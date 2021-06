Meilleures coques Google Pixel 4 XL 2021

Meilleur

Avec ce capteur Soli amusant, un écran à 90 Hz et les derniers et meilleurs logiciels de Google, le Pixel 4 XL est une boisson géniale. Il est également entièrement fait de verre et de métal et doit être protégé à tout prix. Nous avons passé des heures à parcourir Internet pour trouver les meilleurs étuis Pixel 4 XL pour votre nouveau téléphone Google, et ceux-ci sont arrivés en tête.

Robuste classique : Tudia Merge Series



Choix du personnel

L’étui hybride de Tudia saisit parfaitement votre Pixel 4 XL avec un manchon en TPU et ajoute de la robustesse avec une coque en polycarbonate coloré. Il y a quatre couleurs ici, mais la meilleure est le bleu vif et l’or rose chaud.

11 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Protéger et mettre en valeur : Ringke Fusion-X



J’adore le Fusion-X car il met en valeur la beauté naturelle du téléphone tout en offrant une protection robuste contre les coins et les chutes. Les options noir et noir camo devraient vraiment apparaître contre le Pixel 4 XL orange.

12 $ chez Amazon 13 $ chez Best Buy

Durabilité ultra-fine : Tech21 Studio Color



Tech21 est peut-être mieux connu pour la ligne Evo Check plus épaisse et plus claire. Néanmoins, la gamme Studio Color, plus mince, offre la même protection antimicrobienne et les mêmes matériaux à base de plantes tout en offrant une excellente protection dans un emballage ultra-mince.

30 $ sur Amazon

Clair comme du cristal : Spigen Liquid Crystal



Le boîtier transparent de Spigen est mince, brillant et accentue parfaitement les courbes du Pixel 4 XL tout en ajoutant une adhérence indispensable à cette beauté vitreuse de Google. La construction flexible en TPU facilite l’enfilage et le retrait.

10 $ sur Amazon

Faites votre part : Pela Eco-Friendly



Les étuis de téléphone doivent être robustes et élégants, mais ils n’ont pas besoin d’être inutiles. Pela fabrique des étuis 100 % compostables et super cool. Une partie des bénéfices de l’affaire Ocean Series est reversée à des œuvres caritatives.

À partir de 20 $ sur Amazon

Oubliez que c’est là : Totallee Thin



Les étuis de Totallee sont parfaits pour les personnes qui détestent les étuis. Ils sont ridiculement minces, se sentent bien tout en ajoutant de l’adhérence et sont disponibles dans quelques styles pour vous permettre d’obtenir la sensation que vous préférez : noir discret, blanc givré ou transparent spongieux.

10 $ sur Amazon

Mosaïque envoûtante : Caseology Parallax



Le boîtier hybride de Caseology évite le dos solide et ennuyeux pour le motif cubiste unique qui ajoute de la profondeur et du style à votre Pixel 4 XL. J’adore l’ambiance du festival d’automne que dégage le Bourgogne / Or rose avec la version Orange.

À partir de 8 $ sur Amazon

Sensation de folio fabuleuse : portefeuille en cuir vintage Snakehive



Les portefeuilles de Snakehive sont en cuir nubuck européen en daim chic, avec trois emplacements pour cartes et un rabat supplémentaire derrière eux. Cinq couleurs sont disponibles et Snakehive propose une gravure gratuite pour personnaliser la vôtre.

À partir de 37 $ chez Amazon 83 $ chez Walmart

Protection lourde: Supcase Unicorn Beetle Pro



Cet étui robuste est livré avec une béquille à l’arrière que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage, ce qui est idéal pour les utilisateurs expérimentés comme moi qui soutiennent leur téléphone pour le référencement de notes tout en travaillant.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Tenez-vous bien : Speck Presidio Grip



L’étui durable de Speck est disponible en quatre combinaisons de couleurs bicolores amusantes qui offrent ces rainures adhérentes distinctives à l’arrière et sur les côtés tout en offrant des propriétés antimicrobiennes et une protection contre les chutes de 10 pieds.

Cuir de luxe : Cuir Bellroy



Les étuis de Bellroy sont beaux et luxueux, c’est pourquoi Google s’est associé à eux pour des étuis en cuir depuis le Pixel original. Quatre ans plus tard, ils sont toujours aussi merveilleux.

29 $ sur Amazon

Protection claire : ESR Air Armor



L’étui transparent plus robuste d’ESR arbore des coins à coussin d’air pour protéger votre Pixel 4 XL des chutes tout en montrant ce style Google dans toute sa splendeur sans être aussi anguleux que le Ringke Fusion-X.

9 $ sur Amazon

Holster inclus : OtterBox Defender Series



OtterBox est synonyme de boîtiers robustes, et parfois vous en avez pour votre argent. Cela peut supporter à peu près tout ce que la vie vous réserve, mais vous devrez peut-être augmenter la sensibilité Active Edge.

À partir de 11 $ sur Amazon

Défendez votre Android

Que vous ayez un Pixel 4 ou un Google Pixel 4 XL, les téléphones Google peuvent durer très, très longtemps – le Pixel d’origine a obtenu 4 ans de mises à jour du système d’exploitation. Mais cette longue durée de vie n’a d’importance que si vous protégez votre Pixel 4 XL, et saisir l’un des meilleurs étuis Pixel 4 XL peut vous aider. Les téléphones sûrs sont des téléphones heureux, et les étuis robustes comme la série abordable Tudia Merge peuvent vous aider à vous assurer que votre Pixel 4 XL vous dure le plus longtemps possible.

Sur une note plus claire, le Ringke Fusion-X me permet de montrer le design distinctif de Google tout en ajoutant un avantage et un style supplémentaires avec les pare-chocs colorés. Le bleu spatial aura fière allure avec les versions noir et blanc, et le noir et le noir camo auront fière allure avec n’importe quelle couleur Pixel 4 XL. Consultez notre sélection des meilleurs étuis transparents pour le Google Pixel 4 XL pour quelques options supplémentaires dans des étuis transparents.

Si vous préférez ne pas gonfler votre tout nouveau téléphone déjà volumineux, le Tech21 Studio Color a un profil ultra-mince et offre une protection contre les rayures et une prise en main sans ajouter de volume du tout. Bien qu’il s’agisse d’un boîtier ultra-mince, le Studio Color est toujours conçu pour des chutes jusqu’à 8 pieds – pas que je veuille tester cette affirmation – et dispose d’une protection antimicrobienne, ce qui est excellent pour ceux d’entre nous qui utilisent nos Pixels. littéralement partout.

