Meilleures chansons des quatre meilleurs : 20 classiques essentiels de la soul

Après une période de prestation de styles jazzy, Quatre hauts a éclaté en 1964 avec une musique soul forte et audacieuse – et le monde savait à peine ce qui l’avait frappé. La puissance et la gamme émotionnelle de la voix principale de Levi Stubbs, associées au chant de soutien instruit et élégant d’Abdul “Duke” Fakir, Renaldo “Obie” Benson et Lawrence Payton, étaient imparables. Four Tops a marqué coup après coup dans les années 60, et quand ils ont quitté Motown, en 1973, ils ont prouvé qu’ils avaient toujours la marchandise avec une série de délicieux disques pour ABC/Dunhill. Des décennies plus tard, leurs disques représentent le summum de la musique soul : sincères, émouvants et tirant sur les cordes sensibles. Les 20 meilleures chansons de Four Tops révèlent pourquoi.

Meilleures chansons des quatre meilleurs : 20 Essential Soul Classics 20 : Je ne peux pas m’aider (Sugar Pie Honey Bunch)

Quoi Fumée Robinson appelle « un disque bang bang », « Je ne peux pas m’aider » avait « HIT ! » écrit partout lors de sa sortie en 1965. C’est du pavot, c’est sûr, mais c’est émouvant – et cet élément crucial de Four Tops est là : la vulnérabilité. Levi Stubbs a peut-être une grosse voix audacieuse, mais il admet qu’il est plus faible qu’un homme ne devrait l’être. Magique.

19 : Secouez-moi, réveillez-moi (quand c’est fini)

Levi et les Tops sont dans un cauchemar vivant et ne peuvent pas y faire face. Grand drame de 1966 créé par Holland-Dozier-Holland, les scénaristes-producteurs qui ont fait des stars de Four Tops.

18 : Si j’étais charpentier

De nombreux artistes ont repris le digne classique de Tim Hardin, qui demande : m’aimeriez-vous si je n’avais pas le statut que vous attendez d’un homme ? Levi, Obie, Duke et Lawrence sont parfaitement prêts à ciseler la version soul définitive de ce standard loin d’être en bois.

17 : Êtes-vous assez homme

Lorsque Four Tops a quitté Motown en 1972 pour rejoindre ABC-Dunhill, leur avenir semblait incertain : pourraient-ils prospérer sans la machine à succès Motown ? Bien sûr qu’ils pourraient, et cette chanson magnifiquement meurtrière et émotive reflète parfaitement l’ère des superbes héros de films noirs.

16 : (C’est le chemin) La nature l’a planifié

Notre amour faisait partie du cycle intrinsèque de l’univers, insistent les Tops sur la chanson titre de leur dernier album de leur mandat original à la Motown, écrit par Frank Wilson et Pam Sawyer. C’est chaleureux, émouvant et sensible.

15 : Un jeu simple

En 1971, Four Tops a été approché par Mike Pinder, claviériste des iconoclastes du rock progressif signé Deram. Le blues moody, qui a suggéré qu’ils aimeraient peut-être enregistrer sa chanson “A Simple Game”. Peut-être étonnamment, comme le label aimait souvent garder sa composition en interne, Motown a approuvé l’enregistrement résultant, et ce single magique, avec les Tops habilement soutenu par les Moodies dans un studio londonien, est devenu un hit n ° 3 au Royaume-Uni.

14 : 7 salles de la tristesse

Qui d’autre pourrait évoquer le vide privé comme Levi Stubbs ? Elle est partie, le laissant rôder comme un fantôme dans une maison sans amour. Un son étonnamment solitaire, pourtant un grand succès en 1967.

13 : Eau plate (Amour)

Four Top Renaldo “Obie” Benson a été l’un des principaux acteurs derrière Marvin Gayela déclaration principale de Qu’est-ce qui se passe, mais s’il est reconnu que l’écriture d’Obie a contribué à façonner la direction du classique de Marv, il est moins reconnu que les Tops ont été les pionniers de l’atmosphère brumeuse magique de son album avec ce single remarquable en 1970.

