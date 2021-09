Meilleures coques Samsung Galaxy A52 et A52 5G 2021

in

Meilleur

Coques Samsung Galaxy A52 & A52 5G Android Central 2021

Nous nous attendons à ce que le nouveau Samsung Galaxy A52 remporte la couronne du meilleur téléphone Android bon marché de l’année. C’est le successeur du très populaire Galaxy A51 de l’année dernière qui était en fait le téléphone le plus vendu de Samsung au cours de l’année. Et pourquoi ne voudriez-vous pas protéger l’un des meilleurs téléphones Samsung avec les meilleurs étuis Galaxy A52 et Galaxy A52 5G ? Voici quelques-uns de nos favoris pour ajouter des touches de couleur à votre appareil, tout en le protégeant pour les années à venir.

Notre étui préféré : Caseology Nano Pop



Choix du personnel

Vous cherchez une coque qui “pop” avec votre nouveau Galaxy A52 ? Le nouvel étui Nano Pop de Caseology convient parfaitement, avec sa palette de couleurs bicolore offrant suffisamment de contraste pour aider votre téléphone à se démarquer. L’étui est compatible avec la plupart des protecteurs d’écran et n’ajoute que 0,14 pouce d’épaisseur, gardant votre A52 mince et léger.

À partir de 16 $ chez Amazon À partir de 18 $ chez Walmart

Le prochain meilleur: Spigen Liquid Crystal



Les étuis transparents sont parmi les options les plus amusantes car ils vous permettent de montrer à quel point votre nouveau Galaxy A52 est élégant sans sacrifier la protection. Et quelle meilleure entreprise pour connaître la protection que Spigen, dont le boîtier à cristaux liquides est l’un des meilleurs du secteur.

12 $ sur Amazon

Juste un peu : EasyAcc Slim Case



Personne ne veut faire face à des coques encombrantes sur ses nouveaux téléphones, mais c’est un mal nécessaire si vous avez tendance à laisser tomber votre téléphone. L’étui mince EasyAcc ajoute juste assez de protection pour que vous vous sentiez à l’aise et comporte des cadres surélevés autour de l’écran et de l’appareil photo pour éviter toute rayure sur le verre.

10 $ sur Amazon

Fusion des calques : TUDIA DualShield Merge



L’étui TUDIA DualShield Merge arbore deux couches de protection avec une coque intérieure en TPU souple, ainsi qu’une plaque arrière en polycarbonate dur. Cette plaque arrière offre non seulement de la stabilité à votre étui, mais les bords sont striés, de sorte que vous obtiendrez également une meilleure adhérence lors de l’utilisation de votre téléphone. De plus, vous avez le choix entre quatre couleurs différentes si vous ne voulez pas simplement utiliser une couleur ennuyeuse.

13 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Protection X : Ringke Fusion-X



Le Ringke Fusion-X est un étui étrange qui est à la fois élégant et plus protecteur que les autres. Grâce à la plaque arrière en polycarbonate transparent, vous pourrez montrer votre Galaxy A52, mais le cadre renforcé avec des lunettes surélevées assure une protection autour de l’ensemble du téléphone. Il y a même un trou pour lanière dans le coin inférieur si c’est votre genre de truc.

12 $ chez Amazon 11 $ chez Walmart

Mince et compatible : Spigen Thin Fit – Noir



Lorsque vous pensez aux boîtiers à double couche, vous ne pouvez pas les associer à un boîtier mince. Mais c’est exactement ce que vous trouverez avec le Spigen Thin Fit, car il existe ici une conception à double couche qui est également compatible avec les plaques QNMP.

12 $ sur Amazon

Un classique : Caseology Parallax – Gris cendré



La caséologie a été au sommet de son art au cours des deux dernières années avec des options comme la parallaxe. Ce boîtier est un peu plus volumineux que celui du Nano Pop, mais c’est absolument parfait pour certaines personnes. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs et l’étui fonctionnera avec la plupart des protecteurs d’écran.

À partir de 10 $ chez Amazon 17 $ chez Walmart

Pour la lanière : Ringke Onyx



L’étui Onyx de Ringke est fabriqué à partir d’un matériau TPU souple mais résistant, ce qui en fait un étui de qualité militaire pour la protection contre les chutes. L’Onyx dispose également d’un trou pour lanière QuikCatch si vous souhaitez mettre une sangle autour de votre poignet ou porter votre téléphone comme un collier de poids. Vous devrez acheter le cordon séparément ou utiliser le vôtre.

