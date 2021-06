Meilleures chansons du 21e anniversaire : 25 pistes pour lever votre verre

Vous pouvez conduire, voter et trouver un emploi à 18 ans, mais avoir 21 ans marque la véritable transition vers l’âge adulte. Aux États-Unis, vous pouvez boire légalement (et de manière responsable, bien sûr) et entrer dans le monde mystérieux de la vie nocturne et de la prise de décision parfois discutable. Que vous buviez ou non, cependant, voici les meilleures chansons d’anniversaire pour le 21e anniversaire.

25 : Madonna : B-Day Song (avec MIA) (2012)

Madone sait une chose ou deux sur la création d’une ambiance avec de la musique, et ce numéro optimiste avec MIA est parfait pour commencer la fête. Avec sa mélodie de pépinière et ses années 60 groupe de filles peppiness, c’est l’une des chansons du 21e anniversaire les plus conviviales pour PG.

24 : Sans doute : six pieds sous terre (2000)

Sans aucun douteL’album Return Of Saturn de ‘s contenait de nombreux morceaux de passage à l’âge adulte, y compris ce tube dance sur le fait de vieillir. Les paroles sont un peu moins optimistes que celles que l’on trouve dans les chansons d’anniversaire typiques, mais Gwen comprend que parfois, lors des anniversaires, il suffit de se rendre à l’évidence.

23 : blink-182 : Quel est mon âge de nouveau ? (1999)

Plus vous vieillissez, plus le temps est flou, et oublier d’agir à votre âge fait partie de ce voyage. clignoter-182 Le leader Mark Hoppus a écrit ce morceau auquel les gens s’identifiaient parce que les gens n’arrêtaient pas de l’appeler immature, et il est devenu l’un des singles les plus performants du groupe dans les charts.

22 : Rihanna : Gâteau d’anniversaire (2011)

Sur ce Parle qui parle Célibataire, Rihanna dit « et ce n’est même pas mon anniversaire ! Alors que l’hymne contagieux ne concerne pas vraiment le gâteau en soi, pour Rihanna, nous suspendrons la réalité. Avec son intro à la mode, ses claquements de mains accrocheurs et ses nombreuses insinuations, c’est l’une des chansons les plus racées du 21e anniversaire.

21 : Lady Gaga : Téléphone (avec Beyoncé) (2009)

“Telephone” voit deux icônes de la pop s’associer sur cet hymne pour tout laisser sortir sur la piste de danse. Avoir 21 ans est l’occasion ultime de faire la fête, de ne pas regarder votre téléphone dans le club, alors quand Lady Gaga et Beyoncé te disent de danser, tu écoutes !

20 : Nicki Minaj : Gâteau Gettin (2010)

Cette Nicki Minaj Deep cut de sa mixtape Barbie World est un morceau improvisé qui a contribué à consolider son statut dans le monde du hip-hop. Les paroles de la reine parlent plus d’argent que de gâteau d’anniversaire, mais personne ne dit que vous ne pouvez pas faire les deux !

19 : Lil Jon & The East Side Boyz : Get Low (avec Yin Yang Twins) (2002)

Tiré de l’original « Kings Of Crunk », « Get Low » est la chanson d’anniversaire par excellence du 21e anniversaire qui a fait la bande-son de nombreuses soirées de club et de sous-sols de fêtes. Le single torride a apporté du crunk au grand public et a inspiré les impressions bien-aimées de Dave Chapelle sur Lil Jon.

18 : Ariana Grande : 7 anneaux (2019)

Ariana Grandesmash single « 7 anneaux » ne concerne pas techniquement les anniversaires, mais, pour la plupart d’entre nous, l’achat d’articles de luxe est limité à des occasions spécifiques. Quel morceau résume mieux l’ambiance d’anniversaire de se faire plaisir que cette chanson inspirée de Rodgers & Hammerstein ?

17 : Trey Songz : Dis Aah (2009)

Trey Songz a eu une série de succès en 2009, y compris le tube double platine “Say Aah”. La piste est pleine d’accroches parfaites et d’ad-libs sur le champagne à éclater, nécessaire pour toute fête du 21e anniversaire.

16 : L’enfant du destin : anniversaire (1998)

Destiny’s Child a créé le tube R&B parfait pour être pris en charge le jour de votre anniversaire, mais ne vous attendez pas à ce que Beyoncé vienne vous préparer un dîner aux chandelles.

15 : Twista : anniversaire (2009)

“Birthday” de Twista n’est pas seulement l’une des meilleures chansons sur les anniversaires, mais le rappeur parvient à crier chaque signe astrologique dans les paroles. Un excellent morceau pour le 21e anniversaire à tout moment de l’année !

14: Busta Rhymes: Pass The Courvoisier, Part II (avec Pharrell Williams et Puff Daddy) (2001)

Le cognac cher est peut-être tombé en disgrâce, mais ce joint du début des années 2000 n’a pas vieilli d’un jour, grâce à la triple menace de Busta Rhymes. P Diddy et un rythme fluide de Neptunes qui fera chanter tout le monde « Pass the Courvoisier ».