12: T’aimer est plus doux que jamais

De leur album classique On Top de 1966, ce single n’a pas été un succès majeur pour le quatuor, mais c’était une performance très émouvante qui reste une merveille émouvante.

11: N’est-ce pas une femme (comme celle que j’ai)

Un hit n ° 4 américain au début de 1973, de leur album d’ouverture pour ABC, Keeper Of The Castle, présentant le côté délicat et émerveillé de la gamme d’émotions amoureuses de Four Tops.

10 : Votre amour est incroyable

“Your Love Is Amazing” montre à quel point les Tops disposaient de matériel brillant : c’était la face B de “It’s The Same Old Song” en 1965, et des centaines d’autres artistes auraient donné leurs dents de devant pour livrer un chanson et performance comme celle-ci en face A.

9: J’ai un sentiment

Pendant que nous cherchons des faces B et des coupes d’albums pour de beaux disques, en voici une autre, entendue à l’origine sur On Top et connue par les fanatiques de Motown comme une « coupe profonde » lorsqu’elle est chantée par Barbara Randolph. Massivement émouvant et mémorable – et, remarquablement, n’a jamais été conçu comme une face-A.

8 : Les rêves d’hier

La chanson titre de l’album de 1968 de Four Tops a été l’un des premiers disques qu’ils ont fait après que leurs mentors Holland-Dozier Holland ont quitté Motown. Pas de panique : cette valse régulière et émouvante, produite par Ivy Jo Hunter, présentait le côté le plus doux des Tops. La nouvelle direction plus douce a ravi les fans de soul.

7 : C’est la même vieille chanson

“It’s The Same Old Song” représente un type particulier de son Motown de 1965, lorsque sa machine à succès était en parfait état de fonctionnement, écrasant des disques incroyables comme celui-ci. Vous allez danser.

6 : Demandez au solitaire

Aussi triste que n’importe quel Rob Orbison ballade, aussi navrée qu’une mariée abandonnée, voici Levi Stubbs et co tirant des seaux de tristesse d’un puits de larmes dans leur troisième single à succès, sorti en 1965.

5: Quelque chose à propos de vous

Le quatrième hit des Tops en 1965 était juste un peu plus R&B que la plupart de leur matériel, avec une sensation de ballerine dans la section rythmique, un riff de guitare entraînant et un solo de saxophone. Vous croyez chaque mot des paroles, grâce à la voix méchante de Levi.

4: Debout dans l’ombre de l’amour

Sombre, sombre – Four Tops sait que les rochers sont durs et froids quand l’amour les frappe. Les ennuis arrivent, et la navigation ne sera pas fluide. De leur séquence remarquablement sombre, mais profondément touchante, de sept succès sur le chagrin d’amour qui a pleuré sans interruption jusqu’en 1966-67.

3: Éloignez-vous Renée

L’année suivante, Four Tops, un hit américain à la psyché douce de The Left Banke, a ajouté son style soul unique à la chanson l’année suivante, montrant le côté mélancolique et tendre du talent du groupe dans une autre chanson à succès. Levi le livre si facilement.

2: Bébé j’ai besoin de ton amour

Premier succès de Four Tops – et leurs débuts à Motown – “Bébé, j’ai besoin de ton amour” est sorti à l’été 1964. Le groupe et les producteurs Holland-Dozier-Holland l’ont parfaitement jugé. La naissance des légendes de l’âme.

1: Tendre la main, je serai là

La puissance et la gloire : pour de nombreux fans, cela représente le summum du son Motown. Une chanson remarquablement patiente – il faut attendre que le refrain arrive avant qu’il ne perce le cœur – “Tends la main, je serai là” est tout ce que Four Tops était en 1967 : adorant, agité, protecteur et musclé. Un n°1 des deux côtés de l’Atlantique… comme il aurait pu en être autrement.

