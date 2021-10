Meilleures coques iPhone 13 Pro 2021

Meilleur

Coques iPhone 13 Pro iMore 2021

Il n’est jamais trop tôt pour acheter de nouveaux étuis pour téléphones, et maintenant que l’iPhone 13 Pro est lancé, vous pouvez commencer à chercher un excellent étui pour ce qui sera certainement votre meilleur nouvel iPhone. Que vous souhaitiez beaucoup de protection, quelque chose de fin, quelque chose de clair ou autre chose, vous pouvez obtenir certains des meilleurs étuis pour iPhone 13 Pro dès maintenant, vous en avez donc un prêt à l’emploi une fois que vous obtenez le téléphone.

Fin et simple : Spigen Thin Fit pour iPhone 13 Pro



Le favori du personnel

Si vous voulez une coque basique de bonne qualité pour votre iPhone 13 Pro, ne cherchez pas plus loin que la Spigen Thin Fit. Il s’agit d’un simple boîtier encliquetable qui offre une protection minimale mais également un encombrement minimal sur votre appareil. Il est fabriqué à partir de polycarbonate et de TPU, il a donc une certaine résistance aux chocs et protégera l’arrière de votre téléphone des éraflures et des rayures.

17 $ sur Amazon

Protection translucide : Coque CASEKOO Frosted iPhone 13 Pro



Si vous aimez avoir une protection sans ajouter trop de volume à votre iPhone et que vous aimez pouvoir montrer votre nouveau téléphone brillant, la coque CASEKOO Frosted pour iPhone 13 Pro parvient à faire tout cela. Il a été testé contre les chutes à une hauteur de 8 pieds et possède une lèvre de caméra pour protéger les objectifs à l’arrière, vous ne devriez donc pas avoir à vous soucier des chocs et des éraflures. De plus, son dos translucide givré est résistant aux empreintes digitales, ce qui signifie que le dos laisse transparaître la beauté naturelle de l’iPhone 13 Pro.

26 $ sur Amazon

Cuir d’Apple : étui en cuir pour iPhone 13 Pro avec MagSafe



L’étui en cuir Apple avec MagSafe fait son retour dans le dernier iPhone, et il est aussi bon que vous vous en souvenez. Il est fait de cuir tanné de qualité supérieure, doux au toucher et se décline en plusieurs couleurs, de nouvelles couleurs comme le brun doré, la cerise noire, la glycine et plus encore. De plus, c’est le genre de boîtier qui s’améliore avec le temps car il développe une riche patine.

59 $ chez Apple

Mince et texturé : UAG U Dot Series pour iPhone 13 Pro



La série U Dot est un excellent étui minimal pour ceux que vous aimez la prise en main, grâce à son dos texturé. Cet étui se décline en plusieurs coloris, dont un rose poussiéreux super joli, et a une finition mate avec des bords adhérents. Même s’il est mince, il est toujours super protecteur, goutte après goutte.

Étui en cuir : Étui en cuir moderne nomade



Le Modern Leather Folio de Nomad utilise un véritable cuir Horween, développant une patine avec plus d’utilisation. Avec de la place pour jusqu’à six cartes, un emplacement pour carte d’identité et des emplacements pour mettre un peu d’argent, il vous permettra de garder votre vrai portefeuille à la maison sans problème. Et ne vous inquiétez pas, il est entièrement compatible avec MagSafe.

80 $ chez Nomad

Protection fiable : Coque OtterBox Symmetry Series+ pour iPhone 13 Pro



OtterBox est l’une de nos marques préférées d’étuis et d’accessoires pour iPhone, et la Symmetry Series+ est l’une des meilleures offres pour l’iPhone 13 Pro. Il est plus mince que la série Defender robuste mais offre toujours une protection exceptionnelle et durable. Le Symmetry est disponible en plusieurs combinaisons de couleurs amusantes et il est également compatible MagSafe !

60 $ chez OtterBox

Transparent et écologique : Incipio Organicore Clear



L’Incipio Organicore est une coque écologique fabriquée avec des matériaux 100 % compostables, afin que vous puissiez protéger votre iPhone 13 Pro et vous sentir bien. Ne vous inquiétez pas pour la durabilité, il est étonnamment résistant et a été testé contre les chutes à partir de 14 pieds. De plus, il est entièrement compatible avec MagSafe.

45 $ chez Incipio

Portefeuille en cuir élégant : Étui portefeuille en cuir Mujjo pour iPhone 13 Pro – Marron



Mujjo fabrique d’excellents étuis en cuir, et l’étui portefeuille en cuir complet en fait partie. Cet étui est en cuir au tannage végétal, et le portefeuille au dos de l’étui peut contenir entre deux et trois cartes. N’oubliez plus jamais votre portefeuille.

50 $ sur Amazon

Personnalisation sans fin : dbrand Grip



Bien que vous connaissiez peut-être dbrand pour sa grande variété de skins, le dbrand Grip est un étui tout aussi personnalisable. Avec des boutons extrêmement cliquables et une sensation vraiment adhérente, votre iPhone 13 Pro ne se sentira jamais plus en sécurité dans vos mains. De plus, il n’est même pas si volumineux avec seulement 2 mm d’épaisseur, mais il a une résistance aux chocs de qualité militaire – saisissez-le, écorchez-le et partez !

