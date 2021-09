Meilleures commandes d’écran tactile avancées pour PUBG Mobile

Bien qu’il n’offre pas de prise en charge officielle des contrôleurs Bluetooth, PUBG Mobile utilise au mieux les commandes à écran tactile que vous ne verrez jamais sur un smartphone. Le jeu vous permet de personnaliser l’emplacement et la taille de chaque bouton d’action à l’écran ainsi que les cartes et autres éléments HUD, vous permettant de trouver la disposition parfaite pour s’adapter aux dimensions et aux mains de votre appareil.

Nous allons vous montrer comment entrer et configurer les meilleures commandes d’écran tactile pour PUBG Mobile, ainsi que mettre en évidence d’autres paramètres de contrôle avancés que vous voudrez certainement vérifier pour l’un des meilleurs jeux Android disponibles.

Comment personnaliser les contrôles dans PUBG Mobile

Les développeurs ont rendu très rapide et facile le réglage des commandes de l’écran tactile à votre guise, et même à la volée lors d’un match. En tapant sur le Icône d’engrenage à partir de l’écran d’accueil du jeu ou du HUD dans le jeu, vous accédez aux paramètres du jeu pour voir comment modifier les commandes de l’écran tactile, ce qui devrait être la première chose à faire avec à peu près n’importe quel nouveau jeu. Avec PUBG Mobile, vous avez beaucoup de contrôle sur la façon dont vous voulez que tout soit disposé, ce qui est génial.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les paramètres de contrôle sur la page de base vous permettent de basculer les arbalètes et les fusils de chasse en mode de maintien et de relâchement de tir, et c’est là que vous activez les commandes de coup d’œil et les commandes de gyroscope. Nous aborderons les commandes Peek et Fire un peu plus tard, donc pour l’instant nous allons passer au Les contrôles languette.

Source : Android Central

Vous êtes d’abord accueilli avec un choix entre trois dispositions générales pour contrôler le mouvement et la visée :

Option 1: Le côté gauche de l’écran est dédié au mouvement, le côté droit dédié à la visée. Bouton de tir fixe sur le côté droit. C’est la configuration par défaut et très facile à utiliser.

Option 2: Le côté gauche de l’écran est dédié au mouvement, le côté droit est dédié à la visée avec un bouton de tir flottant qui suit votre pouce. Cette disposition vous donne l’avantage d’avoir toujours un pouce sur la gâchette, mais c’est un peu plus difficile de s’y habituer et vous aurez certainement des ratés en cours de route.

Option 3: L’écran entier peut être utilisé pour viser, avec un bâton fixe pour le mouvement et un bouton de tir fixe. C’est la meilleure option à utiliser avec le GameSir F1 Grip puisque vous pouvez placer le stick virtuel juste sous le joystick conducteur.

La disposition par défaut est conçue pour être la plus facile à utiliser, mais selon l’appareil et les accessoires que vous utilisez, vous pouvez également ajuster le positionnement et la taille des boutons à l’écran. C’est ce que le grand jaune Personnaliser le bouton est pour.

Source : Android Central

PUBG Mobile offre une personnalisation complète pour toutes les commandes de l’écran tactile, ainsi que la possibilité de tout changer et de tout peaufiner à la volée, ce qui est génial. Il est facile d’ajuster n’importe quel élément à l’écran, appuyez simplement et utilisez l’outil de déplacement pour ajuster la taille ou la transparence, ou appuyez et faites-le glisser où vous le souhaitez sur l’écran, puis utilisez les flèches pour les derniers ajustements.

Vous pouvez enregistrer trois mises en page différentes, mais consultez le troisième préréglage Grandes icônes qui… vous donne une disposition prédéfinie avec des icônes plus grandes. C’est également une bonne disposition pour les débutants car il est toujours bon d’avoir des boutons de tir gros et évidents accessibles sous vos pouces. Ce serait également le paramètre par défaut que je recommanderais pour les téléphones ou les tablettes plus gros.

