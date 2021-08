Meilleures coques résistantes pour Samsung Galaxy S21 en 2021

Meilleur

Nous sommes de grands partisans de gifler un étui sur votre smartphone pour le protéger, mais certains cas ne sont tout simplement pas à la hauteur. C’est pourquoi nous avons compilé une liste des meilleurs étuis robustes pour le Samsung Galaxy S21, afin que vous puissiez garder votre produit phare en sécurité et protégé des éléments et de votre propre maladresse.

Peau épaisse : ArmadilloTek Vanguard Case



La série ArmadilloTek Vanguard a acquis la réputation d’offrir une protection maximale à votre smartphone. Son système à double couche est certifié MIL-STE 810G pour résister aux chutes jusqu’à 20 pieds, et sa conception industrielle effraiera même les rayures les plus tenaces. Même s’il est un peu épais, vous pouvez toujours profiter de la recharge sans fil et des paiements NFC avec. De plus, il dispose d’une béquille intégrée pour que vous puissiez le soutenir et profiter du contenu sans avoir à le tenir dans vos mains.

À partir de 20 $ sur Amazon

Dans Denali : boîtier Gear4 Denali



Le Gear4 Denali est doté d’un matériau D30 renforcé pour une durabilité et une protection contre les chocs améliorées. Sa finition texturée antidérapante offre une adhérence supplémentaire et ajoute un élément visuel intéressant au boîtier. L’intérieur du boîtier est d’un orange vif et les reflets orange se poursuivent sur l’extérieur du boîtier. L’étui est également doté d’un traitement antimicrobien RepelFlex, qui protège contre les odeurs et les germes pathogènes.

30 $ sur Amazon

Une lèvre subtile : Foluu Aluminium Metal Shockproof Case



Non seulement cet étui enveloppe bien votre Galaxy S21 pour le protéger des chutes ou des rayures accidentelles, mais il présente également une lèvre surélevée autour de l’écran pour une couverture supplémentaire. Il empêche la poussière et les peluches de pénétrer dans l’étui et de provoquer des micro-abrasions sur le téléphone, et il est également doté d’un trou auquel vous pouvez attacher un cordon, afin de ne pas laisser votre téléphone derrière vous ou de l’égarer.

À partir de 27 $ sur Amazon

Industriel agressif : Samsung Rugged Protective Case



Cet étui de première partie rugueux et dégringolant a une double fonction, car il protège non seulement votre S21 des chutes, mais peut également soutenir le téléphone pour une visualisation mains libres grâce à sa béquille intégrée. Les côtés ont une tactilité nervurée qui permet de garder facilement votre S21 en main, mais si vous le laissez tomber, il est certifié MIL-STD 810G pour les chutes.

23 $ chez Amazon 40 $ chez Samsung

Civil de qualité militaire : étui civil Urban Armor Gear



Urban Armor Gear est un autre fabricant de boîtiers de premier plan réputé pour ses boîtiers de protection épais et volumineux, mais ce n’est pas tout à fait ce que vous obtenez ici avec le modèle Civilian. Bien sûr, la technologie HyberCrush est excellente pour protéger votre S21 des impacts ou des chutes, mais il s’agit toujours d’un boîtier relativement mince, léger et discret que tout le monde aimerait utiliser.

50 $ chez Amazon 38 $ chez Best Buy

Choc et émerveillement : étui Niter Rugged Shield



L’étui Niter Rugged Shield est l’un des étuis robustes les plus discrets que nous ayons trouvés pour le Galaxy S21, mais cela ne veut pas dire qu’il est l’un des moins protecteurs. Sa combinaison d’une coque extérieure en TPU rigide avec une doublure intérieure en TPU souple lui donne un coup de poing, et sa surface texturée et ses nervures de style PMAG en font un téléphone agrippant que vous ne risquez pas de laisser tomber facilement. Il est disponible en noir, bleu, argent et un vert militaire vraiment cool.

