Meilleures coques iPhone 12 mini 2021

Le propre d’Apple : étui en silicone Apple avec MagSafe



Choix du personnel

Vous ne pouvez pas vous tromper avec un étui conçu par la propre équipe de conception d’Apple. Vous savez que ce sera magnifique, et l’ajustement et la finition seront parfaits. Choisissez parmi une variété de couleurs.

Prix ​​et qualité: Spigen Ultra Hybrid Conçu pour Apple iPhone 12 Mini Case



Gardez votre magnifique nouvel iPhone 12 mini en plein écran dans un étui transparent avec un dos rigide en PC (polycarbonate) et un pare-chocs souple en TPU (polyuréthane thermoplastique). Spigen est connu pour ses produits de qualité à des prix raisonnables.

À partir de 12 $ sur Amazon

Alternative MagSafe : ESR Cloud Soft Case avec compatibilité MagSafe pour iPhone 12 Mini



L’étui à la texture douce a une finition mate adhérente pour aider à prévenir les chutes. L’anneau magnétique HaloLock assure un alignement correct sur votre chargeur sans fil.

À partir de 23 $ sur Amazon

Avant-gardiste : coque Velvet Caviar pour iPhone 12 mini



Velvet Caviar fabrique de magnifiques étuis dans toutes les couleurs et tous les motifs à la mode que vous pouvez imaginer. Les étuis sont assez protecteurs avec la technologie Firm Flex. Vous pouvez également acheter une poignée annulaire assortie.

À partir de 20 $ sur Amazon

Ultra mince : coque transparente pour iPhone 12 Mini Totallee



Si vous ne voulez pas vraiment d’étuis mais que vous pensez avoir besoin d’un petit quelque chose pour vous protéger, le totallee est à considérer. Ces étuis sont à peu près aussi minces que possible, à peu près la même épaisseur qu’un ongle. Vous pouvez également choisir parmi plusieurs options de couleurs.

39 $ chez Amazon 39 $ chez totallee

Protection fiable : OtterBox Figura Series Case avec MagSafe



Les étuis OtterBox sont connus pour leur excellente protection. Les étuis de la série Figura sont minces, amusants et colorés. Mieux encore, ils sont conçus pour interagir avec le nouveau système MagSafe d’Apple.

50 $ chez Apple 50 $ chez OtterBox

Floral à petit prix : coque CYRILL iPhone 12 mini



Choisissez un joli bouquet, au dos de votre iPhone, bien sûr. Les jolies fleurs de CYRILL ornent un étui souple, protecteur et fin. Le dos du boîtier est un PC dur, tandis que le pare-chocs est un TPU souple pour faciliter la mise en place et le retrait.

18 $ sur Amazon

Cuir robuste : NOMAD Rugged Folio



Enveloppez votre iPhone 12 mini d’un cuir luxueux qui résiste à l’épreuve du temps. Cet étui est également un folio pouvant contenir jusqu’à trois cartes plus de l’argent liquide, vous pouvez donc laisser votre portefeuille à la maison.

70 $ chez NOMAD

Élégance mince : GVIEWIN Aurora Lite



Cette coque élégante et ultrafine ajoute une touche de beauté naturelle à votre iPhone mini. Choisissez parmi plusieurs couleurs et motifs rappelant le marbre.

À partir de 11 $ sur Amazon

Beauté naturelle : coque mini pour iPhone 12 Mous Limitless 3.0



Les étuis Mous offrent une protection supérieure contre les chutes et un profil plus mince. Les étuis sont très nets et fabriqués avec une variété de matériaux naturels, tels que le bambou illustré ici.

À partir de 39 $ chez Amazon À partir de 45 $ chez Mous

Apportez le bling: Case-Mate pour iPhone 12 Mini



Qui a dit que la protection devait être ennuyeuse ? Comptez sur Case-Mate pour des coques mignonnes, tendance, colorées, blingy, mais toujours protectrices. J’aime l’apparence de cet étui avec des paillettes métalliques scintillantes incrustées directement dans le plastique.

À partir de 22 $ sur Amazon

Reine de la danse : étui à bandoulière mini Smartish pour iPhone 12



Emportez votre iPhone 12 mini avec cet étui à bandoulière en similicuir. La sangle a une boucle de baume à lèvres et le portefeuille attaché contient trois cartes et de l’argent. Ainsi, vous n’aurez pas besoin d’apporter un sac à main séparé. Choisissez parmi plusieurs couleurs.

À partir de 19 $ sur Amazon

Passez au vert : Lifeproof WĀKE



Le Lifeproof WĀKE est entièrement fabriqué à partir d’engins de pêche récupérés. Il s’agit d’environ 85 % de plastique d’origine océanique. Le motif de vagues texturé unique à l’arrière ressemble aux vagues de l’océan. Le boîtier est testé contre les chutes jusqu’à deux mètres. Chaque achat d’un étui WĀKE donne un dollar à des organisations à but non lucratif soucieuses de l’eau.

À partir de 18 $ chez Amazon 40 $ chez Lifeproof

Protecteur et fun : CASETiFY



Personnalisez cet étui résistant aux chutes (jusqu’à 9,8 pieds) avec le design de votre choix. Les coins sont renforcés pour une protection supplémentaire. Pourquoi ne pas s’amuser avec ? Choisissez parmi les centaines d’options disponibles ou téléchargez votre propre design.

À partir de 40 $ chez CASETiFY

Protecteur d’écran aussi : étui en silicone MILPROX iPhone 12 mini



Cet étui ressemble beaucoup aux étuis en silicone d’Apple, mais celui-ci est beaucoup moins cher et il est disponible dans un plus grand choix d’options de couleurs. De plus, il comprend un protecteur d’écran en verre trempé, de sorte que vous êtes couvert à l’avant et à l’arrière.

17 $ sur Amazon

Qualité militaire : armure MOBOSI Vanguard conçue pour l’iPhone 12 Mini



Cet étui robuste offre une protection légère mais résistante avec un dos en PC dur, un pare-chocs en TPU souple et des coins renforcés. Les bords mats et la texture adhérente vous rendent moins susceptible de le laisser tomber, mais si vous le faites, vous avez une protection contre les chutes de 4 pieds.

9 $ sur Amazon

Petit mais costaud : Urban Armor Gear Pathfinder



Cet étui ultra-robuste a une coque d’armure dure et un noyau souple résistant aux chocs offre une protection sans poids. Gardez votre petit téléphone petit mais protégé. Choisissez parmi plusieurs couleurs et styles.

40 $ sur Amazon

Petite pochette : Waterfield Ranger Coque iPhone



Pas un étui au sens habituel du terme, cette pochette peut être portée à la ceinture et peut contenir un iPhone “nu” ou peut-être un dans un étui très fin. Gardez votre iPhone 12 mini et d’autres petits accessoires à portée de main.

89 $ à Waterfield