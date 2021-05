Meilleures citations et mèmes sur le fait d’être célibataire – et heureux ⋆ .

Tomber amoureux de vous-même est le meilleur type d’histoire d’amour. (Photo: .)

Le simple fait de vivre célibataire est encore considéré comme un acte politique ou délibéré dans certaines écoles de pensée.

Les gens supposent qu’être célibataire est soit un acte de défi – un refus de suivre les règles de la société – soit ils pensent le contraire, et que c’est quelque chose à faire honte ou un échec.

Mais vraiment, et si ce n’est ni l’un ni l’autre? Et si quelqu’un est parfaitement heureux d’être célibataire et n’est tout simplement pas intéressé à se mélanger.

C’est pour ces gens: les gens qui sont heureux simplement d’être heureux, attendant de voir ce que la vie les attend au coin de la rue et aucune pression pour que cela inclue l’amour, le mariage et une poussette.

Meilleures citations sur le fait d’être célibataire

«Toi seul suffit. Vous n’avez rien à prouver à personne. – Maya Angelou

‘Découvrez pourquoi vous êtes important, puis refusez de vous contenter de quelqu’un qui n’est pas entièrement d’accord. – Pêcheur Amélie

«S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour.» – Oscar Wilde

Avoir le lit pour soi n’est qu’un des avantages de vivre célibataire. (Photo: .)

‘Ma seule se sent si bien, je ne t’aurai que si tu es plus douce que ma solitude. – Comté de Warsan

«Célibataire n’est pas un statut. Mais c’est un mot qui décrit une personne assez forte pour vivre et profiter de la vie sans dépendre des autres. – origine inconnue

«La relation la plus excitante, la plus stimulante et la plus significative de toutes est celle que vous entretenez avec vous-même. Et si vous trouvez quelqu’un pour aimer le que vous aimez, eh bien, c’est tout simplement fabuleux. – Carrie Bradshaw, le sexe et la ville

«L’homme qui suit la foule n’ira généralement pas plus loin que la foule. L’homme qui marche seul risque de se retrouver dans des endroits où personne n’a jamais été. – Alan Ashley-Pitt

«Je suis célibataire parce que je suis né comme ça. – Mae West

«Nous sommes complets avec ou sans compagnon, avec ou sans enfant. Nous pouvons décider par nous-mêmes de ce qui est beau en ce qui concerne notre corps. Cette décision est la nôtre et la nôtre uniquement. – Jennifer Aniston

Les célibataires ont plus de possibilités de se connecter vraiment à eux-mêmes et au monde qui les entoure. (Photo: .)

Citations sur le refus de rester dans une mauvaise relation

Parfois, être célibataire vient du fait que quelqu’un décide finalement que la situation dans laquelle il se trouve ne fonctionne pas.

«L’amour est un feu. Mais si cela va réchauffer votre foyer ou brûler votre maison, vous ne pouvez jamais le dire ‘- Joan Crawford

“ Il vaut mieux être en bonne santé seul que malade avec quelqu’un d’autre ” – Phil McGraw

“ Parfois, il faut du chagrin pour nous éveiller et nous aider à voir que nous valons tellement plus que ce pour quoi nous nous contentons. ” – Mandy Hale

“ Le plus douloureux est de se perdre dans le processus d’aimer trop quelqu’un et d’oublier que tu es spécial aussi. ” – Ernest Hemingway

Il faut apprendre à quitter la table quand l’amour n’est plus servi – Nina Simone

Memes pour les célibataires

Tellement vrai! (Image: Pinterest)



Objectifs (Image: Pinterest)



Conseils non sollicités (Photo: @ MyTherapistSays / Instagram)



La nourriture est bae (Image: Pinterest)



Ne touchez pas à ce que vous ne pouvez pas vous permettre (Image: Pinterest)

Meilleures chansons sur les hymnes simples et uniques

Femmes indépendantes, l’enfant du destin

Celui-ci est pour les femmes et les filles qui n’ont aucun problème à se retenir.

Un hymne pour ceux qui vivent bien la vie de célibataire – payer leurs factures, se soigner et ne pas être pressés de s’installer – ou de s’installer, point final.

Ridin ‘Solo, Jason DeRulo

Un hymne pour ceux qui se sentent confiants en tant que groupe individuel – en solo et en haut.

Croyez, Cher

Celui-ci est un peu différent dans le ton; c’est un hymne pour ceux qui étaient peut-être dans une relation qui, pour une raison quelconque, n’a pas abouti.

Vous avez peut-être été amoureux – et heureusement – mais l’amour qui prend fin ne signifie pas que la vie touche à sa fin.

Mesdames célibataires, Beyoncé

Celui-ci va sans dire.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();