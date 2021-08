Meilleures chansons d’Elvis Costello: 20 classiques qui changent de forme

Peu d’auteurs-compositeurs ont parcouru autant de terrain qu’Elvis Costello au cours des quatre dernières décennies : il a fait du classique, de l’opéra, du jazz, de la country et de la pop classique, et il continue de se venger quand il est d’humeur. Il n’est pas étonnant que les fans les plus avides de Costello aient tendance à être des collectionneurs de disques voraces et des chefs de musique ouverts d’esprit, un peu comme l’homme lui-même.

La liste de chaque fan des meilleures chansons d’Elvis Costello est susceptible de varier, mais ici, nous avons rassemblé 20 morceaux à ne pas manquer qui couvrent la majeure partie de son catalogue et une grande partie du terrain stylistique qu’il a parcouru.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons d’Elvis Costello ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons d’Elvis Costello sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Les chansons emblématiques

Regarder les détectives

Quelle que soit la direction musicale dans laquelle il se dirige, il existe une poignée de chansons emblématiques que Costello ne peut jamais sortir de la scène sans jouer. “Watching the Detectives” a été l’une des premières chansons d’Elvis que de nombreux fans aient jamais entendues, et elle reste l’une des plus appréciées, avec son groove reggae et son salut à la guitare de John Barry. Scores des obligations. Et l’histoire sur le fait de zapper une date indifférente dans le film qu’elle regarde, conclut parfaitement les jours de jeune homme en colère de Costello.

Alison

À l’autre extrême émotionnel se trouve “Alison”, sans doute la première grande ballade issue du mouvement New Wave et une chanson d’une tendresse conflictuelle. Les versions live ont offert de nombreuses variantes au fil des ans ; contrairement à de nombreux auteurs-compositeurs qui en ont marre de leurs premiers succès, Costello a continué à trouver de nouvelles nuances dans celui-ci.

Clubland

Le jeune Costello a dit (dans les paroles de “Radio Radio”) qu’il voulait mordre la main qui le nourrissait, et peu de chansons l’ont fait mieux que “Clubland”. Une chanson à double tranchant s’il en est, ses paroles jettent un regard cynique sur les excès de la culture des boîtes de nuit et du style du début des années 80 – mais la chanson était si lumineuse et optimiste (avec un groove reggae influencé par La police) que ces mêmes boîtes de nuit l’ont joué à mort.

Qu’est-ce qui est si drôle ‘Bout) Paix, amour et compréhension

La seule chanson signature qu’il n’a pas écrite est venue de son ami Nick Lowe (avec la bénédiction de Lowe qui l’a produite) – mais entre les mains d’Attractions, “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love & Understanding” est passé de un country-rocker doux à un hymne urgent des âges.

Pompez-le

Un autre classique des premiers jours était “Pump It Up”, un hymne dès le départ, un coup de poing plein d’énergie maniaque et de rimes implacables – et sur scène, le véhicule parfait pour les intros de groupe.

Les favoris des fans

L’homme hors du temps

Certaines chansons d’Elvis Costello ne sont pas assez célèbres pour être qualifiées de plus grands succès, mais ce sont celles sur lesquelles les fans reviennent invariablement encore et encore. En haut de cette liste se trouve “Man Out Of Time”, un morceau phare du très admiré Chambre impériale. Sa première chanson sur cinq minutes, les paroles approchent Dylan territoire, un récit dense où personne ne peut faire confiance – encore moins le narrateur.

Haute fidélité

« High Fidelity » mérite ici une place de morceau le plus dansant de Costello. Alimenté par les amphétamines et le vinyle vintage, lui et les Attractions ont sauté dans la soul des années 60 pour l’épopée de 20 pistes Devenir heureux!!, et avec cette mélodie. ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire un groove Motown avec les meilleurs d’entre eux.

La grande lumière

Presque n’importe quel morceau de King of America, la réinvention de la musique roots de Costello, pourrait être un prétendant au favori des fans, mais “The Big Light” est un morceau de stone country qui est à peu près aussi fougueux que les chansons de gueule de bois. La chanson a impressionné Johnny Cash assez pour commencer un album avec ; La version de Costello donne également une savoureuse place en solo au guitariste James Burton, qui a passé des années à jouer avec les autres Elvis.

Je te veux

Sans aucun doute la chanson d’amour la plus effrayante de son catalogue, “I Want You” est près de sept minutes de pure obsession, une chanson de harceleur où la dévotion du chanteur devient plus extrême au fur et à mesure qu’elle avance. Il a fait la pièce maîtresse parfaite de Blood & Chocolate en 1986, un album de divorce qui comprenait certaines des guitares les plus fortes, les voix les plus hargneuses et les paroles les plus méchantes de sa carrière.

Je suis à nouveau d’humeur

Comme antidote à ce qui précède, “I’m In The Mood Again” trouve Costello à son niveau le plus chaleureux et le plus optimiste. C’est la finale de North en 2003, un cycle de chansons dirigé par un piano qui raconte son deuxième divorce et la nouvelle histoire d’amour qui s’ensuit. Si vous cherchez un album de ballades de fin de soirée qui va droit au cœur, essayez celui-ci.

