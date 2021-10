Meilleures coques Samsung Galaxy S10 2021

Meilleur

Comme la plupart des smartphones haut de gamme de Samsung, le Galaxy S10 a plutôt bien vieilli. Donc, même si vous en achetez un (neuf ou remis à neuf) aujourd’hui, le produit phare de 2019 vous servira très probablement bien pour l’année ou les deux prochaines, à condition que vous obteniez l’un des meilleurs étuis Galaxy S10 pour protéger son magnifique corps en verre et en aluminium des dommages. . En fait, nous vous suggérons également de jeter un œil aux meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S10, car ils vous aideront à protéger cet écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces.

Protection fiable au quotidien : étui Spigen Tough Armor



Doté d’une construction à double couche, l’étui Tough Armor de Spigen est livré avec une coque en TPU souple et un extérieur en polycarbonate dur. Il utilise la technologie « Air Cushion » et est conforme à la norme MIL-STD-810G, offrant à votre Galaxy S10 une protection maximale contre les chutes violentes et autres types de dommages.

16 $ sur Amazon

Mince mais durable : la mallette Otterbox Commuter Series



L’étui de la série Commuter d’Otterbox présente un design élégant mais robuste qui lui permet de se glisser facilement dans la plupart des poches. Sa housse en caoutchouc synthétique est renforcée par une coque extérieure en polycarbonate. Le boîtier est également livré avec des couvercles de port qui empêchent la poussière et la saleté de pénétrer dans l’appareil.

24 $ sur Amazon

Protège bien plus que votre téléphone : l’étui portefeuille Spigen Slim Armor CS



Le Slim Armor CS de Spigen se double d’un portefeuille, vous permettant de ranger jusqu’à deux cartes de crédit/d’identité (ou quelques billets) dans son compartiment de rangement intégré. L’étui à double couche est doté de la certification MIL-STD-810G, permettant à votre Galaxy S10 de survivre même aux impacts les plus durs.

17 $ sur Amazon

Clair comme le jour : étui Trianium Clarium



Grâce à sa construction transparente, l’étui Clarium de Trianium protège votre Galaxy S10 de toutes sortes de dommages, tout en vous permettant de montrer le panneau arrière en verre chic du smartphone. Il présente des découpes précises pour le réseau de caméras arrière, ainsi que les ports 3,5 mm et USB Type-C.

9 $ sur Amazon

Coloré et adhérent : l’étui Speck CandyShell Grip



L’étui CandyShell Grip de Speck présente une conception à double couche et est conforme à la norme MIL-STD-810G, permettant une meilleure absorption des chocs. Les arêtes en caoutchouc à l’arrière améliorent la prise en main, tandis que les cadres surélevés protègent l’écran des dommages, même si le smartphone tombait face la première.

11 $ sur Amazon

Protection renforcée : étui ArmadilloTek Vanguard Series



L’étui de la série Vanguard d’ArmadilloTek présente des coins renforcés et une construction multicouche, qui permettent à votre Galaxy S10 de survivre à une chute d’une hauteur allant jusqu’à vingt pieds. Il est également livré avec une béquille intégrée qui permet de soutenir facilement le smartphone pour regarder du contenu vidéo en streaming.

19 $ sur Amazon

Style avec substance : étui Crave Dual Guard



Si vous recherchez un étui élégant mais robuste pour votre Galaxy S10, consultez le Dual Guard de Crave. Il arbore une coque intérieure en TPU flexible, entourée d’un extérieur en polycarbonate dur qui se décline en différentes couleurs géniales telles que le vert forêt, la menthe et l’ardoise.

13 $ sur Amazon

Fabriqué à la main : Étui portefeuille Snakehive Vintage



Fabriqué à la main en Europe avec du cuir véritable de première qualité, le portefeuille vintage de Snakehive dispose de trois emplacements pour cartes, d’une poche intérieure pour les billets et d’une béquille intégrée. Le couvercle magnétique permet de répondre aux appels même lorsqu’il est fermé, et le folio est couvert par une garantie d’un an.

38 $ sur Amazon

À peine perceptible : étui X-Level Slim Fit



Ridiculement mince et léger, l’étui Slim Fit de X-Level protège votre Galaxy S10 sans ajouter de volume au smartphone. Il est fabriqué à partir de matériau TPU flexible et présente une finition mate douce qui n’attire pas les taches. Vous avez également le choix entre de nombreuses couleurs (par exemple, rouge vin, or).

10 $ sur Amazon

Drop dead magnifique: étui Dockem Luxe N1



De loin, l’un des étuis Galaxy S10 les plus élégants est le Luxe N1 de Dockem. Il est fait de cuir synthétique de qualité supérieure qui ressemble à du tissu tissé. Le dos bicolore (noir et gris) est également doté d’une fente à plat qui peut être utilisée pour stocker une carte de crédit/d’identité ou quelques factures.

15 $ sur Amazon

Gardez votre Samsung Galaxy S10 en parfait état

Il est indéniable que le Samsung Galaxy S10 continue d’être un beau smartphone, même après plus de deux ans de son lancement. Cependant, si vous voulez que cela reste ainsi, vous devriez certainement envisager de vous procurer un étui pour cela.

Aussi impressionnant que soient tous les cas mentionnés ci-dessus, nous recommandons Tough Armor de Spigen comme notre premier choix. Sa conception en deux parties maximise l’absorption des chocs sans ajouter trop de volume au Galaxy S10. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs et la béquille intégrée est un ajout extrêmement utile.

Si vous préférez quelque chose de différent, le Luxe N1 de Dockem vaut certainement le détour. Son panneau arrière en tissu tissé bicolore offre une excellente prise en main, et vous disposez également d’une poche pratique pour ranger une carte de crédit/d’identité ou quelques factures.

