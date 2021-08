Meilleures coques iPhone X : enveloppez et protégez votre iPhone tout écran

in

Notre meilleur guide des étuis pour iPhone X est là pour vous aider à garder l’iPhone phare d’Apple 2017 toujours aussi rapide et impeccable. .

L’iPhone X a peut-être été remplacé à plusieurs reprises, plus récemment par la gamme iPhone 12, mais c’est toujours un téléphone cher – et fragile, il vaut donc la peine de lui coller un étui pour le garder en sécurité.

Avec autant de boîtiers disponibles, vous ne devriez pas en acheter un simplement parce qu’il est en vente – certains sont meilleurs que d’autres, et différents sont adaptés à différents utilisateurs.

C’est là qu’intervient ce guide. Vous trouverez ci-dessous une sélection des meilleurs étuis pour iPhone X que l’argent peut acheter, disponibles dans une gamme de budgets et avec une variété de fonctionnalités, afin que vous puissiez rapidement déterminer quelles sont les meilleures options. pour vous.

Ce sont des produits que nous n’avons pas eu dans nos laboratoires de test, mais sur la base de l’opinion de nos experts et de la connaissance des marques les plus réputées, nous pensons qu’ils valent la peine d’être examinés.

Nos sélections, classées du moins cher au plus cher, tiennent compte des avis en ligne, de la réputation de la marque, de la capacité du produit et des caractéristiques uniques, pour vous aider à choisir parmi le labyrinthe de choix qui s’offrent à vous.

Crédit d’image: JETech

Coque JETech pour iPhone X

Parfois, au-delà de la forme, de la fonction ou de toute autre chose, le prix est le différenciateur clé. Parmi la grande variété d’options disponibles sur Amazon, beaucoup sont fonctionnellement les mêmes, mais le boîtier JETech se démarque. Tout d’abord, à un peu moins de 5 £, il est moins cher que de nombreux concurrents – et avec sa conception épaisse, il devrait être capable d’absorber tous les accidents, sauf les plus désagréables.

C’est un produit pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent à dépenser (peut-être un sous-produit de l’achat d’un iPhone) mais qui ont néanmoins besoin de protection.

Crédit d’image: Noreve

Étui en cuir Noreve pour iPhone X

Pour beaucoup, aucun matériau ne crie le luxe comme le cuir – les préoccupations éthiques mises à part. Les chaussures, les manteaux et les sacs peuvent tous être achetés – alors pourquoi pas un étui pour téléphone ? Les artisans maroquiniers français Noreve ont la réponse.

Personnalisable en différentes couleurs, cette coque pour iPhone offre une protection contre les rayures et les chutes mineures tout en regardant chaque centimètre comme une option décadente dans le processus. Les options de personnalisation abondent, ce qui signifie que le coût potentiel peut dépasser 60 euros, mais pour certains, cela en vaudra la peine.

Crédit d’image: LOHASIC

Coque mince en cuir LOHASIC pour iPhone X

Pour ceux d’entre vous qui veulent un look cuir élégant sans une couverture avant complète de style folio, cet étui est fait pour vous. Il se décline en plusieurs couleurs sur un cadre métallique doré ou noir.

Compte tenu de son faible coût, ce n’est probablement pas l’étui en cuir de la plus haute qualité que vous puissiez acheter, mais c’est un joli look pour un prix avantageux.

Crédit d’image: Olixar

Étui en gel ultra-fin Olixar

C’est l’une des coques pour iPhone X les moins chères du marché à l’heure actuelle et elle devrait protéger votre téléphone des égratignures.

Nous ne pensons pas que cela puisse faire grand-chose pour protéger votre appareil si vous le laissez tomber et le matériau en gel ne sera probablement pas aussi confortable sur vos paumes que le verre qui se trouve à l’arrière de l’iPhone X.

Crédit d’image: Tozo

Étui rigide ultra fin TOZO

TOZO affirme qu’il s’agit de l’étui rigide le plus fin au monde pour l’iPhone X et bien que nous ne puissions pas savoir si cela est vrai ou non, il est certainement très mince avec seulement 0,35 mm d’épaisseur.

Cela en fait un excellent choix si vous ne voulez pas ajouter de volume à votre nouveau téléphone de fantaisie, surtout compte tenu du bas prix de cet étui, ce qui devrait le rendre d’autant plus attrayant si votre solde bancaire souffre après l’achat de l’iPhone X. lui-même.

Cependant, bien qu’il offre une certaine protection contre les éraflures, nous ne sommes pas convaincus qu’un étui aussi fin fera beaucoup pour protéger votre téléphone contre les chutes.

Crédit d’image: Spigen

Étui Spigen Ultra Hybride

Parfois, l’option la plus simple est la meilleure, et la coque Spigen Ultra Hybrid pour iPhone X est certainement simple.

Il est disponible dans une gamme de couleurs, mais ils comprennent tous un dos transparent, vous pouvez donc voir votre iPhone X en entier tout en le gardant protégé.

C’est juste un simple étui rigide en polycarbonate, mais il est mince, a des couvercles de boutons prononcés pour que les boutons soient faciles à trouver et à appuyer, de grandes découpes qui peuvent s’adapter à la plupart des câbles, et il est fabriqué à partir d’un matériau antidérapant, donc vous êtes moins susceptible de laisser tomber votre téléphone.

Si vous le laissez toujours tomber, l’étui arbore des coins à coussin d’air, ce qui devrait aider à garder votre iPhone X en un seul morceau.

Crédit d’image: Mophie

Mophie Juice Pack Air pour iPhone X

Il va de soi qu’un étui s’accompagne d’un volume supplémentaire, mais ce n’est pas toujours un inconvénient. Le Mophie Juice Pack Air contient une batterie de 1750 mAh dans ses dimensions relativement élancées, offrant une durée de vie plus longue à votre précieux iDevice ainsi qu’une protection contre le monde.

