Meilleures chansons hip-hop et R&B de Noël : une liste de lecture saisonnière essentielle

Le hip-hop est peut-être plus associé à la vantardise et au bling qu’à la bonne volonté et aux dons, mais les meilleures chansons hip-hop et R&B de Noël sont des cadeaux qui continuent à donner. “Let it snow” pourrait signifier quelque chose de différent pour Gucci Mane qu’il ne le fait Boyz II Hommes, mais que vous passiez Noël à Harlem, Hollis ou Hoxton, ces classiques de Yultetide vous garderont plein de joie de Noël pendant que vous décorez les salles.

Écoutez les meilleures chansons de Noël hip-hop sur Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre liste de quelques-unes des meilleures chansons de Noël hip-hop et R&B.

Kanye West, Cyhi The Prynce et Teyana Taylor – Noël à Harlem

KanyeCe n’est peut-être pas le premier nom qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la joie de Noël, mais le garçon de Chi-Town apporte un peu d’émerveillement aux yeux écarquillés à « Noël à Harlem ». Le crochet de Teyana Taylor est le sucre et l’épice des pitreries du «mauvais père Noël» autoproclamé de Kanye – bien que Ye remette un vers à CyHi Da Prynce (ainsi qu’à Pusha T et Musiq Soulchild), lui offrant le meilleur cadeau qu’un jeune rappeur puisse ont eu en 2010 : une place d’invité sur un album de Yeezy. (Si vous aimez celui-ci, assurez-vous de vérifier la version originale qui comprenait des vers de Big Sean, Cam’ron de Dipset, Jim Jones, Vado, etc.)

Yo Gotti, Fabolos, DK Khaled – 3 Rois

Les rois de la nativité ont apporté de l’or, de l’encens et de la myrrhe, mais ces trois membres de la royauté Roc Nation viennent de « où les jouets sur une liste sont un Glock ou un cinquième ». “Let it snow” signifie quelque chose de très différent de Yo Gotti… mais il a “toute une haie” de trucs blancs “pour que tout le capuchon puisse manger”.

Kurtis Blow – Noël Rappin’

Le hip-hop n’avait que six ans lorsque Kurtis Blow est arrivé sur la scène en 1979 – assez jeune pour croire encore au Père Noël, mais apparemment pas assez vieux pour avoir gagné sa propre confiture saisonnière. L’homme derrière “The Breaks” a donc tout mis en œuvre pour son premier single, livrant l’une des meilleures chansons de Noël hip-hop et R&B de tous les temps. “Christmas Rappin” trouve Kurtis Blow en train de faire exactement ce que le titre promet sur un rythme funky, apportant au monde un Saint Nick qui “a oublié ses soucis et… a secoué le spot et a dansé comme un pro” avant de quitter le bloc pour le pôle.

Run-DMC – Noël à Hollis

Avec Run recevant une aubaine du Père Noël et DMC « refroidissant et refroidissant comme un bonhomme de neige », le meilleur buste de Queens est un classique de l’âge d’or qui prouve que seuls les MC de ventouses pensent qu’ils sont trop durs pour Noël.

Mariah Carey – Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi

Aucune liste de lecture des meilleures chansons de Noël R&B ne serait complète sans ce classique absolu. Étonnamment, il n’a dépassé le Billboard Top 100 qu’en 2019, 25 ans après sa sortie.

Ariana Grande – décembre

Joyeux Noël, la voici, mon garçon… À son meilleur sensuel, ArianaC’est “j’essaye juste de garder mon bébé au chaud pendant l’hiver… j’essaye de te donner quelque chose dont tu te souviens pendant l’été.” “December” est sorti pour la première fois en 2015, et nous ne risquons pas de l’oublier de si tôt.

Boyz II Men – Let It Snow

Prouvant que leurs voix étaient vraiment aussi pures que la neige battue, Boyz II Men s’est associé à Bryan McKnight pour cet hiver plus chaud, rendant le son au coin du feu bien plus attrayant que tout ce qui se passe à l’extérieur.

