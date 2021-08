Meilleures chansons d’entraînement : 20 pistes pour la bande-son de votre session

Il n’a jamais été aussi facile d’écouter de la musique tout en faisant de l’exercice. Les écouteurs sans fil et le streaming en ligne ont offert aux utilisateurs un monde de possibilités musicales à portée de main. Mais quelles sont les meilleures chansons d’entraînement pour une séance de gym intense ?

Alors que chacun a sa propre préférence pour la musique qui fera pomper ses muscles, il y a quelques qualités que toutes les bonnes chansons d’entraînement ont en commun : un bon rythme, un tempo rapide et un crochet énergisant accrocheur.

Des bangers pop sucrés aux succès hip-hop élégants, nous avons sélectionné ce que nous pensons être les meilleures chansons d’entraînement des dernières décennies à écouter lorsque vous allez au gymnase.

Pendant que vous lisez, écoutez notre liste de lecture Home Workout ici.

20 : Nelly Furtado : promiscuité

Lorsque Loose est sorti en 2006, l’album est rapidement devenu le plus grand succès de la chanteuse pop canadienne Nelly Furtado à ce jour, et « Promiscuous » son premier single américain n°1. Le producteur superstar Timbaland fournit des voix invitées en tant que moitié d’un couple engagé dans un va-et-vient séduisant. La piste rythmée et puissamment dansante a également dominé les charts en Nouvelle-Zélande, au Danemark et dans le pays d’origine de Furtado.

19 : Avicii : Réveille-moi

Le DJ suédois Avicii a pris le monde d’assaut avec ce single édifiant de 2013, qui a ouvert son premier album, True. Avec la voix riche et sonore du chanteur soul américain Aloe Blacc, “Wake Me Up” a été un hit n ° 1 dans 22 pays. Le mélange singulier de musique house, dance-pop et folk du morceau a contribué à en faire un incontournable des boîtes de nuit et lui a valu une place parmi les meilleures chansons d’entraînement.

18 : blink-182 : toutes les petites choses

Peu de groupes habitent le paysage musical spécifique du tournant du siècle aussi distinctement que clignoter-182, et leur tube de 1999 “All The Small Things”, de leur album révolutionnaire, Lavement de l’état, reste populaire à ce jour. Écrit par le membre fondateur Tom DeLonge (avec le chanteur et bassiste Mark Hoppus), l’hymne pop-punk accrocheur présente des paroles sur son ancienne épouse, Jenna Jenkins.

17 : Maroon 5 : se déplace comme Jagger

Les mouvements de danse charismatiques et sexuellement chargés de Les pierres qui roulent‘ le leader, Mick Jagger, a inspiré les paroles de ce tube dance-pop contagieux. Publié par un groupe de pop californien Bordeaux 5, avec des voix supplémentaires par nul autre que Christina Aguilera, “Moves Like Jagger” a été joué pour la première fois dans l’émission télévisée The Voice en juin 2011 et est devenu l’un des singles les plus vendus de tous les temps. L’album studio de Maroon 5 en 2010, Les mains partout, a été réédité en 2011 pour inclure la piste.

16: 50 Cent: Dans Da Club

50 centimesLe pétillant hip-hop de ‘s est apparu sur son premier album studio, Get Rich Or Die Tryin’. Avec une excellente production sans effort du maestro du genre Dr. Dre, associé aux paroles de 50 Cent, “In Da Club” est un morceau intemporel qui est devenu le premier single du rappeur à atteindre la première place du Billboard Hot 100.

15: Spice Girls: En herbe

Incarnant le concept de « girl power » qui est venu définir l’image de la sensation pop anglaise Filles aux épices, “Wannabe” était le premier single dynamique du groupe. En tête du Billboard Hot 100 pendant quatre semaines consécutives, la chanson dance-pop est devenue le single le plus vendu par un groupe de filles dans l’histoire, et reste un favori éternel pour une génération de fans de pop.

14 : Iggy Azalea : Fantaisie

La star australienne Iggy Azalea est devenue l’une des plus grandes rappeuses de tous les temps après la sortie de ce single de 2014, dans lequel Charli XCX chante le refrain. La piste a donné naissance à plusieurs versions de couverture importantes, y compris celles de Les tueurs, Kasabian et Ed Sheeran. Cependant, aucun n’est comparable à l’original élégamment produit, qui figurait sur le premier album d’Azalea, The New Classic.

