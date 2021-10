Meilleures coques Samsung Galaxy S10+ 2021

Meilleur

Coques Galaxy S10+ Android Central 2021

Répétez après moi, mes amis : quels que soient vos goûts, votre téléphone a besoin d’un étui. Que vous veniez de déposer des centaines sur un Samsung Galaxy S10+ ou que vous l’ayez depuis le jour du lancement, le transporter sans étui ne fait que supplier Murphy’s Law de visiter ce téléphone. Nous avons les meilleurs étuis Galaxy S10+ : étuis fins, étuis transparents, étuis amusants, étuis en cuir et bien plus encore. Oh, et nous pouvons également vous aider à trouver un protecteur d’écran pour Galaxy S10+.

Nouveau look sur un gagnant classique : Spigen Neo Hybrid pour Galaxy S10+



Choix du personnel

Fini le chevron sur cette série de boîtiers primée, et à sa place se trouve un nouveau motif plus adhérent que jamais.

14 $ sur Amazon

Robuste et beau : ArmadilloTek Urban Ranger



C’est l’un de mes étuis en TPU préférés, offrant un look adhérent et robuste sans encombrement et cinq excellentes couleurs.

11 $ sur Amazon

Un peu d’éclat: OtterBox Symmetry Series Slim Case



Donnez à votre S10 Plus un look magnifique avec cet étui pailleté OtterBox. Il est mince et se décline en différentes couleurs.

10 $ sur Amazon

Sac fourre-tout haut de gamme : Portefeuille en cuir vintage Snakehive



Cette marque britannique fabrique en effet un étui pimpant, disponible en six nuances suaves de cuir nubuck européen.

38 $ sur Amazon

Dur comme du cristal : Ringke Fusion X



Cet étui offre des dos transparents et rigides, des pare-chocs colorés robustes et une lèvre robuste autour de ce gros module de caméra.

13 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Apportez les paillettes: Spigen Liquid Crystal Glitter



Le S10+ est un gros téléphone brillant, et il mérite un étui fin et brillant ! Les paillettes font briller la riche couleur de la galaxie.

25 $ sur Amazon

Tissu à la mode : Incipio Esquire Holden



La nouvelle série Esquire d’Incipio est dotée d’un fabuleux boîtier en tissu qui a l’air aussi durable que fringant.

10 $ sur Amazon

Difficile « Ne plaisante pas avec le Texas » : ArmadilloTek Vanguard Series pour S10 Plus



Cet étui compatible Qi a des rabats anti-poussière sur les ports, une béquille intégrée et est disponible dans une demi-douzaine de couleurs chéries.

21 $ sur Amazon

Diamant dur, brillant comme le diamant : X-Doria Raptic Shield Series



Ces trois couleurs de pare-chocs chatoyantes garantissent que quelle que soit l’option que vous choisissez, vous pouvez la basculer avec style.

30 $ chez Amazon 16 $ chez Walmart

Tour de luxe : coque arrière en cuir pour Galaxy S10+



L’étui en cuir de Samsung est disponible en différentes couleurs et offre une sensation de luxe sans vous faire payer le prix du luxe.

20 $ sur Amazon

Tellement chic : la série i-Blason Cosmo



Cet étui mince tout simplement divin arbore un motif géométrique élégamment moderne avec des pièces de marbre tourbillonnant dans un treillis doré.

20 $ sur Amazon

Meilleurs étuis Galaxy S10+

Le Galaxy S10+ est un gros téléphone cassable qui mérite un bel étui costaud, et même si je peux certainement comprendre vouloir garder les choses minces, ce n’est pas une raison pour lésiner sur la protection ! Le Spigen Neo Hybrid rafraîchi est aussi attrayant que robuste. Si vous souhaitez passer à quelque chose de plus durable, optez pour la série ArmadilloTek Vanguard. La béquille à l’arrière est robuste – et elle sert également de prise pour téléphone pendant que je me promène dans le royaume magique – et nous avons enfin des options de couleurs plus discrètes comme un violet bicolore et un rouge / noir de type Sith qui peut être inexprimé ou inquiétant.

Si vous vous sentez aventureux, prenez l’étui qui me fait rire – et fait un meilleur travail pour cacher les taches et les rayures qu’un étui transparent – ​​et GO GLITTER. C’est plus beau et plus fonctionnel, un boîtier paradoxal qui est joli et assez génial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Peu importe vos goûts, votre téléphone a besoin d’un étui

Prenez un super étui pour votre Google Pixel 4a !

Le Pixel 4a est un excellent téléphone pour un prix encore plus élevé, mais ce n’est pas le téléphone le plus flashy du marché. Heureusement, il existe des étuis flashy, à la mode et fiables que vous pouvez saisir pour pimenter les choses.