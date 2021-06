Les pierres qui roulent étaient une proposition unique dans les années 80. De nombreuses légendes du rock avec lesquelles ils ont mené la charge dans les années 60 et 70 – Les Beatles et Led Zeppelin parmi eux – s’étaient dissous ou ne se sont regroupés que par intermittence tout au long de la décennie, mais les Stones ont refusé de ralentir. Les meilleures chansons des Rolling Stones des années 80 ont non seulement continué à parler de la pertinence du groupe dans une période de changement complet pour la musique pop et rock, mais ont également mené la charge pour le véritable esprit du rock’n’roll pendant une décennie souvent associée à la pop synthétique. et le style sur la substance.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection de chansons qui ont permis aux Stones des années 80 de continuer à être à la hauteur du titre de « Le plus grand groupe de rock’n’roll du monde ».

Écoutez la collection Honk des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire notre sélection des 20 meilleures chansons des Rolling Stones des années 80.

Meilleures chansons des Rolling Stones des années 80 : 20 morceaux essentiels 20 : All About You (Emotional Rescue, 1980)

“All About You”, le morceau de clôture du premier album des Rolling Stones des années 80, était une ballade douce-amère de Keith Richards, au sujet de l’effondrement de sa relation avec Anita Pallenberg. “Si le spectacle doit continuer/Laissez-le continuer sans vous”, chante Richards, qui avait alors rencontré sa future femme, Patti Hansen. Le saxophone émouvant qui jouait sur la piste était de Bobby Keys.

19 : Dormez ce soir (Dirty Work, 1986)

Charlie Watts n’a pas pu assister à la session d’enregistrement à Paris de “Sleep Tonight”, alors Ronnie Wood a joué de la batterie sur la piste. “Je n’aurais pas pu faire mieux”, a déclaré Watts plus tard. Richards chante à nouveau bien sur cette douce ballade au piano, et il joue également de la guitare électrique et acoustique.

18 : Trop de sang (Undercover, 1983)

Les meilleures chansons des Rolling Stones des années 80 ont trouvé le groupe utilisant une multitude de genres musicaux différents, notamment le punk, le rock, le blues, le disco, la soul et le hip-hop. “Too Much Blood”, qui portait sur la couverture médiatique sensationnelle de crimes violents à travers le monde, a été chanté et parlé par Mick Jagger. La chanson fait également référence au film The Texas Chainsaw Massacre. “Je ne suis pas un grand rappeur”, a déclaré Jagger. « C’est juste fait sur place aussi. C’est aussi complètement improvisé, la plupart du temps. Quelques mots que j’ai nettoyés. Je ne veux pas dire nettoyer, juste faire de meilleurs sons. C’était juste du rap sur le dessus de ma tête. Je ne l’ai même pas écrit.

17 : Voisins (Tattoo You, 1981)

Jagger a été inspiré pour écrire une chanson sur les voisins à problèmes après que Richards a été expulsé de son appartement de New York à la suite de plaintes selon lesquelles il jouait sa musique trop fort (« Voisins/Ai-je des voisins ?/Je sonne à la porte/Toute la journée et toute la nuit ») . “Neighbours”, qui s’est inspiré du film de voyeur d’Alfred Hitchcock, Fenêtre arrière, met en scène le saxophone ténor en flèche du grand jazzman Sonny Rollins.

16: Rock And A Hard Place (Steel Wheels, 1989)

“Rock And A Hard Place” a été enregistré aux Olympic Studios de Londres et présente le grand Frères Allman le claviériste Chuck Leavell. “C’est l’une de ces chansons, comme” Start Me Up “, où dès que vous entendez les notes d’ouverture, vous vous dirigez vers la piste de danse”, a déclaré Jagger. “C’est vraiment les années 70, de la meilleure façon possible.” Cette piste entraînante présente un travail de guitare enflammé et les cuivres palpitants des musiciens de master session The Kick Horns, et mérite plus que sa place parmi les meilleures chansons des Rolling Stones des années 80.

15: Gagner laid (Dirty Work, 1986)

Le chanteur principal Jagger, qui avait récemment terminé son album solo She’s The Boss, a écrit « Winning Ugly » pour les Rolling Stones à son retour au groupe. Cette chanson grungy et hard rock, avec John Regan à la basse, est également sortie en single. Dirty Work a été le premier album studio des Rolling Stones à contenir une feuille de paroles aux États-Unis.