Eazy-E – Joyeux Muthaf___in ‘X-Mas

L’entrée du membre de la NWA dans le canon du rap de Noël a une intro mémorable de Dolemite, avant de se lancer dans une version grossière de “Jingle Bells”. Écoutez attentivement les paroles et vous ne penserez jamais de la même manière au gui, aux promenades en traîneau et à bien d’autres choses liées à Noël.

Mary J. Blige – Ce Noël

Plus de drame pour Marie J. ce Noël alors qu’elle donne un traitement super doux au classique soul des années 70 de Donny Hathaway. Tout le monde de Les tentations à Aretha Franklin ont tourné la main vers celui-ci, et Mary J. le cloue avec une performance parfaite qui capture l’émotion de la saison des vacances.

Ghostface Killah – Ghostface X-Mas

Avec toute la frénésie d’un achat de dernière minute la veille de Noël, Visage de fantôme se précipite à travers une litanie d’images saisonnières, des elfes dans l’atelier du père Noël à « des biscuits et du lait sur le manteau » et, euh, « un dragon en robe peau nue avec des pantoufles Versace ». Accompagné d’une sinistre supplication pour que les enfants « soient bons pour le vieux Ghostface », « Ghostface X-Mas » est une coupe qui tue qui figure parmi les meilleures chansons de rap de Noël de tous les temps.

Ludacris – Ludacrismas

Le rappeur / acteur du Sud est apparu en tant que DJ Donnie dans le film Fred Claus en 2007 et, bien sûr, a fourni une mélodie pour la bande originale. Son rythme percutant fait basculer « Here Comes Santa Claus » avec un effet dévastateur.

Run The Jewels – Un miracle de Noël F__king

Aussi glaciale que le gel hivernal, l’offre saisonnière de la RTJ remet sans vergogne la religion en question et dénonce le racisme aux États-Unis. Mais avec un cri aux amis tombés au combat et un message général d’amour et de l’importance de la famille, “A Christmas F__ing Miracle” est le cadeau qui continue d’être offert.

Snoop Doggy Dogg, Dat N—a Daz, Tray Deee, Bad Azz et Nate Dogg – Le Père Noël va droit au ghetto

En interpolant le titre du séminal « Santa Claus Go Straight to the Ghetto » de James Brown, Snoop Dogg, Nate Dogg, Daz Dillinger, Tray Deee et Bad Azz apportent un peu de gangsta rap de la côte ouest à l’aliment de base de Noël. Bien que Snoop et le regretté Nate Dogg soient surtout connus pour leurs fracas estivaux, sur « Santa Claus », ils évoquent le premier Noël blanc que Long Beach ait jamais vu.

Outkast – Ballon du joueur (version Noël)

Bien avant qu’OutKast ne soit, vous savez, Outkast, ils étaient le visage d’une compilation hivernale de LaFace Records qui devait émerger aux alentours de Noël. Leur apport ? “Player’s Ball”, une chanson sur Noël uniquement si vous louchiez vraiment, mais là encore, Andre et Big Boi ont été téléportés depuis une planète où les chants de Noël n’ont probablement jamais existé.

Jumeaux Ying Yang – Deck Da Club

Les jumeaux Ying Yang l’ont dit mieux que quiconque : « Décorez les couloirs avec des tas d’argent/Falalalala, lala, la, la. Noël, c’est dépenser le pain que vous avez si soigneusement empilé tout au long de l’année, pour combler vos proches de cadeaux, de repas et de gaieté.

Tyler, le créateur exploit. Ryan Betty & Santigold – Lumières allumées

“Lights On” vient de la bande originale de Tyler pour Music Inspired by Illumination & Dr. Seuss’ The Grinch et met en vedette l’icône pop Santigold et le collaborateur de Brockhampton Ryan Betty. La piste trouve Tyler se précipitant pour rentrer à la maison pour rencontrer son amour avant la fin de Noël, une version résolument PG de Tyler que de nombreuses familles étaient heureuses de jouer lors de leurs festivités de Noël.