45 $ chez dbrand

Béquille incluse : Spigen Ultra Hybrid S pour iPhone 13 Pro



Si vous aimez les étuis transparents, il est difficile de battre l’Ultra Hybrid S de Spigen. Cet étui simple est limpide et composé de deux couches pour une protection supplémentaire. Un pare-chocs CPU aide à absorber les chocs, tandis que le dos en polycarbonate dur et durable aidera à garder les rayures et les éraflures à distance avec des matériaux TPU durables. Les boutons sont agréables et tactiles, et la béquille à l’arrière est idéale pour soutenir votre iPhone pour regarder des vidéos.

17 $ sur Amazon

Exprimez votre style : coques Sonix pour iPhone 13 Pro



Tous les étuis pour iPhone n’ont pas besoin d’être ennuyeux. Alors pimentez votre nouveau téléphone avec les coques Sonix. Tous les boîtiers sont testés contre les chutes à 10 pieds, ce qui signifie que votre iPhone 13 Pro peut survivre à quelques chocs s’il en a besoin. En plus de cela, ils présentent la compatibilité MagSafe, un matériau antimicrobien infusé et une tonne de styles différents et uniques.

À partir de 35 $ chez Amazon À partir de 35 $ chez Sonix

Impressions fraîches : étui Casely Bold + MagSafe pour iPhone 13 Pro



Casely propose une large sélection d’imprimés uniques que vous pouvez appliquer sur votre iPhone 13 Pro avec sa coque Bold + MagSafe. Ne vous laissez pas tromper par l’apparence, ces étuis sont testés pour une chute de 8 pieds, compatibles MagSafe et ont une excellente prise latérale antidérapante, de sorte que votre iPhone reste dans votre main.

À partir de 40 $ chez Casely

Texturé pour la prise en main : Caseology Vault pour iPhone 13 Pro



Caseology fabrique d’excellents étuis à des prix imbattables, et leur étui Vault est le mélange parfait de forme et de fonction. La texture de cette coque garantit que votre iPhone est agréable et adhérent afin qu’il ne tombe pas de vos mains. Il est suffisamment fin pour fonctionner avec MagSafe, mais il peut toujours supporter des bosses et des ecchymoses car il a été largement testé pour les chutes d’environ 2 pieds.

13 $ sur Amazon

Clair et simple : ESR Air Armor pour iPhone 13 Pro



Ce nouvel iPhone 13 Pro Sierra Blue sera si beau que vous aurez besoin d’un étui qui ne le couvrira pas. L’ESR Air Armor est une coque en TPU dotée de la technologie anti-jaunissement, vous pouvez donc laisser votre joli nouveau téléphone à l’honneur. De plus, le rembourrage supplémentaire dans les coins aide à fournir une protection supplémentaire là où votre iPhone est le plus vulnérable.

14 $ sur Amazon

Avez-vous besoin d’un étui MagSafe ?

Nous savons que de nombreux fabricants ont désormais des boîtiers compatibles MagSafe, mais nous savons également que certains sont suffisamment minces pour charger MagSafe sans être officiellement compatibles. Donc, bien sûr, cela dépend en fin de compte des cas. En fin de compte, si vous achetez un boîtier qui n’est pas considéré comme entièrement compatible avec MagSafe, vous courez le risque qu’il ne fonctionne pas, alors réfléchissez bien à votre choix.

Nos recommandations

Nous savons que le nombre d’étuis pour iPhone 13 Pro à acheter dans les semaines à venir va exploser, mais il existe de nombreuses options intéressantes que vous pouvez choisir dès maintenant. Ainsi, lorsque votre iPhone 13 Pro arrive enfin à votre porte, vous avez un étui en attente et prêt à partir.

La coque CASEKOO Frosted pour iPhone 13 Pro est géniale car elle en offre tellement et son prix est assez raisonnable. Il offre une excellente protection, est testé contre les chutes jusqu’à 8 pieds et offre des lèvres sur l’écran et une bosse de caméra pour empêcher le verre de s’érafler. De plus, son dos translucide est doté d’un revêtement anti-empreintes digitales, ce qui vous permet d’afficher la couleur de votre iPhone 13 Pro sans sacrifier la protection.

Si vous avez besoin de la compatibilité MagSafe, l’étui Folio en cuir Nomad pour iPhone 13 Pro est un peu cher mais en vaut vraiment la peine. Avec une tonne d’espace pour les cartes, l’argent liquide et votre pièce d’identité, vous n’aurez plus jamais besoin d’apporter votre vrai portefeuille avec vous.

Enfin, un étui simple et rapide comme le Spigen Thin Fit fait des merveilles pour l’utilisateur minimaliste de l’iPhone 13 Pro. C’est un étui simple qui s’enclenche et se retire très facilement. Le Thin Fit est un excellent choix si vous voulez quelque chose pour protéger ce verre arrière fragile.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Victoire de garniture mince !

Gardez votre iPhone 12 Pro habillé au mieux

Avec un téléphone aussi grand et beau que l’iPhone 12 Pro, un étui mince et léger est la meilleure option pour une protection minimale. Parcourez les options de boîtiers les meilleurs et les plus minces disponibles dès maintenant.