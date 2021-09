Meilleures constructions de NBA 2K22 pour le centre, l’avant puissant, la garde de tir et plus encore

Si vous voulez réussir dans MyCareer ou en ligne, vous devrez consacrer votre temps et vos efforts à Meilleures constructions de NBA 2K22.

Jouer sur les forces uniques de chaque rôle peut sembler évident, mais la façon dont NBA 2K22 construit les statistiques d’influence est un peu difficile à s’habituer. Notre liste des meilleures constructions contient un ensemble solide qui devrait vous permettre de bien démarrer votre carrière.

Meilleures constructions de NBA 2K22 | Meilleure construction de centre de nouvelle génération



Votre centre a beaucoup de responsabilités, et bien que vous puissiez opter pour une construction de puissance pour vous aider à les traverser toutes, une construction axée sur la vitesse fonctionne étonnamment bien.

Meilleurs paramètres de corps de construction de centre de nouvelle génération



Hauteur : 6’9″ Poids : 193 livres (ou à peu près) Envergure : 7’7″

La construction centrale plus légère offre une accélération et une vitesse supplémentaires, deux des statistiques les plus importantes pour un centre, tandis que l’envergure étendue offre un bon coup de pouce à la défense critique.

Vous pouvez les modifier vers le haut ou vers le bas en fonction de votre style, mais la liste ci-dessous est un point de départ solide avec lequel travailler.

Meilleurs attributs de construction de centre de nouvelle génération



Valeur d’attribut Tir rapproché 80 Lay-up 60 Dunk de conduite 85 Dunk debout 90 Contrôle de poste 85 Tir à mi-distance 30 Précision de passe 90 Défense intérieure 90 Défense de périmètre 80 Vol 75 Blocage 90 Rebond offensif 99 Rebond défensif 99 Vitesse 65 Accélération 65 Force 70 Vertical 85 Endurance 95

Meilleur rachat de centre de nouvelle génération



Nous recommandons Boxout Wall ou Rim Protector pour donner à votre centre des capacités défensives encore meilleures.

Meilleurs badges de construction de centre de nouvelle génération



Il y a de la flexibilité avec votre choix de badge, mais ceux-ci sont en haut de notre liste.

Lob City Finisher Putback Boss Mur de briques Rebond Chaser Enfile-aiguille non dénudable

Meilleures constructions de NBA 2K22 | Meilleure construction de garde de tir de nouvelle génération



Le gardien de tir a un travail facile. Volez le ballon, puis tirez ou passez. La vitesse est ce que vous attendez le plus de toute construction de garde de tir, aux côtés des attributs évidents tels que le tir à trois points et le vol.

Meilleurs paramètres de corps de construction de garde de tir de nouvelle génération



Hauteur : 6’5″ Poids : 180 livres Envergure : 6’6″

L’envergure peut sembler courte, mais ce qui lui manque en termes de portée globale, elle le compense par une meilleure précision de tir. Le poids et la hauteur aident à augmenter la vitesse globale du garde de tir.

Meilleurs attributs de construction de garde de tir de nouvelle génération



Valeur de l’attribut Coup rapproché 75 Lay-up au volant 75 Dunk au volant 80 Tir à mi-distance 85 Tir à trois points 85 Lancer franc 60 Précision de la passe 75 Poignée de balle 80 Vitesse avec balle 80 Défense périmétrique 80 Vol 85 Vitesse 85 Accélération 85 Endurance 80 Vertical 90 Poignée de balle 75

Meilleure construction de garde de tir de nouvelle génération



Spot-up Shooter et Spot-up Precision devraient être vos prises de contrôle pour des raisons évidentes. Tout ce qui augmente vos chances de réussir un tir solide est une bonne chose.

