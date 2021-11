Meilleures chansons d’Eve: 20 Ruff Ryder Essentials

Les Ruff Ryders étaient l’un des plus grands groupes de rap à la fin des années 90, et Veille – AKA la première dame du label – a contribué à les propulser vers une domination primée aux Grammy. Avec le manque de représentation féminine du genre à l’époque, Eve, tatouée sur la poitrine avec une empreinte de patte, était une voix unique : un parolier habile qui a déplacé le regard masculin du rap vers une perspective féminine sur la sexualité, l’estime de soi et l’empilement de pièces.

Eve Jihan Jeffers Cooper est une fière native de Philadelphie. Elle a d’abord trouvé une place en tant que chanteuse dans un groupe de reprises de R&B entièrement féminin appelé Dope Girl Posse, mais lorsque le manager du groupe lui a suggéré d’adopter une approche rap, Eve a commencé à aiguiser sa plume lyrique. Après avoir initialement signé à Dr. Dre‘s Aftermath et apparaissant sur la bande originale de Bulworth en 1998 et « You Got Me » de The Roots, Eve a déménagé à Ruff Ryders Entertainment/Interscope et a été correctement présentée sur « What Ya Want ». Le single de 1999, trouvé sur la compilation Ryde or Die Vol. 1, était vif et affirmé, avec Eve rappant sur une production accrocheuse de Swizz Beatz.

Alors qu’Eve est devenue un nom établi dans le monde du rap, elle a également élargi sa portée. Elle a touché à la mode avec le lancement de la ligne de vêtements Fetish, lancée en 2003 et fermée en 2009. Le rappeur a également trouvé sa place dans le cinéma et la télévision, mettant en vedette la franchise de films Barbershop, sa propre sitcom Eve (qui s’est déroulée de 2003 à 2006 sur UPN) et co-animatrice du talk-show de jour de CBS The Talk à partir de 2017. Néanmoins, la musique est toujours restée au premier plan, et ce sont ses meilleures chansons.

Écoutez les meilleures chansons d’Eve ici.

Les coups

(« Hot Boyz », « Let Me Blow Ya Mind », « Rich Girl », « Gangsta Lovin' »)

Quelques mois après qu’Eve soit entrée en scène, la rappeuse a rapidement marqué son premier single dans le top 10 du Billboard Hot 100 – grâce à « Hot Boyz » de Missy Elliott. Une coupe de groupe toujours appréciée (avec également Lil ‘Mo, Nas et Q-Tip) du deuxième album d’Elliott, Da Real World, en 1999, la chanson a présenté le flux impertinent désormais emblématique d’Eve. Le rappeur a maintenu l’élan en s’associant à Gwen Stefani pour le « Let Me Blow Ya Mind » produit par Dr. Dre. Le single buzzy, trouvé sur le deuxième album d’Eve Scorpion (sorti en 2001) s’est hissé à la deuxième place du Hot 100.

Eve a enchaîné avec « Gangsta Lovin’ », le premier single d’Eve-Olution de 2002. Avec Alicia Keys, le single affectueux montrait le côté plus doux d’Eve – et a également culminé au n ° 2. « Rich Girl » – la deuxième équipe de Stefani, le rappeur et Dr. Dre – a échantillonné la chanson de 1993 de Louchie Lou et Michie One. Le même nom. Le single, extrait du premier album de Stefani en 2004, Love. Ange. Musique. Baby., a reçu une nomination aux Grammy 2005 pour la meilleure collaboration rap/chantée. Avant la prise de contrôle du streaming dans les années 2010, c’était un défi pour les rappeurs (sans parler des rappeuses) d’obtenir un tel succès dans les charts. Mais Eve était la preuve que c’était possible.

Hymnes de la patronne

(« Ce que tu veux », « Eve », « Satisfaction », « She Bad Bad », « Qui est cette fille ? »)

En plus de créer des fracas de graphiques, Eve a également été admirée par les fans pour la confiance qu’elle a contribué à leur donner. Et tout cela était dû au lyrisme fanfaron qui donnait aux auditeurs le sentiment d’être la personne la plus importante de la pièce. Eve l’a d’abord précisé dans la chanson « What Ya Want », où elle a prouvé que les femmes étaient suffisamment en sécurité pour ne pas tomber dans le piège des faibles lignes de drague d’un homme. « Who’s That Girl? », le premier single de Scorpion en 2001, n’a peut-être pas été un succès majeur (il a culminé au n ° 47 sur Billboard’s Hot 100), mais il est rapidement devenu un favori des fans grâce aux mélodies audacieuses qui correspondaient également à celles d’Eve. -le lyrisme de ton visage.

