Meilleures chansons pop de Noël : une liste de lecture saisonnière essentielle

Qui, en toute honnêteté, n’a pas un gros faible, rouge et brillant pour les meilleures chansons pop de Noël ?

Chaque année, alors que les nuits arrivent et que les magasins deviennent fous, les chansons avec lesquelles nous avons tous grandi redeviennent soudainement la bande originale de nos vies. Bien sûr, c’est toujours une friandise maladive arrosée de nostalgie : le souvenir de vos grands-parents prenant vie avec « Merry Xmas Everybody » de Slade ou ce premier tâtonnement romantique sous le gui à l’éternelle fête des sanglots de Wham ! « Last Christmas ». C’est peut-être la raison pour laquelle tant d’acteurs pop contemporains se tournent vers le recueil de chansons de Noël pour une interprétation fraîche qui insuffle une nouvelle vie à quelque chose de si confortable et familier – comme le prouvent les meilleures chansons pop de Noël.

Ariana Grande : Père Noël, dis-moi

Peut-être Ariana GrandeLe souhait de Noël 2017 de ‘ était de devenir la plus grande star féminine de la planète avec son album 2018, Sweetener. Eh bien, le Père Noël écoutait certainement, et ce tube américain, sorti pour la première fois en 2014, complète bien une paire de reprises festives publiées sur l’EP Christmas Kisses de 2013. Le morceau midtempo inspiré de Motown a été joué pour la première fois lors du concert et de la spéciale télévisée A Very Grammy Christmas, et a été soutenu par une vidéo promotionnelle mignonne comme un bouton.

Justin Bieber : le gui

Presque toutes les grandes stars s’attaquent à un album festif à un moment donné et Justin Bieber C’était le premier single de la collection Under The Mistletoe et a frappé les charts un peu partout en 2011, tout en continuant à empiler les téléchargements à ce jour. Écrit avec Nasri, du groupe MAGIC!, et Adam Messinger, il est maintenant certifié multi-platine aux États-Unis et dans la patrie de Justin, le Canada.

Mariah Carey : Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi

Parfois, les artistes aiment tellement les vacances, ils sortent plus d’une collection festive (stand up Hanson et Cliff Richard), mais il est rare qu’ils revisitent deux fois la même chanson. Mariah, cependant, aime faire les choses différemment, et pour son deuxième album saisonnier – Merry Christmas II You – elle a réenregistré son classique de 1994, qui n’est pas seulement l’une des meilleures chansons pop de Noël de l’histoire, mais l’une des plus grandes. vendre des célibataires de tous les temps. Avec de nouvelles voix et une production plus costaud, il n’a pas encore délogé l’original des listes de lecture radio, mais met bien à jour quelque chose qui était vraiment spécial pour commencer.

Paul McCartney/Jimmy Fallon/Les racines : Merveilleux Noël

Lorsque vous voulez un casting de stars, il n’y a probablement pas de meilleure personne pour l’organiser que l’animateur de talk-show Jimmy Fallon. Quand il a décidé de mettre à jour Monsieur Paulsingle de 1979, il a engagé des stars telles que Reese Witherspoon pour rejoindre son groupe maison, Les racines, sur ce hochet vif à travers une chanson qui a été reprise par des artistes aussi divers que Kylie et le groupe de métal Helix. Paul a également rejoint Jimmy ici, ce qui en fait sa deuxième mise à jour – il avait également été invité sur la version 2013 de Straight No Chaser.

Michael Bublé et Anne Murray : bébé, il fait froid dehors

La légende country Anne Murray a recruté deux compatriotes canadiens pour sa collection saisonnière 2008 : Diana Krall sur « Have Yourself A Merry Little Christmas » et Michael Bublé sur ce classique festif. La chanson remonte à 1944, et Michael a déjà travaillé avec, l’ayant invitée avec Idina Menzel pour son album Holiday Wishes. Ce qui a rendu cette contribution particulièrement spéciale, c’est que l’album pour lequel il l’a fait s’est avéré être le dernier projet studio d’Anne Murray à ce jour.

Sia : Le Père Noël vient pour nous

Sélectionné comme single de lancement de l’album saisonnier de Sia, « Santa’s Coming For Us » est devenu l’un des rares singles de Noël contemporains à figurer dans les charts en 2017, ce qui en fait l’une des meilleures chansons pop de Noël écrites ces dernières années. En règle générale, Sia était introuvable dans la vidéo mémorable soutenant la chanson, mais Kristen Bell est intervenue admirablement en tant qu’hôte d’une fête à la maison de style rétro.

Ellie Goulding : sainte nuit

Enregistré comme cadeau à ses fans en 2015, après une année très réussie pour la star, la version d’Ellie d’un chant de Noël qui remonte à 1847 convient parfaitement à sa voix. Il a fait une entrée tardive dans les catalogues de streaming après quelques années et figure désormais régulièrement sur des listes de lecture festives. Il se marie également bien avec son autre enregistrement saisonnier – un tour sur « Do They Know It’s Christmas? » de Band Aid 30.

Gwen Stefani : le Père Noël

Personne n’a été surpris lorsque ce classique de saison coquin a trouvé sa place sur Gwen Stefanil’album de Noël de. Sorti à la suite de son succès en tant que juge dans l’émission de talents américaine The Voice, You Make It Feel Like Christmas a été un grand succès et a été présenté dans une émission spéciale à la télévision américaine. « Santa Baby » a d’abord été rendu célèbre par feu Eartha Kitt et a ensuite été repris par Madone pour le premier tome de A Very Special Christmas, en 1987.

Train : Secouez Noël

Apparu pour la première fois sur une édition de luxe du set à succès du groupe en 2010, Save Me, San Francisco, ce morceau rock a été dépoussiéré cinq ans plus tard pour l’album Christmas In Tahoe de Train. Une vidéo de performance en grande partie en direct a aidé à pousser la coupe dans les parties inférieures du palmarès des célibataires aux États-Unis et sur certains marchés européens.

Calum Scott : ça commence à ressembler beaucoup à Noël

La version de l’étoile montante du classique de 1951 de Meredith Willson a été présentée sur la compilation 2017 Holiday Rules Volume Two. C’est une chanson que de nombreux artistes ont enregistrée au fil des ans, dont Harry Connick, Jr et Johnny Mathis, mais c’est Perry Como qui a peut-être vraiment fait sienne la chanson. Calum a percé après être apparu sur Britain’s Got Talent et a sorti son premier album studio en 2018.

