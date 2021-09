Meilleures chansons RBD : 20 classiques de la pop en espagnol

Il y a peu de groupes musicaux qui viennent définir une génération entière. RBD était l’un d’entre eux. Pendant cinq ans, le sextuor mixte mexicain a été l’un des plus grands groupes au monde, se vendant à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde.

RBD, le groupe, s’est réuni au sein de la telenovela mexicaine 2004 Rebelde. Dans la série, les personnages interprétés par Christian Chávez, Anahí, Alfonso « Poncho » Herrera, Maite Perroni, Dulce María et Christopher von Uckermann ont formé un groupe pour échapper à leur vie d’adolescent. Mais le groupe de l’émission a rapidement dépassé le format conçu pour la télévision, et le groupe IRL est devenu l’un des groupes latino-américains les plus réussis de tous les temps. Au cours de leurs cinq années de carrière, RBD a enregistré un total de sept chansons dans le palmarès Billboard 200, six entrées dans le top 10 du palmarès des meilleurs albums latins et a remporté deux nominations aux Grammy latins.

RBD était un groupe Pop en Español unique, en ce sens qu’il transcendait les frontières. Ils étaient, bien sûr, énormes au Mexique, mais ils se sont également rendus dans presque tous les pays hispanophones des Amériques, ainsi qu’au Brésil et aux États-Unis. Ils ont également atteint certaines parties de l’Europe et de l’Asie. Aujourd’hui, la generación Rebelde reste bien vivante, malgré la dissolution du groupe en 2009.

Écoutez les meilleures chansons RBD sur Spotify et Apple Music.

Hymnes rebelles

(Rebelde, Santa No Soy, Así Soy Yo, Tras De Mí, Lento)

“Rebelde” est la chanson qui a tout déclenché pour RBD. Non seulement c’était la chanson d’ouverture de la telenovela, mais elle mettait parfaitement en valeur l’esprit rebelle du spectacle (et du groupe). Bien sûr, la telenovela parlait d’un groupe d’enfants riches dans un pensionnat faisant des choses à des enfants riches dans des pensionnats, mais les enfants riches dans des pensionnats se rebellent beaucoup contre les attentes de la société conservatrice et les rôles assignés.

« Santa No Soy », chanté par les femmes du groupe, était un morceau féministe et autonomisant. Dulce María, Anahí et Maite exigent aussi d’être aimées pour leur grandeur et leurs défauts, déclarant hardiment qu’elles n’ont jamais été saintes. De même, “Así Soy Yo”, principalement chanté par Anahí, pourrait être perçu comme une chanson de vanité, pleine de vantardise sur le fait qu’Anahí puisse avoir n’importe quel gars qu’elle veut. Mais “Así Soy Yo”, qui se traduit par “c’est comme ça que je suis”, est aussi un hymne sur le fait d’être sans vergogne libre d’être soi-même et non la femme discrète et passive qu’une société machiste exige des femmes.

“Tras De Mí”, quant à lui, consiste à suivre vos rêves et à ne pas regarder en arrière. “J’ai un aller simple et un tas de rêves dans une valise/Un au revoir à mes parents/Beaucoup de peur et un grand désir de pouvoir vivre”, chantent-ils sur le couplet d’ouverture du morceau.

En même temps que RBD enregistrait des hits dans les charts, le reggaetón profitait de son premier moment grand public avec des tubes comme « Gasolina » de Daddy Yankee et « Culo » de Pitbull. Néanmoins, le reggaetón était toujours considéré comme une musique de rue, trop ouvertement sexuelle pour un public conservateur en Amérique latine. Ainsi, lorsque RBD a figuré sur « Lento », des producteurs de reggaeton Luny Tunes, c’était un gros problème. De plus, au lieu de diluer le perreo avec un traitement pop, RBD est resté fidèle au son brut du genre.

Chansons d’amour par excellence

(Este Corazón, Algún Día, Para Olvidarte De Mí, Inalcanzable, Celestial, Bésame Sin Miedo)

Les intrigues clés de Rebelde, comme la plupart des drames pour adolescents, étaient les relations amoureuses entre les personnages. Dans l’émission, Anahí et Poncho étaient un élément, tout comme Dulce María et Christopher, et les deux couples avaient des relations de montagnes russes. L’une des chansons qui en est venue à représenter les parties négatives des deux relations était « Este Corazón », dans laquelle les deux premiers couplets ont été chantés en duo, d’abord par Dulce María et Christopher, puis par Anahí et Poncho.

