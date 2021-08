Meilleures chansons d’Isaac Hayes : 20 titres de A Soul Legend

Il a co-écrit de nombreux succès chez Stax pour Eddie Floyd, Sam And Dave et Carla Thomas. Il a joué du clavier et a produit sur de nombreuses sessions. Il était le cœur et l’âme de Memphis âme mais n’a jamais voulu devenir une star. Pourtant, lorsque son deuxième album solo, 1969’s Âme au beurre chaud, a émergé, Isaac HayesLa renommée est devenue si grande que les albums suivants parlaient d’un “Mouvement” et d’un “Black Moses”, et sa musique est devenue symphonique et expansive – tout le contraire de la soul Memphis des années 60 qu’il a aidé à créer. Certains ne se souviennent peut-être de lui que comme Chef de South Park, mais les fans de musique funky des années 70 connaissent Isaac Hayes (né le 20 août 1942 et décédé le 10 août 2008) en tant que superstar de la soul et du groove. Les meilleures chansons d’Isaac Hayes révèlent exactement pourquoi.

20: Marcher par

Ike a tout fait sien, comme cette version de 12 minutes du tube de Dionne Warwick, tirée de son album révolutionnaire, Hot Buttered Soul, le montre parfaitement.

19: Je suis accusé

À l’origine un succès pour l’icône soul de Chicago Jerry Butler, et repris à de nombreuses reprises, “I Stand Accused” n’a jamais sonné de la façon dont Isaac Hayes l’a abordé pour Le mouvement Isaac Hayes en 1970. Ses presque cinq minutes de rap au début étaient tellement intimes que certains fans ne pouvaient pas le supporter. Voir ce livre de règles là-bas? Ouais, celui dans la poubelle. Laisse-le ici.

18: Hyperbolicsyllabicsesquedalymystic

« Bébé, tu es à l’écoute de Memphis Soul Sounds 142 FM et c’est un morceau super soul du nouvel album imprégné de soul d’Isaac Hayes, Hot Buttered Soul : « Hyperbolicsllatic »… Euh, « Hyperroboticsylabubic »… Euh, « Hypnoticsillytacticsasquatch ‘… Euh, bébé, peu importe comment ça s’appelle. Écoutez.”

17: J’ai raccroché à mon bébé

Tiré de la bande originale du film de 1974 de Hayes, Tough Guys (AKA Three Tough Guys), qui a également marqué les débuts de la superstar de Stax en tant qu’acteur, “Hung Up On My Baby” est un throbber soul ultra-subtile qui a été pillé par le hip-hop et le R&B , avec « Illusion » de Destiny’s Child et le classique « Mind Playing Tricks On Me » de Geto Boyz parmi les morceaux qui en ont mordu une partie.

16 : Vision nocturne

Du troisième album Jazzmatazz du géant du hip-hop Guru, Street Soul, c’est ici que les meilleurs rimeurs de la génération hip-hop rencontrent le plus grand rappeur de la génération funky soul. Plein d’ambiance, le sample vient du « Walk From Regio’s » de Hayes…

15: À pied de Regio

… Et voici l’air original, tout droit sorti du Arbre bande sonore.

14 : Faites votre chose

Tout le monde faisait une chose au début des années 70. Vous avez deux choix ici: les plus de 19 minutes de la bande originale de Shaft de juillet 1971, ou la simple prise de sept minutes de Live At The Sahara Tahoe de 1972. Si vous voulez savoir à quel point la chanson a été appréciée, une façon de juger est le nombre de reprises : parmi les nombreuses, découvrez celles de Les tentations (sur l’album All Directions), Julius Brockington (Sophisticated Funk) et The Chosen Few (Hit After Hit). Mais personne n’a fait son truc comme Ike a fait son truc.

13: Se sent comme la première fois (avec Millie Jackson)

Il était peut-être inévitable que les deux meilleurs locuteurs de soul sexy de leur génération se réunissent, et en 1979, cela s’est produit sur l’album Royal Rappin’s, qui a livré Ike et Millie’s disco cliquez sur “Je me sens comme la première fois”.

