçu une contravention pour excès de vitesse. Depuis leur création, les meilleures chansons de Yello ont souvent présenté des rythmes rapides et incessants qui utilisent avec brio l’offre interminable d’échantillons de Blank.

Rendu largement célèbre par Day Off de Ferris Bueller, «Oh Yeah» a été l’un des premiers exemples de cette approche. Il mélangeait des rythmes latins, une basse battante et les paroles les plus simples dans lesquelles Meier évoque des mots et des phrases apparemment aléatoires, tout en chantant à plusieurs reprises le titre de la chanson. À l’origine partie de l’album de 1985 de Yello Stella, “Oh Yeah” est devenu la première entrée du groupe sur le Billboard Hot 100 où il a culminé au n ° 51. La piste a depuis été utilisée dans d’innombrables autres films et publicités.

Yello a continué à avoir le pied sur l’accélérateur avec «The Race», l’extraordinaire pièce maîtresse de l’album de 1988 Flag. Ce tour de force mêle avec brio des sons de voitures rapides, des percussions latines, des cuivres, une basse profonde constante et une voix de mitrailleuse Meier qui ne fait qu’ajouter à l’urgence de la piste. Il est devenu le plus grand succès mondial du groupe, atteignant notamment la 7e place au Royaume-Uni et la 4e en Allemagne au plus fort du boom des maisons d’acide.

En vedette sur le même album, “Tied Up” a servi de single de suivi de “The Race” et a partagé un certain nombre de traits musicaux de son prédécesseur, mais avec un son latino-américain exaltant qui comprenait des congas, des cloches de vache, des effets de pluie et un mélange de voix espagnoles et anglaises. C’était le deuxième hit du groupe dans le Billboard Dance Top 10.

Le prochain album de Yello Baby avait également une forte sensation latino-américaine et ses points forts incluent «Jungle Bill», un autre morceau rempli d’adrénaline qui utilise pleinement la banque d’échantillons de Yello. Au 14e et dernier album du groupe Point, sorti en 2020, ni Meier et Blank ni leur musique n’avaient ralenti. Son premier single «Waba Duba» reprend la basse lourde échantillonnée comme «The Race» sur laquelle Meier délivre une voix brillamment folle.

Les meilleures collaborations de Yello

(Jeux vicieux, The Rhythm Divine, Moon On Ice, To The Sea, Kiss In Blue)

Pendant la majeure partie de leur existence, Yello a fonctionné autour du partenariat de Blank et Meier, mais le groupe a régulièrement augmenté ses enregistrements avec l’ajout de chanteurs et de producteurs invités. En effet, certaines des meilleures chansons de Yello ont des contributeurs extérieurs en bonne place. Un des premiers exemples est «Vicious Games» de 1984, où la présence de Rush Winters au chant principal donne à la coupe Euro-disco une sensation totalement différente de celle des morceaux de Yello menés par Meier. Il est devenu le tout premier hit du groupe dans le Top 10 de la danse Billboard.

Avec l’album de 1987 One Second, Yello a pleinement utilisé le pouvoir des chanteurs extérieurs, offrant une vitrine à la fois à Shirley Bassey et à Billy Mackenzie du groupe de new wave britannique The Associates. Compte tenu des qualités grand écran et plus grandes que nature de leur musique, il était parfaitement logique que le groupe s’associe à Bassey dont la voix avait honoré des thèmes de James Bond tels que «Goldfinger». Ici, on lui donne un rôle principal sur la chanson de la torche «The Rhythm Divine», une feuille parfaite pour le cadre musical dramatique de Yello. Cela a donné à la diva galloise son premier succès britannique en plus d’une décennie.

“The Rhythm Divine” avait été co-écrit par Mackenzie, tandis que l’Ecossais a également co-écrit et chanté le chant principal sur le sensible “Moon On Ice” du même album, l’un des nombreux morceaux de Yello qui a fait son chemin sur Miami Vice. Le leader des Associates a de nouveau travaillé avec le groupe sur les albums Flag and Baby.

