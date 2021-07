Meilleures chansons de Yusuf / Cat Stevens : 20 tubes pop paisibles

Bien qu’il soit surtout connu comme un guitariste aux yeux roses de l’ère hippie, Yusuf / Chat Stevens’ l’honnêteté lyrique et l’instrumentation variée sont bien plus complexes qu’il n’y paraît au premier abord. Sa voix – tantôt nasillarde, tantôt douce et sincère – s’accorde parfaitement avec les refrains en plein essor et les missives douces. Engluée dans la vision d’un avenir paisible mais assombrie par l’inquiétude quant à ce qui va arriver, la musique de Yusuf réconforte et s’inquiète dans une égale mesure.

Appeler Yusuf uniquement un auteur-compositeur-interprète ignorerait son penchant pour l’orchestration et la grandeur, des hauteurs qui côtoient ses airs doux et folkloriques. Il a également participé à d’autres succès que le sien : avant de percer en tant qu’artiste, il a écrit à la fois « Here Comes My Baby » et « The First Cut is the Deepest ».

Cat Stevens a abandonné sa carrière musicale en 1977 lorsqu’il s’est converti à l’islam, prenant le nom de Yusuf Islam. En 2006, il est retourné en studio, après quoi il a sorti An Other Cup en 2006, Roadsinger en 2009 et Tell ‘Em I’m Gone en 2014. En 2014, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et a continué à sortir de la musique. En 2020, par exemple, il refondu son thé classique de 1970 pour le Tillerman.

Écoutez les meilleures chansons de Yusuf / Cat Stevens sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Éloges existentiels

(“Monde sauvage”, “Père et fils”, “J’ai un faible pour voir mon petit-fils vieillir”, “Oh très jeune”, “Mourir pour vivre”)

Les chansons de Yusuf veulent toujours le meilleur pour leur destinataire, et cela les imprègne de sentiment : chaque morceau conseille et s’inquiète, accédant souvent à une sagesse bien au-delà de son âge au moment de l’écriture. Il a écrit à la fois “Wild World” et “Father and Son” vers l’âge de 22 ans. Deux de ses morceaux les plus célèbres, ils sont prudents et effrayants – le narrateur se rend compte qu’il ne pourra peut-être pas guider ou rester avec les autres pour toujours. « Wild World » raconte sa séparation avec l’actrice Patti D’Arbanville, alors que « Father and Son » a été créé à l’origine pour un décor musical pendant la Révolution russe – ce projet a été interrompu lorsqu’il a contracté la tuberculose. Quand il a été publié plus tard, beaucoup ont estimé qu’il mettait en évidence le fossé entre les générations. Le fait que “Wild World” soit ostensiblement une chanson de rupture et que “Father and Son” semble familial, n’a pas d’importance : les deux morceaux sont motivés par l’empathie, en voulant le meilleur pour les autres après votre départ, avec la conscience que ce n’est peut-être pas possible.

“Oh Very Young” est préoccupé par l’intangibilité : une personne qui vous glisse entre les doigts et ce qu’elle laisse derrière elle, surtout quand elle passe jeune. “J’ai une idée de voir mon petit-fils vieillir” trouve le narrateur prenant soin de lui, motivé à rester en vie afin de ne pas manquer l’avenir.

Yusuf rumine existentiellement dans une certaine mesure sur toutes ces chansons, mais aucune n’est aussi explicite que “Dying to Live”. Sur un morceau de piano pseudo-jazzy, un homme isolé s’interroge sur le but et le sens de la vie.

Hymnes ambitieux

(“Assis”, “Si vous voulez chanter, chantez”, “Je ne peux pas le garder”, “Femme à la tête dure”)

Parfois, l’enthousiasme de Yusuf éclate au grand jour ; il a littéralement « ne peut pas le garder dedans ». Il est difficile de ne pas sourire un peu lorsque vous entendez les paroles «Je dois montrer au monde, le monde doit voir / Voir tout l’amour, l’amour qui est en moi» chanté à haute voix. Ce n’est pas hamfist parce que c’est sincère. Sur ces chansons, il crie presque. Mais chaleureusement, avec excitation. Sur « Sitting », il imagine d’emblée le succès (« Oh, je suis en route, je sais que je le suis ») et propose une façon unique d’imaginer cet optimisme (« Je sens le pouvoir grandir dans mes cheveux »).