14 : Accrochez le feu (Tattoo You, 1981)

Jagger et Richards ont offert un sombre commentaire de la Grande-Bretagne au début des années 80 avec « Hang Fire », une chanson que le guitariste a décrite comme une attaque contre les « moches politiciens » qui avaient causé le déclin de la nation lorsque « l’argent s’est raréfié ». La chanson était populaire sur les stations de radio américaines et a atteint la 20e place du palmarès des singles Billboard. Ian Stewart a joué du piano sur la piste.

13: One Hit (To The Body) (Dirty Work, 1986)

“One Hit (To The Body)”, le morceau d’ouverture de Dirty Work, a été le premier single des Stones à présenter un crédit de co-écriture de Ronnie Wood avec Jagger et Richards. La chanson s’ouvre avec une guitare acoustique soignée et présente un casting de choristes de premier plan qui comprenait Bobby Womack, Patti Scialfa, Jimmy Falaise, Tom attend, et Kirsty MacColl, qui était mariée à l’époque au producteur Steve Lillywhite. La vidéo promotionnelle montrait Jagger et Richards en train de s’entraîner.

12 : Limousine noire (Tattoo You, 1981)

Richards a déclaré que la chanson blues “Black Limousine” offrait une “vue généreuse des relations avec les femmes”. Les puissants léchages de guitare de Ronnie Woods sur le morceau ont été inspirés par le travail du musicien de blues texan Hop Wilson.

11: Envoyez-le-moi (Sauvetage émotionnel, 1980)

le Sauvetage émotionnel L’album présente une variété de styles vocaux de Jagger, qui sonne légèrement Cockney sur “Where The Boys Go” et comme son ancien moi influencé par le blues des années 60 sur “Send It To Me”. L’une des meilleures chansons des Rolling Stones des années 80, elle a un rythme reggae agréable, un excellent solo de guitare R&B de Richards et le jeu d’harmonica de Sugar Blue, né à Harlem, qui avait joué sur le single des Stones des années 70. “Tu me manques”.

10: Presque vous entendez Sigh (Steel Wheels, 1989)

Steel Wheels, sorti en août 1989, était le dernier album studio du bassiste Bill Wyman avec les Stones. “Almost Hear You Sigh”, écrit par Jagger, Richards et le batteur du groupe house Saturday Night Live Steve Jordan, est une chanson d’amour entraînante et touchante. L’œuvre collaborative a été nominée pour la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec une voix aux Grammys, perdant contre Aérosmith‘s “Janie a une arme à feu.” Richards a décrit “Almost Hear You Sigh” comme une ballade qui était “un cousin de” Beast Of Burden “.”

9: Harlem Shuffle (Dirty Work, 1986)

Le duo Bob And Earl (Bobby Byrd et Earl Nelson) écrivait des tubes depuis les années 50, lorsque leur chanson « Buzz-Buzz-Buzz » était un succès dans les charts, avec Nelson au chant. Sur Dirty Work, les Stones ont décidé de reprendre le tube du duo de 1963, “Harlem Shuffle”. Ils ont publié la chanson en tant que single principal de l’album, accompagnée d’une vidéo d’animation. Le morceau met en vedette Bobby Womack aux choeurs et a été un hit n ° 5 pour les Stones en Amérique et a atteint le n ° 13 au Royaume-Uni.

8: Elle était chaude (Undercover, 1983)

“She Was Hot”, un numéro de style rock’n’roll traditionnel au rythme rapide des Stones, était remarquable pour sa vidéo promotionnelle, qui a été réalisée par Julien Temple, qui avait travaillé avec Pistolets sexuels. La vidéo MTV de ce morceau mettait en vedette l’actrice Anita Morris, lauréate d’un Tony Award, essayant en plaisantant de tenter chaque membre du groupe. L’une des meilleures chansons des Rolling Stones des années 80, le groupe la jouait encore en direct un quart de siècle plus tard.

7 : Émotions mixtes (Steel Wheels, 1989)

Jagger et Richards étaient d’humeur détendue, en vacances à la Barbade, lorsqu’ils ont écrit “Mixed Emotions”. Le rockeur traditionnel facile à vivre s’est avéré populaire auprès du public et reste l’une des meilleures chansons des Rolling Stones des années 80. Lorsqu’il est sorti en tant que premier single de Steel Wheels, en août 1989, “Mixed Emotions” s’est hissé au 5e rang des charts américains.

