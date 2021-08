Meilleures chansons d’Elliott Smith : 20 morceaux essentiels

Elliott SmithLa carrière solo de a commencé dans un sous-sol sur une colline, avec à peine plus qu’une guitare acoustique et un enregistreur quatre pistes. Au moment où il a enregistré son dernier album à titre posthume, From A Basement On The Hill, il était dans un studio avec le dollar d’une grande étiquette, rendant ses chansons en Technicolor avec des claviers et des cordes. Mais le cœur battant de son travail, de la première chanson qu’il a enregistrée à la dernière, était sa capacité à extraire la beauté musicale de sujets aussi laids que la toxicomanie et la dépression – des choses avec lesquelles Smith, né le 6 août 1969, a lutté jusqu’à ce que son mort tragique, à l’âge de 34 ans, le 21 octobre 2003. Il est facile de nouer une relation personnelle avec les chansons de Smith, et c’est précisément pourquoi il est si difficile de les classer. En fait, nous ne serions pas du tout surpris si votre sélection des meilleures chansons d’Elliott Smith était différente de la nôtre.

Avons-nous raté l’une de vos meilleures chansons d’Elliott Smith ? Faites-nous savoir dans les commentaires, ci-dessous.

Écoutez le meilleur d’Elliott Smith sur Apple Music et Spotify.

20 : Soit/Ou

La chanson titre prévue pour Soit/Ou n’a pas vraiment fait la coupe pour l’album, bien qu’il soit plus fort que certaines des chansons qui l’ont fait. Il apparaît cependant sur New Moon, une collection d’extraits du milieu des années 90 qui est aussi essentielle que n’importe quel album studio de Smith. Comme le texte de Søren Kierkegaard dont la chanson tire son nom, les paroles de Smith luttent contre la futilité – dans ce cas, la futilité de traiter avec quelqu’un qui ne sait pas de quoi il parle. “Nous sommes tous sous l’averse que vous transportez pour / Détruisez un style de vie que vous n’avez jamais connu”, chante-t-il.

19: Fils de Sam

Figure 8 peut-être l’album le plus dur de Smith : bruyant et encombré là où ses prédécesseurs étaient feutrés et sobres. Différent de ses prédécesseurs, il doit être satisfait à ses propres conditions. Mais il ne fait aucun doute que le nouvel amour de Smith pour la power-pop et la guitare électrique n’a rien fait pour freiner son talent pour les mélodies accrocheuses, comme le démontre “Son Of Sam”.

18 : Le véritable amour

Cette chanson inédite depuis longtemps, qui a finalement vu le jour sur la bande originale de Heaven Adores You, n’est pas aussi enjouée que le titre pourrait le laisser penser. Vous n’avez pas besoin d’écouter trop attentivement des paroles telles que « Alors j’ai acheté le mien dans la rue » et « Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’un endroit sûr pour saigner » pour avoir l’impression que Smith ne chante pas vraiment sur l’amour, mais un type de drogue très différent. Mais, oh comme cette chanson est d’une beauté déchirante – aussi légère qu’un ballon sur une brise.

17 : Traversée du Roi

“King’s Crossing” sonne comme une dépression nerveuse. Les paroles de Smith nous plongent dans son esprit torturé, où il lutte contre son addiction à l’héroïne qui s’aggrave et sa paranoïa à propos de l’industrie musicale. Cette agitation se reflète dans la musique, qui se plie en choeurs fantomatiques, pianos hypnotiques et guitares nauséeuses. C’est l’une des chansons les plus troublantes de Smith et certainement, l’une des plus ambitieuses, à se demander à quoi aurait ressemblé From A Basement On The Hill si Smith avait été en vie pour la terminer.

16 : Demain Demain

Bien que la réputation de Smith en tant que parolier brillant soit bien documentée, il convient également de répéter qu’il était un guitariste phénoménal, et “Tomorrow Tomorrow” présente sans doute sa performance la plus saisissante et la plus complexe. Comme « 1952 Vincent Black Lightning » de Richard Thompson, c’est le genre de chanson qui donne envie aux guitaristes de moindre importance de s’arracher les cheveux de frustration et reste l’une des meilleures chansons d’Elliott Smith.

