Meilleures collaborations de Katy Perry: 10 connexions surprises

C’est l’ère du virage des stars : les collaborations d’invités, avec des numéros apparaissant sur les disques d’autres artistes, sont maintenant si courantes que de nombreuses entrées de palmarès ressemblent plus à un annuaire téléphonique qu’à une simple liste. Katy Perry, cependant, a utilisé ses partenariats avec parcimonie, en prenant soin de travailler avec les autres lorsqu’il y a une nouvelle direction à explorer ou une opportunité d’amener quelqu’un dans un projet où il ajoutera une nouvelle tournure passionnante. Les meilleures collaborations de Katy Perry à ce jour révèlent pourquoi chaque partenariat a abouti à quelque chose de plus que la somme de ses parties.

10 : Starstrukk (30H!3, avec Katy Perry)

Le duo EDM 30H!3 gravissait les échelons lorsqu’ils rencontrèrent Katy, rejoignant quelques dates européennes de sa tournée 2009. Elle a participé à une version retravaillée de leur single “Starstrukk”, l’aidant à se frayer un chemin dans les charts internationaux, avec un classement notable dans le Top 3 au Royaume-Uni. La collaboration devait beaucoup à la puissance pop du propre matériel de Katy à l’époque.

9 : Qui vous aimez (John Mayer, avec Katy Perry)

Cette tendre ballade de 2013 est un souvenir à saveur country d’une ancienne romance entre Katy Perry et l’auteur-compositeur-interprète John Mayer. Sorti en tant que troisième single de son album Paradise Valley, le duo est devenu un modeste succès américain et a suscité un intérêt plus large grâce à sa belle vidéo de Sophie Muller, mettant en vedette une poignée de couples réels.

8 : Swish Swish (Katy Perry, avec Nicki Minaj)

Nicki MinajLes apparitions d’invité de sont une caractéristique établie de la plupart des pop modernes, et ce banger de club de 2017 reste l’un des succès de danse les plus mémorables de Katy Perry. Lorsqu’elle l’a interprétée sur Saturday Night Live, son invité Russell Horning (alias Backpack Kid) a été couronné sensation sur Internet et The Floss est devenu un engouement de danse copié dans le monde entier. Peut-être que Russell aurait dû gagner un crédit aux côtés de Nicki ?

7 : Si jamais nous nous rencontrions à nouveau (Timbaland, avec Katy Perry)

Timbaland était l’un des producteurs incontournables de la première décennie du 21e siècle, avec Justin Timberlake, Madone, et Nelly Furtado lui doit une grande partie de leur succès de cette époque. Katy l’a rejoint sur ce morceau de sa collection Shock Value II et il est devenu l’un des plus gros succès du disque, notamment en Europe.

6 : 365 (Zedd et Katy Perry)

Le musicien-producteur de danse Zedd a rejoint Katy à certaines dates de sa tournée internationale pour soutenir Témoin et ils ont utilisé une partie du temps d’arrêt pour travailler ensemble sur du matériel. Lorsque cette collaboration phare a frappé les ondes au début de 2019, elle est devenue un succès modeste, sa mélodie pop insistante prouvant un ver de l’oreille qui était difficile à déloger une fois qu’il s’était frayé un chemin dans…

5: ET (Katy Perry, avec Kanye West)

Le partenariat de production de longue date avec le Dr Luke et Max Martin a dirigé cette ballade électro, qui a également bénéficié d’une contribution considérable de la centrale pop Ammo. La décision d’apporter Kanye West sur le projet a ajouté une énergie hip-hop plus dure qui était un risque pour Katy à un stade relativement précoce de sa carrière. Le pari est réussi et, bien qu’il soit le quatrième single de la Rêve d’adolescent album, “ET” a atteint le sommet des charts américains et a été l’une des plus grandes sorties au monde de 2011.

4: California Gurls (Katy Perry, avec Snoop Dogg)

Prouvant que son album révolutionnaire, Un des garçons, n’était pas un éclair dans la casserole, s’appuyait sur un simple coup sûr avec son suivi. “California Gurls” était une masterclass dans la construction pop pétillante et le style à fort impact (qui peut oublier cette vidéo ?), tandis que le choix judicieux d’une collaboration avec des invités lui donne un avantage toujours plus conscient. Un n°1 transatlantique et une nomination aux Grammy ont montré au monde que c’était comment faire…

3: Chained To The Rhythm (Katy Perry, avec Skip Marley)

Lancement de Witness avec un classique de la pop, ce salle de danse-smash aromatisé avait beaucoup à dire sur le monde fracturé d’aujourd’hui – un message amplifié par, peut-être, la meilleure vidéo de carrière de Katy à ce jour. Sia a co-écrit le morceau et collaboré à l’enregistrement avec les choeurs, mais c’était la contribution mémorable avec Bob Marleyle petit-fils de qui a été le point culminant pour beaucoup de cet énorme succès. Skip l’a rejointe pour des performances promotionnelles aux Grammy Awards et aux Brit Awards 2017.

2: Feels (Calvin Harris, avec Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean)

Cet hymne de l’été s’est avéré être le morceau phare de l’album Funk Wav Bounces Vol.1 de Calvin en 2017. Rassemblant des influences disco et ska, son ambiance estivale a sonné très bien à la radio et est devenu l’un des hymnes de plage incontestés de l’année. À travers l’Europe, “Feels” a dominé les charts et a été un succès important dans les clubs aux États-Unis, atteignant même le Top 20 du Billboard Hot 100.

1: Dark Horse (Katy Perry, avec Juicy J)

S’inspirant du film culte des années 90 The Craft, ces paroles pleines d’esprit à la tentation imprévisible étaient enveloppées dans une direction musicale plus dure et plus urbaine qui représentait une étape courageuse pour Katy à ce stade de sa carrière. Juicy J a fourni le lest au pop plus léger de Katy; les fans ont adoré et la vidéo saisissante est devenue l’une des plus diffusées de tous les temps, avec plus de deux milliards de vues à ce jour.