13 : Katy Perry : anniversaire (2013)

Katy Perry a poussé ce smash hit un peu plus loin et s’est déguisée pour assister à de véritables fêtes d’anniversaire dans le clip. Le visuel hilarant accompagnant un single déjà stellaire fait de ce morceau un incontournable du 21e anniversaire.

12 : Drake : Joyeux anniversaire à Ratchet (2018)

Canard adore enregistrer des chansons qui célèbrent les réalisations, et avoir un an de plus vaut la peine d’être grillé. Alors que 2 Chainz a fait le véritable hymne d’anniversaire à cliquet, cette piste douce avec PARTYNEXTDOOR frappe toutes les bonnes notes et offre un retour au côté plus doux de Drake.

11 : Système audio LCD : Filles ivres (2010)

Maître de l’hymne intelligent de la fête, James Murphy de LCD Soundsystem compare les singeries ivres des garçons et des filles dans ce morceau dance-rock qui remplit le sol.

10 : 2 Chainz : Chanson d’anniversaire (avec Kanye West) (2012)

“Birthday Song” est le deuxième single du premier album de 2 Chainz, Based On A TRU Story, et cette collaboration emblématique avec Kanye West a une vidéo tout aussi divertissante pour correspondre. 2 Chainz énonce son souhait d’anniversaire inspirant NSFW dans le refrain. Maintenant, quel est le tien ?

9: Kendrick Lamar: Piscines (Boire) (2012)

Les chansons à boire et les chansons du 21e anniversaire se chevauchent souvent, mais cette coupe remarquable de Kendrick Lamar‘s bon gamin, MAAd city est en fait sur les dangers de la consommation excessive d’alcool dans un hymne de club.

8 : P!nk : Levez votre verre (2010)

P!nk porte un toast à tous les fêtards et aux « outsiders » à l’occasion de cet irrésistible succès festif. Dix ans après le début de sa carrière, « Raise Your Glass » était l’introduction de sa plus grande collection de tubes et conseille « ne soyez pas fantaisiste, faites juste danser ».

7 : J-Kwon : éméché (2004)

Sorti à l’apogée du hip-hop de Saint-Louis au milieu des années 2000, cette ode à la consommation d’alcool chez les mineurs claque et sonne encore mieux lorsque vous pouvez obtenir «Tipsy» sans fausse pièce d’identité.

6 : Stevie Wonder : Joyeux anniversaire (1980)

Un classique pour une raison, Stevie Wonder‘s “Bon anniversaire” est chanté lors de fêtes d’anniversaire à travers le monde. Son incroyable interprétation d’un air classique est un incontournable de la célébration et contient un message caché d’unité. Écrit pour la fin Martin Luther King jr, Stevie voulait écrire une chanson qui rassemble les gens.

5: LMFAO: Shots (avec Lil Jon) (2009)

La plupart des célébrations du 21e anniversaire sont des affaires hédonistes, et cette ode aux coups de feu est l’hymne officieux. Des demandes criardes de Lil Jon à la ligne de basse percutante, “Shots” est le banger essentiel du milieu des années 2000.

4: Post Malone: ​​rockstar (avec 21 Savage)

Maintenant considéré comme un jam de retour, “rockstar” était une prophétie auto-réalisatrice qui a transformé Post Malone et 21 Savage en deux des plus grandes stars du années 2010. Malgré sa production woozy et sédative, le single trap-pop est techniquement un hymne à retournement. Dans tous les cas, tout jeune de 21 ans nouvellement créé se sentira comme une rock star.

3: Rihanna: Cheers (Drink To That) (2011)

En tant que fêtarde de la pop, Rihanna ne manquera pas de faire deux fois la liste des chansons de célébration du 21e anniversaire. Son toast est à la fois un baiser pour ses ennemis et un rappel que la vie est trop courte pour ne pas la vivre – quelque chose auquel chaque jeune de 21 ans peut s’identifier.

2: DMX: Party Up (Up In Here) (1999)

Les célébrations du vingt et unième anniversaire durent toute la nuit ou se terminent tôt, selon votre endurance. Il n’y a pas de meilleur MC pour vous exciter que DMX et le rythme stéréo de « Party Up », gracieuseté de Swizz Beat.

1 : 50 cent : Dans Da Club (2003)

Ce single Get Rich Or Die Tryin’ a culminé à la première place de plusieurs classements Billboard, ce qui en fait 50 centimesl’album le plus vendu à ce jour. Sans aucun doute, l’intro contagieuse signifie que certains de ces tours étaient des demandes d’anniversaire. Allez, mon petit !

Vous cherchez plus? Découvrez les meilleures chansons d’anniversaire pour chaque étape. Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons du 21e anniversaire ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.