Source : Android Central

Une disposition à considérer s’appelle la poignée à griffes, où vous tenez votre téléphone de manière à ce que vos pouces soient en bas et que vos deux index puissent appuyer sur les boutons en haut de l’écran. Cela vous oblige à déplacer la carte du coin lorsque vous agrandissez la portée et les boutons de tir et que vous les déplacez vers des endroits qui tombent confortablement sous vos index. Ce schéma de contrôle vous permet de garder vos pouces concentrés sur le mouvement et la visée tout en laissant votre doigt sur la gâchette faire ce qu’il fait.

C’est l’avantage d’avoir la liberté totale de tout réorganiser comme bon vous semble – vous pouvez jouer avec une disposition unique et réinitialiser les choses par défaut si vous gâchez trop les choses. Cela signifie également que vous devez continuellement expérimenter et tester de nouvelles mises en page et optimiser chaque action possible, car c’est ce que font les pros. Un bon point de départ consiste à incorporer un aperçu et une portée dans votre disposition de contrôle, c’est donc ce que nous examinerons ensuite.

Apprenez à utiliser les contrôles d’aperçu et de portée

Lorsque vous avez personnalisé vos commandes de mise en page, vous avez dû remarquer deux boutons supplémentaires flottant autour du joystick virtuel sur la gauche. Ce sont les boutons de coup d’œil gauche et droit et bien qu’il s’agisse de fonctions de contrôle entièrement facultatives, vous voudrez probablement vous familiariser avec eux.

Le coup d’œil est une tactique plus avancée qui n’est pas activée par défaut, mais vous devriez apprendre à l’utiliser dès que possible. Peeking vous permet de rester à couvert tout en tirant autour du bord d’un bâtiment ou d’un obstacle sans laisser tout votre corps exposé à une riposte. Je pense que la raison pour laquelle cela ne fait pas partie de la disposition par défaut est que le placement des boutons est délicat, car il peut être facile de les frapper par accident et de vous exposer à un échange de tirs.

Source : Android Central

Dans les paramètres de base où vous pouvez activer Coup d’oeil et feu, vous avez la possibilité de régler le bouton maigre pour appuyer, maintenir ou une option mixte qui vous donne les deux. Trouver le bon emplacement et la bonne méthode d’utilisation de Peek est assez critique une fois que vous commencez à gravir les échelons supérieurs. Rester à couvert pendant que vous prenez les premiers coups est une compétence cruciale à maîtriser dans PUBG Mobile.

Pratiquez vos mises en page avant de vous lancer dans un jeu

Il ne sert à rien de tester de nouvelles dispositions de contrôle expérimentales dans un match réel et de risquer de perdre le rang. Le mode d’entraînement est une autre fonctionnalité sous-évaluée de PUBG Mobile qui vous permet de vous perdre sur un champ de tir complet avec toutes les combinaisons d’armes et d’accessoires disponibles dans le jeu. Je trouve toujours qu’il est presque caché parmi les graphiques d’arrière-plan de l’écran d’accueil, mais c’est cette icône cible sous le sélecteur de mode de jeu. Peut-être avez-vous accidentellement tapé dessus une fois, mais c’est certainement une fonctionnalité que je n’ai pas assez utilisée dans le passé. C’est un endroit idéal pour tester les commandes et trouver également votre équipement d’arme idéal.

Une fois que vous vous êtes engagé à essayer un schéma de contrôle plus avancé, le champ de tir vous permet d’affiner ces contrôles de visée et de modifier les paramètres de sensibilité dans une paix relative. Vous partagez la plage avec d’autres joueurs en direct, ce qui, à mon avis, est plutôt chouette, mais c’est une zone de non-élimination avec de nombreuses cibles sur lesquelles tirer. Je recommande d’y passer du temps, ne serait-ce que pour tester toutes les différentes armes que vous n’avez peut-être pas beaucoup d’expérience dans le jeu.

PUBG Mobile

PUBG Mobile est un jeu de tir Battle Royale gratuit qui vous oppose jusqu’à 99 autres joueurs. Avec une liste sans cesse croissante de cartes et de modes de jeu parmi lesquels choisir, c’est l’un des meilleurs jeux disponibles pour jouer sur Android.