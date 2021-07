Meilleures coques résistantes pour Samsung Galaxy S21 Ultra 2021

in

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est clairement le meilleur chien de la série S21. C’est le Galaxy le plus grand, le plus rapide et le mieux équipé que vous puissiez acheter. Si vous envisagez de dépenser le meilleur prix pour un téléphone de qualité supérieure, vous voudrez probablement faire tout votre possible pour protéger votre achat. Voici un résumé des meilleurs étuis robustes pour couvrir votre Samsung Galaxy S21 Ultra. Que vous préfériez envelopper votre S21 Ultra comme RoboCop ou laisser transparaître une partie de sa personnalité, nous avons un étui robuste pour correspondre à votre téléphone robuste.

Speck-tacular : Étui à poignée Speck Presidio2



Choix du personnel

Les acheteurs de smartphones aiment les étuis Speck depuis des années, et l’une des offres les plus populaires de la société est la gamme Presidio. Nous l’aimons parce qu’il est fin mais toujours très résistant, offrant une protection contre les chutes jusqu’à 13 pieds. Mieux encore, il décourage la croissance bactérienne avec la technologie Microban, et pourtant il est toujours facile de s’y accrocher grâce aux bosquets à l’arrière et sur les côtés.

Bouclier Samsung : Étui de protection robuste Samsung



Ce boîtier robuste de première partie est non seulement robuste, mais il est également relativement abordable par rapport aux autres boîtiers de cette classe. Vous pouvez choisir entre un argent industriel ou un noir utilitaire, et en prime, vous obtenez une béquille intégrée. Les arêtes arrière aident à l’adhérence, tout comme les rails latéraux texturés nervurés.

Un protecteur éprouvé : ArmadilloTek Vanguard Case



Pour le prix, il est difficile de trouver un étui robuste plus fiable pour votre Galaxy S21 Ultra que le Vanguard d’ArmadilloTek. Sa construction à double couche est certifiée deux fois aux normes militaires de test de chute et comprend également une béquille intégrée. Malgré toute cette protection, il est toujours compatible avec la recharge sans fil et les paiements NFC.

20 $ sur Amazon

Performances de pointe : boîtier Gear4 Denali



Le Gear4 Denali offre une protection renforcée dans un boîtier mince, grâce à la plaque arrière et au cadre renforcés exclusifs D30. Non seulement cet étui peut protéger votre S21 Ultra contre les chutes jusqu’à 16 pieds, mais il protège également contre les microbes minuscules grâce à son traitement antimicrobien RepelFlex. Le boîtier noir avec des reflets orange offre un style subtil, tandis que le dos texturé rend le boîtier plus adhérent.

29 $ sur Amazon

I-Spi une mallette robuste : Spigen Tough Armor Case



Spigen est bien connu pour fabriquer des étuis protecteurs, minimalistes et abordables, et la gamme Tough Armor coche les trois cases. Il possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un étui de téléphone robuste, y compris la protection contre les chutes MIL-STD 810G, ainsi qu’une béquille intégrée pour une visualisation mains libres. Le tout à un prix qui correspond à la moitié de ce que facturent de nombreux autres étuis de protection haut de gamme.

19 $ chez Amazon 26 $ chez Walmart

Merveille en métal: boîtier antichoc en aluminium Foluu



Si vous recherchez une coque de téléphone aussi unique que votre Galaxy S21 Ultra, ne cherchez pas plus loin que la coque Foluu Aluminium Metal Shockproof. Non seulement il transporte de fortes vibrations Iron Man, mais il est presque indestructible, ce qui signifie que votre téléphone l’est aussi. La meilleure partie est que même si ce boîtier est (principalement) en métal, il prend toujours en charge le chargement sans fil et NFC.

