Meilleures coques iPhone SE (2020) 2021

Choix officiel : Coque en silicone iPhone SE – Blanc



Choix du personnel

L’étui en silicone d’Apple pour iPhone SE (2020) est disponible en blanc, sable rose et noir uniquement. L’étui durable est conçu pour s’adapter parfaitement aux boutons de volume, au bouton latéral et aux courbes de votre iPhone. À l’extérieur, vous trouverez une finition soyeuse et douce au toucher qui tiendra dans le temps.

35 $ ​​chez Apple 21 $ chez Amazon

Prenez non. 2: Étui en cuir Apple (pour iPhone SE) – Bleu nuit



Un autre favori de longue date des utilisateurs d’iPhone est cet étui en cuir, qu’Apple crée à l’aide de cuir européen spécialement tanné et fini. Le boîtier est doux au toucher et développe une patine naturelle avec le temps. Malgré cela, il ne perd jamais sa durabilité.

45 $ chez Apple 44 $ chez Amazon

Coloré : Étui BodyGuardz Harmony



Pour quelque chose de différent, pensez à l’Harmony, fabriqué avec le matériau Kevlar breveté de BodyGuardz qui absorbe les chocs. L’étui est magnifique aussi. Il est orné de boutons métalliques classiques, d’un fin treillis métallique et se décline en quartz rose, améthyste, nuance, vert et la licorne multicolore.

40 $ chez BodyGuardz 40 $ chez Amazon

Sparkles: Twinkle par Case-Mate



Le Twinkle offre une protection contre les chutes jusqu’à 10 pieds, une conception de plate-forme monobloc et une technologie anti-rayures. Il est également disponible en quatre superbes couleurs. Offrant des boutons métalliques raffinés, le boîtier n’est que l’un des nombreux disponibles par Case-Mate.

30 $ chez Case-Mate 27 $ chez Amazon

Protection renforcée : URBAN ARMOR GEAR UAG Conçu pour iPhone SE 2020



UAG appelle ce boîtier un “composite ultraléger” car il comprend une coque externe dure et un noyau interne plus souple et plus flexible. Il disperse la force sur l’ensemble du téléphone au lieu de la concentrer sur la zone d’impact. Il a été soumis à des tests de chute pour répondre aux normes militaires.

À partir de 35 $ sur Amazon

Respectueux de l’environnement : miel (édition Bee)



Les étuis Pela sont magnifiquement conçus et respectueux de l’environnement. Ils sont suffisamment durables pour protéger votre téléphone mais aussi 100 % compostables. Ce modèle en édition limitée est offert dans une superbe couleur avec des dessins d’abeilles au dos.

Coque minimaliste : TORRAS Slim Fit pour iPhone SE 2020



Le TORRAS Slim Fit est un étui en plastique mince qui est résistant aux rayures et s’adapte parfaitement à votre iPhone. Il arbore même un petit bord surélevé autour de l’appareil photo arrière et du flash afin que vous puissiez le poser sur une surface plane sans vous soucier de rayer votre objectif.

13 $ sur Amazon

Texturé pour une meilleure adhérence : Caseology Wavelength pour Apple iPhone SE 2020



Cette coque iPhone SE (2020) magnifiquement conçue par Caseology offre une protection à double couche et une absorption des chocs dans un design mince. Il est disponible en noir mat, bordeaux, rose corail et bleu marine.

8 $ chez Amazon 11 $ chez Walmart

Jolis imprimés : Coque iPhone Casery Premium conçue pour l’iPhone d’Apple



Conçu à Los Angeles, en Californie, l’étui Agate de Casery offre une protection bord à bord à 360 degrés dans un design aux couleurs éclatantes. Fabriqué à partir de polymères américains de première qualité.

4 $ sur Amazon

Tout au même endroit : l’étui portefeuille Vena vCommute



Le vCommute de Vena est l’un de nos étuis portefeuille préférés pour iPhone, grâce à sa protection généreuse et son étui multifonctionnel. Alors que la housse protège vos cartes de crédit et votre carte d’identité lorsque l’étui est dans votre poche, il peut glisser vers le bas pour devenir une béquille.

25 $ chez Amazon 35 $ chez Walmart

Protection limpide : Speck Products Presidio Clear iPhone SE 2020



L’étui fournit une solide couche de protection conçue pour résister aux chocs, et il ne jaunira pas avec le temps afin qu’il reste limpide. L’étui a un revêtement résistant aux rayures qui garantit que votre téléphone et votre étui restent beaux, et les découpes facilitent l’accès à vos ports.

14 $ chez Amazon 35 $ chez Walmart

Une alternative boisée : Mous – Coque de protection pour iPhone SE



Vous pouvez acheter un étui Mous avec du noyer, du bambou, du cuir noir et plus encore. L’étui est livré avec un protecteur d’écran antichoc en TPU dans la boîte, et la technologie AiroShock protège votre appareil des chutes et des chocs.

50 $ sur Amazon

Impactant : Protecteur iPhone 7/8 / SE



Disponible en différentes combinaisons de couleurs, cet étui présente des bords inclinés qui détournent l’énergie et protègent l’écran du contact avec la surface – testé selon les spécifications militaires pour résister à plusieurs chutes.

40 $ chez Pelican 28 $ chez Walmart

Deux en un : Loutre + Pop



Cette série d’Otterbox ajoute du plaisir et des fonctionnalités à ses séries Symmetry et Defender avec des PopTops échangeables. La poignée est encastrée dans le boîtier lorsqu’elle n’est pas utilisée, ce qui la rend facile à mettre dans la poche et est facile à ouvrir pour les sessions FaceTime de niveau professionnel.

50 $ chez Otterbox 50 $ chez Amazon

Planète sûre : UAG Biodegradable Outback Series



La série Outback biodégradable est fabriquée à partir d’emballages 100% recyclables avec des encres à base de soja. Lisse avec un design ergonomique, l’étui est disponible en olive, lilas et noir.