6: Elle a si froid (Sauvetage émotionnel, 1980)

La chanson de Jagger sur une « beauté douce et douce » qui refuse de tomber sous le charme est restée l’une des préférées des concerts pendant les trois décennies suivantes. La ligne “Elle est tellement froide” a offensé certaines stations de radio chrétiennes, et une “version nettoyée” a été envoyée pour gagner en diffusion. La chanson, mettant en vedette Ronnie Wood à la guitare en acier, a atteint la 33e place des charts britanniques.

5: Hauts (Tattoo You, 1982)

Les Stones ont fait appel au talentueux ancien producteur Jimmy Miller pour le travail de percussion sur « Tops » (avec Nicky Hopkins), et il était au cœur du groove impressionnant d’une chanson basée sur la soul sur un promoteur de musique manipulatrice et une star féminine en herbe. Les paroles de « Tops » suggèrent que « chaque homme a le même come-on » dans une situation de pouvoir dans le secteur de la musique. le Tatouez-vous L’album était d’ailleurs en tête pour le design, le directeur artistique Peter Corriston remportant un Grammy pour le meilleur package d’album.

4: Undercover Of The Night (Undercover, 1983)

« Undercover Of The Night » est l’une des chansons les plus explicitement politiques des Stones. Les paroles puissantes (“Tous les jeunes hommes, ils ont été rassemblés/Et envoyés dans des camps dans la jungle/Et les gens chuchotent, les gens parlent en double”) traitaient des violations des droits de l’homme en Amérique du Sud à cette époque. Jagger a admis que le morceau, qui présente de puissants jeux de guitare entre Woods et Richards, “a été fortement influencé” par Cities Of The Red Night de William Burroughs, un livre qui traitait de la répression politique et sexuelle en Argentine et au Chili.

3: Sauvetage émotionnel (Sauvetage émotionnel, 1980)

Jagger a composé la chanson titre de l’album des Stones de 1980, Emotional Rescue, sur un piano électrique, chantant dans un style de fausset qui a été utilisé sur l’enregistrement final. Ce morceau infusé de disco a atteint le n ° 3 en Amérique et a été salué par John Lennon quelques jours avant son assassinat. “Mick Jagger a toujours fait du bon travail pendant 20 ans”, a déclaré le Beatles dit l’étoile. « Et vont-ils lui donner une pause ? Diront-ils un jour : ‘Regardez-le, il a 37 ans et il a une belle chanson, ‘Emotional Rescue’ ? Je l’ai apprécié, beaucoup de gens l’ont apprécié. Prince était parmi d’autres fans éminents de la chanson.

2: En attendant un ami (Tattoo You, 1982)

Sa sortie en 1982 le place parmi les meilleures chansons des Rolling Stones des années 80, mais l’excellent “Waiting On A Friend” avait été créé à l’origine pour le Soupe De Tête De Chèvre sessions en 1972. “Nous l’aimions tous à l’époque mais il n’y avait pas de paroles, donc les paroles que j’ai ajoutées sont très douces et affectueuses, à propos des amitiés dans le groupe”, a déclaré Jagger plus tard. En plus du jazzman Sonny Rollins au saxophone, la chanson met en vedette le brillant Michael Carabello, célèbre de Santana, aux percussions, jouant du güiro, des claves, de la cabasa et des congas. L’une des raisons pour lesquelles la chanson a été un tel succès est que la vidéo, tournée à St Marks Place devant l’emblématique Physical Graffiti Building de New York, a été diffusée en permanence sur MTV cette année-là.

1: Start Me Up (Tattoo You, 1982)

Dès les premières mesures du riff contagieux de Richards, “Start Me Up” est non seulement l’une des meilleures chansons des Rolling Stones des années 80, mais aussi l’une des chansons classiques des Stones de tous les temps. Le groupe a d’abord travaillé sur la chanson en 1975, mais elle est restée dans les coffres jusqu’à ce qu’ils cherchent du matériel à retravailler pour Tattoo You sept ans plus tard. L’ingénieur Chris Kimsey a déclaré que l’enregistrement du morceau avait pris plus de six heures et a déclaré qu’il pensait que cela s’était produit grâce à la « capacité magique » du groupe de brouiller une chanson et de trouver la meilleure façon de la faire fonctionner. “Start Me Up”, écrit par Jagger et Richards, a été un succès mérité dans le monde entier.