Rev Run & The Christmas All Stars (Salt-N-Pepa & Onyx & Snoop Dogg & P. ​​Diddy & Keith Murray & Mase) – Père Noël

Il est difficile d’obtenir plus de puissance d’étoile que Rev Run a recruté comme Noël All Stars. Leur version de “Santa Baby” est devenue un énorme succès, grâce à un effort bi-côtier de vétérans du rap comme Snoop Dogg, Onyx, Diddy et Salt-N-Pepa.

Les trois traîtres – Santa Rap

Treacherous Three n’obtient jamais leur crédit mérité en tant qu’innovateurs hip-hop. Leurs compétences en speed rap ont influencé des artistes comme T La Rock, LL Cool J, Limp Bizkit et Rakim. Apparaissant sur la bande originale de Beat Street, leur ajout au canon de Noël, “Santa Rap”, a prouvé que le rap et les vacances pouvaient se mêler d’une manière qui n’était pas seulement banale et commerciale.

L’exploit de David Banner. Marcus & Sky – La chanson de Noël

Alors que l’impact de David Banner sur le rap game a été éclipsé par ses succès torrides, des morceaux comme “The Christmas Song” prouvent que le MC et producteur sous-estimé du Mississippi a une polyvalence trop souvent négligée dans les évaluations de sa carrière.

L’exploit de Justin Bieber. Busta Rhymes – Le batteur

On dirait qu’il y a une éternité, mais le deuxième album de Justin Bieber était son thème de Noël Under the Mistletoe. C’était un risque pour l’artiste, mais il a énormément profité de la joie des Fêtes, propulsé en grande partie par “Drummer Boy”, une collaboration ludique et inattendue entre Biebs et l’icône du speed rap Busta Rhymes.

Jeremih & Chance – Il a neigé

La mixtape Merry Christmas Lil’ Mama de Jeremih et Chance the Rapper était un vrai miracle de Noël. Oubliez la neige à minuit ou attrapez le Père Noël dans la cheminée, Jeremih et Chance s’associent pour des tubes comme le torride “Snowed In” était la gâterie rare dont nous avions tous besoin en décembre 2016.

Juelz Santana & Starr – Jingle Bellz

Bien sûr, Kanye et Big Sean ont peut-être fait “Christmas in Harlem”, mais chaque fois que Juelz Santana de Dipset rappe sur les vacances, c’est littéralement Noël à Harlem. La légende new-yorkaise a recruté Starr pour son tube de la bande originale de Bad Santa de Jim Jones, dans laquelle Juelz parle de toutes les Bentley blanches sillonnant les rues enneigées.

DMX – Rudolph le renne au nez rouge

Ayant explosé en 1998 avec le morceau « Get At Me Dog », le rappeur new-yorkais DMX s’est tourné vers un autre type d’ami à quatre pattes pour une version improbable de ce classique de Noël. Après qu’une interview enjouée de la chanson soit devenue virale en 2012, DMX a sorti un enregistrement officiel en 2017.

Juice Crew – Cold Chillin’ Christmas

Juice Crew a vu le succès de “Christmas in Hollis” de Run DMC et a décidé de poursuivre la tendance un an plus tard en 1988 avec “Cold Chillin’ Christmas”. La chanson est apparue à l’origine sur une compilation de vacances de Warner Brothers, mais le succès du morceau a longtemps survécu au gadget du projet.

Destiny’s Child – 8 jours de Noël

Destiny’s Child étaient déjà des superstars massives lorsqu’ils ont décidé d’enregistrer un album de Noël, 8 Days of Christmas. Malheureusement, ce serait leur dernier album en tant que groupe, mais ils nous ont laissé une multitude de chansons de Noël mémorables, y compris la chanson titre. Bien que 8 jours ait marqué la fin de Destiny’s Child, cela a marqué le début de la carrière solo de Beyonce, qui est un prix de consolation de Noël assez décent.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons hip-hop ou R&B de Noël de tous les temps ? Faites le nous savoir dans les commentaires. Vous cherchez plus? Découvrez les meilleures chansons de Noël de tous les temps.