L’album de 1997 Pocket Universe était le plus collaboratif de Yello à ce jour avec des tâches de production, généralement le domaine exclusif du groupe, partagé avec trois autres producteurs, dont le DJ techno britannique Carl Cox. L’album mettait également en vedette l’auteure-compositrice-interprète suédoise Stina Nordenstam, qui a co-écrit et chanté «To The Sea» atmosphérique, rythmé par la batterie et la basse.

Alors que les précédents chanteurs invités de Yello s’étaient largement vus confier la scène, le jazzy «Kiss In Blue» de Touch Yello en 2009 était inhabituellement un duo entre la chanteuse suisse Heidi Happy et un chanteur Blank.

Au-delà de la piste de danse

(Perdu à nouveau, désir, bien sûr que je mens, conduit / conduit, à bout portant)

Les meilleures chansons de Yello ont eu une énorme influence sur la techno, l’acid house et d’innombrables autres genres de danse. Mais ce n’est qu’une facette d’une palette musicale diversifiée qui comprend également des épopées aux proportions cinématographiques. Cette polyvalence doit autant aux paysages sonores somptueux de Blank qu’au style vocal et aux paroles imaginatives de Meier. Au fil des ans, la voix de baryton de Meier a été comparée à tout le monde, de Lee Hazlewood et Leonard Cohen à LL Cool J, mais il est dans une catégorie à part entière.

Un bon exemple de la gamme de Meier en tant que chanteur est l’atmosphère «Lost Again» sur You Gotta Say Yes To Another Excess, sur laquelle le chanteur bascule entre des pensées parlées et une livraison vocale sensible qui a des échos futurs de Pet Shop Boys. Il est devenu le premier single Top 10 de Yello dans leur pays d’origine.

Dans des interviews, Blank a cité l’influence de l’ère psychédélique Pink Floyd sur son travail mais «Desire», qui a ouvert l’album de 1985 Stella, a un beau solo de guitare étendu qui a plus que des échos du travail ultérieur du groupe britannique, en particulier le style de jeu de David Gilmour. Il s’accorde parfaitement avec le chant mélodique de Meier.

Après la montée d’adrénaline de «The Race», «Of Course I’m Lying» a été le deuxième succès du Top 40 britannique de l’album le plus populaire du groupe, Flag, bien que musicalement ils soient aux antipodes. Le dernier succès est une tranche sophistiquée de la pop de la fin des années 80, mais sa sensation sérieuse est contrastée par l’archétype de l’humour Yello: Meier chante «Vous mentez» à son amant avant de murmurer «Je l’aime» comme réponse.

L’humour du groupe est également évident sur «Drive / Driven», tiré de la sortie de 1991 Baby, dont les échantillons incluent le bruit du reniflement. L’utilisation intensive de l’accordéon donne à la piste une sensation très française, mais elle rappelle également Roxy Music de la période Avalon.

Étant donné qu’un certain nombre de leurs morceaux ont fini dans des films et que leur musique a souvent une qualité cinématographique, il était peut-être inévitable que Yello finisse par enregistrer une musique de film. Quand ils l’ont fait, c’était pour un film inexistant. Sorti à peine deux semaines avant le millénaire, l’album Motion Picture a vu le couple puiser dans l’influence de grands compositeurs grand écran comme Henry Mancini. Parmi ses moments forts, il y a le jazzy et dramatique instrumental «Point Blank», qui n’attend que la bande originale d’un vrai film.

Bien que leur profil et leur statut ne correspondent pas à ceux de Kraftwerk, Yello repousse les limites de la musique électronique depuis plus de 40 ans et leur influence se retrouve dans tous les genres, de la synth pop et de l’euro-disco à la techno et au hip-hop. Leur impact largement ressenti se reflète dans un catalogue incroyablement diversifié d’enregistrements, rempli d’originalité, de grandes idées et d’une tonne d’humour.