13 : Miley Cyrus : faire la fête aux États-Unis

À l’époque où Miley Cyrus a sorti « Party In the USA » (décrit par la chanteuse comme une chanson « entièrement américaine »), elle était encore surtout connue pour son rôle principal dans Hannah Montana de Disney Channel. Ce single optimiste et électriquement ensoleillé a aidé à établir Cyrus comme une pop star crédible à part entière et reste l’un de ses morceaux les plus populaires à ce jour. Il a même inspiré une parodie du chanteur de comédie populaire « Weird Al » Yankovic, intitulée « Party In The CIA ».

12. Taio Cruz : Dynamite

Avec des paroles simples et répétitives («Je suis venu pour danser, danser, danser, danser»), l’attrait de ce single le plus vendu réside dans sa production emphatique et dansante, son refrain impeccablement accrocheur et sa voix habilement réglée automatiquement. Produit par Benny Blanco et Dr. Luke, “Dynamite” est crédité à cinq auteurs-compositeurs différents – Cruz, l’auteur-compositeur-interprète Bonnie McKee, le hitmaker suédois Max Martin, ainsi que ses deux producteurs.

11 : Backstreet Boys : tout le monde (Backstreet’s Back)

Après la sortie réussie de leur premier album international éponyme, les Backstreet Boys ont annoncé leur retour avec ce hit uptempo. “Everybody (Backstreet’s Back)” a été inclus sur leur deuxième album et a été écrit par les auteurs-compositeurs suédois Max Martin et Denniz PoP. Le morceau est devenu la signature des Backstreet Boys, qui sont actuellement le groupe de garçons le plus vendu de tous les temps.

10 : Mouvement d’Extrême-Orient : comme un G6

Innovant pour la musique américano-asiatique aux États-Unis (ils ont été le premier groupe de ce type à obtenir un hit n ° 1), Far East Movement s’est associé aux producteurs de hip-hop californiens The Cataracs et au chanteur Dev pour cet électro énergisant. piste de la maison. Avec des paroles indéniablement simples et répétitives, la popularité durable de “Like A G6” repose sur son riff central – un véritable ver de l’oreille.

9 : Katy Perry : J’ai embrassé une fille

Le single à succès de 2008 de Katy Perry fait partie des meilleures chansons d’entraînement grâce à son refrain accrocheur et sa production pop fluide, mais il y a plus que cela. Les paroles, qui décrivent avec enthousiasme une romance homosexuelle, sont créditées d’avoir incité une plus grande acceptation des thèmes LGBTQ+ dans la musique pop grand public. « I Kissed A Girl » a ouvert la voie à une génération d’artistes contemporains pour célébrer la diversité sexuelle à travers la chanson.

8 : Gwen Stefani : fille Hollaback

Gwen Stefanile single “Hollaback Girl” le plus vendu en 2005 de son premier album solo, Love.Angel.Music.Baby., est loin d’être votre tube pop typique. Imitant le style d’une pom-pom girl, le morceau propose une production simple et un refrain et un rythme de batterie mémorables. Il a été écrit comme une réplique aux commentaires de Courtney Love : « Je ne suis pas intéressé à être Gwen Stefani. C’est la pom-pom girl, et je suis dans le hangar du fumeur.

7 : Flo Rida (avec T-Pain) : faible

Mail On Sunday, le premier album de l’artiste hip-hop basé en Floride Flo Rida, contenait ce single révolutionnaire, qui présente des voix impressionnantes (Auto-Tuned) du rappeur T-Pain et des rythmes hip-hop de club qui plaisent à la foule. Le morceau, sorti en 2007, est devenu le single le plus téléchargé des années 00, et a ensuite été remixé avec des contributions supplémentaires de fréquents Enrique Iglesias collaborateur Pitbull.

6: Les Black Eyed Peas: Pompez-le

L’un des célibataires de Les Black Eyed PeasL’album de 2005, Monkey Business, “Pump It” incorpore le riff mémorable de l’enregistrement de 1962 de Dick Dale de la chanson folklorique d’origine ottomane “Misirlou” (également célèbre au début du film de Quentin Tarantino en 1994, Pulp Fiction). Le mash-up résultant, produit par William, est la bande-son parfaite pour les exercices intenses.

