Meilleures coques Samsung Galaxy Fold 2 2021

Meilleur

Coques Samsung Galaxy Fold 2 Android Central 2021

Avec son prix élevé et sa construction presque entièrement en verre, vous voudrez vous procurer l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Fold 2. Cependant, même avec son facteur de forme et sa construction uniques, il existe encore des moyens d’ajouter une certaine protection à votre appareil. Voici donc les meilleurs étuis Galaxy Fold 2 disponibles en ce moment.

Le meilleur des deux mondes : Spigen Ultra Hybrid



L’étui Spigen Ultra Hybrid réunit deux fonctionnalités fantastiques. Premièrement, il offre une protection complète sans être trop épais. L’étui offre une excellente protection pour l’avant et l’arrière de votre téléphone en utilisant un système à double couche avec une coque extérieure dure entourant une couche intérieure en TPU absorbant les chocs. Il existe également des cadres surélevés qui aident à maintenir l’écran et la caméra hors des surfaces.

40 $ sur Amazon

Luxe sur luxe : étui en cuir Samsung



Le Galaxy Z Fold 2 est un appareil avec un prix et une sensation luxueux, il devrait donc avoir un étui qui correspond. Fabriquée à partir de cuir véritable de haute qualité, cette coque offre une sensation inégalée au dos de votre téléphone. Il a une lunette surélevée pour aider à protéger votre appareil photo, et la couverture enveloppe également les coins arrière de votre téléphone pour une protection supplémentaire. Il est également disponible en trois couleurs pour que vous puissiez donner à votre nouveau téléphone opulent une sensation luxuriante.

À partir de 15 $ chez Amazon 60 $ chez Walmart

Protection ultime : étui Spigen Tough Armor



Si vous voulez donner à votre Galaxy Z Fold 2 une durabilité maximale, l’étui Spigen Tough Armor est la solution. Bien que le boîtier ne vous résiste pas à l’eau ou à la poussière, vous bénéficiez d’un niveau de protection contre les chutes certifié MIL-STD 810G-516.6 de qualité militaire. En plus d’avoir des bords surélevés pour aider à protéger l’écran avant et la caméra arrière, il y a une protection pour la charnière, ce qui fait de Spigen le meilleur étui pour Samsung Galaxy Fold 2.

50 $ sur Amazon

Rester mince : Spigen Thin Fit conçu pour le Samsung Galaxy Z Fold 2



Si vous cherchez à donner à votre Galaxy Z Fold 2 une protection supplémentaire sans lui donner trop de volume, ne cherchez pas plus loin que l’étui Spigen Thin Fit. Ce boîtier en deux parties comprend une plaque arrière avec une lunette surélevée pour l’appareil photo et un cadre pour protéger l’avant. Le cadre offre une protection contre les chutes dans les coins en plus de la lunette surélevée pour protéger votre téléphone des petites chutes.

30 $ sur Amazon

Une protection pas chère : Ringke Slim



Plus proche du prix que vous paieriez généralement pour un étui de téléphone, l’étui en deux pièces Ringke Slim est en polycarbonate et est disponible en noir ou transparent, selon vos préférences. Vous n’obtiendrez pas la même protection contre les chutes qu’avec un étui plus cher, et certains utilisateurs se sont plaints que la conception rend difficile l’accès au menu de bord de l’écran avant. Malgré cela, cet étui économique offre une protection solide sans coûter trop cher.

Holster it: Étui Nakedcellphone avec clip



Gardez votre Galaxy X Fold 2 attaché à votre hanche avec cet étui qui est livré avec un étui de ceinture personnalisé avec un clip à cliquet pour que vous puissiez tourner et verrouiller le téléphone dans différentes positions. Il sert également de support lorsque vous regardez des vidéos, examinez des documents, etc. Il est fini dans un choix de sept couleurs avec un motif quadrillé texturé qui permet une prise en main sûre.

