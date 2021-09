Meilleures chansons d’été de Donna : classiques disco intemporels

Aujourd’hui, Donna l’été est surtout connu pour une incroyable série de chansons à succès et de doubles albums en tête des charts qui ont aidé à faire découvrir au monde le disco et la musique de danse électronique dans les années 1970, avec des hymnes palpitants qui peuvent encore être entendus à la radio et dans les clubs à travers le monde. Son image de sphinx frais mais torride avec un gardénia caché derrière son oreille, chantant des mélodies dorées sous une boule à facettes argentée, est gravée dans l’imagination populaire.

Mais LaDonna Adrian Gaines, née à Boston, était un talent incroyablement flexible et omnivore. Elle a écrit des hits country n ° 1 pour Dolly Parton (“Starting Over Again”), a apporté des sons tropicaux aérés aux charts pop des décennies avant Justin Bieber (“Unconditional Love”), a enregistré un album New Wave révolutionnaire (The Wanderer) et un standard gospel qui reflétait ses racines de chant d’église («Je crois en Jésus»), tout en conservant une telle emprise sur les goûts de la vie nocturne qu’elle avait deux hits n ° 1 des charts de danse juste avant sa mort prématurée d’un cancer à l’âge de 63 ans, en 2012.

Pas mal pour le jeune ingénieux ambitieux qui a déménagé en Allemagne dans les années 1960 pour rejoindre le casting de la comédie musicale Hair. Pourtant, ce sont ces éternelles tranches de paradis disco qu’elle a créées après avoir fait équipe avec les producteurs Giorgio Moroder et Pete Bellotte qui continuent de la définir. Qu’elle se prélasse de façon glamour dans un croissant de lune géant qui descend du plafond, ou qu’elle se promène sur scène avec des lunettes de soleil œil de chat et une mini-jupe en cuir ceignant des odes aux « working girls », elle a toujours donné vie à la fête.

Voici un aperçu de son énorme et influent bassin de hits.

Les hymnes de la piste de danse

(“Hot Stuff”, “Bad Girls”, “Last Dance”, “On the Radio”, “MacArthur Park”)

Vous pouvez toujours danser et chanter sur ces standards lors de nombreuses fêtes – et mariages, aussi, aux côtés de “YMCA” par les Village People et “Stayin’ Alive” par le Bee Gees. Qui peut résister à l’appel de la sirène de la piste de danse de « toot toot, beep beep » de « Bad Girls » ou ne pas trouver un partenaire aux premiers miroitements trompeusement lents de « Last Dance », avant qu’il ne s’envole dans l’espace ? Remplis de succès mélodiques et de fioritures inattendues qui sonnaient à merveille dans de grandes enceintes de discothèque, ces classiques des années 70 se sont frayé un chemin jusqu’au sommet des charts.

Aussi familiales que soient ces chansons à présent, Donna Summer utilisait son élan de dancefloor pour explorer des sujets et du matériel généralement en dehors du domaine de la pop. Elle pourrait tout aussi bien vendre de glorieuses aventures d’un soir (“Hot Stuff”) que la nostalgie d’un monde plus simple et plus romantique (“On the Radio”). Et, tandis que Richard Harris a jeté les bases, elle a pris Le spectaculaire « MacArthur Park » de Jimmy Webb vers de nouveaux sommets, encourageant une autre génération à se demander qui a laissé le gâteau sous la pluie.

Les percées électroniques

(« I Feel Love », « Our Love », « Sunset People », « Lucky », « There Goes My Baby »)

Au milieu des années 1970, la musique électronique était encore une nouveauté, utilisée pour les effets sonores dans les films ou incorporée dans les expériences musicales des compositeurs d’avant-garde. Les synthétiseurs étaient considérés comme trop durs et étrangers pour appartenir à des chansons d’amour romantiques ou à des plaidoyers passionnés pour une connexion humaine. La chanson “I Feel Love” de 1977 a changé tout cela, lorsque Donna Summer a posé sa voix sensuelle sur le lit électronique hypnotique et soufflant de Moroder, formulé sur le synthétiseur Moog et amélioré avec des effets stroboscopiques. Déclarant luxuriante ses émotions, Summer est devenue l’âme de la machine, un oiseau chanteur électronique annonciateur d’une nouvelle ère de la pop.