Ces chansons semblent faites pour chanter : on pourrait les comparer aux chansons « I Want » du théâtre musical. Écoutez simplement « Si vous voulez chanter, chantez » (qui apparaît également sur Harold et Maude) – le titre dit tout. Qu’il s’agisse de joie qu’il veuille exprimer ou posséder (« Hard Headed Woman » est une ode au type d’amant motivant dont il rêve), les hymnes ambitieux de Yusuf résonnent d’ambitions personnelles mais universelles.

Calcul religieux

(« Le matin est brisé », « Roi des arbres », « Le vent », « Miles de nulle part »)

Avant même la conversion de Yusuf à l’islam, il ruminait le monde. “Morning Has Broken” est à l’origine un hymne chrétien. Ode à la nature, l’impératif « louange » invite les auditeurs à vivre ensemble cette première lumière du matin, ce premier chant de merle : l’idée que chaque nouveau jour est une nouvelle naissance du monde. La merveille naturelle est encore plus apparente sur “King of Trees”, où les synthés et les claviers s’ouvrent sur Yusuf louant la majesté et la résilience de la nature, alors même que les humains menacent de la détruire.

« The Wind » est plus introspectif. Sur une guitare au doigt, Yusuf écoute le « vent de son âme » ; il admet «[swimming] sur le lac du Diable », mais dit qu’il « ne fera plus jamais la même erreur ». « Miles From Nowhere » met en pratique le calcul religieux : tout tourne autour du voyage. Chaque fois que la chanson se construit à partir du couplet, il crie : “Seigneur, mon corps a été un bon ami / Mais je n’en aurai pas besoin quand j’arriverai à la fin.” Sa préoccupation pour la mort est sans importance lorsque la religion entre dans la chanson : il y a toujours une conviction, même quand on ne sait pas quelle est cette croyance.

Chanteurs de chorale

(« Train de la paix », « Thé pour le laboureur », « Ombre de lune »)

Yusuf n’a jamais eu peur d’introduire un chœur traditionnel pour ses chansons, et ils inaugurent toujours la joie. “Peace Train” – son premier hit du Top 10 américain – roule sur les roues de ses choristes, soutenus par leurs bras tendus et révérencieux. Son optimisme se montre le plus clairement sur ces chansons. La voix du groupe signale naturellement l’unité et la communauté – cette ambiance hippie positive à laquelle il est le plus souvent associé.

L’effet choral est un peu différent sur “Tea for the Tillerman”, résolument bref, où les voix de groupe ne fonctionnent pas tout au long de la chanson comme un écho, mais servent plutôt à une fin dramatique. La piste commence avec un piano doux, la voix de Yusuf avançant. Il accélère dans la phrase euphorique « joyeux jour », et c’est là que le chœur entre en jeu ; l’album homonyme se termine sur une note très rapide et joyeuse.

“Moonshadow” alterne entre des couplets pentus et calmes qui louent la nature et des refrains plus jubilatoires où il s’offre à cette beauté, quel qu’en soit le prix. Le chœur qui accompagne cette chanson rappelle le plus la tradition folklorique : les voix se joignent à lui de toute leur force pour le chœur final.

Moments tristes

(« Trouble », « Sad Lisa », « Où jouent les enfants », « Peut-être que vous avez raison »)

Yusuf oscille souvent entre optimisme et pessimisme dans ses chansons. Parfois, cependant, ils sont plus complètement abattus. “Trouble”, par exemple, a été écrit après un an de convalescence, quand à 19 ans, il a été hospitalisé et s’attendait à mourir. Il marine de chagrin. (Vous l’avez peut-être entendu dans Harold et Maude, où il joue avant la mort de Maude.)

“Sad Lisa” est également maussade. Comme ses chansons familiales sentimentales, il se concentre sur une personne qu’il veut sauver, son piano rappelant une berceuse. Sur le même album, “Where Do the Children Play?” se soucie aussi du bien-être des autres. Cependant, il se préoccupe davantage du consumérisme et du capitalisme – et, par extension, de notre sentiment général de bien-être au milieu du «progrès».

Toujours soucieux de raisonner par le ressenti, « Peut-être avez-vous raison » analyse-t-il puis tente de sortir d’une rupture. Le narrateur voit les deux côtés. Mais encore, le désespoir monte : « Alors dis-moi, dis-moi, m’as-tu vraiment aimé comme un ami ? / Tu sais que tu n’as pas à faire semblant / C’est fini maintenant, ça n’arrivera plus jamais. Avec cet aveu, il se réconcilie avec, répétant comme un mantra: “ça n’arrivera plus jamais.” À la fin, il est revenu à son point de départ : c’est la faute de chacun et ses deux regrets.

Avons-nous raté l’une des meilleures chansons de Yusuf / Cat Stevens? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.