À partir de 20 $ sur Amazon

Le Mac-Daddy : Spigen Slim Armor Pro



Si vous recherchez l’étui le plus protecteur pour votre Galaxy Z Fold 2, vous aurez du mal à trouver quelque chose de mieux que le Spigen Slim Armor Pro. Cet étui est doté de la toute nouvelle technologie de mousse de Spigen pour une protection accrue contre les chocs, ainsi que de boutons ouverts pour un accès facile. Vous aurez également l’avantage supplémentaire d’avoir votre charnière protégée à tout moment, ce que vous ne trouverez pas dans de nombreux autres cas.

À partir de 80 $ sur Amazon

Un peu fragile : Samsung Aramid Standing Case



Lorsque le Galaxy Z Fold 2, le Samsung Aramid Standing Case était le boîtier le plus simple à acquérir, et pour cause. C’est bien d’avoir un matériau en aramide protégeant votre Z Fold 2, mais la béquille incluse semble un peu trop fragile. L’étui permanent fera du bon travail la plupart du temps, mais méfiez-vous de heurter accidentellement la table, forçant votre Fold à tomber.

34 $ chez Amazon 60 $ chez Samsung

Un peu plus robuste : VRS Design Damda QuickStand



Ceux qui veulent un étui avec beaucoup de protection avec une béquille robuste apprécieront le VRS Design Damda QuickStand. Cet étui s’enclenche simplement sur les écrans avant et arrière et est suffisamment fin pour être toujours compatible avec vos chargeurs sans fil préférés.

37 $ sur Amazon

Ajouter un portefeuille : Etui portefeuille en cuir CENMASO



Le Galaxy Z Fold 2 est l’un des téléphones Android les plus polyvalents sur le marché, et l’étui portefeuille en cuir CENMASO le prend d’un cran. Sur le rabat intérieur, vous trouverez deux emplacements pour cartes ainsi qu’une poche pour de l’argent. Mais le boîtier lui-même se détache en fait de la couverture extérieure, vous pouvez donc affiner les choses quand vous le souhaitez.

À partir de 27 $ sur Amazon

Montrez-le: Araree Nukin Ultra Thin Clear Case



Bien que Samsung n’ait pas vraiment introduit de couleurs folles avec le Z Fold 2, c’est toujours un appareil magnifique. Et avec l’étui transparent ultra fin Araree Nukin, vous pouvez vous rappeler à quel point votre téléphone est génial tout en le protégeant.

15 $ sur Amazon

Abandonnez le PopSocket: Housse de support de bague DOOTOO



Avoir une béquille sur votre Z Fold 2 est une chose, mais la housse de support de bague DOOTOO rend ce monstre plus facile à tenir. À l’arrière du boîtier, il y a un porte-anneau intégré qui sert également de béquille. Et vous avez le choix entre cinq couleurs différentes, dont l’or rose, le vert, l’argent et plus encore.

25 $ sur Amazon

Couvrez l’avenir avec la meilleure coque Galaxy Fold 2

Une partie de la possession d’un appareil qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d’un film de science-fiction consiste à gérer le coût qui y est associé. Comme nous l’avons expliqué dans notre revue Samsung Galaxy Z Fold 2, ce téléphone pliable apporte des spécifications, des fonctionnalités et un aperçu impressionnants de l’avenir des téléphones. Si vous êtes le genre de personne qui doit simplement faire partie de cette vision, vous voudrez protéger cet investissement : vous avez besoin de la meilleure coque Samsung Galaxy Z Fold 2 pour protéger le meilleur téléphone pliable de l’année.

Avec la plupart des téléphones, de nombreuses options sont disponibles pour trouver un étui. Cependant, comme ce téléphone n’est pas votre appareil ordinaire, il faut un peu plus d’efforts de la part des fabricants de boîtiers pour produire un boîtier de qualité.

Le Spigen Ultra Hybrid est celui qui offre une protection de l’avant vers l’arrière sans rendre un téléphone épais plus épais. En plus de ne pas être trop encombrant, la conception à double couche offre une protection solide et une excellente sensation en main. Si vous préférez une sensation un peu plus souple à vos étuis, vous adorerez l’étui en cuir Samsung. Il s’agit d’une couverture arrière en cuir de haute qualité qui vous offre une certaine protection tout en vous offrant une sensation fantastique.

