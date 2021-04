Meilleures chansons gospel de tous les temps: les spirituels les plus émouvants de la musique

Vous n’avez pas besoin d’être religieux pour être affecté par la puissance de la musique gospel. Après tout, la musique gospel a influencé la soul et la musique R&B – avec des légendes du rock’n’roll comme Elvis Presley et Les pierres qui roulent. Même Bob Dylan s’est essayé à l’écriture de chansons gospel authentiques. Ce qui suit est une liste de ce que nous pensons être les meilleures chansons gospel de tous les temps, parfaites pour vous emmener au paradis de la musique …

Pendant que vous lisez, consultez notre liste de lecture Gospel Hits ici.

Mahalia Jackson: Il a le monde entier entre ses mains

Mahalia Jackson, une chanteuse avec l’une des plus belles voix de cette histoire de la musique gospel, a rendu justice à ce joyeux spirituel de 1927. Sa version émouvante a même atteint les palmarès 1958 du Billboard, une forte performance pour un single gospel à l’époque où Elvis Presley, Chuck Berry, et Jerry Lee Lewis dominaient le classement. Vous pourriez remplir toute une liste des meilleures chansons gospel juste avec la musique de Mahalia Jackson, donc une mention spéciale va également pour sa version 1958 de «Joshua Fit The Battle of Jericho», chantée avec tant de sentiment et d’enthousiasme.

Marian Anderson: Montez un peu plus haut

«Move On Up A Little Higher» était un autre succès majeur pour Mahalia Jackson. Cependant, il existe une version frappante de la chanson, écrite par le ministre baptiste William Herbert Brewster dans les années 40, qui a été enregistrée par Marian Anderson, la célèbre chanteuse de contralto de Philadelphie.

Nat King Cole: au bord de la rivière

Beaucoup des meilleures chansons gospel se prêtaient à des interprétations de jazz. Ce célèbre spirituel – également connu sous le nom de « Ain’t Gonna Study War No More » et « Gonna Lay Down My Burden » – a ses origines dans la guerre civile américaine (1861-1865), bien qu’il n’ait été publié qu’en 1918, lorsque il est apparu dans Plantation Melodies: A Collection of Modern, Popular And Old-Time Negro-Songs Of The Southland, Chicago. La chanson, qui regorge d’images bibliques brûlantes, a été enregistrée par des centaines de musiciens de premier plan, dont Bing Crosby, Johnny Cash, et Van Morrison. Nat King Cole le chantait régulièrement lors de concerts.

Sam Cooke: touchez l’ourlet de son vêtement

Ce joyau du gospel moderne de 1956 fait facilement cette liste des meilleures chansons gospel de tous les temps, et a été écrit rapidement alors qu’il était chanteur de soul Sam Cooke était en route pour une session d’enregistrement avec son groupe The Soul Stirrers. Leur majestueuse harmonisation sur «Touch The Hem Of His Garment» est un bel exemple de chant de quatuor masculin de cette période dans la musique américaine où les groupes vocaux étaient si populaires.

Cat Stevens: le matin s’est cassé

«Morning Has Broken» est un hymne écrit par l’auteur pour enfants anglais Eleanor Farjeon en 1931. Chat Stevens‘arrangement presque révérencieux de la chanson – mettant en vedette le jeu expressif au piano du claviériste Yes Rick Wakeman – a été enregistré en 1971 pour son album Teaser and the Firecat. Le single atteint la 6e place des charts. Stevens a admis plus tard: «Je suis tombé accidentellement sur la chanson alors que je traversais une période légèrement sèche. Je suis tombé sur ce recueil de cantiques, j’ai trouvé cette chanson et j’ai pensé: «C’est bien». J’y ai mis les accords et puis il a commencé à être associé à moi.

Simon & Garfunkel: Pont sur l’eau agitée

« Dieu n’est pas dans la musique pop », a plaisanté Paul Simon récemment, «il aime les émissions de gospel». Ce classique moderne a été écrit par Simon et enregistré en 1970 par le duo acclamé. Un an plus tard, Aretha Franklin a noté son potentiel à se tenir aux côtés de certaines des meilleures chansons gospel et a publié une version plus ouvertement gospel. En juin 2017, une version caritative all-star a été publiée pour collecter des fonds pour les victimes de l’incendie de la tour Grenfell à Londres.

