Meilleures chansons punk politiques : 20 tirades anti-establishment essentielles

La position anti-establishment du punk signifie qu’il se nourrit ouvertement de la controverse et du désir de provoquer, de sorte que ses actes de fer de lance ont inévitablement été amené à commenter des questions socio-politiques depuis la création du genre dans les années 70. En conséquence, le punk a engendré certaines des critiques politiques les plus puissantes de la musique, et bien que peu aient été écrites dans un souci de longévité, bon nombre des meilleures chansons punk politiques ont conservé leur pertinence.

Écoutez la meilleure musique punk sur Spotify et faites défiler vers le bas pour nos meilleures chansons punk politiques.

Sex Pistols : God Save The Queen (1977)

Sans doute le papa de toutes les chansons punk politiques, Pistolets sexuelsLe deuxième single notoire a détourné le jubilé d’argent de la reine Elizabeth II et a tellement choqué le public que le bastion de la radiodiffusion britannique, la BBC, interdit la chanson et a refusé d’admettre qu’il était passé au n ° 1 au cours de l’été 1977. Les invectives furieuses de John Lydon font toujours frissonner le dos, et, à ce jour, “God Save The Queen” a une influence toute-puissante qui assurera à jamais sa place parmi les meilleures chansons punk politique.

Les Saints : Connaissez votre produit (1977)

Émigrés australiens en Grande-Bretagne, la formation originale des Saints a enregistré trois albums bruts mais essentiels pour EMI en 1976-78. En règle générale, ils n’étaient pas ouvertement politiques, mais leur deuxième album, 1977’s Eternally Yours, a débuté avec ce belter rehaussé de cuivres : une diatribe anti-consommation bouillonnante n’a d’égale que “We Are All Prostitutes” de The Pop Group.

Sham 69: Arnaque (1978)

Sham 69 est mieux connu pour les tubes “Hersham Boys” et “Hurry Up Harry”. Cependant, le sincère « Rip Off » lié au système de classe (« C’est juste un faux, ne vous y trompez pas/Une arnaque pour moi – mais une Rolls pour eux ! ») de leur premier album, That’s Life, présente Jimmy Pursey et entreprise à leur niveau de la rue, les meilleurs politiquement conscients.

The Jam: Down In The Tube Station At Midnight (1978)

Une caractéristique de La confiturele troisième album pivot de , Tous les inconvénients, le tendu et atmosphérique “Down In The Tube Station At Midnight” concernait la montée de la violence de droite au Royaume-Uni. Sans doute la première chanson vraiment classique du groupe, elle reflétait Paul Wellerla prise de conscience politique croissante et a culminé au n ° 15 au Royaume-Uni lors de sa sortie en tant que sixième single du groupe, en octobre 1978. The Jam continuerait à être responsable de certaines des meilleures chansons punk politiques à sortir du Royaume-Uni à la fin années 70 et début des années 80.

Le choc : Tommy Gun (1978)

Avec le recul, Le choc joué le rôle d’ambassadeurs culturels du punk plutôt que de clouer leurs couleurs à un mât politique spécifique. Cependant, ils ont écrit de superbes chansons pleines de commentaires socio-politiques, notamment “Guns Of Brixton” et l’épopée de la crise pétrolière “Rock The Casbah”. Sans doute mieux encore est « Tommy Gun », la critique percutante de Joe Strummer des terroristes et du statut de culte que leurs activités infâmes peuvent attirer.

Crass : Est-ce qu’ils nous doivent une vie ? (1978)

Curieux mélange d’idéaux hippies et de fureur punk chauffée à blanc, Crass a opéré dans une maison communale au cœur de la forêt d’Epping, d’où ils ont promu l’anarchisme à la fois comme une idéologie politique et un mouvement de résistance. Fondateurs de la sous-culture anarcho-punk, la musique du groupe prônait les droits des animaux, le féminisme et l’environnementalisme, et penchait parfois vers l’avant-garde – comme “Do They Owe Us A Living?” spectacles. Ils pourraient également assommer le punk politique court, pointu et sauvage avec le meilleur d’entre eux.

Dead Kennedys : Californie Über Alles (1978)

Influents punks de San Franciscain, le brillant premier single des Dead Kennedys, “California Über Alles”, reste l’une des meilleures chansons punk politique à sortir des États-Unis. Une attaque satirique cinglante contre le gouverneur de Californie de l’époque, Jerry Brown, les paroles du chanteur Jello Biafra faisaient référence à un hippie-fasciste américain proche du régime totalitaire imaginé par George Orwell en 1984. Cela reste un décor sinistre mais magnifique.

Pil: Religion (1978)

Post-Sex Pistols, John Lydon a formé le groupe considérablement plus enclin au champ gauche Image publique limitée (Pil). Un moment fort de leur premier numéro de 1978, First Issue, “Religion” a été interprété avec une intensité effrayante et a offert à Lydon l’opportunité de fustiger la politique de l’église avec enthousiasme.

Les ornières : Babylon’s Burning (1979)

Avant que leur carrière ne soit tragiquement interrompue par la mort prématurée du chanteur Malcolm Owen, les punks très compétents de l’ouest de Londres, The Ruts, semblaient être l’un des acteurs majeurs des années 80. Sorti avant leur magnifique premier album, The Crack, leur signature du Top 10 britannique “Babylon’s Burning”, de 1979, traitait de tensions raciales latentes, a prédit par inadvertance les émeutes de Brixton et Toxteth, et reste terriblement prémonitoire aujourd’hui, continuant à tenir sa place parmi les meilleures chansons punk politiques de tous les temps.

