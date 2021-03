Meilleures chansons d’Eric Clapton: une liste de lecture essentielle des 20 meilleurs

Comment résumez-vous la carrière d’Eric Clapton en 20 chansons…? Impossible, probablement, mais il faut essayer. Le guitariste, né le 30 mars 1945, a eu une carrière sans précédent, depuis son temps avec The Yardbirds et The Bluesbreakers, jusqu’à son travail d’époque avec Crème, Foi aveugle, et Derek et les dominos, et une étonnante carrière solo.

Écoutez les meilleures chansons d’Eric Clapton sur Apple Music et Spotify.

Quand il s’agit de mettre en évidence les meilleures chansons d’Eric Clapton, commençons par «Cinq longues années» naturellement c’est un air de blues et il date de l’époque d’Eric avec les Yardbirds et il a été enregistré au Marquee Club de Londres le 13 mars 1964, Eric «Slowhand» Clapton avait 18 ans. Deux ans plus tard, Eric était en studio avec John Mayall’s Bluesbreakers enregistrant ce que nous appelons tous l’album «The Beano», et « Sortir » vient de cet enregistrement très apprécié.

Au moment de la sortie de l’album The Beano, en juillet 1966, Eric formait un nouveau «supergroupe», avec Ginger Baker et Jack Bruce. Cream devait devenir le modèle pour à peu près tous les autres groupes de hard rock qui ont suivi – la quintessence de la gamme de guitare, basse et batterie. De leur premier Fresh Cream, nous avons choisi « Cuillerée, » une chanson écrite par Big Willie Dixon et enregistrée par la légende des échecs, Loup hurlant. Quatre albums et deux ans et demi plus tard, Cream disaient au revoir, et cela inclut le brillant « Badge » une chanson écrite par Eric et son nouvel ami George Harrison. Bien sûr, les deux hommes continueraient à enregistrer plusieurs fois ensemble. Plus tard, après le décès de Harrison, Clapton rejoindra Paul McCartney sur scène au célèbre Concert pour George pour interpréter la chanson emblématique de Harrison, «While My Guitar Gently Weeps».

The Demise of Cream a annoncé la venue de Blind Faith, le groupe qui comprenait Stevie Winwood et nous avons choisi «Présence du Seigneur»Une chanson écrite par Eric. Le premier album solo de Clapton est sorti à l’été 1970 et nous avons choisi la couverture emblématique d’Eric de JJ Cale « Après minuit. »

Quelques jours après la sortie du premier album solo d’Eric, il a commencé à enregistrer l’album qui est devenu Layla et autres chansons d’amour assorties.. Maintenant, nous aurions pu choisir la chanson titre, mais plutôt «Personne ne vous connaît quand vous êtes en panne» une chanson de blues écrite par Jimmy Cox en 1923 et rendue populaire par Bessie Smith. C’est intense et cela incarne ce groupe brillant.

Avant même la parution de l’album Layla, le groupe était en tournée et nous avons inclus sa reprise de « Carrefour » de Live at the Fillmore. Cela montre l’amour d’Eric pour Robert Johnson et il avait d’abord joué cette chanson pendant son temps avec Cream.

L’album 461 Ocean Blvd d’Eric de 1974 comprend la couverture de Clapton de Bob Marley’s «J’ai tiré sur le shérif ‘et il a été en tête du Billboard Hot 100 quand il est sorti en single. C’est une chanson qui a présenté un tout nouveau public à Eric. Nous ne pouvons pas inclure les morceaux de tous les albums solo de Clapton, nous sommes donc passés au Slowhand de 1977 et nous avons choisi le passionné. «Peaches and Diesel», une coda instrumentale pour « Magnifique ce soir » c’était le seul choix pour être le morceau de clôture de l’album; même si c’est instrumental, c’est toujours lyrique.

Come 1983 et Eric a sorti l’album, Money and Cigarettes, et nous avons choisi «Scie à tronçonner» une chanson qui a été publiée pour la première fois en 1941 par le bluesman Tommy McClennan et est devenue plus tard un hit des charts R&B pour Albert King, un autre des héros de la guitare d’Eric.

Eric Clapton tout au long de sa carrière est apparu sur des albums d’amis musicaux et son jeu de guitare a enrichi de nombreux albums, de Billy Preston, Doris Troy, Delaney et Bonnie, et Stephen Stills à George Harrison, Stephen Bishop, Marc Benno et Phil Collins pour n’en nommer que quelques-uns. En 1985, Eric a joué sur une piste de l’album de Paul Brady, Back To The Center; «Au plus profond de ton cœur» est l’une des apparitions les moins connues de ses invités, mais elle est magnifique.

L’année suivante, Clapton sort en août son 10e album studio. Écrit avec Greg Phillinganes, membre du groupe et claviériste, « Nous déchirer»Est un duo avec Tina Turner et c’est un belter!

Eric est aussi bien connu en tant qu’artiste live que fournisseur d’albums studio et sa série de concerts au Royal Albert Hall est devenue synonyme de Clapton; 24 Nights est une célébration de ces concerts. Clapton’s « Bell Bottom Blues, » une chanson qui date de ses jours Derek, est, exceptionnellement pour Clapton, celle qui est enregistrée avec un orchestre. Cela n’enlève rien à son jeu passionné et si quelque chose en fait la version définitive.

Vous avez peut-être pensé que nous n’allions pas inclure «Layla», mais au lieu de l’original, nous avons choisi la belle version acoustique d’Eric de son disque Unplugged. Deux ans après Unplugged est venu le bien intitulé From The Cradle, un album de reprises de blues, des chansons au cœur de l’être même d’Eric. Que pourrions-nous choisir d’autre que le point de vue d’EC Les eaux boueuses classique, « Hoochie Coochie man. »

En 2000, Clapton s’est associé à son ami BB King pour enregistrer «Rouler avec le roi» et il n’y a rien de mieux que la chanson titre de John Hiatt pour montrer ces deux géants de la guitare. Le travail d’Eric avec des amis sur leurs divers projets l’a amené à rejoindre la légende de NOLA, le Dr John, pour enregistrer trois morceaux, dont « Le temps de changer » sur l’album City That Care Forgot, après l’ouragan Katrina. Il a remporté le prix du meilleur album de blues contemporain aux Grammys en 2009

En 2008, Clapton a joué avec Stevie Winwood pendant trois nuits au Madison Square Garden et les deux vieux amis ont produit de superbes collaborations sur du matériel de leur catalogue arrière, y compris leur version de Jimi Hendrix. « Petite aile. »

Et donc nous arrivons à un retour, si vous voulez, aux débuts de la carrière solo de Clapton avec The Breeze: Une appréciation de JJ Cale, le 22e album studio de Clapton. « Ils me appellent la brise » a été initialement enregistré par Cale en 1970, la même année que le premier album solo de Clapton, et c’est un bijou. Cela dit tout sur ce qui rend JJ et Clapton si séduisants.