15: Je t’ai compris

« I Figured You Out » était à Smith ce que « Lift » était à Radiohead : une chanson pop trop parfaite. Désavoué par son créateur (“Sounds like the f__kin’ Eagles”, a-t-il râlé), donné à son amie Mary Lou Lord puis finalement sorti lors de l’édition augmentée du 20e anniversaire de Soit/Or, “I Figured You Out” montre que, même avant sa phase de major-label, Smith trouvait des moyens d’étoffer son son lo-fi.

14 : Douce Adeline

Tous les soucis que Smith avait vendu en signant chez DreamWorks Records pour XO ont été soulagés par l’ouverture de l’album, “Sweet Adeline”. Pendant environ une minute et demie, cela sonne comme toutes les autres chansons de Smith jusque-là, mais avec une fidélité plus élevée – puis le refrain frappe, délivrant une ruée de tambours fracassants et de pianos en cascade. Smith était toujours Smith, avec plus à sa disposition que jamais.

13: Quelqu’un que je connaissais

“J’ai eu des sentiments tendres que tu as rendus durs/Mais c’est ton cœur, pas le mien, qui est marqué”, commence ce baiser à une ancienne flamme (à ne pas confondre avec le tube de Gotye du même nom). Il n’est pas amer; juste prêt à passer à autre chose. Figure 8 était un album bruyant et parfois surchargé, mais certaines des meilleures chansons d’Elliott Smith viennent de moments comme celui-ci, quand il réduit les choses au strict nécessaire – juste lui et sa guitare.

12 : Valse #1

Les amis de Smith ont dit que “Waltz #1” a été écrit après que l’auteur-compositeur ait écouté Elton John‘s “Au revoir route de brique jaune » pendant 18 heures d’affilée tout en étant riche en champignons. Le résultat pourrait être la plus jolie chanson de Smith. “Waltz #1” est apparemment détaché de la structure conventionnelle de la chanson et même de la gravité elle-même; c’est onirique et en apesanteur, comme un high dont on ne peut pas descendre.

11: Je ne peux pas faire de son

Le fait de signer avec un label majeur et de travailler dans un studio a permis à Smith d’enregistrer des chansons qu’il n’aurait pas pu réaliser dans un sous-sol. Exemple concret : « Can’t Make A Sound », une phrase vertigineuse, Beatles-un numéro pop esque qui s’appuie sur ses fondations acoustiques pour devenir un point culminant passionnant, avec des cordes et une guitare électrique époustouflante. C’est une chanson que certains critiques ont comparée à « A Day In The Life », mais même si elle n’y parvient pas, elle va assez loin pour vous couper le souffle.

10: Avenue Condor

Moins une chanson qu’une nouvelle mise en musique, « Condor Ave » est l’un des récits les plus vivants de Smith. La copine du narrateur s’en va après une dispute (« j’ai jeté la porte moustiquaire comme un salaud »); à moitié réveillée, elle percute un homme ivre le long de la route, les tuant tous les deux (“Je souhaite que cette voiture n’ait jamais été découverte”). La légende raconte que Smith n’avait que 17 ans lorsqu’il a écrit cette chanson, et il ne ferait que s’améliorer.

9 : Ballade du grand rien

Soyons clairs : « Ballad Of Big Nothing » n’est pas une chanson joyeuse, bien qu’il soit facile de la confondre avec une, avec son refrain trompeusement optimiste (« Vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez ») et son instrumentation percutante. Si Smith l’avait écrit quelques années plus tard, il y aurait peut-être eu des cordes et un solo de guitare. En l’état, la chanson montre à quel point il était capable de faire avec si peu, comme tant des meilleures chansons d’Elliott Smith.

8 : Bougie romaine

Ouverture Bougie Romaine, la chanson titre de l’album est plus calme mais plus abrasive que tout ce qu’il avait enregistré avec son groupe Heatmiser. Les menaces dans le refrain, “Je veux lui faire du mal / je veux lui faire souffrir”, sont dirigées contre son beau-père, dont Smith a affirmé avoir été maltraité lorsqu’il était plus jeune. En écoutant la voix de Smith, vous pouvez l’entendre trembler avec une rage à peine réprimée.

7: Miss Misère

Sa chanson la plus connue est également l’une des meilleures chansons d’Elliott Smith. “Miss Misery” offre la perfection pop sous deux formes : la première prise rythmée incluse dans New Moon et la version plus complète entendue dans Good Will Hunting. Bien que la nomination de ce dernier pour un Oscar ait fait de Smith une star réticente, il est difficile de penser à une meilleure chanson pour combler le fossé entre les deux moitiés de sa carrière.