La plupart des chansons de RBD parlaient d’amour et de relations. Et, bien que leur carrière se soit poursuivie après la fin de la série, cela n’a jamais signifié que le théâtre de style telenovela s’est arrêté. Considéré comme la suite de “Sálvame” de 2004, le “Algún Día” chanté en anahí a en fait remporté un prix pour avoir été la chanson la plus triste (le titre se traduit par “chanson à couper le poignet”), et c’est l’une des performances les plus touchantes du groupe. De même, la chanson du cygne du groupe “Para Olvidarte De Mí” était également une ballade pop-rock larmoyante. Mais RBD n’était pas toujours émouvant ; ils ont également prospéré en livrant des chansons d’amour joyeuses et effervescentes comme “Celestial” et “Bésame Sin Miedo”.

Sorties internationales

(Nosso Amor, Je veux être la pluie, Fique Em Silêncio, Cariño Mío, Money Money)

Les chansons de RBD n’étaient pas seulement importantes dans les pays hispanophones. Leur premier album studio brésilien, Rebelde (Edição Brasil), présentait la musique de leur premier album en portugais et s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires. Basée sur la popularité de l’album espagnol, la ballade d’angoisse pour adolescents “Fique Em Silêncio” est sortie en single en portugais. La version espagnole – “Sólo Quédate En Silencio” – et “Fique Em Silêncio” ont finalement atteint la deuxième place du classement Hot Latin Tracks de Billboard. La chanson a également obtenu une version anglaise en 2006, “Keep It Down Low”.

Le deuxième album espagnol du groupe, qui a été nominé pour un Latin Grammy et est leur album le plus vendu à ce jour avec 12 millions d’exemplaires vendus dans le monde, a également obtenu une version portugaise. Le single principal, “Nosso Amor”, était le morceau d’ouverture énergique de la deuxième saison de Rebelde. La version espagnole de la chanson, « Nuestro Amor », a culminé à la 33e place du classement roumain Airplay – où elle avait un public important.

Une version anglaise de « Nosso Amor », intitulée « This Is Love », a également été présentée dans Rebels en 2006. Cet album était la première tentative de RBD d’atteindre un public non hispanophone aux États-Unis. Il comprenait des chansons en anglais comme “I Wanna Be The Rain”, écrit par Diane Warren, mais replongeait également dans le reggaetón sur les morceaux de l’album espagnol “Cariño Mío” et “Money Money”. Les chansons ont apporté une saveur bien nécessaire à la discographie de RBD et préfiguraient à quel point le pop-reggaetón serait finalement populaire. Bien que Rebels n’ait pas eu un fort impact aux États-Unis, l’album est devenu disque d’or au Japon et en Espagne, et a atteint la première place du classement des albums brésiliens.

Moments en solo

(Empezar Desde Cero, Tu Amor, No Pares, Sálvame)

Tous les membres de RBD n’étaient pas des chanteurs exceptionnellement talentueux, mais en tant que groupe, cela a fonctionné. Néanmoins, tout au long de la course du groupe, certains membres ont été présentés plus que d’autres. Et, dans certains cas, certains membres ont porté des chansons entières par eux-mêmes.

« Sálvame », par exemple, a été interprété par Anahí. C’est une ballade déchirante sur le chagrin, qui était parfaitement associée à la romance trop dramatique à l’écran que son personnage, Mia, avait avec Miguel, le personnage de Poncho. La chanson a atteint le numéro 1 au Mexique, en Espagne et au Brésil, et le numéro 27 sur le palmarès Latin Pop Airplay de Billboard.

“No Pares” était le solo de Dulce María de Live in Hollywood. Écrit par l’icône pop mexicaine des années 90, Lynda, “No Pares” se traduit par “ne t’arrête pas” et visait directement leurs jeunes fans, les encourageant à ne jamais arrêter de rêver. Maite, qui a généralement pris le pas sur Dulce María et Anahí, a joué dans “Empezar Desde Cero”. Bien que la telenovela soit déjà terminée au moment où cette chanson est sortie, Maite, qui avait joué la pétillante et innocente Lupita, correspondait parfaitement à la nature lumineuse et positive de la chanson. La chanson a atteint le sommet du palmarès Latin Pop Airplay de Billboard.

Bien que Dulce María et Anahí soient considérées comme les stars du groupe, c’est Christian qui a la voix la plus forte. C’est pourquoi il a pris les rênes de leur single crossover américain « Tu Amor », une tendre chanson d’amour teintée de R&B. Le morceau était le deuxième single du groupe à figurer sur le Billboard Hot 100, culminant au n ° 65. Bien que “Tu Amor” n’ait pas été un succès croisé, il a néanmoins cimenté la portée et l’impact de RBD à travers le monde, faisant ses débuts au numéro 40 sur le Billboard 200 album chart, atteignant le numéro 1 en Espagne et obtenant des sorties officielles en Pologne et en Grèce. Près d’une décennie avant le succès actuel de Pop en Español dans le grand public américain, RBD a aidé les tops actuels comme J. Balvin, Karol G et Becky G pour devenir des stars internationales encore plus grandes.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons de RBD ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.