12: Au moment où j’arrive à Phoenix

La piste finale sur le choc de l’âme qui était Hot Buttered Soul, Isaac parle à travers les huit premières minutes et demie de ce Jimmy Webb standard, une narration aussi calme que vous le souhaitez. C’est la confiance.

11 : Monologue : Ike’s Rap I

Ike parle. Et parle. Et parle. Mais on ne s’ennuie jamais avec ce morceau d’ouverture des années 1970 … À suivre.

10: Le regard de l’amour

Et du même album, samplé par tout le monde de 3rd Bass à Jay Z, cette Bacharach-David classic reçoit le traitement Hayes. Super-romantique et super-mauvais à la fois : quoi de plus cool que ça ?

9: Je veux tellement te faire l’amour

Isaac a quitté Stax – avec tout le monde – quand il s’est désintégré au milieu des années 70, et a signé chez ABC où il a enregistré de superbes albums qui se sont adaptés à l’assaut du disco sans perdre son âme. L’un était Chocolate Chip de 1975, qui contenait ce thriller lourd qui exprime parfaitement l’urgence sexuelle d’Ike sans être classé X.

8 : Encore quelques bisous à emporter

Extrait de l’album Polydor de 1979, Don’t Let Go. La musique soul est peut-être entrée dans une nouvelle phase, mais Hayes est resté fidèle à son art, comme le montre clairement ce glorieux slow jam sensuel.

7 : Tourner en rond

Initialement interprété par The Friends Of Distinction en 1969, Isaac a démonté “Going In Circles” et l’a remonté en 1973 pour cette coupe émotionnellement puissante de Moïse noir. Ike est enfermé dans une crise amoureuse, et vous pouvez le sentir dans chaque note.

6: Le sentiment continue à venir

Tiré de Joy super sensuel de 1973, « The Feeling Keeps On Coming » a une sensation étrange et hésitante, comme des palpitations causées par un état de désir hypnotisé.

5: Medley: Ike’s Mood I/You’ve Lost That Lovin’ Feeling

La section d’ouverture est l’un des échantillons les plus connus du hip-hop. Mais Ike n’y pensait visiblement pas lorsqu’il a concocté cet incroyable combo pour son album… To Be Continued. Il essayait de créer la fusion parfaite de la soul, du funk et de l’orchestre, où l’amour et le groove ne font qu’un. C’est presque un choc quand le hit des Righteous Brothers arrive, totalement transformé, après près de sept minutes ; il n’y a aucun indice qu’il allait venir. Âme symphonique génie.

4: (Ils aspirent à être) Près de vous

Sur la manche de Black Moses, Ike est comme un prophète conduisant son peuple hors du désert – dans Ray-Bans. Les paroles, cependant, sont plus physiques que bibliques, lourdes d’intimité – même lorsqu’il s’agit de chansons, comme “( They Long To Be) Close To You “, plus généralement associée à une écoute facile qu’à une forte passion. Un bel arrangement, une belle voix de baryton, un groove culotté. C’est l’âme.

3: Percée

Une autre pause rap tueur présente ce thriller de la bande originale de Truck Turner, dans lequel Ike joue un chasseur de primes. Un air graveleux qui frappe aussi fort que son personnage principal difficile.

2: joie

Hé, ce n’est pas plus ou moins le rythme de Soul II Soul ? Des carrières entières ont été construites sur ce sillon – et la célébration de l’amour physique qu’est « la joie » est presque aussi longue qu’une carrière. Ike le construit, le laisse s’apaiser, le reconstruire… Il vous invite à vous perdre dans son ravissement, et que pouvez-vous faire sinon aller où il vous mène ?

1 : arbre

Le single à succès qui a pratiquement introduit de nombreux fans au funk badass; flashy, dynamique et irrésistible, et parlant de son époque aussi clairement que n’importe quel disque pourrait le faire. « Shaft », le single, était un mauvais, mauvais silence qui a toujours le pouvoir de vous époustoufler.