Bruce Springsteen: O Mary ne pleure pas

Cet évangile spirituel obsédant raconte l’histoire biblique de Marie de Béthanie et ses supplications à Jésus de ressusciter son frère Lazare d’entre les morts. Springsteen a déclaré que le défi de chanter de la musique gospel est que «vous devez y trouver votre place individuelle». «O Mary Don’t You Weep», qui a inspiré «Bridge Over Troubled Water», est une chanson qui a également été largement enregistrée, y compris des versions de Pete Seeger et Burl Ives.

Louis Armstrong: Personne ne connaît le problème que j’ai vu

Louis Armstrong a apporté de l’émotion et de la profondeur à cette puissante chanson spirituelle, écrite pendant la période de l’esclavage et publiée en 1867. La chanson a été populaire auprès d’autres musiciens de jazz, et parmi les versions de couverture notées sont celles de Harry James et, plus récemment, du Dr John, dans son album hommage à Satchmo.

Alison Krauss et la famille Cox: je préférerais avoir Jésus

Prouvant que les meilleures chansons gospel couvrent vraiment les genres, en 1994, chanteuse country Alison Krauss s’est associé à The Cox Family (qui est apparu plus tard dans le film des frères Coen O Brother, Where Art Thou?) pour enregistrer l’album I Know Who Holds Tomorrow. Parmi la gamme de belles chansons de l’album, il y a le magnifique «Je préférerais avoir Jésus», écrit par la star du gospel George Beverly Shea. Shea est apparu en direct devant des centaines de millions de personnes au cours de sa carrière de chanteur avec le prédicateur Billy Graham. Krauss et The Cox Family ont remporté un Grammy pour le meilleur album de gospel du sud, de la country ou du bluegrass.

Patty Griffin: jusqu’à la montagne (chanson MLK)

La chanteuse country Patty Griffin a écrit deux belles chansons gospel modernes, «Heavenly Day» et «Up To The Mountain (MLK ​​Song)», dont la dernière a été reprise par Susan Boyle. Griffin a continué à faire un album de gospel avec The Staple Singers, appelé Downtown Church, qui a été enregistré dans la Downtown Presbyterian Church de Nashville.

Nina Simone: Sinnerman

Certaines de ce que nous considérons comme les meilleures chansons gospel ont en fait commencé leur vie en dehors de l’église. « Sinnerman»Était basé sur un spirituel traditionnel afro-américain, qui a commencé sa vie comme une chanson folklorique écossaise. C’était un air que Nina Simone aurait entendu à son église locale, où elle était la pianiste dès son plus jeune âge. Elle interprétait parfois des versions live de la chanson qui duraient près de 15 minutes.

Aretha Franklin: Il y a une fontaine remplie de sang

Aretha Franklin n’avait que 14 ans lorsqu’elle a enregistré l’album de 1956 Songs Of Faith (plus tard réédité en 1983 sous le nom d’Aretha Gospel) à la New Bethel Baptist Church, où son père était le révérend. Parmi les performances remarquables, il y a sa version de cet hymne de l’écrivain et poète anglais du XVIIIe siècle, William Cowper.

Tennessee Ernie Ford: quel ami nous avons

Ce standard gospel, qui a été écrit par l’influent compositeur de gospel Thomas Andrew Dorsey, a été couvert par de nombreux musiciens de premier plan, dont Petit Richard et Elvis Presley. En 1960, le chanteur de musique country Tennessee Ernie Ford a eu un succès avec Capitol Records.

Ray Charles: grâce incroyable

C’est peut-être l’un des hymnes / chants spirituels les plus appréciés des deux derniers siècles. Les mots et la mélodie en plein essor, décrivant une joie religieuse profonde, frappent une corde sensible dans le monde entier, et «Amazing Grace» est estimé à être apparu sur plus de 11 000 albums, dont un avec une version de Ray Charles avec le London Symphony Orchestra. Il existe également des versions formidables d’Elvis Presley, Diana Ross, et Willie Nelson.

Bob Dylan: Passe-moi pas ô gentil sauveur

Fanny Crosby, connue sous le nom de Queen Of Gospel Song Writers, a écrit cette chanson en 1868. Plus d’un siècle plus tard, elle a été enregistrée par le lauréat du prix Nobel Bob Dylan, qui aurait appris sa version des Stanley Brothers. À la fin des années 70 et au début des années 80, Dylan a également sorti une soi-disant «trilogie chrétienne» d’albums, dont Saved, qui présente ses propres chansons, telles que «Precious Angel».