Les commentaires

‘Moins que zéro’

Costello pèse sur les problèmes de société depuis le premier jour : son tout premier single britannique, “Less Than Zero”, a été écrit avec dégoût après avoir vu un raciste notoire être poliment interviewé à la télévision britannique. Parce que le sens ne s’est pas traduit à l’étranger, c’est la chanson qu’il a raccourcie Saturday Night Live, disant à son groupe qu’il n’y avait “aucune raison de faire cette chanson ici”.

Construction navale

L’un de ses prochains grands chansons de protestation était moins un coup de gueule qu’une lamentation : « La construction navale » marqua les effets de la guerre des Malouines, en particulier la renaissance de l’industrie de la construction navale au prix de la vie de leurs fils. Une rare collaboration d’écriture entre Costello et Clive Langer, sa mélodie majestueuse (et Chet Boulangersolo de jazz-noir invité de ) s’est démarqué parmi les esprits par ailleurs rauques de l’album Punch the Clock de 1983.

Tramp la saleté vers le bas

Costello prendrait de nombreux coups à l’époque Thatcher et Margaret Thatcher elle-même, mais jamais avec le venin de “Tramp the Dirt Down”, qui exprime le souhait qu’il puisse lui survivre juste pour piétiner sa tombe. Les Chieftains ajoutent une touche envoûtante à ce morceau de Spike.

Le temps des gangsters américains

En 2008, Costello avait passé suffisamment de temps aux États-Unis pour justifier une chanson de protestation sur le thème des États-Unis, et « American Gangster Time » a fait le travail facilement, avec de nombreuses images à tir rapide qui abattent la disposition américaine envers la violence et la corruption. Il a également trouvé Costello rock (avec les imposteurs nouvellement surnommés) comme il ne l’avait pas fait depuis des années, donc quiconque préfère ce côté de son travail doit consulter l’album sous-estimé de Momofuku.

Pas de drapeau

Écrit et enregistré lors d’une session rapide en février 2019, “No Flag” était le premier single de Hé cadran d’horloge. Il a capturé prophétiquement l’angoisse et le nihilisme de l’ère de la pandémie. Son son électro-punk palpitant ne ressemble à rien d’autre dans le canon des meilleures chansons d’Elvis Costello.

Les collaborations

Véronique

Au cours des dernières décennies, Elvis Costello a mis tout son cœur à travailler avec d’autres artistes, et il s’est mis au défi de travailler avec les meilleurs. Le plus célèbre, il a sauté sur le ring avec Paul Mccartney à la fin des années 80 ; leur session d’écriture a été suffisamment fructueuse pour produire des succès sur deux albums de Costello et deux de McCartney. L’un des premiers à voir la sortie, “Veronica”, était tout ce que les fans espéraient – un festin de grands crochets et de profondeur lyrique; les mots racontent l’histoire des jours déclinants de la grand-mère de Costello. Il reste le plus gros single de Costello aux États-Unis

Que Dieu me donne la force

Les auteurs-compositeurs modernes ne deviennent pas plus emblématiques que Burt Bacharach, et bien que leur collaboration ait commencé par fax, c’est devenu une connexion forte donnant un album plein de chansons de torche sincères, Painted From Memory. Le classique de ces sessions était le premier qu’ils écrivaient ensemble, “God Give Me Strength”. Écrit pour le film d’Allison Anders Grace of My Heart – une histoire vaguement romancée de l’écriture de chansons des années 60 Bâtiment Brill – il s’accordait parfaitement à la grâce mélodique de Bacharach avec l’intensité émotionnelle de toutes les meilleures chansons d’Elvis Costello.

Jacksons, Monk & Rowe

L’un des plus grands étirements de Costello était The Juliet Letters, un cycle de chansons de 1993 écrit et interprété avec le Brodsky Quartet d’Angleterre. Ni strictement pop ni classique, il s’inspire également des deux. L’un des joyaux était “Jacksons, Monk & Rowe”, qui ressemblait à un air pop vintage de Costello.

Jour de l’Ascension

À la fin de 2005, Costello a fait équipe avec le maestro de la Nouvelle-Orléans Allen Toussaint pour certaines des premières sessions d’enregistrement dans la ville après Katrina. Bien qu’imprégné des pertes récentes de la ville, l’album témoigne également de la spiritualité et de l’espoir, en particulier sur les nouvelles chansons qu’ils ont écrites ensemble. Un excellent exemple est « le jour de l’Ascension », un hymne majestueux qu’ils ont adapté d’un morceau de l’un des piliers musicaux de la ville, professeur aux cheveux longs.

Il y a une histoire dans ta voix

La musique country est un autre amour durable de Costello, et il a renoué avec elle sur l’album concept au tricot lâche de 2004, The Delivery Man. La sensation de backstreet et de bar de l’album atteint un sommet sur “There’s a Story in Your Voice”, qui le surprend lui et sa partenaire en duo Lucinda Williams dans un moment d’abandon sauvage.

D’autres mentions honorables incluent des collaborations avec The Roots, Bill Frisell, Anne Sofie von Otter et quelques orchestres ; sans parler des dizaines de pistes solo plus notables. Une fois que vous aurez plongé dans sa discographie, vous continuerez à découvrir d’autres raisons pour lesquelles Elvis est roi.

Elvis Costello et la sortie historique d’Attractions en 1978 Le modèle de cette année, a récemment été remasterisé sur CD et vinyle noir de 180 grammes avec l’ajout de “Big Tears” et “Radio Radio”, et une version réinventée de l’album avec des couvertures espagnoles est également disponible en pré-commande sur Ce modèle espagnol.