Les meilleurs badges de construction de gardes de tir de nouvelle génération



Bullet Passer Glue Hands Circus Threes Catch and Shoot Hot Zone Hunter

Meilleures constructions de NBA 2K22 | Meilleure génération de puissance avancée de nouvelle génération



L’attaquant de puissance est comme le centre, mais se concentre encore plus sur les tirs lointains, vous voudrez donc naturellement vous concentrer un peu plus sur les attributs et les compétences de tir qu’autre chose.

Meilleurs paramètres de corps de construction de puissance de nouvelle génération



Il y a un débat sur ce qui fonctionne comme un bon type de corps en avant. Certains jouent la sécurité avec les paramètres par défaut, bien que nous ayons essayé de maximiser la taille et le poids pour nous concentrer sur la force avec des résultats positifs.

Hauteur : 6’10” Poids : 270 livres Envergure : Max

Maximiser l’envergure des ailes augmente encore plus votre force, ce qui les rend également plus grands et plus lourds. Vous perdez de la vitesse, mais la puissance vers l’avant concerne, eh bien… la puissance.

Meilleurs attributs de construction de puissance de nouvelle génération



Valeur de l’attribut Tir rapproché 50 Lay-up 65 Dunk roulant 85 Dunk debout 85 Tir à mi-distance 75 Lancer à trois points 75 Lancer franc 65 Vitesse avec balle 65 Précision de passe 85 Poignée de balle 75 Vol 80 Blocage 90 Défense périmétrique 85 Défense intérieure 75 Rebond offensif 85 Rebond défensif 90 Vitesse 75 Accélération 75 Force 50 Vertical 75 Endurance 90

Meilleure prise de contrôle de la génération avancée de puissance de nouvelle génération



Post Scoring et Boxout Wall maximisent le potentiel offensif et défensif de l’attaquant de puissance, nous les recommandons donc pour vos principales prises de contrôle.

Meilleurs badges de construction avancée de nouvelle génération



Comme toujours, vous êtes libre d’expérimenter avec n’importe quel nombre de combinaisons de badges. Nous avons cependant trouvé de bons résultats en les incluant dans le mélange.

Catch and Shoot Lob City Finisher Spécialiste du crochet Spécialiste du coin Dropstepper

Meilleures constructions de NBA 2K22 | Meilleure petite construction avancée de nouvelle génération



Le petit attaquant fait un peu de tout, ce qui rend sa construction un peu délicate. La priorité au tir et à la défense couvre la plupart de ces aspects, cependant, notre construction se concentre sur cela.

Meilleurs réglages de corps de construction avancée de nouvelle génération



Le petit attaquant doit être rapide, mais aussi grand.

Hauteur : 6’5″ (par défaut) Poids : 225 livres Envergure : 7’2″

Les bonus supplémentaires offerts par une plus grande envergure l’emportent sur la pénalité de force d’un point.

Meilleurs attributs de construction avancée de nouvelle génération



Attribut Valeur Coup rapproché 75 Lay-up 70 Dunk roulant 90 Dunk debout 60 Contrôle de poste 65 Tir à mi-distance 60 Tir à trois points 80 Lancer franc 65 Précision de la passe 85 Poignée de balle 80 Vitesse avec balle 75 Défense intérieure 50 Défense périmétrique 70 Vol 80 Rebond offensif 70 Rebond défensif 70 Vitesse 75 Accélération 70 Force 80 Vertical 75 Endurance 75

Meilleures prises de contrôle de nouvelle génération



Lockdown Defender améliore votre jeu de vol, tandis que Perimeter Badge Drop vous accorde un bon buff passif lorsque vous approchez des joueurs offensifs sur le périmètre.

Meilleurs badges de construction avancée de nouvelle génération



Intimidator Unpluckable Deadeye Rebond Chaser Lob City Finisher

Choisir les meilleurs builds dans NBA 2K22 n’est que la moitié du jeu. Assurez-vous également de les associer aux meilleurs mouvements de dribble et choisissez-les tôt afin de savoir quelles exigences de déverrouillage travailler.