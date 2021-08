Meilleures clés USB-C 2021

Meilleur

Les bonnes clés USB durent des années et des années. J’ai toujours des clés USB-A fonctionnelles du lycée qui tournent dans mes tiroirs, mais la mise à jour de l’une des meilleures clés USB-C est très recommandé de nos jours. L’USB-C, en plus d’être compact, a également l’avantage d’être compatible avec tout, du meilleur téléphone Android bon marché au coûteux Samsung Galaxy Z Fold 2 sans avoir besoin de retirer d’adaptateurs OTG. Tout ce que vous faites est de le brancher et de déplacer des photos ou des fichiers sur le lecteur avec une application d’explorateur de fichiers. Dans cet esprit, voici les meilleures clés USB-C pour vous aider à démarrer.

Faites glisser et enregistrez : SanDisk Ultra Dual Drive SDDDC2



Ce lecteur flash compact utilise un mécanisme de verrouillage coulissant intelligent qui vous donne le choix d’utiliser USB-C ou USB-A pour transférer vos données. Il utilise l’USB 3.1 pour des vitesses de transfert allant jusqu’à 150 Mo/s, ce qui signifie que vous pouvez obtenir vos informations rapidement depuis vos appareils qui utilisent encore les anciens ports USB-A vers votre téléphone Android USB-C modernisé en un clin d’œil.

Capacités surdimensionnées : clé USB PNY Elite 3.1 Gen 1



Le PNY Elite Type-C est disponible de 64 Go à 512 Go, vous permettant de stocker jusqu’à un demi-téraoctet de films, de musique, de photos ou de fichiers de sauvegarde de manière compacte. Malheureusement, il n’y a pas de port USB-A, mais cela fait un paquet plus petit.

Adaptateur inclus : lecteur flash Samsung Duo Plus



Disponible de 32 à 256 Go, le Duo Plus ne dispose que d’un port USB-C, tandis que l’autre extrémité abrite un adaptateur USB-C vers USB-A, que vous pouvez utiliser avec d’autres périphériques. Ce lecteur USB 3.1 a des vitesses de transfert allant jusqu’à 200 Mo/s et bénéficie d’une garantie de 5 ans.

Retournez, branchez, rangez : clé USB-C KEXIN



Ce n’est peut-être pas une marque connue, mais c’est un joli look, il possède à la fois un port USB-C et un port USB-A, et 128 Go de stockage rapide. Les vitesses d’écriture sur l’USB 3.0 peuvent n’être que de 25 Mo/s, mais les vitesses de lecture peuvent atteindre 100 Mo/s.

Court et mince : Kingston Data Traveler Micro Duo DTDUO3C



Plutôt que d’inclure un porte-clés, le minuscule Micro Duo de 32 à 128 Go est facile à ranger dans votre sac d’équipement ou sur votre bureau. Les vitesses d’écriture ici sont plus lentes, mais les vitesses de lecture sont toujours plus que suffisantes pour regarder des films directement à partir du lecteur.

Marque compacte et nominative : SanDisk Ultra SDCZ450



Cette clé USB à port unique de 16 à 128 Go est une excellente option si vous possédez déjà un ordinateur USB-C comme un Chromebook ou un MacBook. Le lecteur glisse le long d’une piste ouverte, il est donc plus facile pour la poussière et les peluches de s’échapper si elles sont ramassées par elle.

Alternative au silicium brillant : Silicon Power C80 Dual Flash Drive



Silicon Power est une bonne alternative à PNY et SanDisk pour les cartes SD depuis des années, et ses lecteurs flash se sont également avérés assez fiables. Cette clé USB à double embout a un joli porte-clés large et prétend être résistante aux chocs, à la poussière et à l’eau.

Texture délicieuse : clé USB PNY Duo Link



Ce lecteur flash sombre cache les ports USB-C et USB-A dans son cadre délicatement texturé, vous permettant de vous assurer que vos 32 à 128 Go de données sont en sécurité pendant que vous courez. Cette clé USB 3.1 peut également lire des fichiers jusqu’à 130 Mo/s.

Petite et discrète : la clé USB Sanfeya 2 en 1 USB-C



Les vitesses de lecture sur ce lecteur flash de la taille d’un porte-clés sont inférieures à celles de la plupart de cette gamme à 108 Mo/s, mais les vitesses d’écriture de 27 Mo/s sont toujours suffisantes pour sauvegarder et transférer rapidement des fichiers. Vous pouvez obtenir ce lecteur en noir ou en argent dans des capacités de 32 à 128 Go.

Doublez les ports, doublez le plaisir

Vous remarquerez peut-être que la plupart des lecteurs de cette liste sont des lecteurs flash multiports, dotés d’un port USB-C à une extrémité et d’un port USB-A à l’autre extrémité. Cela fait du lecteur flash un moyen très simple pour les utilisateurs de décharger des photos et des fichiers d’un téléphone Android vers leur ordinateur, même un ordinateur plus ancien qui n’a pas encore de ports USB-C.

Si vous voulez un lecteur flash de type C uniquement, vous pouvez obtenir des lecteurs de capacité plus petite ou plus élevée, comme un modèle jusqu’à 256 Go disponible pour le SanDisk Ultra Dual Drive, ce qui me tente beaucoup car il peut contenir autant de films hors ligne. visionnage pendant ces longs vols de cross-country – quand ceux-ci redeviennent une chose.

Remarque sur les vitesses de lecture, d’écriture et de transfert

Maintenant, lorsque vous regardez des lecteurs flash, vous verrez de nombreuses versions USB et beaucoup de discussions sur la vitesse d’un lecteur. Maintenant, comme les cartes microSD, la plupart des lecteurs flash sont annoncés pour un vitesse de transfert, que vous devez toujours transférer à la vitesse de lecture, pas à la vitesse d’écriture. En effet, pratiquement tous les périphériques de stockage externes ont une vitesse d’écriture inférieure à la vitesse de lecture, parfois des vitesses d’écriture nettement inférieures. Cependant, contrairement aux cartes microSD, les clés USB ne sont pas couvertes par des classifications de vitesse telles que V30 ou U3.

Lorsque vous recherchez un lecteur flash, des vitesses d’écriture plus élevées sont importantes si vous copiez constamment des fichiers de données volumineux, mais tant que la plupart du temps vous transférez des fichiers plus petits ou lisez simplement des fichiers qui se trouvent sur le lecteur depuis un certain temps. tandis que tout lecteur USB 3.0 ou USB 3.1 devrait parfaitement fonctionner.

