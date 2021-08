Meilleures citations sur les Scorpions – Citations d’astrologie drôles et inspirantes

Le Scorpion est peut-être le signe le plus effrayant du zodiaque… et je le dis en tant que fier Scorpion. Nous, les scorpions, sommes connus pour être mystérieux, gardés et vengeurs. De plus, nos souvenirs durent pour toujours et nous avons de la rancune pour la vie. Ouais, ne nous croise pas !

Mis à part les Gémeaux et peut-être les Sagittaires, les Scorpions pourraient avoir le plus de haine de tous les signes du zodiaque… mais il existe de nombreux traits positifs du Scorpion. Ce sont des amis incroyablement fidèles, des penseurs intuitifs et des amoureux passionnés (ouais, NBD). Ils peuvent être juste un peu obsessionnels… ce qui est mauvais si vous essayez de cacher quelque chose, mais bon si votre ami Scorpion vous aide à déterminer si votre béguin avec une présence minimale sur Internet est célibataire ou non.

T-shirt The Most Scorpio-y Scorpio en noir

En tant que signes d’eau, les Scorpions ont des émotions profondes, mais ils ne les montrent pas à n’importe qui. En tant que signes fixes, ils sont intensément fidèles et têtus. Avec deux dirigeants planétaires, ils peuvent remercier Mars pour leur passion et leur intensité célèbres et Pluton pour leur intérêt pour la mort, la transformation et l’occultisme. (Ouais, les Scorpions sont un peu gothiques.)

Pour avoir une idée de l’allure intrigante et du sens magnétique du style du Scorp, pensez à des Scorpions célèbres comme Frank Ocean, Winona Ryder, SZA, Kendall Jenner, Gabrielle Union et Ciara.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Lisez la suite pour des citations à ajouter à votre tableau d’humeur Scorpion ou à votre légende Instagram.

Citations astrologiques sur le Scorpion

« Les Scorpions adorent influencer secrètement la personne au pouvoir pour qu’elle fasse les choses qu’elle veut faire, sans en avoir toute la lumière. Alors qu’un signe de feu excelle toujours sur scène, un Scorpion convient mieux derrière le rideau, tirant les ficelles de l’opération et disant à chacun où aller avec juste l’immense pouvoir de ses yeux. » —Astro Poets: Your Guides to the Zodiac, par Alex Dimitrov et Dorothea Lasky

« Soyez sur vos gardes avec tous les Scorpions. Je ne veux pas dire qu’ils sont méchants. Ils ne sont tout simplement pas doux ou naïfs.” —Les signes solaires de Linda Goodman

“[Scorpio is] souvent le signe le plus méconnu de l’astrologie.” —Astrologie pour le bonheur et le succès, par Mecca Woods

«Écoutez attentivement un Scorpion avec une pleine attention. Il n’y a aucun moyen de faire semblant. Les Scorpions savent toujours quand vous faites semblant, et ce sera la fin avant même qu’il n’y ait un début.” —Le seul livre d’astrologie dont vous aurez besoin, par Joanna Martine Woolfold

«Le stéréotype est que les Scorpions sont super sexuels, et bien que ce ne soit pas vrai pour tout le monde, ils ont tendance à avoir de fortes pulsions sexuelles. Lorsque ces personnes commencent à se sentir vraiment proches de leurs amants, elles deviennent les plus attachées du zodiaque et elles ont vraiment du mal à lâcher prise. Pour cette raison, ils doivent être quelque peu prudents quant à qui ils laissent entrer. » —Astrologie pour de vraies relations, par Jessica Lanyadoo

“Les Scorpions sont moins intéressés par les bavardages et plus intéressés par le fait d’aller droit au but. Ils veulent une vraie intimité émotionnelle. Êtes-vous prêt à aller en profondeur ? Parlez de vos désirs les plus intimes et de vos secrets ? » —Emmalea Russo, cosmopolite