28 $ chez Amazon 41 $ chez Walmart

C’est ce que SUP: Supcase Unicorn Beetle Pro Case



Cet étui durable mais mince protégera votre Galaxy S21 Ultra contre les chutes jusqu’à 20 pieds. Il est doté d’une béquille intégrée et d’un étui rotatif qui vous permet de clipser l’étui à votre ceinture et de le déplacer pour un confort et une commodité optimaux.

À partir de 20 $ chez Amazon 22 $ chez Walmart

Transparente et résistante : étui de protection transparent Samsung



Bien que vous puissiez sans aucun doute trouver des étuis transparents moins chers pour le S21 Ultra, peu offriront la qualité ou la protection de cet étui de première partie de Samsung. En plus du corps durable, les côtés nervurés surélevés offrent une adhérence et une protection supplémentaires, et le support de cordon intégré vous permet d’attacher votre S21 Ultra à quelque chose de sûr.

Continuez à tenir : l’étui Otterbox Pop Symmetry



Normalement, nous ne choisirions pas une option aussi chère comme premier choix, mais la proposition de valeur ici nous a permis de faire une exception. Non seulement vous obtenez un étui durable de l’un des principaux fabricants de boîtiers durables, mais vous obtenez également un PopSocket officiel intégré. Cela vous aidera à ne pas laisser tomber le grand S21 Ultra, et il agit également comme un jouet amusant. De plus, le corps du boîtier contient un additif antimicrobien dans le matériau pour éloigner ces méchants germes.

Royalement robuste : UAG Monarch



Vous ne pouvez pas vraiment avoir une rafle de boîtier robuste sans au moins une entrée de UAG, Urban Armor Gear. La société a la réputation de produire des étuis d’apparence extrême qui offrent une protection extrême qui répond deux fois aux normes de chute militaires. Nous avons un faible pour ce look en fibre de carbone, mais vous pouvez trouver des options en noir, cramoisi, frêne et glace si celles-ci vous conviennent davantage.

Mains libres : Série Rebel Encased



Les coques de téléphone robustes peuvent gonfler votre Galaxy S21 Ultra déjà massif. Si vous voulez tous les avantages d’une housse robuste mais que vous ne voulez pas trimballer un gros téléphone, la série Encased Rebel est la solution idéale. Il est livré avec un étui de ceinture pour que vous puissiez le fixer à votre taille au lieu de travailler vos bras à mort. En plus de l’option noire de base, il est également disponible en deux belles finitions violettes et bleues.

Éblouissant et durable : Case-Mate Twinkle Case



Ce numéro jazzy de Case-Mate scintille comme l’affaire de personne et est étonnamment difficile. Case-Mate promet une protection contre les chutes de 10 pieds pour votre précieux Samsung Galaxy S21 Ultra lorsqu’il est équipé de cet étui Twinkle. Vous pouvez également être assuré qu’il ne deviendra pas une plaque tournante pour les germes comme le font la plupart des téléphones grâce à sa fonction antimicrobienne intégrée.

Ce sont les meilleurs étuis robustes pour le Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le premier smartphone de la série 2021 S de Samsung, et il semble être l’un des meilleurs téléphones Android pour l’ensemble de 2021. Pour le prix et l’ensemble de fonctionnalités, vous obtenez avec ce téléphone super premium, vous voudrez pour s’assurer qu’il est aussi protégé que possible.

Notre premier choix pour les valises robustes est la valise Speck Presidio2 Grip. Non seulement vous bénéficiez d’une protection de qualité Speck, mais l’étui est doté de poignées intégrées sur les côtés et à l’arrière, parfaits pour tenir un appareil aussi volumineux.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus discret qui offre toujours une protection maximale, vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec l’étui minimaliste Samsung Clear Protective, qui met en valeur les couleurs de votre S21 Ultra tout en offrant un support solide.

Il existe une tonne de superbes étuis disponibles pour le Samsung Galaxy S21 Ultra, et tous ne sont pas construits comme un tank. Jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 Ultra pour une vue plus large de vos options de boîtier. Quoi que vous fassiez, assurez-vous simplement de protéger ce beau téléphone !