Prétendant offrir une autonomie globale de 30 heures, celui-ci est destiné aux voyageurs fréquents et, en prime, offre une recharge sans fil Qi afin de recharger facilement.

Crédit d’image: Totallee

Coque iPhone X Totallee Mince

Celui-ci est peut-être l’un des plus beaux étuis que nous ayons vus pour l’iPhone X jusqu’à présent et le design super fin signifie que l’étui ne devrait pas rendre votre téléphone beaucoup plus volumineux dans votre poche.

On ne sait pas à quel point cette découpe verticale de la caméra sera protectrice, mais ici, vous aurez le choix entre une variété de couleurs, y compris un bleu et un vert audacieux. Ce ne sont pas des couleurs dans lesquelles vous pouvez acheter le nouvel iPhone X.

Crédit d’image: X-Doria

Coque iPhone X X-Doria Defense Lux

Alliant style et protection, l’étui X-Doria Defense Lux est doté d’un cadre en aluminium anodisé avec des poches d’air intégrées pour absorber les chocs.

En fait, l’étui dépasse les normes militaires de test de chute, il devrait donc garder votre iPhone X plus sûr que la plupart, mais il a également fière allure, non seulement grâce au cadre métallique susmentionné, mais aussi à cause du dos, qui se décline en un choix de nylon balistique, cuir noir, fibre de carbone ou bois.

C’est une sélection intéressante de matériaux, dont chacun donnera à la coque X-Doria Defense Lux une apparence assez différente de la plupart des autres coques pour iPhone X.

Crédit d’image : Armure urbaine

Étui robuste ultraléger Urban Armor Gear

Vous voudrez peut-être mettre la protection en premier lors de l’achat d’un étui pour iPhone X, et si c’est le cas, l’étui robuste Urban Armor Gear Feather-Light devrait être une bonne option.

Il combine une coque extérieure dure avec un noyau souple et résistant aux chocs, ainsi que des patins antidérapants à l’arrière, qui s’ajoutent à un boîtier qui peut répondre aux normes militaires de test de chute.

Il arbore également un design visuellement frappant – bien que plutôt robuste – et, comme son nom l’indique, il est étonnamment léger, grâce à une structure en nid d’abeille qui facilite également sa protection contre les chutes.

La recharge sans fil et les paiements sans contact fonctionnent également à travers le boîtier, vous ne perdez donc aucune fonctionnalité.

Crédit d’image: OtterBox

Étui OtterBox Strada

La série Strada est peut-être l’un des ensembles de boîtiers les plus élégants d’OtterBox à ce jour. L’étui Strada pour iPhone X offre une protection complète grâce à un design multicouche et une couverture folio pour l’écran.

Il est conçu pour absorber les chocs des chutes et protéger contre les rayures et les éraflures. Pendant ce temps, un extérieur en cuir lui donne un look haut de gamme pour compléter l’iPhone X, même s’il recouvre la majeure partie du design du téléphone. De plus, un porte-cartes vous permettra de conserver une carte de crédit avec votre téléphone.

Crédit d’image: Speck

Étui à poignée Speck Presidio

Ce n’est peut-être pas le plus joli des étuis, mais l’étui Speck Presidio Grip offre une protection pour votre iPhone X à l’arrière et sur les côtés, tandis qu’un bord surélevé peut aider à empêcher l’écran de toucher le sol.

En plus de protéger votre iPhone X des chutes, l’étui Presidio Grip vous aidera également à éviter les chutes en premier lieu. Il est doté de poignées caoutchoutées qui vous permettront de mieux tenir votre téléphone afin qu’il ne glisse pas de votre main.

Crédit d’image: Incase

Étui à facettes Incase

Cet étui présente un design qui établit un bel équilibre entre un étui souple en silicone et un étui rigide.

Contrairement à d’autres cas, celui-ci n’a pas de découpes de boutons ou de zones prononcées, mais ils sont notés pour une navigation facile. Il en résulte une option à profil bas qui a un design ondulé lisse sur le dos et un matériau en feutre à l’intérieur pour éviter les rayures.

Disponible en plusieurs couleurs, celui-ci pourrait convenir à ceux qui recherchent un étui caoutchouteux qui n’est pas trop bruyant visuellement.

Crédit d’image: Apple

Étui folio en cuir pour iPhone X

Cet étui officiel d’Apple est peut-être sans surprise l’un des plus chers, mais il justifie en partie le prix, car il est fabriqué à partir de cuir français et, contrairement à l’étui Ullu au-dessus, il couvre l’avant et l’arrière du téléphone. avec un design en forme de portefeuille.

Cela signifie que vous obtenez plus de protection et Apple a également utilisé le rabat sur le devant en ajoutant quelques emplacements, que vous pouvez utiliser pour ranger de l’argent et des cartes.

L’étui réveille également votre iPhone X lorsque vous l’ouvrez et le met en veille lorsqu’il est fermé, et cela n’empêche pas le téléphone d’être chargé sans fil.

(Crédit image : incassable)

Coque incassable pour iPhone X

L’étui incassable a l’air simple mais il offre toutes les bases pour l’absorption des chocs. Cela comprend le fait d’être fabriqué à partir d’un matériau TPU de qualité supérieure qui réduit l’impact en cas de chute, ainsi qu’un bord avant surélevé de 0,6 mm afin que votre écran soit protégé lorsqu’il est placé face vers le bas. L’objectif est également protégé de la même manière.

Il y a aussi un revêtement anti-empreintes digitales pour garder votre téléphone lisse et il a certainement l’air assez élégant pour le prix grâce à un design fin.