« Les Scorpions aiment la substance, les idées bouleversantes, les ténèbres et le secret. Ils se sentent irrésistiblement attirés par la réorientation de la conversation d’une conversation banale vers une conversation approfondie. » — Signes du zodiaque : Scorpion, par Danny Larkin

“Les personnes nées sous le signe du Scorpion sont très émotives et intuitives.” — Signes du Soleil Noir, par Thelma Balfour

« Le Scorpion est une FA profonde. Et ils prennent les relations au sérieux : ils recherchent un partenaire qui les mettra au défi intellectuellement, émotionnellement et sexuellement. » —Aliza Kelly, cosmopolite

Citations de Scorpions célèbres

“J’ai été détesté par beaucoup, recherché par beaucoup / détesté par certains mais confronté à aucun.” – Drake, “L’esprit d’un Scorpion”

“Avant, j’étais très motivé par la vengeance, mais c’est juste parce que je suis un Scorpion.” —SZA, Entretien cosmopolite

« Je suis beaucoup plus heureux tout seul. Je peux passer autant de temps avec quelqu’un que je veux, mais je ne cherche pas à être avec quelqu’un pour toujours ou à vivre avec quelqu’un. Je ne veux pas de quelqu’un dans ma maison.” —Whoopi Goldberg, interview du New York Times

« J’ai ma famille et mes amis. C’est tout aussi important pour moi d’être une bonne amie, une bonne sœur et une bonne fille. Je suis très proche de ma famille et de mes amis.” —Winona Ryder, interview IndieWire

“Une impératrice ne se préoccupe pas des bouffonneries des imbéciles.” — Nous allons avoir besoin de plus de vin, par Gabrielle Union

“Je pense que c’est vraiment cool d’embrasser la douleur de quelque chose qui peut vous avoir blessé et de pouvoir l’exprimer à travers la musique.” —Ciara, entretien d’Essence

“Le fait est que si je sais ce qui est vrai dans mon cœur et dans mon âme, alors ce que les gens disent ne peut pas le façonner.” —Willow Smith, interview MTV

“Ne plaisante pas avec le Scorpion !” —Katy Perry, Twitter

« Je veux être le meilleur. Ouais. Je veux dire, à quoi ça sert, non ? bien gagner, n’est-ce pas ? “—Frank Ocean, interview avec The Guardian

Citations avec l’énergie du Scorpion

“Tu es terrifiante / et étrange et belle / quelque chose que tout le monde ne sait pas aimer.” – “Pour les femmes qui sont ‘difficiles’ à aimer”, par Warsan Shire

“Vous pouvez me tirer dessus avec vos mots, vous pouvez me couper avec vos yeux, vous pouvez me tuer avec votre haine, mais quand même, comme l’air, je m’élèverai.” – “Toujours je monte”, de Maya Angelou

« Quand je suis bon, je suis très bon. Mais quand je suis mauvais, je suis meilleur.” —Mae West dans Je ne suis pas un ange

« Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Si vous nous empoisonnez, ne mourons-nous pas ? Et si vous nous faites du tort, n’allons-nous pas nous venger ?” —Le Marchand de Venise, de William Shakespeare

« N’essayez pas de comprendre avec votre esprit. Vos esprits sont très limités. Utilisez votre intuition.” —Un vent dans la porte, de Madeleine L’Engle

“Un jour viendra où vous vous sentirez en sécurité et heureux, et soudain votre joie se transformera en cendres dans votre bouche, et vous saurez que la dette est payée.” —Un choc des rois, par George RR Martin

“Infidèle est celui qui dit adieu quand la route s’assombrit.” —La Communauté de l’Anneau, par JRR Tolkien

« Je dois vous reprendre mon âme ; Je tue ma chair sans ça.” —Les journaux non abrégés de Sylvia Plath

“C’est douloureux d’être amoureux. D’une manière ou d’une autre, vous avez toujours envie de quelque chose. ” —Ranata Suzuki

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io