Meilleures coques iPhone 13 Pro Max 2021

Apple a lancé la gamme iPhone 13, y compris le nouveau grand garçon brillant, iPhone 13 Pro Max. Puisqu’il s’agit désormais du combiné haut de gamme, vous voudrez certainement protéger votre investissement avec un excellent étui. Voici les meilleurs étuis pour iPhone 13 Pro Max que vous pouvez acheter.

Montrez-le : Spigen Ultra Hybrid



Si vous aimez les étuis transparents flexibles, il est difficile de battre l’Ultra Hybrid de Spigen. Cet étui simple est limpide avec des pare-chocs colorés et est fabriqué avec des matériaux TPU durables. Les boutons sont également tactiles et une grande découpe s’adaptera à la plupart des câbles.

À partir de 15 $ sur Amazon

Cuir élégant : Apple Leather Case avec MagSafe



L’étui en cuir Apple est toujours un excellent choix pour protéger votre iPhone. Celui-ci est fait de cuir spécialement tanné et fini, et il est disponible en plusieurs belles couleurs, y compris Wisteria. Comme les autres cuirs, il développera également une patine unique au fil du temps.

59 $ chez Apple À partir de 48 $ chez Amazon

Prise en main : Speck Presidio Grip Compatible avec MagSafe



Si vous avez tendance à laisser tomber votre téléphone beaucoup, le Speck Presidio Grip 2 Compatible avec MagSafe sera votre nouveau BFF. Les poignées texturées à l’arrière vous aident à garder votre téléphone dans votre main, pas sur le sol. Il offre également une protection excellente et durable et est disponible dans une variété de superbes couleurs.

41 $ chez Speck

Protection robuste : étui Spigen Tough Armor conçu pour l’iPhone 13 Pro Max (2021)



Le Tough Armor de Spigen est doté d’une double protection avec une combinaison de TPU et de polycarbonate pour protéger vos appareils des chutes et des rayures. Il existe également une béquille intégrée pour la visualisation des appels multimédias et vidéo, et elle est disponible en quelques couleurs.

À partir de 17 $ sur Amazon

Super mince : Étui super mince Totallee



Totallee est connu pour ses étuis ultra fins qui protègent des rayures et des éraflures basiques. Cet étui est disponible dans une option claire pour que vous puissiez montrer ce magnifique Sierra Blue, mais vous pouvez également opter pour les looks noir, bleu et vert givré. Si vous voulez quelque chose de minimal, alors c’est un excellent cas.

39 $ chez Totallee À partir de 25 $ chez Amazon

Simple, efficace, ludique : Caseology Parallax Case



Cet étui simple présente un dos texturé géométrique distinctif qui offre une adhérence supplémentaire. Il a également un profil mince tout en offrant une excellente protection, de sorte que vous n’ajouterez pas trop de volume supplémentaire à votre nouveau téléphone. Il est disponible en plusieurs couleurs amusantes pour correspondre à votre style.

À partir de 15 $ sur Amazon

Simple et efficace : Apple Silicone Case avec MagSafe



Si vous n’aimez pas le cuir, l’étui en silicone Apple est toujours un bon choix. Il a une finition douce au toucher et se décline en plusieurs couleurs différentes tout en offrant une bonne protection contre l’usure quotidienne.

49 $ chez Apple À partir de 40 $ chez Amazon

Cuir doux et souple : étui en cuir Nomad Modern – les couleurs varient



L’étui moderne de Nomad est fait de cuir véritable Horween qui développera une belle patine au fil du temps. Il offre également une protection incroyablement robuste et est entièrement compatible avec MagSafe.

60 $ chez Nomad

Oh tu veux, hein ? : Étui de protection rigide Kate Spade New York pour MagSafe



Les étuis Kate Spade New York sont parfaits pour les fashionistas. Ces étuis rigides ont des pare-chocs résistants aux chocs pour une protection durable, et ils ont fière allure tout en le faisant. Choisissez parmi quelques modèles différents, et il est livré avec MagSafe – score !

50 $ chez Incipio À partir de 30 $ chez Best Buy

Style totalement unique : étuis Sonix



Si vous voulez une tonne de variété dans votre vie, consultez les étuis Sonix. Il existe une tonne de styles complètement nouveaux et uniques parmi lesquels choisir, et ce sont des étuis solides et durables qui protégeront votre nouveau téléphone incroyable. En plus de cela, ils disposent de la compatibilité MagSafe, d’un matériau antimicrobien infusé et de 10 pieds de protection contre les chutes.

À partir de 20 $ chez Amazon À partir de 21 $ chez Sonix

Soyez sportif avec : Nomad Sport Case



Le nouveau Sport Case de Nomad est un superbe boîtier minimaliste avec une finition brillante. Il est mince avec des performances haut de gamme, de sorte que votre appareil est sain et sauf. Il dispose également d’une fonction unique de carte de visite numérique NFC, vous pouvez donc partager vos informations d’un simple toucher.

