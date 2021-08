Meilleures coques iPhone 8 Plus 2021

Meilleur

L’iPhone 8 Plus mérite une coque ultra-cool pour le garder en sécurité. Que vous recherchiez un modèle très protecteur ou simplement quelque chose pour éviter les rayures, plusieurs options s’offrent à vous. Non seulement Apple fabrique sa propre gamme de coques pour iPhone 8 Plus, mais de nombreux fabricants d’accessoires tiers le font également. Voici nos cas préférés.

Mince et robuste : la coque Spigen Neo Hybrid conçue pour l’iPhone 8 Plus



Le favori du personnel

Il offre une excellente protection, a suffisamment de style pour se démarquer des étuis ordinaires et le design en deux pièces sans couture est agréable à tenir. Il vous donne confiance à chaque fois que vous prenez votre iPhone. Le Neo Hybrid n’ajoutera pas trop de volume à votre iPhone 8 Plus. Il lui permettra même de se recharger sans fil sans que vous ayez à retirer l’étui.

À partir de 16 $ sur Amazon

Cuir de haute qualité : étui en cuir Apple



Nous serions bien sûr négligents si nous ne mentionnions pas les propres cas d’Apple pour ses produits. L’étui en cuir d’Apple est disponible en 10 couleurs différentes et est fabriqué à partir de cuir européen spécialement tanné et fini afin qu’il développe une patine naturelle au fil du temps. Il n’empêchera pas non plus votre téléphone de se charger sans fil et promet d’être très doux au toucher tout en offrant une protection adéquate.

49 $ chez Apple 35 $ chez Amazon

Protection d’angle transparente : étui Moko Clear



Super abordable et parfaitement transparente, la coque Moko Clear permettra à votre iPhone 8 Plus de montrer son design naturel. L’étui est assez fin et n’interfère pas avec le chargement sans fil, et il a l’avantage d’avoir une protection supplémentaire à chaque coin de votre iPhone.

8 $ sur Amazon

Protection renforcée : Transformateur i-Blason



Composé de deux couches, l’étui a un extérieur résistant aux chocs et un manchon intérieur absorbant les chocs pour garantir que votre téléphone reste en sécurité à l’intérieur. De plus, l’étui Transformer est doté d’une béquille intégrée, ce qui vous permet de maintenir le téléphone en place lorsque vous ne le tenez pas. L’étui rigide se clipse dans un étui de ceinture pour que vous n’ayez pas à vous soucier de le tenir dans votre poche pendant le transport.

17 $ chez Amazon 17 $ chez Walmart

Ultra-mince sans logo : coque Peel pour iPhone 8 Plus



Conçu sans aucun design fou ni logo visible et mesurant environ 0,35 mm d’épaisseur avec une lèvre subtile pour protéger l’objectif de votre appareil photo, l’étui Super Thin iPhone 8 Plus de Peel est parfait pour les personnes qui n’aiment vraiment pas avoir un étui sur leur iPhone.

29 $ chez Peel

Portefeuille multifonctionnel : Étui Portefeuille Vena Compatible avec iPhone 8 Plus



Le vCommute de Vena est un étui portefeuille fantastique simplement parce qu’il est cool comme l’enfer. Il est un peu plus épais que certains étuis, mais il offre une protection relativement robuste. La fermeture magnétique au dos est pratique et fonctionnelle – cachant vos cartes et servant également de béquille pratique.

25 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Des tonnes de batterie supplémentaire : LoHi Battery Case



Ne manquez jamais de batterie lorsque vous êtes à nouveau en déplacement. Avec une énorme batterie de 7 200 mAh, le boîtier de batterie LoHi peut vous permettre de parler pendant 15 heures supplémentaires avant de devoir trouver une prise murale. De plus, les voyants LED pratiques à l’arrière de l’étui vous permettent de savoir quand l’étui doit être rechargé !

37 $ sur Amazon

Dos texturé adhérent : Caseology Parallax – Plusieurs couleurs



Le Parallax est un étui à double couche doté d’une coque en TPU qui berce votre iPhone 8 Plus, absorbant les coups et laissant votre matériel sans rayures. La deuxième couche est un cadre en polycarbonate qui s’adapte sur les bords de votre téléphone. Il prend le poids des gifles dévastatrices dans les coins qui ont abattu de nombreux iPhone. De plus, l’arrière de la coque en TPU a un motif en losange recouvert d’un revêtement mat qui offre une adhérence supplémentaire !

À partir de 14 $ sur Amazon

Protection, style et fonctionnalité

L’achat d’une coque pour iPhone 8 Plus vous offre une tranquillité d’esprit sachant que vous n’avez pas à vous inquiéter à chaque fois que votre iPhone fait une petite chute, ou que le dos en verre se rayera si vous le posez sur votre table basse. Sans oublier que si vous avez toujours voulu économiser votre iPhone pour le mettre à niveau dans quelques années, le garder propre et en parfait état augmentera sa valeur de revente !

Depuis son lancement, j’utilise le Spigen Neo Hybrid sur mon iPhone 8 Plus et je l’adore. Il parvient à offrir une protection fantastique tout en conservant un profil relativement mince qui ne gâche pas la capacité du téléphone à se recharger sans fil.

Bien sûr, un excellent étui portefeuille comme le Vena vCommute vous permet de laisser votre portefeuille à la maison et de toujours emporter de l’argent, des cartes et votre pièce d’identité, ce qui en fait une option pratique pour une soirée en ville.

