Meilleures chansons d’été de tous les temps: une liste de lecture essentielle pour l’été

Pour ceux d’entre nous qui ne vivent pas dans la splendeur tropicale toute l’année, l’arrivée de l’été apporte avec elle un certain ensemble de plaisirs saisonniers: des vacances passées à la plage à prendre le soleil dans la cour – qui sont tous rythmés par le son chaud et aéré des meilleures chansons d’été.

Avant que «chanson de l’été» ne devienne un superlatif officiel utilisé par la critique, elle était simplement mesurée par un sentiment instinctif. Qu’est-ce qui fait une bonne chanson d’été? Eh bien, pour commencer, tout dépend de l’ambiance, de la sensation, autant que des paroles.

Depuis le baptême du Billboard Hot 100 en 1958, les succès saisonniers de chaque été sont un instantané dans le temps: un mélange nostalgique de mémoire et de soleil qui vous transporte dans les étés de votre jeunesse. Qu’il s’agisse du classique “Summertime Blues” de 1958, d’Eddie Cochran, ou de l’hymne de la block party de 1991 “Summertime”, de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, chaque époque a jeté des classiques qui valent la peine d’être inclus parmi les meilleures chansons d’été.

Pendant que vous lisez, écoutez notre liste de lecture des meilleures chansons d’été de tous les temps ici.

Meilleures chansons d’été de tous les temps: 10 jams essentiels de l’été 10: Bob Marley: Jamming

Icône de reggae Bob Marley reste le roi sans équivoque des plats insulaires ensoleillés. De «Sun Is Shining» à «Could You Be Loved», la musique de Marley a un effet magique sur les niveaux de dopamine de n’importe qui. Mais “Jamming” reste la coupe estivale par excellence, malgré certaines de ses paroles plus conscientes qui passent au-dessus de la tête de vos participants à la fête de la piscine.

9: Chicago: samedi dans le parc

Ce tube des années 70 des soft rockers de Chicago évoque non seulement le sentiment de la saison, mais peut vous faire ressentir la chaleur de l’été même lors de la journée la plus froide de Windy City. Inspiré par une journée passée dans Central Park à New York, l’auteur-compositeur et chanteur de Chicago, Robert Lamm, dresse l’image d’une journée d’été parfaite. Pouvez-vous le creuser?

8: Les go-go: les vacances

Certaines chansons d’été capturent le frisson d’un amour d’été, tandis que The Go-Go chante quand il s’estompe, le tout sur un rythme énergique. Doté du son caractéristique du Go-Go, avec groupe de filles styles et guitares de surf, «Vacation» est un appel contagieux à «s’évader» et à se méfier des aventures estivales.

7: DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince: l’heure d’été

Pour une chanson qui parle de s’asseoir et de se détendre, Will Smith parvient à organiser un ensemble impressionnant d’activités estivales, allant du court à la croisière dans la voiture, en passant par les barbecues familiaux et le lavage de sa voiture. Doté de l’un des grooves les plus décontractés du rap, le Kool et le gang– l’hymne d’échantillonnage sonne comme une fête de quartier dans une bouteille.

6: Eddie Cochran: Summertime Blues

La majorité des chansons d’été parlent de se déchaîner, de sortir dans les rues et d’autres activités intéressantes, mais Eddie Cochran a créé une chanson pour tous ceux qui doivent travailler pour l’homme tout au long de la saison. En 1958, l’icône du rockabilly a créé un hymne pour tous ceux qui ont dû peiner leurs meilleurs jours d’été, puisant dans l’angoisse adolescente qui bouillonnait juste sous la surface.

5: The Isley Brothers: Summer Breeze, parties 1 et 2

Pas de coup pour le duo de soft-rock Seals And Croft, qui a créé l’une des chansons d’été les plus parfaites avec leur hit de 1972 «Summer Breeze», mais Les frères Isley‘rendition amène la chanson à un tout autre niveau. D’une part, la simplicité sublime de l’original est ce qui en fait un si grand hymne d’été, mais l’interprétation émouvante des frères élargit le groove et transforme le succès de la radio de jour en une confiture au coucher du soleil.

4. Sly et la pierre de la famille: amusement chaud en été

Sly et co. livrer exactement ce que le titre promet avec ce joyau d’âme psychédélique. Après le succès de leur performance historique à Woodstock, le groupe a tout mis en œuvre, des cordes en flèche aux harmonies doo-wop en passant par le piano martelé sur cette jam d’été funkified.

3: Les Beach Boys: California Girls

Quel autre groupe a incarné le surf, le sable et le soleil plus que Les garçons de la plage? N’importe quel nombre de leurs enregistrements peut se classer parmi les meilleures chansons d’été de tous les temps. De leur album de 1965 Summer Days (And Summer Nights !!), cependant, “California Girls” était Brian Wilson et L’ode adolescente de Mike Love à la population féminine de la côte ouest. Avec ses orgues remuants et ses harmonies de chant, «California Girls» a créé l’idéal de la jeunesse américaine bronzée au soleil et est apparue comme l’une des chansons d’été les plus durables du processus.

2: Marvin Gaye: il faut y renoncer, partie 1

Au fur et à mesure de l’histoire, après avoir cédé à l’insistance de son label disco, Marvin Gaye a tourné un jam d’été qui a éclipsé tout le reste des charts. Lui-même danseur réticent, Gaye convainc lui-même et les giroflées du monde de frapper la piste de danse avec son groove contagieux. Le chanteur a recruté des amis et de la famille pour créer une atmosphère de fête dans le studio, ce qui a abouti à une chanson qui a fait rage au numéro 1 du Billboard Hot 100.

1: Martha & The Vandellas: Danser dans la rue

Lorsque Martha Reeves a envoyé son «invitation à travers le pays» pour mettre les gens sur pied, elle n’avait aucune idée que cela se transformerait en un hymne des droits civiques. Merci au one-two punch du célèbre Funk Brother James Jamerson à la basse et Marvin Gaye à la batterie, «Danser dans la rue» est devenue l’une des meilleures chansons d’été jamais enregistrées en 1964 – et n’a rien perdu de son énergie contagieuse dans les décennies qui ont suivi.

Vous avez apprécié cette liste? Découvrez notre playlist des meilleures chansons d’été de tous les temps ici.