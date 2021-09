Meilleures coques iPhone 12 Pro compatibles MagSafe 2021

Meilleur

Coques iPhone 12 Pro compatibles MagSafe iMore 2021

Lorsque Apple a lancé la série iPhone 12, il a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée MagSafe à la gamme, qui ouvrirait un tout nouveau monde de possibilités pour les accessoires. Grâce à l’anneau magnétique à l’arrière de l’iPhone, vous pouvez facilement attacher des portefeuilles, des chargeurs, des batteries, des supports, etc. Mais pour tirer le meilleur parti de MagSafe tout en protégeant votre téléphone, vous voulez vous assurer que vous avez un bon étui. Voici les meilleurs étuis MagSafe pour iPhone 12 Pro que vous pouvez trouver sur le marché en ce moment.

La vraie affaire : Apple iPhone 12/12 Pro Silicone Case avec MagSafe



L’étui officiel d’Apple est fait d’un matériau en silicone soyeux et doux au toucher, agréable au toucher, et une doublure intérieure en microfibre douce protège votre appareil des éraflures. Grâce à l’anneau magnétique à l’intérieur, ils s’enclenchent facilement sur votre iPhone 12 Pro et fonctionneront avec tous les chargeurs et accessoires MagSafe. Il y a plusieurs couleurs différentes au choix.

Une touche artistique : OtterBox Figura Series Case avec MagSafe



L’étui de la série Figura a une sensation soyeuse et est l’une des offres les plus minces d’OtterBox, tout en offrant une protection complète. L’intérieur de l’étui a des aimants intégrés, donc cet étui fonctionne parfaitement avec tous les chargeurs et accessoires MagSafe tout en vous donnant une superbe touche de couleur.

50 $ chez Apple 50 $ chez OtterBox

Cuir intemporel : Nomad Rugged MagSafe Case – Horween Leather



Cuir de haute qualité

Nomad fabrique des articles de maroquinerie de luxe, et cet étui MagSafe ne fait pas exception. Il est fait de cuir Horween de qualité supérieure qui développera une riche patine au fil du temps, et il est agréable au toucher tout en gardant votre iPhone 12 Pro en sécurité et protégé. Il est également disponible en trois couleurs magnifiques.

45 $ chez Amazon 60 $ chez Nomad

Protection élégante : étui OtterBox Symmetry Series+ avec MagSafe



La Symmetry Series+ d’OtterBox reprend l’étui Symmetry classique et protecteur de la marque et le monte d’un cran avec l’anneau MagSafe intégré. Si vous aimez les étuis de la série Symmetry mais que vous souhaitez qu’ils fonctionnent parfaitement avec vos accessoires MagSafe préférés, alors cet étui sera certainement un favori. Il se décline également en plusieurs coloris magnifiques.

60 $ chez Best Buy 60 $ chez OtterBox

Cuir élégant : étui en cuir Apple iPhone 12/12 Pro avec MagSafe



Si vous préférez le cuir luxueux au silicone, Apple vous soutient également. Il est fabriqué à partir de cuir spécialement tanné et fini qui est doux au toucher et se patine avec le temps – plus vous l’utilisez, plus il est beau ! L’anneau magnétique intégré le rend facile à installer sur votre iPhone, et il est disponible en différentes couleurs pour s’adapter à vos goûts personnels.

Qualité abordable : coque Spigen Mag Armor pour iPhone 12/12 Pro



Le nouveau Mag Armor de Spigen est un boîtier en TPU mince et absorbant les chocs, facile à mettre et à enlever, et il a un profil mince, vous n’ajoutez donc pas de volume. Il est doté de la technologie Air Cushion pour absorber les chocs des points d’impact, et un anneau magnétique à l’intérieur signifie que votre iPhone 12 Pro s’aligne instantanément et correctement avec les accessoires MagSafe. Cependant, il ne vient qu’en noir, mais cela signifie qu’il peut correspondre à n’importe quoi.

19 $ sur Amazon

Montrez-le : Speck Presidio Perfect Clear + MagSafe



Si vous préférez montrer la couleur incroyable de votre iPhone 12 Pro, alors le Speck Presidio Perfect Clear + MagSafe est fait pour vous. Le plastique transparent permet à la couleur de votre iPhone de briller, mais vous avez toujours la bague magnétique à l’intérieur, ce qui facilite l’alignement de votre appareil avec votre chargeur MagSafe ou d’autres accessoires.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Speck

Mode pratique : étui Sonix MagSafe



Sonix est une marque connue pour avoir une large gamme d’étuis mignons et à la mode, et ils viennent de lancer une nouvelle ligne compatible MagSafe. Ces boîtiers comportent des bandes magnétiques intégrées et auto-alignantes à l’intérieur de la coque en plastique, de sorte qu’ils fonctionnent avec le chargeur et l’accessoire officiels MagSafe, ainsi qu’avec le propre chargeur Magnetic Link de Sonix. Il y a moins de modèles parmi lesquels choisir, mais nous nous attendons à ce que la collection s’agrandisse avec le temps.