10 $ sur Amazon

Subtil et solide : étui d’absorption des chocs Sucnakp



Cet étui monobloc est fait d’un TPU robuste et antichoc et est texturé et profilé pour le rendre facile à saisir. Le boîtier est résistant aux empreintes digitales et est l’une des options robustes les plus élégantes que nous ayons vues. Les boutons et les découpes sont fabriqués avec précision et le boîtier est couvert par un remboursement complet d’un an.

6 $ sur Amazon

Clairement le cas: Samsung Clear Protective Case



Les étuis de première partie sont souvent nos préférés car ils sont généralement fabriqués à un niveau très élevé (souvent reflété dans leurs prix). Cet étui de protection transparent de Samsung n’est pas différent, offrant une excellente protection contre les chocs et la possibilité de voir les couleurs de votre S21. Il dispose également d’un support de cordon intégré et de rails latéraux fabuleusement adhérents pour vous aider à éviter de laisser tomber votre bien précieux.

Une norme stricte : l’étui Otterbox Defender



Otterbox s’est fait un nom en tant que référence pour les coques de téléphone robustes, et la série Defender est l’une des plus résistantes à ce jour. Non seulement il est durable, mais le boîtier intègre un additif antimicrobien qui inhibe la croissance bactérienne. Il est également composé à 50 % de matériaux recyclés afin que vous puissiez vous sentir un peu mieux quant à l’impact environnemental relatif de votre achat.

46 $ sur Amazon

Faible coût, haute protection : Spigen Rugged Armor Case



La plupart des étuis de téléphone excellents et abordables de Spigen sont minces, légers et discrets, vous pouvez donc vous surprendre qu’ils soient aussi sacrément résistants. Le Rugged Armor a une coque en TPU flexible avec la technologie Air Cushion de Spigen pour offrir une protection maximale. Les boutons sont cliquables et le dos a une texture vraiment agréable et subtile qui a l’air et se sent bien et le rend plus difficile à laisser tomber.

14 $ sur Amazon

Une jolie bague : Rebex Ring Case



Cet étui offre une protection à double couche avec une coque extérieure épaisse et durable, mais il y a encore plus que cela. Vous bénéficiez également d’une poignée annulaire pratique et intégrée à l’arrière, de sorte que vous pouvez tenir votre téléphone sans craindre de le faire tomber (aucun PopSocket supplémentaire requis !). De plus, ce panneau arrière est magnétique, ce qui signifie qu’il peut adhérer aux supports de voiture magnétiques pour rester bien en place pendant que vous conduisez.

9 $ sur Amazon

Sécurité que vous pouvez voir : Restoo Case



Cet étui robuste a l’air un peu plus traditionnel que certains autres de cette liste, mais il dispose d’une protection supplémentaire intégrée. Les quatre coins et la zone du boîtier de la caméra sont renforcés avec des bords en TPU surélevés pour amortir les chutes accidentelles, et le panneau arrière est fait d’un matériau antidérapant pour l’aider à rester entre vos mains. Bien que la partie principale du panneau arrière soit claire, vous pouvez choisir parmi différentes garnitures colorées comme le bleu, le noir, le violet et le rouge.

12 $ sur Amazon

Ce sont les meilleurs étuis robustes pour votre Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 est certainement l’un des meilleurs téléphones Android de 2021, avec des spécifications haut de gamme et un style haut de gamme correspondant. Cependant, les téléphones les plus premium sont parfois aussi les plus fragiles. Si vous allez débourser près de quatre chiffres sur un nouvel appareil, ne voulez-vous pas vous assurer qu’il est aussi protégé que possible ?

En ce qui concerne les étuis robustes pour le Galaxy S21, notre préféré doit être l’ArmadilloTek Vanguard. Le boîtier lui-même est construit comme un tank et dispose d’une béquille intégrée pour une expérience multimédia agréable. Cependant, si ce boîtier est un peu trop volumineux à votre goût, envisagez une option plus mince mais toujours protectrice comme le Niter Rugged Shield ou le Sucnakp Shock Absorption.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, assurez-vous qu’il s’agit de l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 de nos rafles Android Central. Nous mettrons fréquemment à jour nos rafles de cas S21, alors assurez-vous de revenir pour encore plus d’options intéressantes!

