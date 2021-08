Meilleures chansons d’INXS : 20 morceaux essentiels dont vous avez besoin ce soir

Apprenant leur métier dans les pubs et les clubs difficiles de Sydney, INXS s’est formé le 16 août 1977, rapidement diplômé de l’école des coups durs du rock’n’roll. Le leur était, cependant, et la combustion lente initiale qui a finalement allumé un fusible qui a explosé à l’échelle mondiale avec l’album Kick de plusieurs millions de ventes, qui a été déchaîné presque exactement 10 ans après leur formation, le 19 octobre 1987. Jusqu’à ce que le leader Michel Hutchencela mort de, en 1997, le sextuor australien polyvalent des arènes bondées dans le monde entier, déplaçant 50 millions d’albums phénoménaux dans le monde entier et léguant un catalogue de qualité durable à partir duquel choisir les meilleures chansons d’INXS est une tâche difficile mais extrêmement gratifiante.

INXS est originaire du groupe naissant The Farriss Brothers, basé à Perth, en Australie-Occidentale, natif du groupe. Le frère moyen de trois enfants, Andrew Farriss (claviers), et son copain de lycée, le chanteur/co-compositeur en herbe Michael Hutchence, ont formé le groupe en 1977, avec le bassiste Garry Gary Beers, le frère guitariste d’Andrew Tim et le guitariste/saxophoniste Kirk Pengilly . Le plus jeune des trois frères et sœurs Farriss, le batteur Jon a complété la formation, et lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires, l’INXS nouvellement rebaptisé a déménagé à Sydney pour sillonner le circuit des petits clubs – une décision qui leur a valu un contrat avec un label local. , Disques de luxe.

Plein de promesse

Bien que capturé avec un petit budget, le premier album éponyme d’INXS en 1980 était plein de promesses, ouvrant la voie aux meilleures chansons d’INXS à venir et engendrant le premier hit australien du groupe dans le Top 40, “Continuez à marcher”: une tranche nerveuse mais captivante de pop new wave XTC-ish. Bien que dans une veine sonore similaire, le deuxième album du groupe, Underneath The Covers de 1981, reflétait la maturité croissante de l’écriture de chansons de Hutchence et Andrew Farriss. Il a également donné le premier hit australien du Top 30 d’INXS, grâce à l’atmosphère “Rester jeune”, et a conduit à des contrats d’enregistrement internationaux avec WEA en Australie, Polygram au Royaume-Uni et Atco (plus tard Atlantic) en Amérique du Nord.

Savourant ce coup dans le bras, les meilleures chansons d’INXS à ce jour ont été composées pour Shabooh Shoobah de 1982 : un album toujours excellent qui a fait irruption dans le Top 5 australien et a inclus plusieurs des favoris des fans indémodables du groupe, tels que l’impétueux, confiant “La seule chose” et l’urgence, l’hymne “Ne change pas”, ce dernier numéro populaire a donné lieu à des reprises de nombreux artistes, dont Goo Goo Dolls et Les tueurs‘ Fleurs de Brandon.

Reconnaissance internationale

Avec Hutchence faisant l’éloge de sa voix charismatique et de sa présence scénique dynamique à la Jagger, The Swing de 1984 a aidé INXS à se rapprocher de plus en plus de la reconnaissance internationale. Le premier numéro australien du groupe (et aussi un petit succès américain), The Swing a présenté un autre ensemble de chansons bien tenues, avec la célébration “Brûlez pour vous, “ brillant “Danser sur la jetée” et élégant, proto-Coup funk du Nile Rodgers-produit “Péché originel” parmi ses nombreux points forts à la pointe de la technologie.

Produit par Chris Thomas (Pistolets sexuels, Roxy Musique), le cinquième album d’INXS, Listen Like Thieves (également leur premier album pour Atlantic Records), a négocié la percée internationale bien méritée du groupe, devenant double platine aux États-Unis et culminant à la 11e place du Billboard 200. Débordant de confiance et crochets pop accrocheurs, Listen Like Thieves contenait une abondance d’hymnes pop-rock de qualité supérieure adaptés aux dancefloors (“Cette fois”, l’attention “De quoi as-tu besoin”) et aussi quelques surprises, comme le cuivré, parfumé à l’âme “Un X Un”.

