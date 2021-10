Meilleures chansons d’Ella Fitzgerald : 20 classiques du jazz mémorables

A l’automne 1934, Ella Fitzgerald – alors une jeune fille de 17 ans sans abri à Harlem – est montée sur scène lors de la toute première Nuit Amateur de l’Apollo Theatre. Elle avait prévu de danser dans l’espoir d’obtenir sa gloire, mais a été intimidée par un numéro de claquettes qui a séduit la foule avec son jeu de jambes fantaisiste avant son tour. Elle a plutôt chanté les chansons « Judy » et « The Object of My Affection » et a remporté le premier prix de la soirée. Le reste appartient à l’histoire.

Bientôt, Ella chantait avec des groupes alors qu’ils fournissaient la bande originale de salles de danse enfumées, comme le Savoy Ballroom de Harlem, et de soirées jazz sensuelles et entraînantes à travers la ville. Elle a rejoint les rangs de l’orchestre de Chick Webb en tant que voix de velours moins d’un an après ses débuts triomphants dans Amateur Night.

En 1938, Ella avait enregistré un certain nombre de singles, mais a remporté l’or avec son interprétation élevée d’une comptine populaire, « A Tisket A Tasket ». La sienne était une voix qui mettait immédiatement l’auditeur à l’aise – ambrée, chaleureuse et avec un vibrato puissant qui se prêtait magnifiquement à d’innombrables styles. Elle a navigué avec aisance sur des chansons de piste de danse et des ballades tristes, a collaboré avec des chefs d’orchestre légendaires comme Benny Goodman et Base de comptage, et a ceinturé et chantonné son chemin à travers le grand livre de chansons américain. Ses interprétations de ces classiques du jazz, du travail d’Irving Berlin et de George et Ira Gershwin à Duc Ellington, sont devenus des standards reconnus en eux-mêmes.

Écoutez les meilleures chansons d’Ella Fitzgerald sur Apple Music et Spotify.

Aussi adorées et accessibles que soient ces chansons immédiatement reconnaissables, Fitzgerald était autant une pionnière qu’une puissance. Elle était une éparpillée sans effort, parlant couramment le langage d’improvisation du jazz; elle ne s’est jamais contentée du confort du succès et s’est lancée le défi de chanter du swing, du théâtre musical, de la pop et au-delà, un mélange qui a fait de ses spectacles (et de ses albums live ultérieurs) une preuve captivante de ses prouesses. Elle a été la première artiste noire à remporter un Grammy, et en a récolté 13 au cours de sa carrière (et cela ne compte pas son prix pour l’ensemble de ses réalisations, qu’elle a reçu en 1967). Elle a reçu la médaille d’honneur du Kennedy Center en 1979, ainsi que la médaille présidentielle de la liberté en 1992, et son travail est conservé à la fois par le Smithsonian Institute et la Bibliothèque du Congrès.

La reine du jazz, la première dame de la chanson, Lady Ella – quel que soit le titre, les auditeurs aiment Ella Fitzgerald et sa musique depuis près d’un siècle, et il n’est pas étonnant que ses chansons intemporelles ne fassent que s’améliorer avec l’âge.

Les premiers enregistrements

Dès le début, la voix d’Ella Fitzgerald était une force, qui est devenue de plus en plus nuancée et respectée avec le temps – mais les premières bandes de son chant révèlent un attrait vibrant et vivant qui a charmé les auditeurs et les a fait revenir pour plus. Sa première chanson créditée, « I’ll Chase the Blues Away » de 1935 avec le Chick Webb Orchestra, est un flirt joyeux et plein d’entrain d’une introduction, une note d’amour réglée sur un rythme entraînant. Trois ans plus tard, elle a trouvé sa percée nationale dans une source improbable : « A-Tisket A-Tasket » fait pour un tour doux grâce à ses origines comme une comptine familière, mais la prise d’Ella est tout sauf juvénile : elle emprunte le jeu de mots et mélodie tout en lui donnant un rythme facilement dansant, qui pourrait facilement se traduire par une salle de danse animée. Les auditeurs ont accepté, et la chanson était son ticket pour la gloire : elle l’a interprétée dans le film d’Abbott & Costello de 1942, Ride ‘Em Cowboy, qui a fait ses débuts à l’écran.

Après la mort de Webb en 1939, Ella a été surnommée la nouvelle chef d’orchestre de l’orchestre, et elle a chanté avec eux jusqu’en 1942. Elle a continué à collaborer avec d’autres musiciens, et a fait équipe avec Harry James et James Lunceford sur l’hymne de motivation entraînant « T « Ain’t What You Do, It’s the Way That You Do It », qui a culminé à la 19e place des charts et a repris le rebond ludique de ses chansons précédentes, et « Into Each Life Some Rain Must Fall », son duo avec Bill Kenny and the Ink Spots et premier hit en tête des charts.