Le succès immédiat de « I Feel Love » a ouvert la voie à de futurs styles comme la techno et l’EDM, ainsi qu’à des sous-genres électroniques antérieurs comme Italo disco et Hi-NRG. artistes contemporains de Daft Punk à Sam Smith citer son influence, et il continue de figurer en tête des listes comme l’une des meilleures chansons de musique dance de tous les temps.

Summer et Moroder ont continué à exploiter la veine de la soul électronique avec le joli et original «Lucky» et le panoramique «Sunset People», qui racontait la vie parmi les habitants du Sunset Strip miteux de Los Angeles. Un autre succès électronique, “Our Love” prédisait des styles de musique dance plus durs avec sa panne de boîte à rythmes. Des années plus tard, Summer a toujours plongé avec succès dans le style de sa reprise de “There Goes My Baby” des Drifters : au moment de sa sortie en 1984, les charts avaient adopté son son électronique pionnier, et la vidéo a été mise en rotation lourde. sur MTV.

Les chansons chaudes et torrides

(“Je t’aime, bébé”, “Essaye-moi, je sais que nous pouvons y arriver”, “Spring Affair”, “Dim All the Lights”)

Rien ne pouvait préparer le monde de la musique à la chanson révolutionnaire de Donna Summer en 1975. “Love to Love You, Baby” était un disque sans compromis de 16 minutes, né d’une séance de studio allemande après les heures de travail, au cours de laquelle Summer s’allongeait sur le sol et simulait l’extase érotique. C’était, cependant, exactement ce que le monde du disco attendait et est devenu un énorme (et scandaleux) succès, faisant son chemin à l’étranger sur une cassette piratée avant de lancer la carrière américaine de Summer lorsqu’un directeur de disque l’a entendu lors d’une fête à la maison.

Summer avait des réserves à l’idée d’être connue pour un groove aussi explicite, et bien qu’elle n’ait jamais été aussi exagérée que ce disque, elle a insufflé aux futures chansons une sensualité tremblante que peu pourraient égaler. “Essayez-moi, je sais que nous pouvons le faire” était un autre marathon de passion, d’une durée de 17 minutes (Summer a été le pionnier du format single étendu) qui a mis en valeur sa voix haletante et ses paroles venues. “Spring Affair” fait partie d’une charmante suite de chansons “quatre saisons” et célèbre le début d’une affaire titillante, tandis que “Dim All the Lights” est une piste de danse qui met en scène une femme en plein contrôle de ses désirs. Quand Donna dit de les éteindre et de m’allumer, tu le fais.

Les chutes de la diva

(“Plus de larmes (Assez, c’est assez)”, “S’éloigner”, “L’amour est sous contrôle (le doigt sur la gâchette)”, “Elle travaille dur pour l’argent”, “État d’indépendance”)

“Il pleut, il pleut, ma vie amoureuse est ennuyeuse” sont les premières paroles de “No More Tears (Enough Is Enough)”, une chanson à couper le souffle de 11 minutes qui a associé Donna Summer à une autre diva. Barbra Streisand donner un coup de pied à un amant insatisfaisant au bord du trottoir. C’était Summer, la déesse de la pop fixant ses limites et sortant les poubelles. “Walk Away” est un peu plus nostalgique, avertissant des dangers que son amour peut apporter, mais Summer ferme toujours la porte à une relation précaire et la verrouille derrière elle.

Une diva plus funky émerge sur “Love is in Control (Finger on the Trigger)”, qui a été produit par Quincy Jones à l’époque où il travaillait sur l’album Off the Wall de Michael Jackson et a un son similaire, jusqu’aux « oohs ! » interjetés. Le méga succès « She Works Hard for the Money » a régné sur la radio du début des années 80 avec sa demande sans équivoque de traiter les femmes qui travaillent avec le respect qu’elles méritent. (La chanson a été inspirée par la rencontre de Summer avec un pompiste épuisé à Los Angeles.)

“State of Independence” était le hit de Summer, un magnifique et multiculturel à combustion lente avec un chœur complet, qui la voit émerger des tribulations de la vie en tant que Terre Mère resplendissante, revendiquant sa liberté spirituelle et se délectant de l’immense talent qu’elle était.