La « Satisfaction », nominée aux Grammy Awards, trouvée sur Eve-Olution en 2002, est une production plus modérée qui permet au flux de la rappeuse d’occuper le devant de la scène alors qu’elle crache sur le fait de mettre tous ses ennemis au repos. « Eve », qui présente la personnalité jamaïcaine Miss Kitty, est arrivée plus tard dans sa carrière (2013 pour être exact). La mélodie puissante rappelle à tout le monde que même si elle a peut-être fait une petite pause, elle a toujours le feu. « She Bad Bad », trouvé sur Lip Lock de 2013, est une mélodie expérimentale qui fusionne des rythmes électroniques avec des crochets inspirés de l’afrobeat.

Les confitures de l’île

(« Donnez-le-vous », « Recharger »)

Une poignée de chansons d’Eve reflètent son amour pour les influences caribéennes, et elle a d’abord expérimenté le son de l’île avec « Give It To You » en 2007. Produit par son compatriote Ruff Ryder Swizz Beatz, le single sensuel met en vedette la star du dancehall Sean Paul et trouve Eve la plus séduisante. « Reload » de 2019 a marqué un retour majeur d’Eve. (C’était son premier single officiel en six ans.) Mais au lieu de revenir en force, elle a choisi de ralentir un peu les choses aux côtés du chanteur dancehall Konshens. Tout ce dont la chanson reggae-rap a besoin, c’est d’une tasse glacée de punch au rhum.

Musiques de relation

(« Gotta Man », « Love Is Blind », « Got It All », « You Got Me », « Caramel », « Pas aujourd’hui »)

Ce qui fait d’Eve une rappeuse si proche, c’est sa capacité naturelle à se connecter avec les dames et leur voyage vers la découverte de l’amour. Eve n’a pas peur des luttes réelles (et parfois discordantes) que les relations peuvent apporter. Tiré du premier album de 1999 Let There Be Eve… Première dame de Ruff Ryders, « Love Is Blind » voit Eve raconter une histoire sur sa meilleure amie qui a survécu à la violence domestique et comment elle utiliserait tous les moyens pour protéger sa vie.

Du côté plus léger, « Gotta Man » est une adorable vitrine de l’amour des chiots. Le single « Got It All » de 2000 avec Jadakiss, ainsi que son long métrage sur le single « Caramel » de City High en 2001, Eve dit aux hommes qu’elle est un atout à elle seule. Pendant ce temps, le rappeur a sauté sur Mary J. BligeLe single « Not Today » de 2004 montre à quelle vitesse elle mettra un gars au bord du trottoir, tandis que son long métrage sur le single « You Got Me » de The Roots en 1999 la trouve impatiente que son amant rentre à la maison.

Démarreurs de fête

(« Tambourin », « My Chick Bad », « Like This »)

Eve est principalement connue pour ses jeux de mots qui attirent l’attention, mais ne vous y trompez pas, elle peut aussi écrire un sacré hymne de club. « Tambourine » de 2007 vous fera vous précipiter sur la piste de danse grâce à la production jangling de Swizz Beatz et au flow entraînant d’Eve. La même année, le rappeur s’associe à Kelly Rowland pour le single « Like This » de cette dernière. L’air slinky du Top 40 était plus axé sur le R&B, mais il capturait toujours le groove qui fait trembler les hanches qui est nécessaire pour un hit de fête. En 2010, Eve a monté le volume à fond lorsque Ludacris l’a recrutée (avec d’autres rappeuses Diamond et Trina) pour le remix de « My Chick Bad ». Eve a clôturé la chanson avec sa confiance en soi: « Parce que je suis ce b-h et que je garde toujours un fétiche méchant / Toujours de la laitue, hein, toujours du fromage / Et j’ai un mauvais caractère, dis à ton n-un mot s’il te plaît. »