Petits doigts raides: Johnny Was (1979)

Les jeunes de Londres et de la plupart des autres villes britanniques se sont peut-être ennuyés et mécontents lorsque le punk est apparu pour la première fois en 1976, mais les enfants d’une Irlande du Nord déchirée par les troubles ont vécu bien pire au quotidien. Le formidable premier album des punks de Belfast Stiff Little Fingers, Inflammable Material, reflétait la vie (et la mort) dans l’arène politique poudrière de l’Ulster, avec la reprise punky-reggae du groupe Bob Marley‘s “Johnny Was” fournissant le point culminant de l’enregistrement.

Les fentes: filles typiques (1979)

En 1976, oser simplement former un groupe entièrement féminin était une déclaration politique. Cependant, non seulement les Slits ont fait exactement cela, mais ils n’ont fait aucun prisonnier, tout en prouvant que les sœurs pourraient faire du punk pour elles-mêmes. De leur étonnant premier album infusé de dub, Premier album infusé de dub, Cut, ‘Typical Girls’ (“Ne créez pas, ne vous rebellez pas/Ayez de l’intuition, ne conduisez pas bien”) est une fantastique dénigrement des stéréotypes féminins et cela a montré que l’un des meilleurs attributs du punk était sa volonté de soutenir opportunités égales.

Killing Joke: Danse de guerre (1980)

celui de Londres Tuer la blague sont généralement classés parmi les pionniers du post-punk, mais ils ont d’abord émergé de la scène squat de l’ère punk de Notting Hill, de sorte que leur travail se qualifie pour figurer parmi les meilleures chansons punk politiques de l’époque. En outre, “War Dance”, leur deuxième single et un point culminant militant de leur premier album éponyme, résume parfaitement le sentiment de paranoïa répandu à l’aube des années 80, lorsque la guerre froide était à son paroxysme et que l’horloge nucléaire vacillait à minuit. .

Décharge: Decontrol (1980)

Originaires de Stoke-on-Trent, les punks pacifistes du début des années 80, Discharge, ont alchimisé un nouveau son nihiliste taillé à partir de dalles assourdissantes de punk et Motörhead-esque métal. Ils l’ont présenté avec un effet dévastateur sur le premier single “Decontrol” – un record Metallica ont depuis cité comme une influence – dans laquelle le groupe a craché du vitriol sur leurs cibles politiques préférées : le capitalisme et la guerre nucléaire.

Les Damnés : Généraux (1982)

les damnés sont rarement cités comme groupe punk politique, mais ils ne sont pas opposés à une petite polémique bien ciblée à l’occasion. Un exemple typique est “Generals”: un hymne anti-guerre brillant et grand écran qui – malgré une vive opposition – a conquis le champ de bataille sur leur album sous-estimé de 1982, Strawberries.

Bad Brains: Banned In DC (1983)

Les punks hardcore brillants, quoique chimériques, de Washington, DC, Bad Brains ont basculé sans effort entre la fureur hardcore politiquement consciente et le reggae roots’n’culture glacial. Comme le prouve le militant « Banned In DC », ils n’ont été acceptés que par quelques-uns d’entre eux dans leur ville natale, mais après avoir déménagé à New York au début des années 80, ils ont sorti des albums tels que Rock For Light, Quickness et Black Dots, qui attiré des fans tels que Dave Grohl et Beastie Boys.

Fugazi : Suggestion (1988)

À l’origine fondateur de Washington, DC, les légendes du hardcore Minor Threat, le deuxième groupe emblématique d’Ian MacKaye, Fugazi, a vécu et respiré la philosophie DIY du punk, en auto-publiant des disques sur leur label Dischord et en jouant des spectacles en matinée pour les enfants mineurs. Une explosion juste de punk indigné et infusé de dub, “Suggestion”, de 1989’s 13 Songs, aborde le féminisme avec positivité et montre le groupe à son meilleur, compétent et politiquement conscient.

Sonic Youth: Youth Against Fascism (1992)

la vive jeunesse n’étaient-ils pas des punks politiques, vous pensez ? Eh bien, le claquant « Youth Against Fascism » des années 92 Sale, n’est pas du tout d’accord avec vous. Tous ensemble maintenant : « Ouais, le président est nul/C’est un cochon de guerre f__k/Sa merde n’a pas de chance ! »

Green Day: American Idiot (2004)

Bizarrement, le disque le plus ouvertement politique des punks californiens de Green Day, American Idiot de 2004, reste leur plus gros succès multi-platine. Comme toutes les meilleures chansons de punk politique, sa chanson titre musclée n’a rien perdu de sa puissance depuis sa sortie : l’affirmation selon laquelle les médias de masse américains orchestrent la paranoïa parmi son peuple semble d’autant plus d’actualité dans le climat actuel de « fake news » et « d’alternative ». les faits”.

Anti-drapeau : racistes (2017)

Un tueur coupé de l’opus 2017 des punks de Pittsburgh, American Fall, “Racists” discute de la montée des groupes néo-nazis dans l’Amérique de Donald Trump. Comme l’a dit le leader Justin Sane à uDiscover Music: “Confronter le racisme, l’homophobie, le sectarisme et d’autres ‘-ismes’, comme le sexisme, sont toutes des choses que le punk rock devrait défendre.” Tout de suite.

Prophètes de la rage : Vivre sur le 110 (2017)

Un supergroupe punk américain à part entière comprenant Ennemi publicChuck D, B-Real de Cypress Hill et la salle des machines de Rage Against The Machine, les refusniks des temps modernes Prophets Of Rage indiquent clairement qu’ils vont combattre The Man jusqu’au bout. Mettant en vedette le paean effrayant lié à l’itinérance « Living On The 110 », leur furieux premier album éponyme reste l’une des sorties les plus politiquement chargées – et nécessaires – de 2017.