Les superlatifs Scat

Une liste des meilleures chansons d’Ella Fitzgerald doit simplement inclure une section sur une partie spécifique de sa capacité de chanter: avec son énonciation exceptionnelle, sa langue rapide et ses poumons puissants, Ella Fitzgerald pourrait livrer des explosions de scat rapides qui ont transformé une performance simple en immortelle territoire. Dire qu’Ella était un grand scatter ne le capture pas tout à fait. Le mot « bebop » trouve littéralement son origine dans l’un de ses intermèdes d’improvisation. Lullabies of Birdland de 1956 offre une masterclass sous la forme : « Flying Home » a quelques paroles, mais le scat d’Ella côtoie les courbes de chaque progression d’accords alors que la chanson galope jusqu’à sa fin. « Oh, Lady Be Good » est une cascade de diffusion similaire sans effort sur le groupe jovial de Benny Goodman, tout comme « How High the Moon ». Mais « Airmail Special » est un triomphe singulier, et qui se transforme complètement – et monte en puissance à un niveau extatique et euphorique – dans les enregistrements en direct (notamment celui de son 1957 Festival de jazz de Newport performance).

Les faiseurs de légendes

Au fur et à mesure que le projecteur d’Ella Fitzgerald devenait de plus en plus lumineux, sa gamme aussi. « Satin Doll », sa version de 1953 du standard de jazz d’Ellington, est un exemple classique de faire le plus avec moins : accompagnée d’un groupe restreint et réservé, Ella a vocalisé, racontant simplement et sans un mot une histoire avec le flux et le reflux de la mélodie. Même quand elle a raté les lignes, elle a conquis le public. « Mack the Knife » était déjà un succès au moment où Ella a repris la chanson en 1960, mais un enregistrement de sa performance avec le quatuor Paul Smith à Berlin – une nuit où elle a oublié les paroles et a chanté certaines de ses propres chansons. -les paroles du brassard à la place – lui ont valu un Grammy.

« Cry Me A River » a été écrit à l’origine pour Ella par Arthur Hamilton, et bien que l’hymne méprisé ait conduit de nombreuses personnes au micro, sa version dans toute sa gloire éclatante est une émotion pure et puissante. « Blue Skies », avec la houle du big band et son scat effervescent, est un parfait exemple d’Ella à son apogée : chaque épanouissement vocal et improvisation captivante fait sienne la chanson.

Les normes américaines des recueils de chansons

Les meilleures chansons d’Ella Fitzgerald n’étaient parfois pas du tout « ses » chansons. Les compositions de Jerome Kern, des Gershwin, de Cole Porter, d’Irving Berlin, de Rodgers & Hart et d’autres ont marqué l’ère du jazz – et ont été ravivées, avec un grand succès, par la voix rafraîchissante d’Ella Fitzgerald dans les années 50. (Elle s’est également attaquée au recueil de chansons de Duke Ellington.) En 1955, son manager, producteur Norman Granz, l’a amenée de Decca Records à son nouveau label, Verve Records, où elle s’est concentrée sur le Recueil de chansons américain. Elle a sorti plusieurs albums dédiés à ces joyaux alors rétro et les a refaits à son image, avec la verve digne de Broadway de « I Got Rhythm » et le charme swingin de « Puttin’ on the Ritz » courtisant les auditeurs d’une génération éloignée de leur créateurs.

Les ballades étaient tout aussi captivantes, et le désir palpable de « Bewitched, Bothered and Bewildered » de Rodgers & Harts est l’étoffe des rêves de danse lente. « Someone to Watch Over Me » est peut-être l’une des réalisations les plus vénérées de Gershwin, et c’est l’une des meilleures chansons d’Ella (en particulier sa enregistrement avec l’Orchestre symphonique de Londres, qui a été enregistré aux studios Abbey Road). Ses standards sont devenus le standard à l’intersection du jazz et de la pop, et lui ont valu deux Grammy Awards en 1958. L’American Songbook a vraiment rencontré son équivalent moderne avec Ella.

Les duos Louis Armstrong

Une liste des meilleures chansons d’Ella Fitzgerald ne serait pas complète sans ses collaborations fructueuses avec Louis Armstrong. L’accompagnement, dans de nombreux cas, est venu du Quatuor Oscar Peterson, avec l’aide de Herb Ellis et Buddy Rich. Mais ces disques parlent tous de leurs voix contrastées, qui sonnent en quelque sorte comme des âmes sœurs dans la chanson : leur premier album ensemble, Ella et Louis de 1956, présentait également leur interprétation fluide de » They Can’t Take That Away From Me » des Gershwin. comme le « Cheek to Cheek » de Berlin. Le duo était constamment en dialogue musical l’un avec l’autre, même lorsque Satchmo ne chante pas un mot : sa trompette est un partenaire chaleureux et cuivré pour la voix hypnotisante d’Ella. Deux autres albums suivirent, les années 1957 Ella et Louis encore, qui offrait leur « Automne à New York » au romantisme vertigineux et Porgy and Bess de 1959. « Summertime », la mélodie signature envoûtante de l’opéra de Gershwin, est une nuance évanouissante et jazzy de la berceuse – une qui amplifie magnifiquement la diction impeccable d’Ella.

Écoutez Ella comme vous ne l’avez jamais entendue sur The Lost Berlin Tapes, mettant en vedette sa performance au Sportpalast de Berlin le 25 mars 1962 et découvrez Fitzgerald au sommet de son art avec un trio dirigé par le pianiste Paul Smith, Wilfred Middlebrooks à la basse, et Stan Levey à la batterie. Les bandes Lost Berlin peuvent être achetées ici.