La célébrité mondiale

INXS a brillamment alchimisé leurs influences de longue date (lithe funk, torride, Pierres qui roulent-esque rock et les sons de la piste de danse contemporaine) et a émergé avec quelque chose de cool, élégant et entièrement original sur le dynamique Kick de 1987 – pour de nombreux fans l’album qui contient les meilleures chansons d’INXS de tous les temps. Plateau défiant les superlatifs qui a propulsé le groupe vers la célébrité mondiale, le Kick multi-platine vendu plus de quatre millions d’exemplaires aux États-Unis seulement. Ses incontournables bourrés de succès comprenaient le rédempteur, Delta blues aromatisé “Mystifier” et la ballade chic sur grand écran de “Jamais nous separe”, tandis que le funk svelte et sexy de la signature a frappé “Besoin de toi ce soir” a fourni à INXS un US No.1 convoité.

Stylistiquement une consolidation, mais toujours un excellent record à ses propres termes, le X des années 1990 a de nouveau produit des rendements multi-platine. L’harmonica terreux de Charlie Musselwhite, ancien associé de Mike Bloomfield, a donné un coup de fouet à l’harmonica, le premier single moulant de l’album, “Blonde suicidaire », prend quelques coups même maintenant, bien que les singles suivants “Disappear” et le grand “Bitter Tears” se soient tous deux rapprochés, tandis que “Les escaliers” – une histoire d’isolement urbain racontée de manière vivante – a suscité une performance de groupe dynamique et une voix particulièrement passionnée de Hutchence.

Élargir leur son

Avec des tendances musicales changeant rapidement, le huitième album studio du groupe, 1992’s Bienvenue a n’importe où t’es, a été délivré alors que grunge et le rock alternatif déchiraient le courant dominant. INXS a relevé le défi en élargissant sa palette de sons, en créant un disque satisfaisant, riche en diversité et en invention, reprenant bon nombre des meilleures chansons d’INXS des années 90 : les pistes clés, y compris les « Questions », teintées d’orient, l’hymne entraînant “Envoyé du ciel” et le pop somptueux et oscillant de “Bébé ne pleure pas” – ce dernier a pris vie avec l’aide des 60 musiciens de l’Australian Concert Orchestra à Sydney.

Avec Welcome To Wherever You Are, INXS est devenu le premier groupe australien depuis AC/DC en 1980 à marquer un album n°1 au Royaume-Uni, et le disque a recueilli certaines des meilleures critiques de la carrière d’INXS, avec le journal britannique The Independent le doublant ” leur meilleur record de loin ». En choisissant d’enregistrer un suivi rapide, INXS a reconstitué son dernier album pour Atlantic lors de sessions sur l’île italienne de Capri. Une réévaluation attendue depuis longtemps, l’album avec lequel ils ont émergé, Full Moon, Dirty Hearts, était un disque vif et énergique, et ses morceaux remarquables, la chanson principale fanfaronne et imprégnée de blues et “S’il vous plaît (vous avez ça…)” en vedette des machines à sous d’invités décisives de Chrissie Hynde et du légendaire Ray Charles, respectivement.

Lancer un retour

Avec The Greatest Hits de 1994 concluant leur contrat avec Atlantic Records, INXS a pris une pause bien méritée après près de 15 ans d’écriture, d’enregistrement et de tournée presque constantes, mais ils en sont ressortis rafraîchis avec un nouveau contrat avec Mercury/Polygram et un album de retour, Elegantly Wasted, en 1997.

Supervisé par le producteur canadien Bruce Fairbairn (Aérosmith, Les canneberges), l’album présentait le groupe s’inspirant à nouveau des grooves rawk sauvages et funk sinueux, et de ses meilleurs morceaux, ‘Searching’ et le groove monstrueux de “Ne perdez pas la tête », a suggéré que INXS était de retour dans la chasse pour la durée avant la mort tragique de Michael Hutchence en novembre 1997.

Un héritage durable

Dévastés par la perte à la fois de leur ami proche et de l’un des plus grands leaders de leur génération, les membres restants d’INXS se sont inévitablement retirés de la scène musicale pendant un certain temps à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Bien que Michael Hutchence ne puisse jamais être remplacé de manière réaliste, INXS a fait un retour bienvenu en studio pour Switch en 2005, dirigé par le chanteur d’origine canadienne JD Fortune, et a ensuite revisité son catalogue précédent pour l’hommage à Michael Hutchence de 2010, Original Sin, qui comprenait des contributions d’invités des chanteurs dont Brandon Flowers, Tricky et Nick Harper. Les deux versions ont ajouté une note de bas de page intrigante à un canon rock’n’roll déjà important qui est destiné à prendre de l’ampleur et à ravir de nouveaux fans pendant de nombreuses décennies à venir.

