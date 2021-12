Meilleures coques robustes pour iPhone 13 en 2021

Meilleur

coques robustes pour iPhone 13

Alors vous aimez vivre à la limite ? Si vous êtes toujours à la recherche de la prochaine aventure et que vous aimez vivre un style de vie rigoureux et en plein air, vous aurez besoin d’un étui correspondant. Les meilleurs étuis robustes pour iPhone 13 peuvent résister à des chutes brutales, à de nombreuses bousculades et à tous les éléments difficiles. Nous avons parcouru l’interweb et avons trouvé cette liste de produits pour vous aider à identifier le meilleur choix.

Ancien fiable : Otterbox iPhone 13 Defender Series Pro Case



Choix du personnel

Cela peut sembler un choix évident, et c’est parce que c’est le cas. Otterbox est un incontournable pour les étuis robustes car ils ont été l’une des premières marques à les fabriquer pour iPhone. Vous pouvez compter sur l’Otterbox Defender pour 3X la norme de protection contre les chutes de qualité militaire.

65 $ chez Otterbox 60 $ chez Amazon

Meilleur rapport qualité/prix : Spigen Rugged Armor conçu pour l’iPhone 13



Malgré son prix étonnamment bas, le Rugged Armor Case de Spigen est à la fois protecteur et durable. Le matériau TPU flexible est facile à installer et absorbe parfaitement les chocs et les bosses. Les bords surélevés autour de l’écran et de la caméra protègent ces zones fragiles, et les côtés rainurés améliorent l’adhérence.

15 $ sur Amazon

À l’épreuve des balles : étui en fibre d’aramide Mous Limitless 4.0



Mous est célèbre pour ses coques de protection pour iPhone, et celle-ci est doublée de fibre d’aramide à l’épreuve des balles. Si vous avez des doutes sur la gamme d’étuis Limitless de Mous, consultez leur page YouTube et regardez ce qui se passe lorsqu’ils laissent tomber un iPhone d’un hélicoptère.

65 $ chez Mous

Résistant et transparent : UAG Clear Plyo Protective Case



Pensiez-vous que les cas clairs n’étaient pas robustes? Urban Armor Gear vous fera réfléchir à nouveau. L’étui Plyo est totalement transparent, et pourtant il offre une protection contre les chocs à 360º pour les chutes dures jusqu’à 16 pieds.

40 $ sur Amazon

La coque personnalisée : Casetify Ultra Impact Custom Case



Non seulement Casetify propose l’étui robuste Ultra Impact dans une grande variété d’imprimés et de couleurs, mais ils proposent également des imprimés personnalisés avec les lettres de votre choix. Sur le site Web de Casetify, vous pouvez trouver cet étui avec un panneau arrière transparent, ainsi que des étuis compatibles MagSafe que vous pouvez mélanger et assortir avec différentes couleurs et imprimés.

50 $ chez Casetify

Encore plus étanche : Lifeproof FRĒ Case



L’iPhone 13 a un indice de résistance à l’eau IP68, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion sous-marine pendant environ une demi-heure. Le problème est que les dégâts d’eau peuvent entraîner la perte de la couverture de garantie de votre iPhone. Si vous voulez vraiment faire de la photographie sous-marine avec l’iPhone, ou si vous emmenez votre iPhone en kayak, etc., un bon étui étanche comme celui-ci est probablement un choix judicieux pour une protection étanche supplémentaire.

90 $ chez Amazon 90 $ chez Lifeproof

Impressions adhérentes : Smartish Gripzilla avec MagSafe



Le Smartish Gripzilla est (vous l’aurez deviné) assez accrocheur ! Les bords caoutchoutés ondulés sont ultra-adhérents et la conception protectrice offre également une protection contre les chutes à 360º. Pour démarrer, celui-ci propose également de jolis imprimés.

30 $ sur Amazon

BFF du cycliste : étui robuste Rokform



Si votre iPhone est un guerrier de la route qui vous accompagne sur votre vélo, moto, RTV ou même lors d’excursions d’escalade, l’étui robuste Rokform est la solution. L’étui super résistant est livré avec un support de verrouillage unique qui fonctionne pour une variété d’accessoires, vous permettant de le monter en toute sécurité sur presque tout.

60 $ chez Rokform 60 $ chez Amazon

Allez dur ou rentrer à la maison

Ne vous inquiétez pas pour votre iPhone pendant les aventures les plus difficiles de la vie. Tout ce dont vous avez besoin est l’un des meilleurs étuis robustes pour iPhone 13 pour le garder sain et sauf. Mon préféré personnel est l’Otterbox Defender car il a une histoire si bien établie de protection robuste. Celui-ci est également livré avec un étui de ceinture amovible pour une fixation facile à une ceinture ou une poche.

Le cas le plus difficile pour les aventures les plus folles est probablement le Rokform. Grâce à son système de montage intégré, cette valise peut être fixée à à peu près n’importe quoi, d’un vélo à une ceinture d’escalade. Vous devrez tenir compte de votre propre style de vie et de vos préférences avant de décider quel étui robuste conviendra le mieux à votre iPhone 13.