5: Lady Gaga: Just Dance

En un peu plus d’une décennie, Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, est passée d’un parent inconnu à une icône pop à part entière, avec neuf Grammys, plus de 27 millions de ventes d’albums et un Oscar à son actif. Son premier single bien intitulé, co-écrit avec Akon, a donné à tout le monde un avant-goût de ce qui allait arriver lors de sa sortie en 2008, avec un rythme dance-pop contagieux qui a rempli les dancefloors du monde entier.

4: Rihanna: Pon De Replay

RihannaLe premier single de “Pon De Replay” était un mélange frais et fluide d’influences stylistiques, du reggae à la pop et au R&B, avec des éléments de salle de danse. La chanteuse, originaire de la Barbade, a inclus le morceau sur son premier album, La musique du soleil, ce qui l’a mise sur la voie de devenir un nom familier. Le titre se traduit par « rejouer » en bajan, l’une des langues officielles de la Barbade.

3 : Nicki Minaj : les vaisseaux spatiaux

Avec « vaisseaux spatiaux », Nicki Minaj solidifié son crossover de star de mixtape underground à hitmaker à part entière. Le morceau irrépressiblement accrocheur, produit par RedOne, Carl Falk et Rami Yacoub, a été inclus sur l’album 2012 de Minaj, Pink Friday : Roman Reloaded. Le clip d’accompagnement a été largement acclamé et voit le rappeur faire la fête sur une plage, capturant parfaitement les vibrations libres d’esprit de la chanson.

2: Eminem: Perdez-vous

Écrit pour le Eminem-avec le film 8 Mile, “Lose Yourself” est rapidement devenu un hymne et l’un des morceaux hip-hop les plus réussis de tous les temps. Son rythme entraînant et énergisant est rehaussé par la dextérité lyrique d’Eminem – le morceau est une vitrine parfaite pour la maîtrise linguistique et la puissante prestation vocale qui ont valu au provocateur pop Marshall Mathers sa place dans l’histoire du hip-hop.

1 : Kanye West : Plus fort

Kanye West n’est en aucun cas un mauvais rappeur, mais ce sont ses prouesses en tant que producteur innovant qui ont fait de lui une légende. “Stronger”, l’un des singles à succès inclus dans son troisième album, L’obtention du diplôme, est un chef-d’œuvre pop : une refonte brillante et palpitante de « Harder, Better, Faster, Stronger » de Daft Punk. Son influence sur la direction de la musique pop et hip-hop au cours des années suivantes ne peut être sous-estimée – et c’est la chanson de motivation parfaite pour faire pomper votre sang et vos muscles.

Mentions honorables

Meilleures chansons d’entraînement rock / métal

Parfois, il n’y a rien de mieux qu’un riff de guitare qui tue pour vous mettre en route. Voici quelques joyaux parfaits pour les entraînements cardio.

Foo Fighters – Des moments comme ceux-ci

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

The White Stripes – Armée des sept nations

Metallica – Entre Sandman

Linkin Park exploit. Jay-Z – Engourdi/Encore

AC/DC – Coup de tonnerre

Guns N’ Roses – Bienvenue dans la jungle

Survivant – Oeil du Tigre

Meilleures chansons d’entraînement Pop / R&B / EDM

Les sons électroniques sont-ils plus votre vitesse? Nous avons ce qu’il vous faut avec ces succès old school et new school qui gardent le rythme.

Snoop Dogg & David Guetta – Sweat

Marky Mark & ​​The Funky Bunch – Bonnes vibrations

C&C Music Factory – Gonna Make You Sweat (Tout le monde danse maintenant)

Destiny’s Child – Survivant

Technotronic – Faites monter la confiture

Ciara – Niveau supérieur

DMX – Party Up (Haut ici)

DJ Khaled feat. T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg et Rick Ross – Tout ce que je fais, c’est gagner

Icona Pop feat. Charli XCX – Je l’aime

Miley Cyrus feat. Montana français – FU

Lady Gaga et Ariana Grande – Pluie sur moi

DJ Snake feat. Lil Jon – Refuser pour quoi