À partir de 39 $ chez Amazon À partir de 45 $ chez Sonix

Tout-en-un : Étui pour téléphone portable Nomad Rugged Folio



Si vous aimez avoir votre portefeuille avec votre iPhone et que vous voulez une protection complète, vous ne pouvez pas battre l’étui Rugged Folio de Nomad. Il est fabriqué avec du cuir Horween de qualité supérieure que la marque utilise pour ses produits en cuir, et le rabat avant du portefeuille protège votre écran. Vous obtenez trois emplacements pour cartes et une poche pour une réserve d’argent.

60 $ chez Amazon 80 $ chez Nomad

Mince mais robuste : la mallette OtterBox Aneu Series avec MagSafe



L’Aneu d’OtterBox n’est pas aussi mince que la Figura, mais c’est toujours l’une des options les plus minces de la marque connue pour ses boîtiers robustes. Aneu est un étui de style coque en plastique dur, mais a des bords adhérents pour le rendre plus facile à tenir. Une doublure magnétique garantit que votre iPhone s’enclenche avec les accessoires MagSafe tout en bénéficiant d’une protection solide et durable.

50 $ chez Apple 50 $ chez OtterBox

Prise en main : Incipio Grip



Cet étui minimaliste est simple mais robuste, et il a des poignées multidirectionnelles sur les bords pour vous aider à garder votre appareil dans votre main, pas sur le sol. Il a été testé pour résister à des chutes jusqu’à 14 pieds, et les pare-chocs résistants aux chocs le maintiennent sain et sauf.

50 $ chez Incipio

Bois élégant : Oakywood Wooden MagSafe Case



Si vous voulez quelque chose qui se démarque vraiment, l’étui en bois Oakywood MagSafe fera l’affaire. Il est fabriqué avec du bois de noyer de haute qualité et les aimants intégrés garantissent une compatibilité totale avec tous les accessoires MagSafe. Si le noyer n’est pas votre truc, il existe également une variante plus claire du bois de cerisier.

45 $ (noyer) chez Oakywood 45 $ (cerisier) chez Oakywood

Magnétisez-le avec la meilleure coque MagSafe pour iPhone 12 Pro

Lorsque vous avez avec vous l’un des meilleurs étuis MagSafe pour iPhone 12 Pro, vous vous assurez que votre iPhone 12 Pro, qui est le meilleur iPhone, est sûr et protégé sans nuire à l’expérience MagSafe. Ces étuis sont conçus pour vous offrir la meilleure protection absolue tout en vous assurant que vous n’avez pas besoin de retirer l’étui pour utiliser votre chargeur MagSafe ou d’autres accessoires MagSafe, comme des supports ou des portefeuilles.

Si vous voulez des recommandations, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’étui en silicone d’Apple avec MagSafe. Son prix est raisonnable, protège votre téléphone et se décline dans de superbes couleurs pour correspondre à votre humeur. Je veux dire, avez-vous vu cette nouvelle couleur violette pour elle ? Totalement magnifique.

D’autres excellentes recommandations sont l’OtterBox Aneu, l’OtterBox Figura ou l’OtterBox Symmetry Series+. C’est parce que ces étuis vous offrent cette incroyable protection OtterBox tout en conservant un profil mince, et ils sont entièrement compatibles avec MagSafe – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ici ? De plus, vous avez le choix entre plusieurs options de couleurs dans les deux styles.

Si vous préférez le cuir, nous vous recommandons vivement l’étui Nomad Rugged MagSafe ou le Rugged Folio. Ceux-ci sont fabriqués avec du cuir Horween de haute qualité, de sorte qu’ils développent une patine fantastique au fil du temps. Ils sont également incroyablement durables, élégants et professionnels et se sentent bien en main. Vous pouvez également opter pour l’étui en cuir d’Apple si vous préférez vous en tenir aux accessoires Apple natifs.

Pour ceux qui veulent un étui MagSafe abordable, vous ne pouvez pas battre la valeur de l’armure Spigen Mag. C’est mince, protecteur dans tous les bons endroits, et cela vous coûtera juste un Jackson. Spigen a la réputation de fabriquer des produits de haute qualité à des prix incroyablement bas, vous obtenez donc quelque chose de génial ici.