40 $ chez Nomad

Poignée MagSafe plus : PopSockets PopCase iPhone 13 Pro Max pour MagSafe



Aimez-vous l’adhérence supplémentaire et la fonctionnalité de béquille d’un PopSocket mais ne voulez pas abandonner la compatibilité MagSafe ? Obtenez le meilleur des deux avec ce PopCase compatible MagSafe de PopSockets. Le PopSocket glisse de haut en bas pour que vous puissiez simplement l’écarter lorsqu’il est temps de charger. Choisissez parmi une poignée de couleurs.

60 $ chez PopSockets

Abordable et mince : Spigen Liquid Air Armor conçu pour iPhone 13 Pro Max (2021)



Le Liquid Air Armor de Spigen est un étui léger et mince doté d’une surface mate antidérapante, qui est plus facile à tenir dans la main. Malgré son profil mince, il est doté d’une protection de qualité militaire et d’une technologie d’absorption des chocs. Vous pouvez choisir entre les couleurs noir ou bleu marine.

À partir de 15 $ sur Amazon

Tout-en-un : folio en cuir moderne nomade



Le Modern Leather Folio de Nomad utilise un véritable cuir Horween, développant une patine avec plus d’utilisation. Il peut contenir jusqu’à six cartes et pièces d’identité, ainsi que de l’argent liquide. Et ne vous inquiétez pas, il est entièrement compatible avec MagSafe.

80 $ chez Nomad

Bon pour la terre : Coque iPhone personnalisée CASETiFY Re/CASETIFY



CASETiFY propose de nombreux modèles de boîtiers différents, et maintenant ils sont fabriqués avec des matériaux recyclés, vous pouvez donc vous sentir bien dans votre achat aussi ! La gamme Re/CASETiFY est composée à 65 % de matériaux recyclés et à base de plantes, et elle a un aspect moucheté unique sur le pare-chocs si vous le souhaitez. Vous pouvez même le personnaliser pour le rendre vraiment vôtre.

À partir de 60 $ chez CASETiFY

Unicité abordable : Casely Bold+MagSafe



Casely est une autre marque avec de nombreux designs différents et uniques pour sa gamme d’étuis. Peu importe ce que vous aimez, vous trouverez quelque chose que vous apprécierez dans la vaste collection de couleurs et de motifs. De plus, son prix est assez raisonnable et sa compatibilité MagSafe.

40 $ chez Casely

Portefeuille élégant : Étui portefeuille en cuir Mujjo



L’étui portefeuille en cuir Mujjo a été refait pour la gamme iPhone 13. Bien qu’il soit toujours en cuir véritable de première qualité, le fond est désormais entièrement fermé pour vous offrir une protection complète. La partie portefeuille peut également contenir jusqu’à trois cartes, mais vous pouvez également obtenir l’étui en cuir sans portefeuille pour un peu moins.

55 $ chez Mujjo 55 $ chez Amazon

Mince mais durable : OtterBox Commuter Series pour iPhone 13 Pro Max



OtterBox est un nom de confiance en matière de protection robuste. La série Commuter est une gamme d’étuis plus minces qui sont tout aussi résistants que le Defender. Il a été testé pour résister à 3 fois plus de chutes de qualité militaire que les autres boîtiers, et il est composé à 35 % de matériaux recyclés. Le style à double couche assure une absorption maximale des chocs et conserve un profil mince.

40 $ chez Amazon 45 $ chez OtterBox

Gardez ce gros iPhone sain et sauf

L’iPhone 13 Pro Max est un petit garçon, vous feriez donc mieux de le protéger avec une superbe coque. Après tout, c’est l’un des iPhone les plus puissants de tous les temps, il serait donc dommage qu’il lui arrive quelque chose si peu de temps après l’avoir reçu, n’est-ce pas ? Pendant que vous y êtes, assurez-vous de prendre également un excellent protecteur d’écran pour votre iPhone 13 Pro Max, afin qu’il reste en parfait état à 100%.

Parmi ces étuis, nous recommanderions certainement l’étui Nomad Modern Leather. Nous avons toujours apprécié les produits en cuir Horween de Nomad, et l’étui en cuir moderne n’est pas différent. Et si vous préférez avoir une chose de moins à transporter, le Nomad Modern Leather Folio est également fantastique. Qui n’aime pas un peu de sophistication ?

J’aime aussi les étuis Kate Spade New York Hardshell avec MagSafe moi-même. Ils se présentent dans des designs et des motifs magnifiques qui se démarquent définitivement, et ils offrent également une excellente protection.

Si vous avez besoin de quelque chose de plus abordable, consultez l’Ultra Hybrid de Spigen. Cet étui transparent est facile à mettre et à retirer de votre iPhone 13 Pro Max lorsque vous en avez besoin, et il offre une bonne protection. De plus, les pare-chocs colorés ajoutent une belle touche de couleur pour compléter le choix de couleur de votre iPhone 13 Pro Max.