6 : Jolie (laid avant)

Il est tentant de prendre « Pretty (Ugly Before) » pour argent comptant. La chanson elle-même est l’une des plus belles chansons que Smith ait jamais écrites. Des paroles comme “Il n’y a pas de nuit/C’est seulement une phase passagère” pourraient ressembler à une reconnaissance que même les pires moments prendront fin mais, plus probablement, la chanson fait référence à la consommation de drogue, permettant à Smith de rester éveillé pendant des jours. et oublier ses ennuis, au moins jusqu’à ce que le high se dissipe.

5: Aiguille dans le foin

Inoubliablement utilisé pour la bande originale d’une tentative de suicide dans The Royal Tenenbaums (sans doute l’utilisation la plus parfaite de la musique par Wes Anderson), « Needle In The Hay » parle d’une forme plus lente d’auto-annihilation : la dépendance à l’héroïne. La chanson est la plus sombre de Smith, et l’une de ses plus simples ; il gratte sa guitare avec détermination, comme un écrivain enfonce son stylo dans le papier, et chante comme s’il luttait pour faire sortir les mots. C’est tout ce dont Smith a besoin pour se mettre sous la peau.

4: Dites oui

Comme les deux morceaux qui suivent sur cette liste des meilleures chansons d’Elliott Smith, “Say Yes” était l’un des trois faits saillants de l’un ou l’autre qui sont également apparus dans Good Will Hunting. Contrairement aux deux autres, “Say Yes” est une chanson pop sans vergogne – l’une des plus ensoleillées que Smith ait jamais enregistrées, même s’il s’agit d’une chanson de rupture. « Les situations s’embrouillent et se retournent tôt ou tard », chante Smith, mais, plutôt que de rester en bas, il s’est engagé à se lever et à aller de l’avant.

3 : Angeles

Alors que “Say Yes” est la chanson qui conclut Soit/Or, c’est “Angeles” qui fait ses adieux à la première moitié de la carrière de Smith. Des voix doucement chantées et une guitare acoustique cueillie au doigt étaient le modus operandi de Smith depuis quelques années, et il continuerait à enregistrer des chansons de cette façon pour le reste de sa vie, mais “Angeles” ressemble à un sommet. Les paroles, qui se lisent comme un dialogue imaginaire entre Smith et un chef d’industrie douteux, ajoutent au sens de la finalité de la chanson. Effectivement, le suivi de l’un ou l’autre verrait Smith signer un nouveau contrat d’enregistrement et quitter Portland pour Los Angeles.

2: Entre les barreaux

C’est un témoignage de la maîtrise de l’écriture de chansons de Smith que “Between The Bars” sonne comme une chanson d’amour – qui, dans un sens tordu, c’est, chanté de l’alcool à un alcoolique. On a beaucoup parlé de la façon dont les « bars » du titre font référence non seulement aux tavernes, mais aussi à la barrière que la boisson se forme entre Smith et « les choses que vous pourriez faire, vous ne le ferez pas mais vous pourriez le faire ». Mais la chanson forme également une barrière entre l’auteur-compositeur et ce qu’il était autrefois, s’engourdissant face à son passé traumatisant. Avec des paroles à la fois réconfortantes et contrôlantes (« Buvez une fois de plus et je vous ferai mienne/Keep you apart, deep in my heart ») « Between The Bars » est l’une des chansons les plus dévastatrices et les meilleures d’Elliott Smith. .

1 : Valse #2 (XO)

Le titre de Soit/Or, le meilleur album de Smith, suggérait une dichotomie : Smith était soit un auteur-compositeur-interprète lo-fi, soit un compositeur de pop luxuriante et orchestrée. « Waltz #2 (XO) », qui est en tête de cette liste des meilleures chansons d’Elliott Smith, nous rappelle qu’il pourrait être les deux à la fois. C’est un air si léger et magnifique que vous pourriez manquer la lourdeur des paroles. Le baiser et le câlin dans le titre sont pour la mère de Smith, dont le mariage avec le beau-père abusif de Smith a brisé sa relation avec son fils. “Je ne te connaîtrai jamais maintenant”, se lamente-t-il dans le refrain, seulement pour revenir avec une promesse encore plus déchirante: “Mais je vais t’aimer de toute façon.”

Achetez ou diffusez Elliott Smith : Édition 25e anniversaire étendue.