Ry Cooder: Jésus sur la ligne principale

Robert Plant et Randy Travis ont les deux versions chantées de ce spirituel traditionnel, mais la meilleure version est le tour de force live de Ry Cooder And The Chicken Skin Band. Un exemple obsédant de gospel de musique roots.

Les sœurs Kossoy: je m’envolerai

Écrit par le célèbre compositeur de gospel Albert E Brumley, «I’ll Fly Away» a été enregistré par des spécialistes de l’harmonie rapprochée et des jumeaux identiques The Kossoy Sisters en 1956. Une version sublime de Gillian Welch et Alison Krauss a ensuite été utilisée par les frères Coen en O Frère, où es-tu?. Kanye West a même enregistré une version.

Johnny Cash: Mon Dieu est réel (Oui, Dieu est réel)

Ce classique du gospel est de Johnny CashL’album de 1962 Hymns From The Heart. Cash, originaire de l’Arkansas, a déclaré qu’à l’âge de 16 ans, il est revenu du travail dans les champs où il chantait des chansons gospel qu’il avait entendues à la radio. Il se souvient: «J’ai chanté ces vieilles chansons gospel pour ma mère, et elle a dit: ‘C’est toi?’ Et j’ai dit: ‘Oui, madame.’ Et elle est venue et a mis ses bras autour de moi et a dit: ‘Dieu a mis la main sur vous.’ »

Edwin Hawkins Singers: Oh, bonne journée

«Oh Happy Day» est un arrangement gospel de 1967 d’un hymne du 18e siècle, et c’était une autre chanson à atteindre les charts grand public. La version d’Edwin Hawkins Singers a atteint la quatrième place des charts américains en simple, la deuxième en Grande-Bretagne et en Irlande et la première en France et en Allemagne. Le groupe a remporté un Grammy pour la meilleure performance soul gospel en 1970.

Big Bill Broonzy: Swing Low, Sweet Chariot

Un favori des groupes vocaux depuis la version des Fisk Jubilee Singers en 1909, «Swing Low, Sweet Chariot» est chanté régulièrement dans les églises et est également devenu un favori dans les lieux sportifs du monde entier. Il y a une version remarquablement touchante de la légende du blues Big Bill Broonzy sur son album Last Sessions, enregistré en 1961, peu de temps avant sa mort.

Sidney Bechet: Quand les saints entrent en marche

Cette célèbre chanson de bien-être (avec des paroles qui s’inspirent en grande partie du livre des révélations) est devenue une sorte de norme du jazz-gospel après l’impressionnante version de 1938 de Louis Armstrong. Cependant, «When The Saints Go Marching In» figure également dans une brillante version instrumentale de la légende de la Nouvelle-Orléans Sidney Bechet.

Etta James: Donnez-moi cette religion d’antan

On pense que cette chanson gospel traditionnelle de 1873 a ses racines dans la musique folklorique anglaise. Il s’est avéré populaire auprès des chanteurs de musique country – Dolly Parton, Crystal Gayle et Charlie Rich l’ont couvert – mais peut-être que le choix est une version vibrante d’Etta James.

Kirk Franklin: Tu veux être heureux?

«Mon objectif est d’essayer de conduire les gens vers le fabricant de leurs âmes», a déclaré Kirk Franklin, qui a remporté les 12e et 13e prix Grammy de sa carrière en 2017 pour son album de retour Losing My Religion. Le morceau « Wanna Be Happy? » comprend une partie de «Tired Of Being Alone» chanté avec Al Green, le chanteur de soul vétéran qui a également un pedigree gospel distingué, remportant huit Grammy Awards de la meilleure performance Soul Gospel.

Chance The Rapper: Bénédictions

Les meilleures chansons gospel continuent de captiver, comme le montre Chance The Rapper avec sa chanson de 2016 «Blessings». Cette chanson intense et émouvante met en vedette le chanteur de gospel Byron Cage et est construite sur le son d’un chœur de gospel complet.

Thelonious Monk: demeure avec moi

Doris Day a coupé une version douce de cette chanson pour son album de 1962, Vous ne marcherez jamais seul, mais il y a une interprétation très frappante du classique du gospel par Moine Thelonious. Sa prise instrumentale de jazz, pour son album de 1957 Monk’s Music, met en vedette des géants du jazz John Coltrane, Coleman Hawkins, et batteur Art Blakey.

Vous en voulez plus? Découvrez comment les meilleures chansons gospel ont influencé la soul et le rock’n’roll.