11 $ chez Amazon 11 $ chez Walmart

Protection digne de confiance : Spigen Rugged Armor – Matte Black



Spigen a régné en maître comme l’un des meilleurs fabricants de boîtiers pendant des années, en grande partie grâce à la série Rugged Armor. C’est l’un des meilleurs étuis Galaxy A52 avec son design léger et sa technologie Air Cushion pour une meilleure absorption des chocs. De plus, vous obtenez ce design classique que Spigen propose depuis des années.

13 $ sur Amazon

Fer fort : Ghostek Iron Armor



Si la robustesse est le nom du jeu, ne cherchez pas plus loin que l’armure de fer Ghostek. Le boîtier de Ghostek comprend une béquille intégrée et réglable, des bords surélevés autour de l’écran et de l’appareil photo, ainsi qu’un “étui de désengagement sans effort”. Ce clip de ceinture pivote également pour que vous puissiez l’utiliser comme une toupie ou faire pivoter votre téléphone pour éviter de le cogner contre quelque chose.

17 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Un peu de cuir : Anccer Newborn Series



Si vous recherchez un étui en cuir robuste, vous ne vous tromperez pas avec la série Anccer Newborn. Les bords sont protégés par un pare-chocs en TPU souple, tandis qu’une plaque arrière en polycarbonate aide à tout garder en place. Mais ensuite, il y a une couche supplémentaire de cuir PU qui non seulement a fière allure, mais ajoute un peu plus d’adhérence à votre téléphone.

14 $ sur Amazon

Mettez une bague dessus : KANGYA Slim Case avec béquille



Malheureusement, le Galaxy A52 5G n’est pas disponible dans un large éventail de couleurs. Mais ce n’est pas grave, grâce à des cas comme celui-ci de KANGYA. La couleur lavande aidera votre téléphone à se démarquer de la foule, tout en incluant un support de bague intégré à l’arrière qui sert également de béquille. Il y a même une découpe en bas à droite pour ceux qui souhaitent attacher une lanière.

10 $ sur Amazon

Prenez en main : Foluu Rubber Bumper Case



Foluu n’est peut-être pas un nom familier pour les cas, mais ce sont certainement les meilleurs que nous ayons vus. L’étui Rubber Bumper n’est pas seulement fait d’un matériau TPU souple et confortable à tenir, mais il y a même une doublure en daim pour garder votre téléphone en bon état même lorsqu’il est dans l’étui. Foluu offre même une garantie à vie limitée si quelque chose arrive à votre boîtier pendant son utilisation.

À partir de 8 $ sur Amazon

Paillettes flottantes : Étui à paillettes Dzxouui Quicksand



L’étui à paillettes Quicksand de Dzxouui offre une excellente protection mais a également un design scintillant assez impressionnant. Les paillettes à l’arrière de l’étui flottent et se déplacent lorsque vous utilisez votre téléphone tout en étincelant et scintillant lorsqu’il capte la lumière. De plus, vous obtiendrez un protecteur d’écran en verre trempé pour la protection à 360 degrés que vous souhaitez.

9 $ sur Amazon

Très fiable : Otterbox Commuter LITE



Depuis presque aussi longtemps qu’il y a eu des smartphones, il y a eu un étui Otterbox pour cela. Le Commuter LITE est l’une des options les plus populaires pour de nombreux téléphones, y compris les Galaxy A52 et A52 5G. Cet étui offre un design mince mais robuste, de sorte qu’il n’ajoute pas trop de volume tout en gardant votre téléphone à l’abri des dangers.

26 $ chez Amazon 28 $ chez Best Buy

Choisir les meilleures coques Galaxy A52 et Galaxy A52 5G

Si nous devions en choisir un seul en regardant les meilleurs étuis Galaxy A52 et Galaxy A52 5G, ce serait le Caseology Nano Pop. Cet étui est tout simplement amusant avec ses différentes options de couleurs et son design bicolore. De plus, le Nano Pop offre plus de protection que vous ne le pensez sans ajouter trop de volume.

Le prochain meilleur étui pour le Galaxy A52 est le Spigen Liquid Crystal, ne serait-ce que pour la possibilité de montrer votre nouveau téléphone sans sacrifier la protection. Spigen sait une chose ou deux sur la fabrication de bons étuis, et le Liquid Crystal ne fait pas exception. Les boutons renforcés garantissent que vous ne traiterez aucun faux clic, et le matériau TPU offre toute l’adhérence dont vous avez besoin.

